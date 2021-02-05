Минобороны развернуло строительство инфраструктуры для испытаний МБР РС-28 «Сармат»

Министерство обороны развернуло строительство инфраструктуры для летных испытаний тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", работы ведутся на территории Красноярского края.
По планам военного ведомства, объект будет построен в районе поселка Северо-Енисейский Красноярского края. Строительство ведет Главное военно-строительное управление № 14, специализирующееся на возведении стратегических объектов.
Первая очередь, предусматривающая вырубку леса на обширной территории и прокладку грунтовых дорог, должна быть готова уже к апрелю этого года. Полностью работы планируется завершить к концу 2022 года, пишут "Известия".
По мнению военных экспертов, Минобороны намерено построить в Северо-Енисейске пункт траекторных измерений, оснащенный радарами и оптическими наблюдательными приборами, поскольку над поселком проходят трассы полета ракет, запускаемых в ходе испытаний из района "Домбаровский" Оренбургской области по полигону Кура на Камчатке.
До этого испытания "Сармата" проводились на космодроме Плесецк и ограничились тремя бросковыми пусками.
Ранее в Минобороны заявляли, что окончанием летно-конструкторских испытаний новой МБР "Сармат" установлен 2021 год. В том же году промышленность должна будет освоить серийное производство нового оружия и сопутствующих систем. Постановка МБР "Сармат" на боевое дежурство РВСН запланирована на 2022 год.
МБР РС-28 "Сармат" готовят на смену самой мощной в мире МБР шахтного базирования РС-20В "Воевода" (НАТО - SS-18 "Сатана"), ракета станет носителем гиперзвуковых блоков "Авангард". Первые комплексы поступят на вооружение Ужурского и Домбаровского ракетных соединений.