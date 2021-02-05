Вместо боевых стрельб на стелс-эсминце USS Michael Monsoor решили потренировать заделывание пробоин

Борьба за живучесть - без сомнения, важная часть подготовки, но если только об этом столь помпезно сообщают в ВМС, значит ли это, что больше поделиться нечем?

На новейшем американском стелс-эсминце USS Michael Monsoor (DDG-1001) прошли тренировки, которые обсуждаются в экспертной среде в первую очередь самих США. Обсуждение связано с тем, что эти тренировки никак не связаны с ранее проанонсированным применением штатных вооружений в ходе программы учебно-боевой подготовки.Ранее американское командование сообщало, что в начале 2021 года USS Michael Monsoor класса Zumwalt поучаствует в маневрах с использованием вооружений, включая радиоэлектронные.Однако, как выясняется, от проведения таких учений было решено отказаться, причём наибольшее обсуждение вызывает тот факт, что о причинах отказа командование ВМС США не сообщило.Тренировки же на борту американского боевого корабля, как оказалось, были связаны с возможным возникновение повреждений обшивки. И вместо боевых стрельб решили потренировать заделывание пробоин.Экипаж эсминца изучал схему расположения отсеков DDG-1001, возможности их полной изоляции друг от друга в случае критического повреждения в одном из них. Отрабатывались навыки откачивания воды, ликвидации повреждения (заделывание пробоин) - навыки борьбы за живучесть эсминца стоимостью с несколько миллиардов долларов.Команда, в которой немало представительниц женского пола, проводила изучение оборудования, позволяющего осуществлять описанные выше операции, а также изучение схемы эвакуации из аварийных отсеков в безопасные.В США в очередной раз заговорили о том, что новейшие эсминцы класса Zumwalt по-прежнему выглядят как бесцельный проект, на который потрачены огромные средства. Вместо того, чтобы проводить полноценные учений с задействованием ракетных вооружений, на эсминцах то изучают, чем заделать пробоину, то ли выполняют стрельбу из 30-мм пушки.- критикуют отказ от учений с боевыми стрельбами в США.