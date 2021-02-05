На сегодняшний день мы изготавливаем за счет собственных средств образец для проведения квалификационных испытаний.

В феврале этого года на Украине заканчивают модернизацию бронемашины «Дозор-Б». Работы проводит Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени А. А. Морозова.Сейчас модернизация тактической боевой колесной машины «Дозор-Б» находится на завершающей стадии перед запуском ее в производство. Теперь ее обновленная версия сможет форсировать водные препятствия вплавь.- рассказал генеральный конструктор ХКБМ Владимир Жадан.Все работы предприятие планирует закончить в текущем месяце. После этого в Министерстве обороны Украины будут решать: сколько будет заказано бронемашин «Дозор» для ВСУ, а также на каких заводах и в какой модификации их начнут производить в этом году.О создании по заказу украинских военных плавающей версии «Дозор-Б» в феврале прошлого года сообщил заместитель министра обороны по вооружению Александр Миронюк.«Дозор-Б» - это легкий бронированный автомобиль украинского производства, имеющий колесную формулу 4х4. За 17 лет с момента появления первого экспериментального образца этой техники она стала объектом для многочисленных насмешек из-за своего низкого качества - в первую очередь из-за использования стали, которая не соответствовала нормам использования для бронемашин. За это остряки в соцсетях даже прозвали бронемашину «Позором-Б».