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Представитель Трёхсторонней контактной группы от Украины: «Российский президент готовится к расширению ОРДЛО-ЛДНР»

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Обращает на себя внимание тот факт, что на Украине вновь начинают нагнетать обстановку вокруг Донбасса, а также на участившееся число провокаций со стороны украинских силовиков. Всё это может говорить о том, что Киев пытается «мониторить» возможную реакцию со стороны новой американской администрации на случай собственных шагов по обострению ситуации вдоль линия разграничения. При этом традиционно украинская сторона начинает с того, что пытается возложить вину на Россию.


Представляющий Украину в ТКГ (Трёхсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе) Сергей Гармаш заявил о том, что «ситуации поможет более решительная позиция со стороны США». Фактически украинские представители в упомянутой группе недвусмысленно дают понять, что особые надежды возлагают на Байдена. А Байден некоторое время назад, выступая перед чиновниками Госдепа, заявил, что «заставит Россию заплатить».

Гармаш:

Через Минские договорённости не могут решаться политические вопросы. Желания России урегулировать конфликт мирным путём мы не видим.

По словам украинской стороны, российский президент «готовится к расширению ОРДЛО-ЛДНР».

Напомним, что на Украине Донецкую и Луганскую народные республики называют «отдельными районами Донецкой и Луганской областей» - ОРДЛО.

По словам Гармаша:

Путин собирается реализовать абхазский сценарий.

В Киеве уже который год пытаются увязывать откровенное нежелание прекращать войну против собственного населения на Донбассе с «позицией России». Когда у украинских чиновников интересуются, причём здесь вообще Россия, те утверждают, что именно с Россией Украина сегодня ведёт войну. На вопрос о том, почему в таком случае на Украине не введено военное положение и не объявлена всеобщая мобилизация, ответа у украинских элит традиционно нет. Обычно пытаются объяснить тем, что возникнут проблемы с кредитами от МВФ.
Использованы фотографии:
сайт президента России
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57 комментариев
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  1. Сибиряк 66
    Сибиряк 66 Сегодня, 08:27
    +11
    На этой войне делают политический и финансовый капитал. Она выгодна определенным структурам и конкретным личностям. Поэтому там все надолго. И именно в такой вялотекущей стадии. Поэтому периодические "нагнетания и обострения" это просто для того, чтобы об этом не забыли.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:42
      +3
      Цитата: Сибиряк 66
      На этой войне делают политический и финансовый капитал. Она выгодна определенным структурам и конкретным личностям. Поэтому там все надолго.

      Как минимум - пока это выгодно американцам. Потому что в том, что происходит на Окраине, главный заказчик и бенефициар - США.

      А тут ещё и "дедуля" поддержал
      Байден некоторое время назад, выступая перед чиновниками Госдепа, заявил, что «заставит Россию заплатить»
      Скакуасы из реальности выпали, поэтому слово "заплатить" понимают буквально, в долларах. И от этого радости у них ещё больше.
      1. Липчанин
        Липчанин Сегодня, 08:51
        +2
        Цитата: Zoldat_A
        Скакуасы из реальности выпали, поэтому слово "заплатить" понимают буквально,

        Думают им что то обломится laughing
        Игорю, hi
        1. НДР-791
          НДР-791 Сегодня, 09:09
          +6
          украинские представители в упомянутой группе недвусмысленно дают понять, что особые надежды возлагают на Байдена.
    2. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 08:45
      +1
      Представитель Трёхсторонней контактной группы от Украины: «Российский президент готовится к расширению ОРДЛО-ЛДНР»

      Откуда знают ? Чуют ? "Чуйка" созрела ?

      На этот раз пусть "чуйка" их не подводит yes .

      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 08:53
        +4
        Цитата: Инсургент
        Представитель Трёхсторонней контактной группы от Украины: «Российский президент готовится к расширению ОРДЛО-ЛДНР»

        Откуда знают ? Чуют ? "Чуйка" созрела ?

        На этот раз пусть "чуйка" их не подводит yes .


        А, что Вы хотите от них request если эти представители Украины, с самого начала работы контактной группы, не читают документы, а нюхают их.
      2. Липчанин
        Липчанин Сегодня, 08:55
        +3
        Цитата: Инсургент
        На этот раз пусть "чуйка" их не подводит

        Не подведёт lol
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 09:02
          +1
          Цитата: Липчанин
          Цитата: Инсургент
          На этот раз пусть "чуйка" их не подводит

          Не подведёт lol


          Это как в том анекдоте, где медведь посеял коноплю, а заяц повадился её косить...
          Ну и постерёг мишка косого на плантации и пока тот увлечённо косил траву, зарядил ему между ушей...

          Свалился заяц с копыт , а спустя время очухавшись слегка, лежит и думает : " Ни фига себе трава, ещё не курил, а так торкает !!! Косить надо ! yes "
          1. Липчанин
            Липчанин Сегодня, 09:09
            0
            Цитата: Инсургент
            Это как в том анекдоте,

            Так и этот ролик из мультика про тот анекдот smile
      3. Boris55
        Boris55 Сегодня, 09:06
        +5
        Цитата: Инсургент
        Откуда знают ?

        Они не знают, но надеются laughing

        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 09:08
          +12
          Цитата: Boris55

          Они не знают, но надеются

          1. Липчанин
            Липчанин Сегодня, 10:38
            +3
            "Всё, опять оккупанты вернулись"
            1. Инсургент
              Инсургент Сегодня, 10:43
              +3
              Цитата: Липчанин
              "Всё, опять оккупанты вернулись"

              Так я тоже,оккупант yes Без похвальбы напишу, что когда-то возвращаясь из увольнения, по дороге на автобус поднял унесённую ветром чужую бутылку 0,5 из-под напитка и понёс к урне...
              Оккупант, в собственном доме yes
              1. Липчанин
                Липчанин Сегодня, 10:50
                +1
                Цитата: Инсургент
                Оккупант, в собственном доме

                Ну то по логике бандерлогов
              2. Zoldat_A
                Zoldat_A Сегодня, 12:32
                0
                Цитата: Инсургент
                Цитата: Липчанин
                "Всё, опять оккупанты вернулись"

                Так я тоже,оккупант yes Без похвальбы напишу, что когда-то возвращаясь из увольнения, по дороге на автобус поднял унесённую ветром чужую бутылку 0,5 из-под напитка и понёс к урне...
                Оккупант, в собственном доме yes

                Так поступают только "настоящие оккупанты". Пусть и в "собственном доме". smile

                Хозяева себя так не ведут. На моих глазах около 20 лет назад в Германии поляк (позже по разговору понял) бросил на тротуар окурок. А надо сказать, что для нас мытьё тротуаров шампунем тогда тоже было экзотикой, но окурки я под ноги никогда не бросал - ни тогда, ни сейчас. Так вот "Хозяин"-немец поступил "по-хозяйски" - подошёл к полицейскому и ему на того поляка пожаловался. Полицай заставил поляка поднять окурок и бросить в урну.

                Во как "хозява" поступают. А мы с Вами так себе... Вы "оккупанты на своей земле", мы "незаконно владеем территорией и ресурсами, по праву принадлежащими американским транснациональным корпорациям"... request
    3. Ясная
      Ясная Сегодня, 10:55
      0
      Цитата: Сибиряк 66
      На этой войне делают политический и финансовый капитал. Она выгодна определенным структурам и конкретным личностям. Поэтому там все надолго. И именно в такой вялотекущей стадии. Поэтому периодические "нагнетания и обострения" это просто для того, чтобы об этом не забыли.

      Кто выигрывает от военных конфликтах, всем понятно.
      Население в войне проигрывает всегда, как и оба активных участника конфликта. Никогда не проигрывают внешние агенты в непрямом контакте, которых даже не видно на самой войне.
    4. Rubi0
      Rubi0 Сегодня, 11:16
      +1
      Её не будут прекращать потому как если её закончат то пропадёт причина для всевозможных запретов русских фильм, книг телеканалов и культуры в целом. Никому ордло в Украине не нужно, оснааная цель культурное разделение
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:28
    +7
    . Когда у украинских чиновников интересуются, причём здесь вообще Россия, те утверждают, что именно с Россией Украина сегодня ведёт войну. На вопрос о том, почему в таком случае на Украине не введено военное положение и не объявлена всеобщая мобилизация, ответа у украинских элит традиционно нет.

    Ведут войну с Россией и за одно, РФ является третьим экономическими партнером !
    1. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 08:40
      0
      Цитата: APASUS
      Ведут войну с Россией

      Про это изо всех утюгов
      РФ является третьим экономическими партнером !

      Про это рот на замок
      1. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 08:49
        +4
        Цитата: Липчанин
        Про это рот на замок

        Так и у нас не афишируется, что мы нефтепродукты на Украину поставляем, зато про то, что Батька соляру для украинских танков поставляет - из каждого утюга!
        А если серьезно, то выгодоприобретателей на этой войне хватает и у нас, и у них. Олигархи, так их перетак.
      2. Dym71
        Dym71 Сегодня, 09:03
        0
        Цитата: Липчанин
        РФ является третьим экономическими партнером !
        Про это рот на замок

        Но почему же на замок? Пишут в укропрессе, что торговый оборот ежегодно уменьшается, на этом делается акцент, русофобам этого достаточно, остальным понятна несостоятельность укровластей.
        1. Липчанин
          Липчанин Сегодня, 09:10
          +1
          Цитата: Dym71
          Пишут в укропрессе, что торговый оборот ежегодно уменьшается,

          Ну это другой утюг, для избранных бандерлогов
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 10:18
      +2
      Цитата: APASUS
      Ведут войну с Россией и за одно, РФ является третьим экономическими партнером !

      Это из той же серии, как -
      Сосед дай пожрать, а то мне под твою дверь нагадить нечем.
      Ну с ними то всё понятно т.к. без нашей поддержки там очень быстро наступит экономический коллапс а стало быть и коллапс власти, а вот наших политических "бизнесменов" понять сложно, т.к. финансовая подпитка хунты ведёт к усилению антироссийской риторики. Чем быстрее Россия применит экономическую и политическую эвтаназию по отношению к хунте, тем больше шансов на то, что там к власти придут более адекватные политики.
      Интересно, если Россия свернёт экономические контакты с украиной, как скоро США введут санкции и потребуют от "агрессора" восстановить торговые контакты с "жертвой"?
      1. Шарнхорст
        Шарнхорст Сегодня, 13:02
        +1
        Мне нравится ход Ваших мыслей! Два дня назад прочитал, что Украина опять начала покупку электроэнергии из РФ при недостатке собственной генерации в часы пиковых нагрузок. И можно бы порадоваться что враги нам платят, но вот цена вопроса: 1МВт/ч стоит 1500 рублей (1кВт/ч стоит 1,5 рубля)! Я в Крыму плачу 3,41 рубля за кВт, мать в Тверской области 4,95 рубля за кВт. Что-то не очень выгодна война нашему народу - может войну пора заканчивать победой или провода перерезать?
  3. Теренин
    Теренин Сегодня, 08:28
    +3
    Представитель Трёхсторонней контактной группы от Украины: «Российский президент готовится к расширению ОРДЛО-ЛДНР»
    Давно пора. Надоело это бандеровское хамство перерастающее в откровенный фашизм.
    1. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 08:41
      +1
      Цитата: Теренин
      перерастающее в откровенный фашизм

      Давно уже переросло
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 08:49
        +3
        Цитата: Липчанин
        Цитата: Теренин
        перерастающее в откровенный фашизм

        Давно уже переросло

        Сергей, так я и говорю
        Цитата: Теренин
        Давно пора.
        1. Липчанин
          Липчанин Сегодня, 08:58
          0
          Цитата: Теренин
          Сергей, так я и говорю
          Цитата: Теренин
          Давно пора.

          Да нет уж. Пусть сами
          Как намусорили, так пусть и убирают
          Ко мне соседи не ходят полы мыть и мусор выносить
          1. Теренин
            Теренин Сегодня, 09:04
            +2
            Цитата: Липчанин
            Цитата: Теренин
            Сергей, так я и говорю
            Цитата: Теренин
            Давно пора.

            Да нет уж. Пусть сами
            Как намусорили, так пусть и убирают
            Ко мне соседи не ходят полы мыть и мусор выносить

            Мусор то это ладно. Но, хлопцы призывая заменить российское ядерное топливо, для АЭС, на американское готовят территории для ее дальнейшей утилизации (Россия свое отработанное топливо вывозит).
            Как думаешь, ближе к какой границе они это сделают? Неужто с Польшей?
            1. Липчанин
              Липчанин Сегодня, 09:15
              0
              Цитата: Теренин
              Как думаешь, ближе к какой границе они это сделают?

              Ну это и хромому понятно
  4. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 08:40
    +2
    Надо же понимать, Украина не самостоятельна в своих действиях... Бросят войска под огонь... Проблемы индейцев шерифа не...беспокоят. Вот и готовят "общественное мнение" заранее. Может, приказ уже получен?
    1. Виктор Черненко
      Виктор Черненко Сегодня, 08:51
      0
      Под это защищены телеканалы телеграм. Скоро война.
    2. Ros 56
      Ros 56 Сегодня, 08:52
      0
      Бросят войска под огонь...

      Где вы там войска увидели, это банды гопников. hi
      1. Горный стрелок
        Горный стрелок Сегодня, 09:08
        0
        Цитата: Ros 56
        Где вы там войска увидели, это банды гопников.

        Ну банда, согласен. Но ведь с оружием... Мне же не их жалко...они заслужили своих "паханов"...
        Мне жаль тех, кто может погибнуть со стороны ЛДНР, пока этой банде накостыляют...
        1. Ros 56
          Ros 56 Сегодня, 09:15
          +1
          Диалектика, её никто не отменял. Жизнь - борьба зла с добром. Тут главное, человеком быть.
      2. Липчанин
        Липчанин Сегодня, 09:16
        +1
        Цитата: Ros 56
        это банды гопников.

        Но всё равно опасные
        Своей подлостью
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:56
      +1
      Цитата: Горный стрелок
      Надо же понимать, Украина не самостоятельна в своих действиях... Бросят войска под огонь... Проблемы индейцев шерифа не...беспокоят. Вот и готовят "общественное мнение" заранее. Может, приказ уже получен?

      Это очевидно даже слепому и не только по Украине.
      Кстати, что то уже с месяц не видно бабушку Меркель. Кончилась у ней фантазия?
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 10:39
        0
        Цитата: Теренин
        Цитата: Горный стрелок
        Надо же понимать, Украина не самостоятельна в своих действиях... Бросят войска под огонь... Проблемы индейцев шерифа не...беспокоят. Вот и готовят "общественное мнение" заранее. Может, приказ уже получен?


        Кстати, что то уже с месяц не видно бабушку Меркель. Кончилась у ней фантазия?

        Так надо найти мужа Меркель – Иоахима Зауэра, и он все разъяснит yes
  5. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 08:49
    0
    Глупые бандерлоги, это Донбас готовится взять под свой контроль СВОИ ИСКОННЫЕ земли. А Россия....., Россия просто поможет, также, как кастрюлям помогает запад.
    1. михаил3
      михаил3 Сегодня, 10:03
      0
      Вот пока такая дурь продолжается, этой войне не будет конца. Надо обьявлять часть территорий, на которые мы реально претендуем, Россией. И отстаивать их военной рукой. Другого выхода нет, если мы не хотим, чтобы эти земли продолжали оставаться кровоточащей раной на теле страны. Не идеальное решение, будет иметь последствия, но лучшего нет. Разве что всю Украину захватывать, и потом годами ставить к стенке тысячи безнадежных бандеровцев.
      1. Наган
        Наган Сегодня, 10:42
        0
        Цитата: михаил3
        и потом годами ставить к стенке тысячи безнадежных бандеровцев.

        До 1947 бандеровцев и прочих пособников гитлеровцев вешали, а в 1947 Сталин смертную казнь отменил, и вместо виселицы их стали сажать на 25 лет. Зачем, спрашивается? Может, чтоб принесли хоть какую пользу прежде чем сдохнут? Хотя Сталин не расчитывал, что Хрущ их огульно амнистирует.
        1. михаил3
          михаил3 Сегодня, 11:12
          0
          Толку вспоминать ошибки? Что сделали, то уже сделали. Да и корни бандеровщины не вырвать. Я уже писал как то, вся Украина - результат заселения благодатных земель тем, кто с нормальными соседями ужиться не может. Обычно таких людей как перекати-поле по земле носит, но земли Украины так благодатны... Эти люди ненавидят нас, как всякий выродок ненавидит нормальных людей. Посели их в США, и они будут ненавидеть американцев...
  6. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 08:50
    0
    Вот как они успевают к этому времени так накидаться? Пятница только началась.
    1. Наган
      Наган Сегодня, 09:00
      +2
      Цитата: sergo1914
      Вот как они успевают к этому времени так накидаться? Пятница только началась.

      На Украине, в отличие от России, климат теплее, и солнечных дней больше. Вот конопля и вызревает.
      1. Dym71
        Dym71 Сегодня, 09:08
        0
        Цитата: Наган
        На Украине, в отличие от России, климат теплее, и солнечных дней больше. Вот конопля и вызревает.

        Наган, а в штате, где Вы живёте, наверное и употреблять можно легально? bully
        1. Наган
          Наган Сегодня, 09:16
          +4
          Цитата: Dym71
          Наган, а в штате, где Вы живёте, наверное и употреблять можно легально?

          Да, можно. И че-то мне тенденция не нравится. Раньше за это сажали, и надолго. Потом сроки сократили. Потом вообще заменили общественно-полезным трудом. Потом разрешили по рецепту врача. Недавно разрешили просто потому что захотелось. Если и дальше пойдет в этом направлении, то курение травы будет обязательным. Потому что у дерьмократов такая логика, что, не обкурившись, не понять.
          1. Ясная
            Ясная Сегодня, 10:42
            0
            Цитата: Наган
            Цитата: Dym71
            Наган, а в штате, где Вы живёте, наверное и употреблять можно легально?

            Да, можно. И че-то мне тенденция не нравится. Раньше за это сажали, и надолго. Потом сроки сократили. Потом вообще заменили общественно-полезным трудом. Потом разрешили по рецепту врача. Недавно разрешили просто потому что захотелось. Если и дальше пойдет в этом направлении, то курение травы будет обязательным. Потому что у дерьмократов такая логика, что, не обкурившись, не понять.

            Прветствую hi
            Как четко Вы показали действие "окна Овертона" yes
    2. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 09:22
      +3
      Цитата: sergo1914
      Вот как они успевают к этому времени так накидаться? Пятница только началась.


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      Ostrov nezalezhnosti v okeane est.
      Tam zhivut neschastnyie ukrodikari.
      Na litso svobodnyie, no rabyi vnutri:
      Chto oni ne delayut, ne idut dela.
      Vidno v vyishivanke ih mama rodila.
      Na Banderu molyatsya, ne zhaleya slYoz.
      Krokodil zakonchilsya, ne vstavlyaet koks.
      Vrode tse Evropa i mogli byi zhit
      Vyishivanku Leninu novuyu poshit.
      Netu v hate sveta, v pechke net uglya.
      Na Maydane sotnya pogibala zrya.
      Pa-pa-pa-pa-po takomu sluchayu s nochi do zari
      Zhgut pokryishki v Kieve ukrodikari,
      Skachut i ryidayut i klyanut "**uylo"
      V den kakoy nevedomo ***kalyam nazlo.)
      1. sergo1914
        sergo1914 Сегодня, 09:33
        0
        Цитата: Инсургент
        Цитата: sergo1914
        Вот как они успевают к этому времени так накидаться? Пятница только началась.


        Календарь особый, и такой же часовой пояс.

        Ves pokryit promezhnostyu, absolyutno ves.
        Ostrov nezalezhnosti v okeane est.
        Tam zhivut neschastnyie ukrodikari.
        Na litso svobodnyie, no rabyi vnutri:
        Chto oni ne delayut, ne idut dela.
        Vidno v vyishivanke ih mama rodila.
        Na Banderu molyatsya, ne zhaleya slYoz.
        Krokodil zakonchilsya, ne vstavlyaet koks.
        Vrode tse Evropa i mogli byi zhit
        Vyishivanku Leninu novuyu poshit.
        Netu v hate sveta, v pechke net uglya.
        Na Maydane sotnya pogibala zrya.
        Pa-pa-pa-pa-po takomu sluchayu s nochi do zari
        Zhgut pokryishki v Kieve ukrodikari,
        Skachut i ryidayut i klyanut "**uylo"
        V den kakoy nevedomo ***kalyam nazlo.)


        Щас предупреждение выхватите. Мне вчера вообще за написание названия японского города через дефис прилетело.
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 09:39
          -1
          Цитата: sergo1914
          Щас предупреждение выхватите.

          Да прям там... Всего-то десятое (девять на счету) , и Goodbye my love, goodbye yes

          Тем более, что вчитываться в смысл и содержание комментария, где нет ничего предосудительного , никто не будет.

          Цитата: sergo1914
          Мне вчера вообще за написание названия японского города через дефис прилетело.


          Неужели за это belay

          Йоко́ (яп. 横須賀市 Ёкосука-си)
          1. sergo1914
            sergo1914 Сегодня, 11:25
            0
            Цитата: Инсургент
            Цитата: sergo1914
            Щас предупреждение выхватите.

            Да прям там... Всего-то десятое (девять на счету) , и Goodbye my love, goodbye yes

            Тем более, что вчитываться в смысл и содержание комментария, где нет ничего предосудительного , никто не будет.

            Цитата: sergo1914
            Мне вчера вообще за написание названия японского города через дефис прилетело.


            Неужели за это belay

            Йоко́ (яп. 横須賀市 Ёкосука-си)


            Да. И ниже добавил подпись. Пол Маккартни.
            1. Инсургент
              Инсургент Сегодня, 11:31
              0
              Цитата: sergo1914
              Да. И ниже добавил подпись. Пол Маккартни.


              Зря подписались Маккартни... Йоко Оно была женой Леннона...
              1. sergo1914
                sergo1914 Сегодня, 12:28
                0
                Цитата: Инсургент
                Цитата: sergo1914
                Да. И ниже добавил подпись. Пол Маккартни.


                Зря подписались Маккартни... Йоко Оно была женой Леннона...


                Она развалила Битлз. Отношение к ней всех остальных участников группы (особенно Пола) ... неоднозначное.
  7. askort154
    askort154 Сегодня, 08:54
    0
    С возвратом демократов к власти США, их "ястребиные" замашки полностью переключатся на Россию. Будут носиться с "канистрой бензина" по всему периметру России. Самая горячая точка будет Украина.
    Демократы разожгли здесь костёр не для того чтобы он угас.
  8. Светлан
    Светлан Сегодня, 09:08
    0
    Его бы слова да Богу в уши.
  9. михаил3
    михаил3 Сегодня, 09:58
    +1
    На вопрос о том, почему в таком случае на Украине не введено военное положение и не объявлена всеобщая мобилизация, ответа у украинских элит традиционно нет. Обычно пытаются объяснить тем, что возникнут проблемы с кредитами от МВФ.
    Может быть, это потому, что тогда Россия получит законный повод сразу же разбомбить некоторые здания на Банковой улице? И уничтожить много чего еще, что можно легко сравнять с землей? Хе-хе...
  10. cheburator
    cheburator Сегодня, 11:14
    0
    А может это "холодная" война laughing
    Мы Русские! С нами Бог!