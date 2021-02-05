В Китае решили провести эксперимент с танками Type 99A

Китайское военное командование решили провести эксперимент с танками Type 99A. Это 56-тонные ОБТ, число которых в НОАК составляет около 300 единиц.
Эксперимент связан с размещением танков Type 99A в высокогорном районе Каракорум. Это горная система, высота которой на отдельных участках превышает 8,5 км (пик Чогори имеет высоту 8614 м). Расположен горный массив на территории трёх государств – КНР, Пакистана и Индии. При этом часть этого района является спорной территорией. Именно туда и решили направить свои ОБТ китайские военные.
СМИ Китая отмечают, что танки Type 99A и БМП Type 04A разместили в базовом приграничном лагере, находящемся на высоте более 5 тыс. метров над уровнем моря.
Примечательно, что эта информация проходит практически одновременно с известиями об оснащении танковой бригады Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая горными танками Type 15. Но если Type 15 изначально создавались китайскими танкостроителями как боевые машины, способные действовать в горной местности, то к применению Type 99A в высокогорье есть немало вопросов.
Буквально несколько месяцев назад в Китае заявили о том, что танки Type 99A и Type 96 решили не перебрасывать ближе к Ладакху, так как они не приспособлены для эксплуатации на больших высотах над уровнем моря. И вот – новое сообщение, уже об эксперименте с теми же Type 99A.
Можно предположить, что в Китае изучили сообщения о появлении своеобразного преимущества у ВС Индии над НОАК в Ладакхе в связи с тем, что индийские войска перебросили в высокогорный регион свои Т-72 и Т-90. Отмечалось, что у китайских, слабее вооружённых, Type 15 против этих танков шансов мало. Возможно, что в горный приграничный район Каракорум отправлены несколько ОБТ, которые в последнее время прошли некоторую модернизацию для возможности применения в высокогорье. Однако в НОАК по этому поводу пока не публикуют какой-либо конкретики.