Начато создание ПТРК с функцией поражения беспилотников

В России начата разработка уникального многоцелевого противотанкового ракетного комплекса. Речь идёт о первом в мире ПТРК, который можно будет применять не только в отношении бронетехники и позиций противника, но и для уничтожения беспилотных летательных аппаратов.
Об этом для РИА Новости рассказал индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.
Разработкой перспективного ПТРК занимается КБП – Конструкторское бюро приборостроения.
Нужно отметить, что сегодня на вооружении армий отдельных стран мира имеются ПТРК, которые могут эффективно работать по некоторым воздушным целям. Но речь идёт в первую очередь о целях, теплового излучения которых достаточно для того, чтобы ракета противотанкового комплекса могла «найти» эту цель в воздухе и поразить её. Например, речь о вертолёте на относительно малой скорости полёта или при «зависании» над землёй.
Ни один современный ПТРК не способен со сколько-нибудь приличной долей вероятности сбить беспилотник, так как это достаточно маневренная цель с малым тепловым излучением.
Новый же ПТРК от КБП, как отмечается, будет относиться к комплексам с широким функционалом, фактически совмещая в себе как ПТРК, так и ПЗРК.
Название перспективного противотанкового ракетного комплекса пока не озвучено. При этом отмечено, что у ракет такого комплекса ГСН (головки самонаведения) смогут работать по двум каналам. Это не только тепловизионный, но и оптический. Дополнительно отмечено, что ведётся разработка особого состава взрывчатого вещества для ракет перспективного комплекса.