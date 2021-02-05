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Минобороны развернуло строительство инфраструктуры для испытаний МБР РС-28 «Сармат»

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Минобороны развернуло строительство инфраструктуры для испытаний МБР РС-28 «Сармат»

Министерство обороны развернуло строительство инфраструктуры для летных испытаний тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", работы ведутся на территории Красноярского края.


По планам военного ведомства, объект будет построен в районе поселка Северо-Енисейский Красноярского края. Строительство ведет Главное военно-строительное управление № 14, специализирующееся на возведении стратегических объектов.

Первая очередь, предусматривающая вырубку леса на обширной территории и прокладку грунтовых дорог, должна быть готова уже к апрелю этого года. Полностью работы планируется завершить к концу 2022 года, пишут "Известия".

По мнению военных экспертов, Минобороны намерено построить в Северо-Енисейске пункт траекторных измерений, оснащенный радарами и оптическими наблюдательными приборами, поскольку над поселком проходят трассы полета ракет, запускаемых в ходе испытаний из района "Домбаровский" Оренбургской области по полигону Кура на Камчатке.

До этого испытания "Сармата" проводились на космодроме Плесецк и ограничились тремя бросковыми пусками.

Ранее в Минобороны заявляли, что окончанием летно-конструкторских испытаний новой МБР "Сармат" установлен 2021 год. В том же году промышленность должна будет освоить серийное производство нового оружия и сопутствующих систем. Постановка МБР "Сармат" на боевое дежурство РВСН запланирована на 2022 год.

МБР РС-28 "Сармат" готовят на смену самой мощной в мире МБР шахтного базирования РС-20В "Воевода" (НАТО - SS-18 "Сатана"), ракета станет носителем гиперзвуковых блоков "Авангард". Первые комплексы поступят на вооружение Ужурского и Домбаровского ракетных соединений.
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15 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:04
    0
    МБР РС-28 "Сармат" ( о, будущий - "Дьябьло"?) готовят на смену самой мощной в мире МБР шахтного базирования РС-20В "Воевода" (НАТО - SS-18 "Сатана"), ракета станет носителем гиперзвуковых блоков "Авангард".
  2. Старый танкист
    Старый танкист Сегодня, 09:17
    -10
    То есть,после трёх бросковых испытаний и еще какого-то количества пусков(удачных или нет), явно не превышающих трёх предыдущих ракету запустят в серию и поставят на боевое дежурство?
    Прелестно, прелестно.
    1. krot
      krot Сегодня, 11:22
      +3
      То есть,после трёх бросковых испытаний и еще какого-то количества пусков(удачных или нет), явно не превышающих трёх предыдущих ракету запустят в серию и поставят на боевое дежурство?
      Прелестно, прелестно.
      Что за тупые комментарии тут? Невежество, это бич современности! Вам забыли рассказать об испытаниях "Сарамата" и посоветоваться с вами, нужно или нет принимать данный комплекс на вооружение! laughing
      1. Старый танкист
        Старый танкист Сегодня, 11:44
        -1
        Что в статье написали, о том я и спрашиваю.
        На счёт невежества, посмотрите в зеркало для начала.
  3. Alex777
    Alex777 Сегодня, 09:22
    0
    Не вполне понятно ,что там строить решили, но выбрали практически центр России.
    Подальше от всех чужих глаз?
    hi
    1. НасРать
      НасРать Сегодня, 09:36
      +3
      Минобороны намерено построить в Северо-Енисейске пункт траекторных измерений, оснащенный радарами и оптическими наблюдательными приборами, поскольку над поселком проходят трассы полета ракет, запускаемых в ходе испытаний из района "Домбаровский" Оренбургской области по полигону Кура на Камчатке.
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 09:41
        0
        Поживем - увидим. hi
        1. НасРать
          НасРать Сегодня, 09:44
          +1
          Цитата: Alex777
          Поживем - увидим. hi

          Мне, из средней полосы России, не видать будет...
    2. Crasher
      Crasher Сегодня, 12:01
      0
      Ужурская дивизия тут и была, в центре России, и никуда не делась hi
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 12:12
        0
        Так вот и я об этом. Все под рукой.
        Озвучить можно одно, а строить - другое.
        Это нормально. Секретность. hi
        1. Crasher
          Crasher Сегодня, 12:14
          0
          Цитата: Alex777
          Секретность.

          Да никакой секретности. Все прекрасно знают все координаты и проверяющие с той стороны ездят. ДСНВ же вроде продлили
          1. Alex777
            Alex777 Сегодня, 12:25
            0
            Может вы и правы. Посмотрим. hi
            Вроде Байден ДСНВ подписал.
  4. askort154
    askort154 Сегодня, 09:45
    +2
    Не статья, а "солянка". Заголовок Минобороны развернуло строительство инфраструктуры для испытаний МБР РС-28 "Сармат"
    Первая очередь, предусматривающая вырубку леса на обширной территории и прокладку грунтовых дорог, должна быть готова уже к апрелю этого года. Полностью работы планируется завершить к концу 2022 года,
    Постановка МБР "Сармат" на боевое дежурство РВСН запланирована на 2022 год    .
  5. Ка-52
    Ка-52 Сегодня, 09:50
    +2
    Сарматы тоже в Красноярске делают, на Красмаше. И ставится на дежурство будут в Ужуре (тоже Красноярский край). Так что красноярцы не только в "оптические наблюдательные приборы" за МБР глядят laughing
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 10:17
      0
      Вот поэтому я и написал, что непонятно что строить начали. wink