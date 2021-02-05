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На Украине заканчивают модернизацию бронемашины «Дозор-Б»

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В феврале этого года на Украине заканчивают модернизацию бронемашины «Дозор-Б». Работы проводит Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени А. А. Морозова.


Сейчас модернизация тактической боевой колесной машины «Дозор-Б» находится на завершающей стадии перед запуском ее в производство. Теперь ее обновленная версия сможет форсировать водные препятствия вплавь.

На сегодняшний день мы изготавливаем за счет собственных средств образец для проведения квалификационных испытаний.

- рассказал генеральный конструктор ХКБМ Владимир Жадан.

Все работы предприятие планирует закончить в текущем месяце. После этого в Министерстве обороны Украины будут решать: сколько будет заказано бронемашин «Дозор» для ВСУ, а также на каких заводах и в какой модификации их начнут производить в этом году.

О создании по заказу украинских военных плавающей версии «Дозор-Б» в феврале прошлого года сообщил заместитель министра обороны по вооружению Александр Миронюк.


«Дозор-Б» - это легкий бронированный автомобиль украинского производства, имеющий колесную формулу 4х4. За 17 лет с момента появления первого экспериментального образца этой техники она стала объектом для многочисленных насмешек из-за своего низкого качества - в первую очередь из-за использования стали, которая не соответствовала нормам использования для бронемашин. За это остряки в соцсетях даже прозвали бронемашину «Позором-Б».
Использованы фотографии:
https://morozov.com.ua
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14 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:46
    0
    На Украине заканчивают модернизацию бронемашины «Дозор-Б»
    Не.... правильно"Ночной дозор" feel Почему ночной, а чтоб не догнали.
    прозвали бронемашину «Позором-Б».
    "Тоже звучит"(Весна на Заречной улице)
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 09:59
      +1
      За 17 лет с момента появления первого экспериментального образца
      А как быть??? Ещё за 17 лет аж целых 14штук выпущено. Пора модернизировать, пора!!!
      1. Тралл
        Тралл Сегодня, 10:44
        0
        На официальном сайте бюро есть раздел "Модернизация", "Дозор-Б" я там не обнаружил. Зато, он нашелся в разделе "Разработка".
    2. Монтажник
      Монтажник Сегодня, 10:05
      +1
      Это старьё! Вот новейший экземпляр!
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 10:00
    +1
    Заканчивают " модернизацию" одной машины? Или ещё одна,есть?
  3. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 10:11
    0
    На Украине заканчивают модернизацию бронемашины «Дозор-Б»


    Реально. Позор блин. Какая-то бардадымка из палаты для дистрофиков.
  4. Ваўкалак
    Ваўкалак Сегодня, 10:15
    +1
    БА-64,ты ли это?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:25
    0
    За 17 лет с момента появления первого экспериментального образца этой техники она стала объектом для многочисленных насмешек из-за своего низкого качества
    Непонятно тогда зачем главному конструктору рапортовать, что модификация находится на завершающей стадии? Сделайте, обкатайте (испытайте), потом еще 17 лет послушайте критику, а уж потом рапортуйте о новой модификации.
    1. Disant
      Disant Сегодня, 10:38
      +1
      ну если днище изогнуто "цилиндром", то нужно было в техзадании прописывать мощность разорвавшегося ВВ под днищем, а не удаление разрыва 152мм снаряда. Тут где-то у заказчиков нестыковка - скорее всего в стоимости
      мортирки зачем-то в одну сторону смотрят..
      рукоятки вертикальной и горизонтальной наводки к пулемёту от БТРа, а центровка сверхуснаружи нарушена - короб сбоку, пулемёт на краю погона башенки свисает - какие усилия прикладывать для наведения -непонятно. Ещё и сиденье наводчика крепится к днищу, а не к башенке - его спину пополам поломает на уклоне
      - пехота в багажнике ничего толком наблюдать не может
      - машина называется Дозор, а что из средств наблюдения у командира - непонятно
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 11:01
        0
        мортирки зачем-то в одну сторону смотрят..
        Да Вы не понимаете!!! Это держатели для удочек!!! Оно же теперь плавающее!!!
  6. aleksandrkotov797
    aleksandrkotov797 Сегодня, 11:02
    +1
    Модернизированный БТР 152 и назвали позором Б ( Б ) это Без вариантов.
  7. ksv36
    ksv36 Сегодня, 11:05
    0
    А где Позор-А?
    1. kristofer
      kristofer Сегодня, 13:15
      0
      с тем позором даже позориться не стали :)
  8. serezhasoldatow
    serezhasoldatow Сегодня, 12:02
    0
    Особенно порадовали термоса на дверях.Емкости под самогон.