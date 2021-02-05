Названы сроки передачи флоту АПЛ «Казань» проекта 885М «Ясень-М»

АПЛ "Казань" находится на этапе финишной отделки и ревизии механизмов. Судите сами: лодка пробыла на испытаниях 2,5 навигации, и мы уже приближаемся к первому сервисному интервалу, когда обычно выполняется ремонт механической части. Сегодня мы не видим вопросов, которые бы требовали еще каких-то длительных испытаний. Готовимся закончить свою часть к концу февраля

Головная многоцелевая атомная подводная лодка "Казань" проекта 885М (Ясень-М) будет передана заказчику в конце февраля.Об этом в интервью "Интерфаксу" рассказал глава ОСК Алексей Рахманов.Отвечая на вопрос журналиста, Рахманов пояснил, что в настоящее время субмарина находится на этапе финишной отделки и ревизии механизмов после прохождения затянувшихся на длительное время испытаний. Передача подлодки в состав ВМФ РФ запланирована на конец февраля 2021 года.- заявил Рахманов.Ранее ряд источников в Минобороны и в ОПК сообщили, что подлодка "Казань" прошла все необходимые испытания и будет передана флоту в первом квартале 2021 года.Изначально подлодка должна была войти в состав ВМФ до конца 2019 года, но во время испытаний было выявлено множество проблем и недостатков, после чего "Казань" отправили на доработку на "Севмаш". После устранения недостатков субмарина продолжила прохождение затянувшихся испытаний, которые завершились только в конце декабря 2020 года.АПЛ "Казань" - первая многоцелевая атомная подводная лодка усовершенствованного проекта 885М ("Ясень-М") была спущена на воду 31 марта 2017 года. По сравнению с проектом "885 "Ясень" новая субмарина получила множество улучшений и новых систем, не применявшихся на подлодках ранее. Субмарины проекта "Ясень-М" имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения - 520 метров, экипаж - 64 человека, автономность - 100 суток, подводную скорость - 31 узел. На вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", возможно - "гиперзвуковой "Циркон".