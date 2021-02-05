Россия получит линейку двигателей для отечественных ударных беспилотников

(...) я уверен, что через пять лет появятся типовые отечественные поршневые двигатели различных мощностей – 50 "лошадей", 80, 150, 200, 500, на базе которых можно строить беспилотники в интересах Минобороны

(...) Догонять и обгонять гораздо проще, чем бежать впереди.(...) На основе чужого опыта мы можем сделать свои лучше. В части технологий силовых установок – нет катастрофического отставания. Все решаемо