Представитель Трёхсторонней контактной группы от Украины: «Российский президент готовится к расширению ОРДЛО-ЛДНР»

Через Минские договорённости не могут решаться политические вопросы. Желания России урегулировать конфликт мирным путём мы не видим.

Путин собирается реализовать абхазский сценарий.

Обращает на себя внимание тот факт, что на Украине вновь начинают нагнетать обстановку вокруг Донбасса, а также на участившееся число провокаций со стороны украинских силовиков. Всё это может говорить о том, что Киев пытается «мониторить» возможную реакцию со стороны новой американской администрации на случай собственных шагов по обострению ситуации вдоль линия разграничения. При этом традиционно украинская сторона начинает с того, что пытается возложить вину на Россию.Представляющий Украину в ТКГ (Трёхсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе) Сергей Гармаш заявил о том, что «ситуации поможет более решительная позиция со стороны США». Фактически украинские представители в упомянутой группе недвусмысленно дают понять, что особые надежды возлагают на Байдена. А Байден некоторое время назад, выступая перед чиновниками Госдепа, заявил, что «заставит Россию заплатить».Гармаш:По словам украинской стороны, российский президент «готовится к расширению ОРДЛО-ЛДНР».Напомним, что на Украине Донецкую и Луганскую народные республики называют «отдельными районами Донецкой и Луганской областей» - ОРДЛО.По словам Гармаша:В Киеве уже который год пытаются увязывать откровенное нежелание прекращать войну против собственного населения на Донбассе с «позицией России». Когда у украинских чиновников интересуются, причём здесь вообще Россия, те утверждают, что именно с Россией Украина сегодня ведёт войну. На вопрос о том, почему в таком случае на Украине не введено военное положение и не объявлена всеобщая мобилизация, ответа у украинских элит традиционно нет. Обычно пытаются объяснить тем, что возникнут проблемы с кредитами от МВФ.