Россия получит линейку двигателей для отечественных ударных беспилотников

Линейка отечественных поршневых двигателей, предназначенных для установки на беспилотные летательные аппараты российского производства, появится в середине 2020-х годов. Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И. Баранова Михаил Гордин.
По его словам, работы над созданием российских поршневых двигателей ведутся, технические требования к ним определил Минпромторг. В течение пяти лет будет создан ряд отечественных двигателей различной мощности.
(...) я уверен, что через пять лет появятся типовые отечественные поршневые двигатели различных мощностей – 50 "лошадей", 80, 150, 200, 500, на базе которых можно строить беспилотники в интересах Минобороны
- пояснил Гордин, добавив, что не считает отсутствие российских авиадвигателей основной причиной того, что ударные беспилотники до сих пор не пошли в серийное производство.
По его мнению, катастрофического отставания от других стран в создании ударных беспилотников нет, Россия в скором времени перейдет к серийному производству отечественных дронов.
(...) Догонять и обгонять гораздо проще, чем бежать впереди.(...) На основе чужого опыта мы можем сделать свои лучше. В части технологий силовых установок – нет катастрофического отставания. Все решаемо
- добавил Гордин.
В настоящее время в России разрабатываются или уже созданы ударные беспилотники "Орион", "Корсар", "Охотник", "Гром", "Альтиус". Из них только в отношении "Ориона" подписан первый контракт на серийное производство, все остальные дроны находятся на различных стадиях разработки. Одним из основных требований к отечественным беспилотникам, предъявляемых Минобороны, является максимальная доля российских комплектующих.