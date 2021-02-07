Переворот, о котором знали все

Начало февраля 2021 года для граждан Республики Союз Мьянма ознаменовался очередной сменой власти в стране. Около утра 1 февраля военные арестовали президента страны Вин Мьина, государственного советника Аун Сан Су Чжи и других руководителей правящей партии «Национальная лига за демократию».
Причиной ареста, судя по заявлению военных, стало вмешательство в политическую ситуацию – фальсификации со списками избирателей в ходе парламентских выборов, прошедших в стране в ноябре прошлого года. Комиссия по выборам, как утверждают военные, не смогла разрешить спорные вопросы, в стране начались волнения, поэтому они и решили взять власть в свои руки.
Естественно, как это чаще всего бывает в таких случаях, в стране было объявлено чрезвычайное положение. Военные взяли под контроль все важные объекты инфраструктуры. На улицах появились усиленные военные патрули. В том же заявлении военные объявили, что ЧП будет продолжаться один год для подготовки честных выборов в стране.
Исполняющим обязанности президента страны стал вице-президент Мьинт Шве. Фактически же страной стал руководить главнокомандующий вооружёнными силами республики Мьянмы Мин Аун Хлайн. Почти 60-миллионная страна перешла в режим ЧП спокойно, без каких-либо серьёзных выступлений населения.
«Грабли», на которые уже многие наступали
Заметили странность в указании численности населения страны? «Почти 60-миллионная страна»? В некоторых источниках можно прочитать о 53-миллионной стране. Говоря проще, точного количества населения не знает никто. Перепись проводилась довольно давно, а рост населения подсчитывается примерными цифрами.
Почему так происходит? Стоит вспомнить об истории и географии. Старое название страны – Бирма. Соседями Мьянмы являются Китай, Индия, Бангладеш, Лаос, Таиланд. Все страны многонациональны, с множеством религий и укладов жизни. Естественно, Мьянма не избежала точно таких же проблем. Вспомните последние новости из этой страны. Они так или иначе были связаны с религиозными или этническими противоречиями.
К примеру, главнокомандующий вооружёнными силами республики Мьянмы Мин Аун Хлайн, который фактически стал главой государства, больше известен не как выдающийся военный деятель, а как организатор резни мусульман-рохинджа в штате Ракхайн. Именно эта резня стала причиной бегства мусульман в Таиланд в 2012-2013 годах.
Любой переворот должен иметь причину. Она может быть выдумана, может быть реальна, но без причины и без мотивации исполнителей переворот провести невозможно. Переворот в Мьянме не исключение.
Причиной переворота стала фальсификация итогов голосования на выборах в парламент в ноябре 2020 года. Сразу после оглушительной победы партии «Национальная лига за демократию» (НЛД), возглавляемой Аун Сан Су Чжи, военные заявили о вбросе 8,6 млн бюллетеней! Именно это обстоятельство и привело к тому, что НЛД заняло 396 мест из 476 в парламенте. Военные же получили всего 30 мест.
Не напоминает ли вам эта технология то, что происходило совсем недавно на выборах в другой заокеанской стране? Выборы прошли, контролируемая правительством избирательная комиссия их признаёт. Нарушения признаются несущественными.
Говорить однозначно о подтасовках, которые происходили в ноябре, нельзя. В конечном итоге это дело самих бирманцев. Однако и отбрасывать аргументы военных сразу не стоит. Эти «грабли» работали уже не в одной стране мира.
Аккуратный и предсказанный госпереворот
Достаточно часто слышу мнение о том, что переворот в Мьянме военные совершили внезапно, и потому правительство ничего не смогло предпринять для защиты законных руководителей страны. Интересное мнение, особенно учитывая то, что военные и не скрывали того, что переворот будет. Даже число, на которое он назначен, было известно из публикаций в прессе.
И ещё стоит вспомнить об отношениях руководства ВС России и Мьянме в последнее время. Военные очень заинтересовались нашим вооружением и очень захотели его приобрести. Да и в западных СМИ уже было достаточно много критических материалов по вопросу взаимоотношений военных и гражданского правительства Мьянмы. А реакция западных правительств на переворот была мгновенной.
Итак, почему 1 февраля? Ответ простой. Именно на эту дату было назначено первое заседание нового парламента. А это означало бы появление нового законного правительства. Новый парламент на первом своём заседании утверждает состав правительства! В случае если этого не происходит, правительство не считается законным. Вот и вся арифметика.
Почему не получилось помешать военным, тоже понятно. Владимир Ленин прекрасно написал о том, что необходимо делать и в какой последовательности при захвате власти. Бирманцы хорошие ученики. Тот самый телефон, телеграф, вокзалы и так далее. В большей части страны отключили интернет, телефонную связь и телеканалы. Без перебоев работала лишь принадлежащая военным телесеть Myawaddy.
Точно так же были блокированы банки. Понятно, что при ЧП население обязательно начнёт лихорадочно снимать деньги со счетов, что вызовет хаос на финансовых рынках. Поэтому военные сразу же запретили проводить любые финансовые операции и отключили банкоматы.
При этом владельцы магазинов, кафе и других предприятий, обеспечивающих нормальную жизнь народа, обязаны работать в обычном режиме. В результате этих действий жизнь в стране практически не изменилась. Переворот получился мягкий, в стиле южноамериканцев конца 20 века.
Как отреагировали на переворот лидеры государств
Понятно, что в первую очередь нам интересна реакция России на переворот. Реакция нашего МИДа была достаточно быстрой. Уже вечером 1 февраля официальную позицию озвучила представитель МИД Мария Захарова:
Надеемся на мирное урегулирование ситуации в соответствии с действующим законодательством через возобновление политического диалога и сохранение устойчивого социально-экономического развития страны. В связи с этим обратили внимание на заявление военных властей о намерении провести через год новые выборы в парламент.
В стране сегодня находится около 70 россиян. Все они предупреждены о мерах безопасности при ЧП. Находятся под постоянным контролем посольства.
Интересна реакция соседей Мьянмы. Полное спокойствие и никаких серьёзных заявлений с осуждением или одобрением действий военных. Экономические и прочие связи сохраняются. Короче говоря, для взаимоотношений этих стран и Мьянмы ничего не изменилось.
Генсек ООН дежурно осудил переворот и
призвал военное руководство уважать волю народа Мьянмы и придерживаться демократических норм, а также разрешать любые разногласия путём мирного диалога.
Самую активную позицию по осуждению переворота заняли США. Дженнифер Псаки уже отметилась очередным
США встревожены сообщениями о том, что бирманские военные предприняли шаги для подрыва перехода страны к демократии.
Кстати, США в документах продолжают использовать старое название страны – Бирма (от этого названия Мьянма отказалась в 1989 году). Понятно, что озвучены и традиционные «страшные кары» в виде санкций.
Жизнь продолжается
Мы привыкли к тому, что госперевороты всегда зло. Наверное, в этом наша внутренняя уверенность в справедливости выбора народа. Однако в случае с Мьянмой такой уверенности у меня нет. С одной стороны, преступление. А с другой, вызвано это преступление другим преступлением. Со стороны осуждать легко.
Не думаю, что сегодня Россия должна предпринимать какие-то резкие шаги по отношению к Мьянме. Смена власти произошла. Но жизнь-то продолжается. Народ принял новую власть. Поэтому нам просто необходимо внимательно разобраться в ситуации и только потом решать.