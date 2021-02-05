Военное обозрение
Войти Регистрация

Названы сроки передачи флоту АПЛ «Казань» проекта 885М «Ясень-М»

14
Названы сроки передачи флоту АПЛ «Казань» проекта 885М «Ясень-М»

Головная многоцелевая атомная подводная лодка "Казань" проекта 885М (Ясень-М) будет передана заказчику в конце февраля.


Об этом в интервью "Интерфаксу" рассказал глава ОСК Алексей Рахманов.

Отвечая на вопрос журналиста, Рахманов пояснил, что в настоящее время субмарина находится на этапе финишной отделки и ревизии механизмов после прохождения затянувшихся на длительное время испытаний. Передача подлодки в состав ВМФ РФ запланирована на конец февраля 2021 года.

АПЛ "Казань" находится на этапе финишной отделки и ревизии механизмов. Судите сами: лодка пробыла на испытаниях 2,5 навигации, и мы уже приближаемся к первому сервисному интервалу, когда обычно выполняется ремонт механической части. Сегодня мы не видим вопросов, которые бы требовали еще каких-то длительных испытаний. Готовимся закончить свою часть к концу февраля

- заявил Рахманов.

Ранее ряд источников в Минобороны и в ОПК сообщили, что подлодка "Казань" прошла все необходимые испытания и будет передана флоту в первом квартале 2021 года.

Изначально подлодка должна была войти в состав ВМФ до конца 2019 года, но во время испытаний было выявлено множество проблем и недостатков, после чего "Казань" отправили на доработку на "Севмаш". После устранения недостатков субмарина продолжила прохождение затянувшихся испытаний, которые завершились только в конце декабря 2020 года.

АПЛ "Казань" - первая многоцелевая атомная подводная лодка усовершенствованного проекта 885М ("Ясень-М") была спущена на воду 31 марта 2017 года. По сравнению с проектом "885 "Ясень" новая субмарина получила множество улучшений и новых систем, не применявшихся на подлодках ранее. Субмарины проекта "Ясень-М" имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения - 520 метров, экипаж - 64 человека, автономность - 100 суток, подводную скорость - 31 узел. На вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", возможно - "гиперзвуковой "Циркон".
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Magic Archer
    Magic Archer Сегодня, 07:25
    +4
    У такой махины экипаж всего 64 человека! Для сравнения на аналогичном английском Астьюте 98 человек. При том что у англичанки водоизмещение меньше.
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 07:51
      +3
      Цитата: Magic Archer
      У такой махины экипаж всего 64 человека! Для сравнения на аналогичном английском Астьюте 98 человек. При том что у англичанки водоизмещение меньше.

      Водоизмещение "Астьюте" очевидно меньше не только из-за её меньших размерений, но
      и из-за её однокорпусной конструкции, тогда как российская АПЛ традиционно - двухкорпусная.
      1. Ростовчанин
        Ростовчанин Сегодня, 08:12
        +5
        Ну вообще-то у неё полуторакорпусная конструкция. Лодка имеет полуторакорпусную конструкцию с лёгким корпусом только в носу и с надстройкой в районе ракетных шахт.
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 08:20
          +1
          Цитата: Ростовчанин
          Ну вообще-то у неё полуторакорпусная конструкция.


          Ну... Не знаю request , я нашёл информацию о том что "Асьют" однокорпусной...

          Видимо,"половинка" корпуса на АПЛ так запредельно не значительна, что специалисты в оценке конструкции просто пренебрегают ею , давая иную классификацию ?
          1. советник 2 уровня
            советник 2 уровня Сегодня, 08:42
            +2
            Дмитрий Вам про 885м написал..
            1. Инсургент
              Инсургент Сегодня, 08:52
              -1
              Цитата: советник 2 уровня
              Дмитрий Вам про 885м написал..

              Цитата: Сандор Клиган
              так полуторная это ясень)))


              Не слишком-то и похоже на классическую "полуторку"...



          2. Сандор Клиган
            Сандор Клиган Сегодня, 08:49
            +1
            так полуторная это ясень)))
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 08:00
      +1
      У такой махины экипаж всего 64 человека!
      А это результат работы "коммунистического режима" - пр.705. Да, она меньше, значительно меньше, но механизмы те же. А экипаж всего 32 человека - лодка-автомат, однако. Поэтому хоть Астьют и меньше в два раза, но народу на треть больше.
  2. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 07:25
    -1
    Пускай супостат боится!
  3. realmadmaxx
    realmadmaxx Сегодня, 07:33
    0
    ещё один верный союзник скоро России станет сильнее good
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:06
    -2
    Если удачная ,могли бы серию и поболе построить, fellow
  5. Klonser
    Klonser Сегодня, 09:45
    0
    Не сдадут ее в первом квартале. В лучшем случае апрель-май. Там косяков куча. Тем более в Белом море лед. Да и экипаж в отпуска отправили до апреля.
    1. realmadmaxx
      realmadmaxx Сегодня, 11:07
      +4
      "Да и экипаж в отпуска отправили до апреля."
      фигасе у вас знания о русском флоте! laughing
      вспоминается тут чё то " никогда Россия не бывает так беззащитна как 1ого января... "
      1. мусоргский
        мусоргский Сегодня, 11:45
        0
        Видимо ему всё слил Навальный и ещё пару фотографий в анфас и профиль!