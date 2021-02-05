Представитель Трёхсторонней контактной группы от Украины: «Российский президент готовится к расширению ОРДЛО-ЛДНР»

Обращает на себя внимание тот факт, что на Украине вновь начинают нагнетать обстановку вокруг Донбасса, а также на участившееся число провокаций со стороны украинских силовиков. Всё это может говорить о том, что Киев пытается «мониторить» возможную реакцию со стороны новой американской администрации на случай собственных шагов по обострению ситуации вдоль линия разграничения. При этом традиционно украинская сторона начинает с того, что пытается возложить вину на Россию.
Представляющий Украину в ТКГ (Трёхсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе) Сергей Гармаш заявил о том, что «ситуации поможет более решительная позиция со стороны США». Фактически украинские представители в упомянутой группе недвусмысленно дают понять, что особые надежды возлагают на Байдена. А Байден некоторое время назад, выступая перед чиновниками Госдепа, заявил, что «заставит Россию заплатить».
Гармаш:
Через Минские договорённости не могут решаться политические вопросы. Желания России урегулировать конфликт мирным путём мы не видим.
По словам украинской стороны, российский президент «готовится к расширению ОРДЛО-ЛДНР».
Напомним, что на Украине Донецкую и Луганскую народные республики называют «отдельными районами Донецкой и Луганской областей» - ОРДЛО.
По словам Гармаша:
Путин собирается реализовать абхазский сценарий.
В Киеве уже который год пытаются увязывать откровенное нежелание прекращать войну против собственного населения на Донбассе с «позицией России». Когда у украинских чиновников интересуются, причём здесь вообще Россия, те утверждают, что именно с Россией Украина сегодня ведёт войну. На вопрос о том, почему в таком случае на Украине не введено военное положение и не объявлена всеобщая мобилизация, ответа у украинских элит традиционно нет. Обычно пытаются объяснить тем, что возникнут проблемы с кредитами от МВФ.