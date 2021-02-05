Военное обозрение
Войти Регистрация

Начато создание ПТРК с функцией поражения беспилотников

64

В России начата разработка уникального многоцелевого противотанкового ракетного комплекса. Речь идёт о первом в мире ПТРК, который можно будет применять не только в отношении бронетехники и позиций противника, но и для уничтожения беспилотных летательных аппаратов.


Об этом для РИА Новости рассказал индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

Разработкой перспективного ПТРК занимается КБП – Конструкторское бюро приборостроения.

Нужно отметить, что сегодня на вооружении армий отдельных стран мира имеются ПТРК, которые могут эффективно работать по некоторым воздушным целям. Но речь идёт в первую очередь о целях, теплового излучения которых достаточно для того, чтобы ракета противотанкового комплекса могла «найти» эту цель в воздухе и поразить её. Например, речь о вертолёте на относительно малой скорости полёта или при «зависании» над землёй.

Ни один современный ПТРК не способен со сколько-нибудь приличной долей вероятности сбить беспилотник, так как это достаточно маневренная цель с малым тепловым излучением.

Новый же ПТРК от КБП, как отмечается, будет относиться к комплексам с широким функционалом, фактически совмещая в себе как ПТРК, так и ПЗРК.

Название перспективного противотанкового ракетного комплекса пока не озвучено. При этом отмечено, что у ракет такого комплекса ГСН (головки самонаведения) смогут работать по двум каналам. Это не только тепловизионный, но и оптический. Дополнительно отмечено, что ведётся разработка особого состава взрывчатого вещества для ракет перспективного комплекса.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
64 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Профайлер
    Профайлер Сегодня, 07:11
    +5
    ведётся разработка особого состава взрывчатого вещества для ракет перспективного комплекса.


    Трудно представить, что и в варианте ПЗРК и варианте ПТРК будет использована ракета с единой БЧ...

    Для бронетехники это должен быть кумулятивный заряд или "ударное ядро", а для функции ПВО предпочтительнее рой поражающих элементов...
    1. malo
      malo Сегодня, 07:18
      +1
      Цитата: Профайлер
      Для бронетехники это должен быть кумулятивный заряд или "ударное ядро", а для функции ПВО предпочтительнее рой поражающих элементов

      Возможно, это журналисты не разобравшись обозвали комплекс как ПТРК - чисто по привычке
      1. Профайлер
        Профайлер Сегодня, 07:22
        +1
        Цитата: malo

        Возможно, это журналисты не разобравшись обозвали комплекс ПТРК, чисто по привычке

        Нет, оговорки здесь нет. Речь как раз идёт о создании универсального комплекса. Единственно, журналисты не вникли в принципиальные тонкости , освещая этот проект.
        А проект,надо сказать интересный по своей задумке и перспективный.

        Поэтому - удачи разработчикам,и меньше трудностей на пути его реализации !
        1. Nikolaevich I
          Nikolaevich I Сегодня, 10:06
          0
          На вооружении российских ВС есть: 1. ПТРК "Корнет-Д" с возможностью поражения низкоскоростных маловысотных воздушных целей...2. ЗРК "Сосна" (9М340) с многоцелевой боеголовкой...У англичан был ПЗРК "Блоупайп" с кумулятивной БЧ ...душманы в Афгане применяли его против БТРов...
    2. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 08:24
      +2
      ПТРК "Хризантема" - Скорость поражаемых наземных целей составляет до 60 км/ч, воздушных — до 340 км/ч.
      Т.е. такой комплекс у нас существует.
      Два типа ракет с кумулятивной боевой частью и термобарической.
      Бронированную технику опускаем, воздушные цели
      По вертолету как по большой цели кумулятивной ракетой, по БПЛА термобарической. Она и вертолету за глаза подойдет.
      1. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Сегодня, 08:44
        0
        Цитата: ВАШ
        По вертолету как по большой цели кумулятивной ракетой, по БПЛА термобарической. Она и вертолету за глаза подойдет.

        Мама мио ! По БПЛА "термобаром" ! belay Неисповедимы дела людские в этом мире ! request
      2. Старый танкист
        Старый танкист Сегодня, 08:45
        0
        Вопрос встаёт со взрывателем. По вертолёту да, контактный -цель большая. А по БПЛА? В статье об этом ни слова.
        1. ВАШ
          ВАШ Сегодня, 08:54
          0
          Есть и неконтактный взрыватель.
          Как работает или будет работать по воздушной цели не знаю, но по танкам, ракета проходит с превышением, над танков взрыв, ядро поражает танк в верхнюю проекцию башни. Где броня тоньше и динамической защиты нет.
          1. Старый танкист
            Старый танкист Сегодня, 08:59
            +1
            Это у амеров на Джавелинах. А у нас про такое не слышал.
            1. ВАШ
              ВАШ Сегодня, 11:22
              0
              Не думаю что это сложно. На ракеты ПЗРК ставят неконтактные взрыватели, по габаритам они с ПТУР практически одинаковы.
    3. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 09:38
      0
      Цитата: Профайлер
      Для бронетехники это должен быть кумулятивный заряд или "ударное ядро", а для функции ПВО предпочтительнее рой поражающих элементов...

      В "миру" не оставляются попытки "совместить несовместимое" , "натянуть черепаху на глобус" и прочие интересные дела... Французы,например , могут ставить на птуры кумулятивно-осколочные БЧ ( кумулятивная боеголовка в оболочке,содержащей ,например, стальные или вольфрамовые шарики...) ; в Израиле создавались 2 типа многоцелевых(!) БЧ...Возможны разные решения ! 1.Например, БЧ с расположением EFP-зарядов поперечно продольной оси боеприпаса...( такая БЧ может применяться ,как против бронецелей ,поражая их в крышу или в борт ...так и некоторые воздушные цели с пролётом мимо них ! 2. В разработке были и такие многоцелевые БЧ : а) кумулятивная боеголовка с размещением в кумулятивной воронке "лидера";в т.ч. и фугасного, с возможностью его отстрела !; б) EFP-заряд с инертной "вставкой",с возможностью отстрела оной !; 3. "Распределённая" БЧ... (кумулятивный заряд+фугасный(осколочно-фугасный) заряд , например, "кума"=8 кг ...фугас=20 кг...)
    4. михаил3
      михаил3 Сегодня, 10:08
      +1
      Цитата: Профайлер
      Трудно представить, что и в варианте ПЗРК и варианте ПТРК будет использована ракета с единой БЧ...

      А где тут хоть слово о единой БЧ? Да, для ракет, предназначенных уничтожать малые БЛА, нужна и своя взрывчатка, и свои поражающие элементы, и вообще иная идеология, чем для ракет против бронетехники например. Но в статье о единой ракете совершенно ничего не сказано.
  2. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 07:14
    -3
    Онанизм уже какой то на модные фишки, до тяжёлых БПЛА всё равно ПТУР не дотянется, а для малых он непозволительно дорог!
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 07:22
      0
      Цитата: Владимир_2У
      до тяжёлых БПЛА всё равно ПТУР не дотянется, а для малых он непозволительно дорог!

      Ага, а потерять дорогущую боевую машину выходит дешевле?
      Цитата: Владимир_2У
      до тяжёлых БПЛА всё равно ПТУР не дотянется

      И не надо, для них найдется что то иное. А вот планирующие авиабомбы и "дроны-камикадзе" почему бы нет
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 07:28
        +2
        Цитата: svp67
        А вот планирующие авиабомбы и "дроны-камикадзе" почему бы нет

        Каким образом обнаруживать вот это вот всё? Понятно же что не этим:
        Цитата: svp67
        А в чем сложность РЛС-прицел "Хризантемы"



        Цитата: svp67
        Ага, а потерять дорогущую боевую машину выходит дешевле?
        Без возможности обзора верхней полусферы совершенно бессмысленная затея, а если обзор реализовать, то в сочетании с функцией ПТРК крейсер какой то получится!
        Проще тогда ЗРК с возможностью ПТО создавать.
        1. svp67
          svp67 Сегодня, 07:30
          0
          Цитата: Владимир_2У
          Каким образом обнаруживать вот это вот всё? Понятно же что не этим:

          Ну она есть и на фото к статье показана именно она
          Цитата: Владимир_2У
          Без возможности обзора верхней полусферы совершенно бессмысленная затея, а если обзор реализовать, то в сочетании с функцией ПТРК крейсер какой то получится!

          Военная техника ни когда не была дешевой
          1. Владимир_2У
            Владимир_2У Сегодня, 07:32
            +2
            Цитата: svp67
            Ну она есть и на фото к статье показана именно она
            Это прицел! С крайне ограниченным углом обзора. Не ожидал от Вас такого!
            1. svp67
              svp67 Сегодня, 07:38
              -2
              Цитата: Владимир_2У
              Это прицел! С крайне ограниченным углом обзора.

              Был. А кто мешает переделать. Тем более, что сейчас он выпускается у нас. На поле боя появился новый игрок, который внес большую сумятицу и несколько напугал "бронестадо". Проблема имеется и её надо решать. Таким прицелом можно оснастить и БМПТ, которая и должна прикрыть свои танки от этой "летающей смертоносной мелочи"
              1. Владимир_2У
                Владимир_2У Сегодня, 08:21
                +2
                Цитата: svp67
                Был. А кто мешает переделать.
                Ну и получиться недоЗРК с медленными перетяжелёнными ракетами и высоченным профилем.
                Не проще ли в таком случае ЗРК дополнить алгоритмами ПТРК, тем более что маневренность ЗУР позволят бить танки сверху.
                1. svp67
                  svp67 Сегодня, 09:32
                  0
                  Цитата: Владимир_2У
                  Не проще ли в таком случае ЗРК дополнить алгоритмами ПТРК, тем более что маневренность ЗУР позволят бить танки сверху.

                  То же решение. Но БМПТ есть же еще и пушки, которые можно использовать со снарядами с радиовзрывателями.
                  1. Владимир_2У
                    Владимир_2У Сегодня, 09:36
                    0
                    Цитата: svp67
                    использовать со снарядами с радиовзрывателями.

                    Тогда при чём тут совмещение ПТРК с ЗРК? Кстати у амеров был комплекс АДАТС, по моему тихо скончался, вот там такая дура здоровенная была.
                    1. svp67
                      svp67 Сегодня, 09:39
                      0
                      Цитата: Владимир_2У
                      Тогда при чём тут совмещение ПТРК с ЗРК?

                      Так как у нас развитие ракет для этих комплексов, части этих комплексов пошло по одному пути и имеет схожие характеристики, и почему тогда их нельзя объединить и сделать универсальными?
                      1. Владимир_2У
                        Владимир_2У Сегодня, 09:44
                        0
                        Цитата: svp67
                        почему тогда их нельзя объединить и сделать универсальными?

                        На мой взгляд ЗРК нужно делать универсальным, а вот ПТРК нет, слишком дорого и громоздко. Но в сеть с ЗРК почему бы и не объединить, как арсенал, но это уж слишком по флотски. ))
                      2. svp67
                        svp67 Сегодня, 09:48
                        0
                        Цитата: Владимир_2У
                        На мой взгляд ЗРК нужно делать универсальным, а вот ПТРК нет, слишком дорого и громоздко.

                        Да "мне все равно какого цвета будет кошка, лишь бы она умела хорошо ловить мышей"
      2. Старый танкист
        Старый танкист Сегодня, 08:48
        0
        Ну возможность обзора верхней полусферы ещё на БМП-2 была реализована. Это не проблема.
        1. Владимир_2У
          Владимир_2У Сегодня, 08:50
          +1
          Цитата: Старый танкист
          Ну возможность обзора верхней полусферы ещё на БМП-2 была реализована
          А до этого на Су-76 ))) Как это на зенитные возможности влияло?
          1. Старый танкист
            Старый танкист Сегодня, 09:04
            +2
            Да вполне себе ничего на БМП-2 для её пушки зенитные возможности. По низкоманёвренным целям и зависающим вертолётам.
            Вопрос не в обзоре верхней полусферы, а в угле подъёма направляющей ПТУР для зазахвата цели ГСН ракеты.
            1. Владимир_2У
              Владимир_2У Сегодня, 09:06
              0
              Цитата: Старый танкист
              Вопрос не в обзоре верхней полусферы, а в угле подъёма направляющей ПТУР для зазахвата цели ГСН ракеты.
              И вот толку в углах, если цель просто не обнаружена?
              1. Старый танкист
                Старый танкист Сегодня, 09:12
                0
                Да с обнаружением воздушной цели с проблем вообще нет. Тому пример БМП-2. Закрытых ЗПУ ещё на Т-64, Т-80УД, Т-90.
                А уж при современных ОЭП вообще без проблем. Тот же с "Деривации" вполне можно поставить.
                1. Владимир_2У
                  Владимир_2У Сегодня, 09:15
                  +1
                  Цитата: Старый танкист
                  Да с обнаружением воздушной цели с проблем вообще нет. Тому пример БМП-2. Закрытых ЗПУ ещё на Т-64, Т-80УД, Т-90.
                  Вы глазками что ли предлагаете всю полусферу обшаривать?! Однако. Можно вопрос, армян в последней войне за Карабах по вопросам ПВО не Вы консультировали? laughing laughing
                  1. Старый танкист
                    Старый танкист Сегодня, 09:21
                    0
                    Иногда можно и глазками, а лучше современными оптико-электронными средствами. Как это уже реализовано на "Деривации". Можно и РЛС установить. Для дальности пуска ПТУр она небольшая. Кстати ракетный канал "Тунгуски" реализован в полуавтоматическом режиме, как у ПТУРа. Так что особых проблем с этим нет.
                    1. Владимир_2У
                      Владимир_2У Сегодня, 09:31
                      +1
                      Цитата: Старый танкист
                      Как это уже реализовано на "Деривации". Можно и РЛС установить. Для дальности пуска ПТУр она небольшая. Кстати ракетный канал "Тунгуски" реализован в полуавтоматическом режиме, как у ПТУРа. Так что особых проблем с этим нет.
                      А теперь сравните силуэты этих машин с "Хризантемой" и скорости и маневренность ЗУР и ПТУР, не говоря уж о стоимости ПТРК/ЗРК в одном флаконе против просто ПТРК.
                    2. Старый танкист
                      Старый танкист Сегодня, 09:53
                      0
                      Хризантема и Деривация на одной базе БМП-3. И прицелно-обзорный комплекс командира установленный на корпусе Деривации по высоте не выше прицелов на Хризантеме.
                      И сравнивать скорости ПТУР прошлого покооения и ЗУР не корректно. Тем более, что уже сейчас существуют сверхзвуковые ПТУР, скорости которых вполне достаточны для поражения современных БПЛА.
                      Так же как и размеры устаревших радаров с размерами более компактных современных с фазированной антенной решёткой.
                    3. Владимир_2У
                      Владимир_2У Сегодня, 10:11
                      0
                      Цитата: Старый танкист
                      И прицелно-обзорный комплекс командира установленный на корпусе Деривации по высоте не выше прицелов на Хризантеме.
                      Он не даёт возможностей ПВО, возможности ПВО даёт "оптико-электронная система обнаружения и прицеливания ОЭС ОП разработки ОАО "Пеленг"" и именно её применение дало зенитные возможности "Деривации". Но не суть, всё то что вы написали ниже описывает нам комплекс ЗРК, убивая саму суть малозаметного и недорогого ПТРК, что же тут неясного?
                    4. Старый танкист
                      Старый танкист Сегодня, 10:32
                      0
                      Потразмерам головки этих комплексов сопоставимы. Привёл пример командирского комплекса для большей наглядности по высоте над крышей корпуса.
                    5. Владимир_2У
                      Владимир_2У Сегодня, 10:41
                      0
                      Цитата: Старый танкист
                      Потразмерам головки этих комплексов сопоставимы.

                      Согласен, но в характеристиках ОЭС указано
                      секторный обзор, обеспечивающий обнаружение и распознавание воздушных, наземных и надводных целей в любое время суток.
                      так что даже специализированная ОЭС не обеспечивает полного охвата полусферы и без обзорного комплекса имеет ограниченный возможности обнаружения . На мой взгляд лучше придать именно ЗРК универсальность, а ПТРК пусть и останется ПТРК, сравнительно недорогим и малозаметным.
                    6. Старый танкист
                      Старый танкист Сегодня, 10:55
                      +1
                      Да не нужно ПТРК полного обзора верхней полусферы. В системе огня подразделения он ведёт наблюдение в назначеном ему секторе огня и валит всё что в нём способен завалить. И это очень хорошо, что он будет способен завалить и БЛА появившимся в этом секторе. В других секторах ведут наблюдение, разведку целей и огонь другие огневые стредства.
                      У нас не ведут бой одиночные машины. В подразделении строится СИСТЕМА ОГНЯ она имеет несколько зон и делится на полосы огня подразделений и сектора стрельбы огневых средств (этому учат ещё новобранцев в учебке). Конечной является зона сплошного многослойного огня подразделения.
                      А сейчас еще всё это обединили в цифровую единую систему управления тактического звена.
                    7. Владимир_2У
                      Владимир_2У Сегодня, 11:16
                      0
                      Цитата: Старый танкист
                      У нас не ведут бой одиночные машины.

                      И вот именно поэтому недешёвой ПТУР только в самом крайнем случае нужно уметь сбивать лёгкие БПЛА, потому что другие ПТУРы и современные средства воздушного нападения она сбивать всё равно не сможет. А когда такой случай наступит?
                    8. Старый танкист
                      Старый танкист Сегодня, 11:36
                      +1
                      А никто и не говорит,что основная задача нового ПТРК валить беспилотники. Это просто дополнительная приятная опция. В современном общевойсковом бою чем больше средств поражения БЛА, тем лучше.
                      Кстати, ПТУР "Джавелин" стоит около 80 тыс. долларов, ПТРК "Корнет" около 30 тыс. долларов(и это всего комплекса, а не только ракеты), а серийного микро-БЛА PD-100 окола 40 тыс. Более крупные стоят ещё дороже. И это стоимость не ракеты, а всего комплекса.
                      Так что цены на наши ракеты будут пориже, чем на серийные западные беспилотники.
                      Самоделки бармалеев здесь не рассматриваем.
                    9. Владимир_2У
                      Владимир_2У Сегодня, 11:57
                      0
                      Цитата: Старый танкист
                      Более крупные стоят ещё дороже

                      Байрактар например, 2,5 млн, вот только его ПТУРом не сбить, а сам он их запускать может.

                      Цитата: Старый танкист
                      Самоделки бармалеев здесь не рассматриваем
                      Вот странно, а почему бы и нет? Хотя ладно. Но ведь можно и что то турецкое рассматривать?
                      Цитата: Старый танкист
                      И это стоимость не ракеты, а всего комплекса.

                      Джав около 600 000 с шестью ракетами так что немного мимо, про Корнет не в курсе но занижена цена явно. Но вообще чему упоминать эти комплексы? Они могут сбивать воздушные цели?
                      Цитата: Старый танкист
                      А никто и не говорит,что основная задача нового ПТРК валить беспилотники. Это просто дополнительная приятная опция
                      За приятную функцию отвечать будет очень неприятная цена, не находите?
                    10. Старый танкист
                      Старый танкист Сегодня, 12:25
                      0
                      Что-то турецкое кроме Байрактара предложить можете? Обсудим.
                      Джав около 600 000 с шестью ракетами так что немного мимо

                      Почему мимо? По вашей расценке он ещё более дорогой, чем малыш PD-100.
                      За приятную функцию отвечать будет очень неприятная цена, не находите?

                      Совсем нет. С чего бы взяться неприятной цене?
        2. Старый танкист
          Старый танкист Сегодня, 10:37
          0
          Головки этих комплексов по размеру совпадают. Командирский привёл для наглядности по высоте над крышей корпуса.
          Ничего подобного. Создать в современных условиях ПТРК/ЗРК ближнего действия в размерности "Хризантемы" вполне возможно.
  • Tamer
    Tamer Сегодня, 13:25
    0
    Цитата: svp67
    А вот планирующие авиабомбы и "дроны-камикадзе" почему бы нет

    Особенно отлично получится на системе управления существующих отечественных ПТРК wassat
  • михаил3
    михаил3 Сегодня, 10:10
    +1
    Цитата: Владимир_2У
    Онанизм уже какой то на модные фишки, до тяжёлых БПЛА всё равно ПТУР не дотянется, а для малых он непозволительно дорог!

    А чего делать? Стоять и писаться от страха? Пулять по БЛА из винтовки? Писать жалобу в Спортлото?
  • svp67
    svp67 Сегодня, 07:20
    0
    А в чем сложность РЛС-прицел "Хризантемы" обучить работать по БПЛА?
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 07:57
      +2
      А в чем сложность РЛС-прицел "Хризантемы" обучить работать по БПЛА?......вообще ни каких сложностей. единственное подключится к общей системе ПВО по примеру ПЗРК Верба...а так... лет 10 назад походу были успешно проведены стрельбы по воздушным целям из ПТРК Вихрь.....да это тот ссамый который в штатном режиме устанавливается на Ка-50 , 52 и "горбатый" Су-25Т ,Су-39...испытание Вихрей по авиацелям довольно были успешными, скорость Вихрей почти 3 звука, для дронов достаточно и кинетической энергии
      1. Tamer
        Tamer Сегодня, 13:27
        0
        Цитата: Крымский партизан 1974
        а так... лет 10 назад походу были успешно проведены стрельбы по воздушным целям из ПТРК Вихрь.....

        Это было гораздо раньше, чем 10 лет назад wink
  • edmed
    edmed Сегодня, 07:34
    +2
    "В России начата разработка..." Курочка еще в гнездо не села ,а уже сковородкой всю печку разнесли, где-то тихо дремет "Морфей", и в каких-то неведомых морях "Автономия".
  • BARKAS
    BARKAS Сегодня, 08:10
    0
    Может это будет ПЗРК с функцией поражения танков.
  • Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 08:14
    0
    А в России есть ПТРК с тепловыми ГСН?
    1. Старый танкист
      Старый танкист Сегодня, 08:57
      +1
      У нас вообще нет ПТРК с ГСН
      1. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 09:05
        0
        Стрельбу по воздушным целям и ранее озвучивали.
      2. svp67
        svp67 Сегодня, 09:34
        +1
        Цитата: Старый танкист
        У нас вообще нет ПТРК с ГСН

        Есть..."Гермес"
        1. Старый танкист
          Старый танкист Сегодня, 09:44
          0
          Согласен. Но эта дальнобойная система.
          1. svp67
            svp67 Сегодня, 09:47
            0
            Цитата: Старый танкист
            Согласен. Но эта дальнобойная система.

            Да, но кто мешает сделать ее меньше?
            1. Старый танкист
              Старый танкист Сегодня, 09:59
              +1
              А это вопрос интересный. Как-то озвучивалось разработчиками почему на "Корнет" не ставят ГСН, потому что менее надёжный способ наведения, командный более устойчивый. Ну и что возможности ГСН не всегда позволяют захватить цель.
              Но всё течёт, всё изменяется. Техническая наука на месте не стоит. Поживём-увидим.
      3. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Сегодня, 09:49
        0
        У нас вообще нет ПТРК с ГСН Дык, азербайджанецы хвастались в 90х годах ,что "успешно" применяли РВВ с тепловыми ГСН против танков ! fellow Правда, находились и чуваки ,заявляющие,что это фейк ! bully
        1. Старый танкист
          Старый танкист Сегодня, 10:02
          0
          Ну РВВ против танков не слышал. А вот зенитными ракетами "Оса" в 2008 с нашего корабля успешно уничтожили два грузинских катера.
          1. Nikolaevich I
            Nikolaevich I Сегодня, 10:16
            0
            Цитата: Старый танкист
            зенитными ракетами "Оса" в 2008 с нашего корабля успешно уничтожили два грузинских катера.

            Да не только "Оса" ! Моряки вообще любили держать наготове против вражеских кораблей корабельные ЗРК ! wink (О корабельном ЗРК М-1 "Волна" слыхали?) Только в данной ситуации получаются несколько иные "калибры" и "среда обитания" ! request
            1. Комментарий был удален.
            2. Старый танкист
              Старый танкист Сегодня, 10:30
              0
              Слышал конечно. Старенький оморяченный С-125. Но тогда МРК "Мираж" стрелял именно "Осой-М"
          2. Tamer
            Tamer Сегодня, 13:34
            0
            Цитата: Старый танкист
            А вот зенитными ракетами "Оса" в 2008 с нашего корабля успешно уничтожили два грузинских катера.

            Там, мягко говоря, вопрос, кто уничтожил грузинские катера ))
  • Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 08:21
    0
    Универсальность вооружения не всегда есть гут. Очень разные требования приходиться учитывать, следовательно дорого и не очень эффективно.
  • Александр1971
    Александр1971 Сегодня, 10:33
    0
    Цитата: Профайлер
    Цитата: malo

    Возможно, это журналисты не разобравшись обозвали комплекс ПТРК, чисто по привычке

    Нет, оговорки здесь нет. Речь как раз идёт о создании универсального комплекса. Единственно, журналисты не вникли в принципиальные тонкости , освещая этот проект.
    А проект,надо сказать интересный по своей задумке и перспективный.

    Поэтому - удачи разработчикам,и меньше трудностей на пути его реализации !


    Может наши разработчики решили бороться с бронированными БПЛА? belay
  • JD1979
    JD1979 Сегодня, 10:45
    0
    Что-бы эффективно работать по воздуху, нужно как минимум иметь ОЛС или РЛС кругового обзора с соответствующими углами. Какие носители ПТРК у нас оснащены подобным бортовым оборудованием и есть ли официальные планы МО по оснащению (если оно есть), разработке такового (если нет). Пока все пусковые для ПТРК жестко закреплены на технике, есть ли планы по их переделке? И еще куча других вопросов.
    А пока эта новость от КПБ больше похожа на попытку влезть на чужую территорию, заинтересовать МО, выклянчить финансирование. В итоге это скорее всего выльется в такой же никому ненужный и бесполезный проект как Деривация-ПВО))
    Цитата: svp67
    Военная техника ни когда не была дешевой

    Товарищ, дешевой не была, но и рациональность должна быть, иначе никакого бюджета не хватит. Россия не США, Рубли не доллары, просто так не напечатаешь, как бы не хотелось.
    ЗЫ: дать что-ли намек КПБ, реанимировать проект двухзвенного танка... первый "вагончик" - танк, второй - с модулем от Панциря))) Неубиваемая штука будет)))