Переворот, о котором знали все

«Грабли», на которые уже многие наступали

Аккуратный и предсказанный госпереворот

Как отреагировали на переворот лидеры государств

Надеемся на мирное урегулирование ситуации в соответствии с действующим законодательством через возобновление политического диалога и сохранение устойчивого социально-экономического развития страны. В связи с этим обратили внимание на заявление военных властей о намерении провести через год новые выборы в парламент.

призвал военное руководство уважать волю народа Мьянмы и придерживаться демократических норм, а также разрешать любые разногласия путём мирного диалога.

США встревожены сообщениями о том, что бирманские военные предприняли шаги для подрыва перехода страны к демократии.

Жизнь продолжается