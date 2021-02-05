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Вместо боевых стрельб на стелс-эсминце USS Michael Monsoor решили потренировать заделывание пробоин

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На новейшем американском стелс-эсминце USS Michael Monsoor (DDG-1001) прошли тренировки, которые обсуждаются в экспертной среде в первую очередь самих США. Обсуждение связано с тем, что эти тренировки никак не связаны с ранее проанонсированным применением штатных вооружений в ходе программы учебно-боевой подготовки.


Ранее американское командование сообщало, что в начале 2021 года USS Michael Monsoor класса Zumwalt поучаствует в маневрах с использованием вооружений, включая радиоэлектронные.

Однако, как выясняется, от проведения таких учений было решено отказаться, причём наибольшее обсуждение вызывает тот факт, что о причинах отказа командование ВМС США не сообщило.

Тренировки же на борту американского боевого корабля, как оказалось, были связаны с возможным возникновение повреждений обшивки. И вместо боевых стрельб решили потренировать заделывание пробоин.



Экипаж эсминца изучал схему расположения отсеков DDG-1001, возможности их полной изоляции друг от друга в случае критического повреждения в одном из них. Отрабатывались навыки откачивания воды, ликвидации повреждения (заделывание пробоин) - навыки борьбы за живучесть эсминца стоимостью с несколько миллиардов долларов.



Команда, в которой немало представительниц женского пола, проводила изучение оборудования, позволяющего осуществлять описанные выше операции, а также изучение схемы эвакуации из аварийных отсеков в безопасные.



В США в очередной раз заговорили о том, что новейшие эсминцы класса Zumwalt по-прежнему выглядят как бесцельный проект, на который потрачены огромные средства. Вместо того, чтобы проводить полноценные учений с задействованием ракетных вооружений, на эсминцах то изучают, чем заделать пробоину, то ли выполняют стрельбу из 30-мм пушки.

Борьба за живучесть - без сомнения, важная часть подготовки, но если только об этом столь помпезно сообщают в ВМС, значит ли это, что больше поделиться нечем?
- критикуют отказ от учений с боевыми стрельбами в США.
Использованы фотографии:
Фейсбук/USS Michael Monsoor
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17 комментариев
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  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 09:17
    +5
    Тётеньки с избыточным весом самые стойкие борцы за живучесть корабля, очевидно же!
    1. Мыхалыч
      Мыхалыч Сегодня, 09:33
      +4
      Цитата: Владимир_2У
      Тётеньки с избыточным весом самые стойкие борцы за живучесть корабля, очевидно же!

      Таки и самые полезные, объёмные,- бо-о-ольшую пробоину прикрыть сможет...
      1. Тралл
        Тралл Сегодня, 11:01
        +1
        Ну да, фито-няшки сейчас не в моде в ВМС США smile

        Да и такое ощущение, что командование специально подбирает женский контингент на корабли с минимальной привлекательностью - чтоб не забеременели smile
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 09:52
      +1
      зато как там служится!!!

      Знаю я одно прелестное местечко,
      Под горой лесок и маленькая речка.
      Там обычаю верны,
      Люди нежности полны
      И целуются в уста
      Возле каждого куста…
    3. Рядовой-К
      Рядовой-К Сегодня, 10:29
      +3
      Цитата: Владимир_2У
      Тётеньки с избыточным весом самые стойкие борцы за живучесть корабля, очевидно же!

      Борьба за живучесть корабля всегда связана с большими и длительными физическими нагрузками; она требуют повышенной эмоционально-психологической устойчивости. Ну вот прям для женщин работёнка, да.
    4. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:40
      0
      Ее можно использовать для заделки пробоины расккрепив струбциной.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:18
    0
    Вместо боевых стрельб на стелс-эсминце USS Michael Monsoor решили потренировать заделывание пробоин
    У боевых укров учитесь . У них кабинет-класс есть. 3 затычки на веревочке....и Зумвольт спасен! feel
    1. hydrox
      hydrox Сегодня, 09:34
      +1
      Ну Ёлы-палы, это ж кого Вы учите затычки ставить!? lol
      Тут вообще самое то к ним подгребаться, чтобы они в кач-ве учителей выступили - в момент и одним движением протечку найдут и любую течь остановят... laughing
      Вот про пожар не знаю ...
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 09:53
        0
        а другим местом напряженность в экипаже снимут
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:20
    +1
    Ничего себе ,какой себе УПС отгрохали,а в учениях по борьбе за живучесть ,борьба с пожарами входит? what
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 09:38
      +1
      Судя по фоткам им надо не с этого начинать, а с большой приборки. У меня в квартире бардак меньше!!! wassat
  4. Avior
    Avior Сегодня, 09:52
    +1
    Борьба за живучесть корабля- важный элемент подготовки, проводится постоянно на всех флотах по всему миру.
    Да и начинать нужно как раз с таких учений, а не с ракетных стрельб, особенно если Корабль новый .
    1. Юрий В.А
      Юрий В.А Сегодня, 11:14
      +1
      Учитывая сокращение экипажа, этот элемент подготовки важен втройне. Всё-таки, стрелять было бы проще.
  5. dzvero
    dzvero Сегодня, 09:57
    0
    Дилетантский вопрос - на первой фотке кабеля проведены как бог на душу положил или специально так?
    1. Rzzz
      Rzzz Сегодня, 10:45
      +1
      Это времянка какая-то. Вон там какое-то оборудование на палете в плёнку замотанной, очевидно что это тоже нештатное расположение.
      На строящихся пароходах я такие "сопли" видел.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:01
    0
    решили потренировать заделывание пробоин
    Возможно оно и к лучшему, т.к. может даже очень пригодиться. Понятно, что борьба за живучесть корабля дело необходимое и к этому всегда нужно быть готовым, а с учетом того, что американские корабли стали частенько мотаться у наших границ периодически провоцируя на ответные действия выходит и первостепенное.
  7. Кушка
    Кушка Сегодня, 12:33
    +1
    Да, с авторучкой в руках- настоящая тренировка по БЖК.
    У нас на стенке, на бетонных блоках стояла старая посудина.
    Снаружи поприварены толстые трубы с заслонками.
    На счет раз все кубырем скатываються с палубы в отсеки.
    На счет два -все горловины и люки задраиваются.
    На счет три заслонки на трубах снаружи открываются.
    Пластыри , домкраты, клинья устанавливаются на
    места "пробоин" на время, по нормативу. Работаешь
    по пояс в вводе со струей прямо в морду. Под финиш
    вода по грудь.Время вышло - отбой, все на верх.
    Построение - получите оценку. Следующая группа
    по местам стоять (и все сначала).
    Вот так проходили занятия по БЖК на БФ.