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В Китае решили провести эксперимент с танками Type 99A

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В Китае решили провести эксперимент с танками Type 99A

Китайское военное командование решили провести эксперимент с танками Type 99A. Это 56-тонные ОБТ, число которых в НОАК составляет около 300 единиц.


Эксперимент связан с размещением танков Type 99A в высокогорном районе Каракорум. Это горная система, высота которой на отдельных участках превышает 8,5 км (пик Чогори имеет высоту 8614 м). Расположен горный массив на территории трёх государств – КНР, Пакистана и Индии. При этом часть этого района является спорной территорией. Именно туда и решили направить свои ОБТ китайские военные.

СМИ Китая отмечают, что танки Type 99A и БМП Type 04A разместили в базовом приграничном лагере, находящемся на высоте более 5 тыс. метров над уровнем моря.

Примечательно, что эта информация проходит практически одновременно с известиями об оснащении танковой бригады Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая горными танками Type 15. Но если Type 15 изначально создавались китайскими танкостроителями как боевые машины, способные действовать в горной местности, то к применению Type 99A в высокогорье есть немало вопросов.

Буквально несколько месяцев назад в Китае заявили о том, что танки Type 99A и Type 96 решили не перебрасывать ближе к Ладакху, так как они не приспособлены для эксплуатации на больших высотах над уровнем моря. И вот – новое сообщение, уже об эксперименте с теми же Type 99A.

Можно предположить, что в Китае изучили сообщения о появлении своеобразного преимущества у ВС Индии над НОАК в Ладакхе в связи с тем, что индийские войска перебросили в высокогорный регион свои Т-72 и Т-90. Отмечалось, что у китайских, слабее вооружённых, Type 15 против этих танков шансов мало. Возможно, что в горный приграничный район Каракорум отправлены несколько ОБТ, которые в последнее время прошли некоторую модернизацию для возможности применения в высокогорье. Однако в НОАК по этому поводу пока не публикуют какой-либо конкретики.
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29 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 07:42
    +5
    Странно, что российские Т-72 и Т-90 с двигателями семейства "В" работают и ОБЕСПЕЧИВАЮТ, а вот их китайские "пасынки" как то неуверены...ТЧАТЕЛЬНЕЙ надо, тчательней...Нафиг выбросить немецкие копии и вновь ставит копии российские
    1. алпамыс
      алпамыс Сегодня, 07:58
      -1
      Цитата: svp67
      ТЧАТЕЛЬНЕЙ надо, тчательней...Нафиг выбросить немецкие копии и вновь ставит копии российские

      чото на камазах дакаровских
      немецкое железо установлено, а не российское и работает.
      1. LiSiCyn
        LiSiCyn Сегодня, 08:21
        0
        Цитата: алпамыс
        чото на камазах дакаровских
        немецкое железо установлено, а не российское и работает.

        На Камазах, движок родной. Обвес импорт. Да и гоняют по пескам, даже когда этапы в Лат. Америке проводили, то высота там смешная была. Высокогорье это совсем другое, там мощность в разы теряется, иногда завести и то проблема.
        1. алпамыс
          алпамыс Сегодня, 09:33
          +2
          Цитата: LiSiCyn

          На Камазах, движок родной.

          Liebheer уже русским стал?
      2. svp67
        svp67 Сегодня, 09:29
        0
        Цитата: алпамыс
        чото на камазах дакаровских

        А на каких "высотах" они там гоняют?
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 09:25
      0
      Можно предположить, что в Китае изучили сообщения о появлении своеобразного преимущества у ВС Индии над НОАК в Ладакхе в связи с тем, что индийские войска перебросили в высокогорный регион свои Т-72 и Т-90. Отмечалось, что у китайских, слабее вооружённых, Type 15 против этих танков шансов мало
      Что крестьяне, то и обезьяне.
      Цитата: svp67
      ТЧАТЕЛЬНЕЙ надо, тчательней...Нафиг выбросить немецкие копии и вновь ставит копии российские
      Копия копии рознь. Они полностью перешли в капитализм и приносят качество в жертву баблу. fool Материалы заменители, лигатура слабая.
  2. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 07:51
    +1
    к применению Type 99A в высокогорье есть немало вопросов.
    Там и применение только в одном варианте - перекрыть редкие и узкие горные дороги. То есть в прямом смысле перекрыть. Даже если танк подбит и не стреляет сдвинуть его под огнём невозможно
    1. Володин
      Володин Сегодня, 07:55
      +4
      Цитата: НДР-791
      к применению Type 99A в высокогорье есть немало вопросов.
      перекрыть редкие и узкие горные дороги. Даже если танк подбит и не стреляет сдвинуть его под огнём невозможно

      Вроде для этого (перекрыть узкие горные дороги) могут быть куда более простые варианты, нежели "втаскивание" 60-тонного танка выше 5 км
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 08:05
        +2
        Вроде для этого (перекрыть узкие горные дороги) могут быть куда более простые варианты, нежели "втаскивание" 60-тонного танка выше 5 км
        Так и я не понимаю зачем там танки??? Вот именно в горах!!! Ладно как наши в 45м - через Большой Хинган перетащили, дальше степь - воюй танками. Или имеется в виду аналогия с городскими боями с применением танков??? Не получится! В горах такая байда точно не пройдёт. Но они же тащат их туда, и тут я отказываюсь понимать смысл, хоть тресни - не понимаю!!!
        1. LiSiCyn
          LiSiCyn Сегодня, 08:24
          0
          Цитата: НДР-791
          Но они же тащат их туда, и тут я отказываюсь понимать смысл, хоть тресни - не понимаю!!!

          Написано же, индийцы перебросили Т-72 и Т-90. У индийцев будут, а китайцы с голой попой? wink
          1. Mavrikiy
            Mavrikiy Сегодня, 09:37
            0
            Цитата: LiSiCyn
            Написано же, индийцы перебросили Т-72 и Т-90. У индийцев будут, а китайцы с голой попой?
            recourse Вы рассуждаете как китаец, но..... Не превращайтесь в китайца. Индийцы делают правильно, они для обороны проходов и перевалов танки в горы тащат. ДОТы-с. А китайцы для наступления? fool
            1. LiSiCyn
              LiSiCyn Сегодня, 10:15
              -1
              Цитата: Mavrikiy
              А китайцы для наступления?

              А с чего вы решили, что для наступления? Это спорная тер-ия и кто её первый займёт, тот и будет в обороне.
              Цитата: Mavrikiy
              ДОТы-с

              Выковыривать "Доты-сы", чем будете? Если погода, не летная.
              1. Mavrikiy
                Mavrikiy Сегодня, 10:41
                0
                Цитата: LiSiCyn
                Выковыривать "Доты-сы", чем будете? Если погода, не летная.
                Будут китайцы, по ночам гранатометами. Да и ПТУРы хороши в горах, лучше танков, по пробиваемости на дистанции 2-5 км. Да и погода часто меняется. what
        2. ВПП
          ВПП Сегодня, 08:27
          +2
          Танк в горах - расширение огневых возможностей двуногих, шлепающих по ущельям/ гребням отрогов/хребтов.
          Танк ведь может и спуститься с гор. С вытекающими.
          Желтые пробуют свои машины в месте трехграничья, что может означать возможность переброски сил желтых на территорию паков.
          1. НДР-791
            НДР-791 Сегодня, 08:36
            0
            Желтые пробуют свои машины в месте трехграничья, что может означать возможность переброски сил желтых на территорию паков.
            Полезу в гуглокарты, интересно посмотреть в реале на наличие дорог и хотя бы плоскогорий. Хотя если у них на 5000 вопросы????? Что же будет на 7500? Большие железные ДОТы? Зато копать не надо wassat
            1. ВПП
              ВПП Сегодня, 08:39
              0
              Танку нужен путь, вопрос к инжподготовке такового.
              Организовать восхождение на танках на вершину Х - это к будущему маршалу Шойгу.
          2. Mavrikiy
            Mavrikiy Сегодня, 09:40
            0
            Цитата: ВПП
            Желтые пробуют свои машины в месте трехграничья, что может означать возможность переброски сил желтых на территорию паков.

            А смысл? И сейчас могут морем перебросить в Пакистан, на совместные маневры. request
            1. ВПП
              ВПП Сегодня, 09:54
              0
              По Каракорумскому шоссе к пакам можно полКитая переместить. Не гоняя пароходы мимо индусов и прочих недовольных желтыми в ЮВА.
              География, она такая.
        3. AlexVas44
          AlexVas44 Сегодня, 08:28
          +2
          Цитата: НДР-791
          Но они же тащат их туда, и тут я отказываюсь понимать смысл, хоть тресни - не понимаю!!!

          Как я думаю, только с целью проверить способность этих танков действовать в подобных условиях, как сказано в статье: " к применению Type 99A в высокогорье есть немало вопросов."
          Эксперимент однако soldier
        4. Mavrikiy
          Mavrikiy Сегодня, 09:31
          +1
          Цитата: НДР-791
          Но они же тащат их туда, и тут я отказываюсь понимать смысл, хоть тресни - не понимаю!!!
          "Нам так сразу не понять! Ты уж их браток попробуй хоть немного уважать."Индийцы делают правильно, они для обороны проходов и перевалов танки в горы тащат. ДОТы-с. А китайцы для наступления? fool
          1. НДР-791
            НДР-791 Сегодня, 09:34
            0
            А китайцы для наступления?
            Мдяяя... Умом китайца не понять, аршином русским не измерить fool
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:36
    +1
    Надо формировать легкие ударные группы ,при поддержке боевых вертолетов.А вот тащить в горы танки ,достаточно спорное решение ...............
    1. ВПП
      ВПП Сегодня, 09:21
      0
      Вы, очевидно, имеете богатый опыт по ведению бд в горной местности, раз заявляете такое?
      1. APASUS
        APASUS Сегодня, 09:22
        0
        Цитата: ВПП
        Вы, очевидно, имеете богатый опыт по ведению бд в горной местности, раз заявляете такое?

        Было дело
        1. ВПП
          ВПП Сегодня, 09:36
          0
          Тогда зачем глупость пишите про сбо и вертушки? Решением узких задач бой не выиграть. Тем паче в горной местности.
          1. APASUS
            APASUS Сегодня, 11:36
            0
            Цитата: ВПП
            Тогда зачем глупость пишите про сбо и вертушки? Решением узких задач бой не выиграть. Тем паче в горной местности.

            Поддерживаете массированное танковое наступление по всей ширине фронта в горах ?Опыт Афгана и Чечни мимо вас прошел
            1. ВПП
              ВПП Сегодня, 11:57
              0
              В горах работают на направлениях. В предгорьях и долинах/плато применение бронегрупп для уверенного владения инициативой. На прилавках и узостях (куда броня выметает всяких орлов/теков и прочих бачабозов) работают сбо/пдр/дшг трезубцем (гребень-долина-гребень) с огневой поддержкой брони и арты.
              А делать упор на борты - чревато.
        2. LiSiCyn
          LiSiCyn Сегодня, 09:47
          0
          Цитата: APASUS
          Надо формировать легкие ударные группы ,при поддержке боевых вертолетов

          Туман(очень часто), снегопад, огневая точка на склоне (в скале)... Можно НУРСами всю площадь засеять, а толку ноль. Танк, это снайперская винтовка очень большого калибра. Главное грамотно использовать.
  4. PROXOR
    PROXOR Сегодня, 10:12
    0
    Тайп 99А весит 56 тонн? И это на шасси Т-80. Чего они туда напихали что с 48 тонн выросли до 56?