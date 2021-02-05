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Россия получит линейку двигателей для отечественных ударных беспилотников

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Россия получит линейку двигателей для отечественных ударных беспилотников

Линейка отечественных поршневых двигателей, предназначенных для установки на беспилотные летательные аппараты российского производства, появится в середине 2020-х годов. Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И. Баранова Михаил Гордин.


По его словам, работы над созданием российских поршневых двигателей ведутся, технические требования к ним определил Минпромторг. В течение пяти лет будет создан ряд отечественных двигателей различной мощности.

(...) я уверен, что через пять лет появятся типовые отечественные поршневые двигатели различных мощностей – 50 "лошадей", 80, 150, 200, 500, на базе которых можно строить беспилотники в интересах Минобороны

- пояснил Гордин, добавив, что не считает отсутствие российских авиадвигателей основной причиной того, что ударные беспилотники до сих пор не пошли в серийное производство.

По его мнению, катастрофического отставания от других стран в создании ударных беспилотников нет, Россия в скором времени перейдет к серийному производству отечественных дронов.

(...) Догонять и обгонять гораздо проще, чем бежать впереди.(...) На основе чужого опыта мы можем сделать свои лучше. В части технологий силовых установок – нет катастрофического отставания. Все решаемо

- добавил Гордин.

В настоящее время в России разрабатываются или уже созданы ударные беспилотники "Орион", "Корсар", "Охотник", "Гром", "Альтиус". Из них только в отношении "Ориона" подписан первый контракт на серийное производство, все остальные дроны находятся на различных стадиях разработки. Одним из основных требований к отечественным беспилотникам, предъявляемых Минобороны, является максимальная доля российских комплектующих.
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52 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:01
    +3
    Значит всетаки что то сперли у партнеров?Молодцы!
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 08:11
      +7
      Значит всетаки что то сперли у партнеров?
      А это дело не зазорное, даже если и так. Утрутся - не маленькие.
      работы над созданием российских поршневых двигателей ведутся, технические требования к ним определил Минпромторг.
      Мне вот больше интересно почему заказчик такой? Неужели у нас что-то для народного хозяйства заказывать начали? А уж потом армию интересовать.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 08:27
        0
        Например посевы зерновых просматривать,а потом пропалывать .Для сельского хозяйства один пропалвватель,для "партнеров"другой -помощнее да не один под крылом и разной номенклатуры!Вариант? hi
        1. Crasher
          Crasher Сегодня, 12:26
          +1
          Цитата: tralflot1832
          Например посевы зерновых просматривать,

          Насчет зерновых не знаю, а вот, например, лесные пожары высматривать да людей потерявшихся в лесу... Беспилотники нужны не только в военных целях.
          Немного не в тему. В красноярском крае сегодня объявлен траур по пожарным, погибшим при тушении склада автозапчастей. Среди них был мой знакомый товарищ... Земля им пухом
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 12:41
            0
            Присоединяюсь ,приношу всем соболезнования!Сочувствую.В мирное время всегда тяжело терять друзей по нелепой случайности.
      2. Hagen
        Hagen Сегодня, 09:07
        +5
        Цитата: НДР-791
        Неужели у нас что-то для народного хозяйства заказывать начали?

        У нас в городе уже лет десять как расположено и работает подразделение беспилотчиков от Роснефти. Их операторы работают вахтовым способом, живут в квартире в моем подъезде. Наблюдают за кустовыми площадками и нефтепроводами.
        1. НДР-791
          НДР-791 Сегодня, 09:13
          -2
          У нас в городе уже лет десять как расположено и работает подразделение беспилотчиков от Роснефти
          А беспилотник их Вы видели? И на нём написано - Сделано в России? Не смешите мои тапочки. Здесь вообще речь начинается от 50л.с.
          1. Piramidon
            Piramidon Сегодня, 12:39
            0
            Цитата: НДР-791
            А беспилотник их Вы видели? И на нём написано - Сделано в России? Не смешите мои тапочки

            Вот для того, чтобы ваши тапочки не смеялись и разрабатывают свои двигатели. А "Hagen" привел пример с роснефтью, только для того, чтобы показать, что БПЛА нужны не только в военной, но и в гражданской сфере.
      3. Капитан Пушкин
        Капитан Пушкин Сегодня, 12:18
        0
        Цитата: НДР-791
        Минпромторг.
        Мне вот больше интересно почему заказчик такой? Неужели у нас что-то для народного хозяйства заказывать начали? А уж потом армию интересовать.

        В своё время ВАЗ выпускал роторно-поршневые двигатели на спецавтомобили, что-то для легкомоторной авиации и были темы для военных.
        РПД для беспилотника, самое то - высокая удельная мощность и, соответственно, легкость конструкции.
    2. Ros 56
      Ros 56 Сегодня, 08:32
      +3
      А у них переть нечего, мы и сами с усами. Тут главное станочная база и материаловедение с финансированием.
      1. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 08:37
        -1
        Цитата: Ros 56
        Тут главное станочная база и материаловедение с финансированием.

        Главное "роспильщиков" близко не подпускать! wink Иначе никакая база с финансированием не помогут! laughing
      2. Hagen
        Hagen Сегодня, 09:17
        0
        Цитата: Ros 56
        мы и сами с усами

        Форпост, извиняюсь, тоже мы.... Rotax 914 F тоже наш...? Я думаю, есть, что перенять, и мы перенимаем, в пределах возможного и необходимого.
    3. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 09:24
      +3
      Цель - производство двигателя в РФ и обеспечение им БПЛА. Остальное мелочи.
    4. donavi49
      donavi49 Сегодня, 09:31
      +7
      Сперли что??? Двигатель уже 10 лет разрабатывается, 5 лет как представлен.
      Летом на МАКС-2015 в экспозиции ОАО «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат» (ОАО «ГМЗ «Агат», Ярославская область г.Гаврилов-Ям) впервые широкой публике была представлена линейка новых отечественных авиационных поршневых двигателей (АПД). Стало ясно, что в скором времени удастся сдвинуться с мертвой точки по этой тематике…

      Проектирование бензиновых двигателей в ОАО ГМЗ «Агат» вели с 2010 г. в инициативном порядке. В 2013 г. заводу было поручено выполнение Госзаказа по созданию в кооперации авиационных двигателей в сжатые сроки и подготовке их к серийному производству. В настоящее время ОАО «ГМЗ «Агат» становится головным предприятием в России по выпуску АПД.



    5. Комментарий был удален.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:07
    +6
    В течение пяти лет будет создан ряд отечественных двигателей различной мощности.

    И что, следующие пять лет будем обсуждать "этапы большого пути"???
    1. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 08:08
      0
      Так это целая линейка движков! Не все так просто
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:12
        +3
        Было б просто, тогда и говорить не о чем было.
        Про "линейку" понятно, спроектируют\передерут, НЕ ВОПРОС! А производственная, технологическая, НАУЧНАЯ база. где, как???
        1. НДР-791
          НДР-791 Сегодня, 08:18
          +3
          А производственная, технологическая, НАУЧНАЯ база. где, как???
          Научная это прямо тот кто и разработчик. А остальное...Ну хоть бы нашим отдадут в производство. Завод ещё не развалили, только сократили по территории, оборудование и станки обновили. ОМО им. П.И Баранова, Омск. Кажется это прямая производственная база разработчика.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 09:26
            +1
            Цитата: НДР-791
            Кажется это прямая производственная база разработчика.

            Когда\если всё это заработает нормально, дело пойдёт.
            Раньше такое встречалось ... какой ни будь серьёзный\головной институт имел свою производственную базу! Тогда с реализацией научно-конструкторских планов проблем было много меньше.
            1. НДР-791
              НДР-791 Сегодня, 09:32
              +1
              Когда\если всё это заработает нормально, дело пойдёт.
              Тьфу-тьфу-тьфу через левое. Бум надеяться. Хотя завод работает - ремонтные заказы
              1. rocket757
                rocket757 Сегодня, 09:38
                +1
                Да хоть как ... главное, что б работало.
                Хотя, разгон надо набирать и в полёт! лишь бы крылья никто не подрезал.
        2. ВПП
          ВПП Сегодня, 08:34
          0
          «Поручик! Молчать!!!»(ц) это касательно «где».
          Вот сегодня, ошметки коллектива завода «Радиоприбор» в «городе нашенском» вышли на митинг по поводу «последних гвоздей в крышку гроба завода» (головное в Дубне хоронит завод подгоняя под непрофильный актив).
          1. НДР-791
            НДР-791 Сегодня, 09:28
            +2
            У нас танковый так же похерили, осталась только рембаза
          2. rocket757
            rocket757 Сегодня, 09:29
            +1
            Цитата: ВПП
            это касательно «где».

            Не смешите мои подковы ... где, что ещё осталось и может что то делать, наши закадычные "партнёры" и так знают! Не знают, там местные полу - дурки всё выложат.
      2. URAL72
        URAL72 Сегодня, 09:15
        0
        Не думаю что линейка это 5 двигателей. 50 и 80 л.с. может дать модификация одного движка. Если постараться то 150 и 200,- тоже. Есть живой пример,- тот же танковый, или ПД-14, ВК-650.
        1. Zaurbek
          Zaurbek Сегодня, 09:25
          +1
          Почему? Раньше были одинарные звезды...двойные, четверные...до 2000лс у американцев.
        2. rocket757
          rocket757 Сегодня, 09:32
          0
          Главное запустить ДЕЛО!!! правильно, конечно! а там по ходу дела определяться, чего надо и сколько.
          Хотя, предварительные планы надо РЕАЛЬНЫЕ намечать.
    2. Irokez
      Irokez Сегодня, 08:21
      +2
      Цитата: rocket757
      И что, следующие пять лет будем обсуждать "этапы большого пути"???

      Нет будет обсуждение: - "Подумаешь сделали, все так могут, а не проще ли пенсионерам и бомжам раздать и уменьшить бедность."
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:33
        0
        Цитата: Irokez
        Подумаешь сделали

        Не без этого ...
        ничего, прорвёмся! нашим не привыкать.
    3. Комментарий был удален.
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:31
    +5
    Я все смотрю на наших чиновников и удивляюсь,линейку двигателей создать за 5 лет .Как наши промышленники выпускали самолеты тогда в ВМВ ? Конечно это была война ,но самолеты чертили на кульмане и движки тоже ,не было ЧПУ ,а сейчас полный комплекс автоматизации ...................
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 08:40
      +1
      Долгосрлчные планы - обеспечение безбедного существования. laughing
      Видать Рогозин по этой же причине долго телится.
      1. prior
        prior Сегодня, 09:13
        +3
        Ненаказуемость именно так и выглядит, как бесконечность цикла проектирования, производства, испытаний и доработок.
        1. Irokez
          Irokez Сегодня, 11:28
          +1
          Цитата: prior
          бесконечность цикла проектирования, производства, испытаний и доработок

          Это как раз и есть вечный процесс и ход человеческой мысли и изобретательности которая всё время смотрит вперёд, а не то, что Вы сказали - "Ненаказуемость".
    2. URAL72
      URAL72 Сегодня, 09:33
      +2
      А вас не удивляет низкий моторесурс, высокая аварийность, конструктивные недостатки, брак движков тех тяжёлых лет? Сейчас требования другие. Пусть работают.
      1. Irokez
        Irokez Сегодня, 10:52
        +1
        Полностью согласен. Моторесурс был очень низким для всей техники и наземной тоже. Кроме того гнали потоком и неизбежен был брак в изготовлении, но для очень большой нужности фронту и это шло в бой, ведь живучесть техники в бою маленькая от этого и качеством сильно не забивались - брали количеством. У немцев было лучше конечно, но тоже гнали как могли на фронт.
    3. mlad
      mlad Сегодня, 10:40
      -1
      тогда одного звонка сталина хватало
      1. Irokez
        Irokez Сегодня, 10:57
        +2
        Цитата: mlad
        тогда одного звонка сталина хватало

        Нет не хватало ибо даже наверху понимали, что "Выше крыши не прыгнешь". Давили, требовали в шарашки сажали, но одним звонком никто в космос и сверх оружие не мог делать.
    4. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 11:13
      +2
      Цитата: APASUS
      Я все смотрю на наших чиновников и удивляюсь,линейку двигателей создать за 5 лет .Как наши промышленники выпускали самолеты тогда в ВМВ ?

      А так и выпускали: 90% перспективных машин с отличными ТТХ не пошли в серию именно из-за отсутствия моторов.
      ВВС нужен истребитель? Вот Вам, дорогие авиаконструкторы, М-105 и АМ-35 - и делайте с ними что хотите. А где-нибудь в 1944 г. мы может быть доведём М-107. Ах да, формально есть ещё М-82, но фактически до середины 1942 г. его нет - движок "сырой" (он даже в середине 1943 г. был "сырым").
      Более того, даже наличие серийного движка ничего не значит - М-88 тому примером. Испытали, приняли на вооружение, запустили под него производство ДБ-3Ф и Су-2 - а движок возьми и покажи и свой норов. Потребовалось полгода доработки, в течение которых ВВС сидели без новых дальних и ближних бомбардировщиков.
    5. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 12:22
      0
      Цитата: APASUS
      Я все смотрю на наших чиновников и удивляюсь,линейку двигателей создать за 5 лет

      Поршневой двигатель от начала разработки до запуска в серию, 5 лет срок очень даже не плохой. Для кого угодно, хоть для японцев с немцами.
      1. APASUS
        APASUS Сегодня, 13:20
        0
        Цитата: Капитан Пушкин
        Поршневой двигатель от начала разработки до запуска в серию, 5 лет срок очень даже не плохой. Для кого угодно, хоть для японцев с немцами.

        Это межпланетный космический корабль ! Ничего так, если :
        Дисциплина «Конструирование и расчет двигателей» читается
        на последних двух курсах очной и заочной форм обучения студентов и заканчивается курсовым проектом. Продолжением курсового
        проекта на последнем курсе является дипломный проект.
        Дипломный проект – заключительная творческая стадия учебного процесса по подготовке инженеров-механиков специальности
        «Двигатели внутреннего сгорания». Во время его выполнения студент должен закрепить теоретические и практические знания, полученные им за время учебы в университете, и проявить умение самостоятельно решать инженерные задачи по конструированию, испытанию и эксплуатации двигателей внутреннего сгорания.
        Выполнение дипломного проекта по двигателям внутреннего
        сгорания должно способствовать приобретению студентами опыта
        и конструкторских навыков при разработке новых машин, развить
        умение решать технические и экономические вопросы, возникающие при проектировании.
        Одновременно будущему молодому специалисту дается возможность показать свои возможности, технический кругозор и подготовленность к последующей инженерной деятельности.
        Тематика курсовых и дипломных проектов включает:
        а) разработку новых двигателей внутреннего сгорания для автомобилей, тракторов, мотоциклов и другой транспортной и тяговой
        техники;
        б) разработку модернизированных двигателей для таких же машин;
        в) разработку специальных и перспективных двигателей: роторно-поршневых, газотурбинных, с внешним сгоранием, бесшатунных и др.;
        г) разработку оборудования для испытания двигателей.
  4. Вадим Ананьин
    Вадим Ананьин Сегодня, 08:32
    +1
    Ну не знаю сперли или нет но все таки надо что делать, иначе нам удачи не видать.
    И производить надо самим а то будя как с супер-пупер Джетом !
  5. Konnick
    Konnick Сегодня, 08:36
    -1
    Получит...разработает...создаст...
    Куча таких новостей. А потом...Или шах помрет или ишак сдохнет?
  6. askort154
    askort154 Сегодня, 08:38
    +2
    Одним из основных требований к отечественным беспилотникам, предъявляемых Минобороны, является максимальная доля российских комплектующих.

    Наконец-то поняли, что надо всё делать своими руками из своих материалов. Нельзя зависеть от "партнёров". Сегодня он партнёр, а завтра ярый русофоб. Россия богатая страна, как ресурсами, так и кадрами. Нужна организация производств в интересах государства, а не в интересах вымогателей бюджетных средств для личных обогащений.
    1. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 09:11
      +3
      Цитата: askort154
      Наконец-то поняли

      До понимания еще далеко. Иначе не было бы такого технологического разрыва между военным и гражданским сектором промышленности. Вот когда напишут, что вместе с линейкой отечественных поршневых двигателей для БПЛА будут развиваться технологии легкомоторной гражданской авиации и автомобильного двигателестроения, тогда действительно можно говорить о каком то понимании.
      1. askort154
        askort154 Сегодня, 09:28
        +3
        Vita VKO.... Вот когда напишут, что вместе с линейкой отечественных поршневых двигателей для БПЛА будут развиваться технологии легкомоторной гражданской авиации и автомобильного двигателестроения, тогда действительно можно говорить о каком то понимании.

        В линейку входят двигатели 150, 200 и 500 л.с. Они отлично подойдут и гражданской лёгкомоторной авиации. "Были бы кости, мясо нарастёт". Если есть двигатель , лепи вокруг него : хоть БЛА, хоть самолёт, хоть "жигули", хоть грузовик и т.д. hi
        1. Капитан Пушкин
          Капитан Пушкин Сегодня, 12:25
          0
          Цитата: askort154
          Если есть двигатель , лепи вокруг него : хоть БЛА, хоть самолёт, хоть "жигули", хоть грузовик и т.д.

          Авиационный двигатель для автомобиля не годится. Как и наоборот.
          1. askort154
            askort154 Сегодня, 12:42
            0
            Капитан Пушкин...Авиационный двигатель для автомобиля не годится. Как и наоборот.

            АПД можно прилепить к любому наземному тарантасу.
            К выходному валу прилепил сцепление с коробкой передач, и вперёд. В 30-40 х, годах, в авиации нередко применяли поршневые двигатели с жидкостным охлаждением. И сейчас не мало "самоделок" летают на жигулёвском движке. Т-80 рассекает на газотурбинном двигателе, заимствованном в авиации. hi
  7. Галеон
    Галеон Сегодня, 08:47
    +5
    Создается впечатление, что человек вообще не в теме. Одни общие успокоительные фразы с легкой иронией. Даже не обмолвился, что есть КБ или опытное производство, которое этим занимается. Если их нет, тема такая не открыта и не финансируется, откуда что возьмется? От одного хотения непричастных? Он директор института авиационных двигателей. Упоминаемые малыши на 50-500л.с. никаким боком не интересны авиации.
    Может, не того человека спросили? Этот, конечно, с удовольствием поговорил, но и с лукавинкой, как говорили про Ильича, первого.
  8. Светлан
    Светлан Сегодня, 09:05
    +1
    Цитата: tralflot1832
    Значит всетаки что то сперли у партнеров?Молодцы!

    Нет. Это означает, что вузы, наконец то начали выпускать достаточное количество молодых и образованных инженеров. То есть выпускать технарей а не менеджеров по продажам.
    1. михаил3
      михаил3 Сегодня, 09:52
      +4
      ВУЗы к этому не были способны и в СССР. Не надо заблуждаться. ВУЗ, даже самый лучший, не может выпустить инженера, даже если в этом ВУЗе нельзя купить зачет и экзамен. А если можно, то инженеров не будет вообще. Никаких Никогда. Так вот, самый лучший ВУЗ выпускает лишь заготовку. Инженером человек становится, если его не менее пяти лет тщательно обучали профессии на производстве. Исключений нет и быть не может. Так как этот этап неосуществим, а покупка оценок у нас повсеместна, то ВУЗЫ ни за что уже не выпустят никаких инженеров.
      Слова директора института всего лишь означают, что он получил финансирование, и теперь готов его красиво и гладко оформить бумагами. Вместо двигателя. Ну как это у нас нынче делается повсеместно...
  9. михаил3
    михаил3 Сегодня, 09:48
    0
    Будет реализована полноценная станочная линия, металлургический цех, производство пластиковых деталей? И все это связано в завод? Произведено полноценное проектирование? ну-ну...
  10. JD1979
    JD1979 Сегодня, 10:11
    -2
    По его словам, работы над созданием российских поршневых двигателей ведутся, технические требования к ним определил Минпромторг. В течение пяти лет будет создан ряд отечественных двигателей различной мощности.

    Шо опять?)) Это сказка хороша?, начинай сначала. А до это с десяток лет над чем работали? Для Альтаира же разработан движок по заказу в Германии и вроде планировался к постройке завод на территории России. Для Ориона движок разрабатывается с 2013 года минимум, судя по всему конец где-то далеко впереди. И по каким требованиям работы велись до настоящего времени?
    Ну и собственно по доступной информации основная проблема при создании двигателей во всех случаях - электронно-компонентная база, различные датчики и "мозги", а также программное обеспечение. Сами двигатели в железе проблем не вызывали. И эта самая "компонентая база" - узкое место в подавляющем большинстве российского импортозамещения. Может стоит подойти к решению именно этой проблемы? Чтобы каждое КБ не пыталось делать на коленке свою электронику, ведь снимаемые показания и типы датчиков одинаковы, что на 50ЛС, что на 500ЛС. Тогда и разработка не будет тянуться десятилетиями.