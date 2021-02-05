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На Украине озабочены переброской ударных вертолётов Ка-52 в Ростовскую область

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На Украине озабочены переброской ударных вертолётов Ка-52 в Ростовскую область

Поступление новых ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в полк армейской авиации Южного военного округа вызывало озабоченность на Украине.


На Украине заявили, что Россия продолжает наращивать свой ударный потенциал на украинской границе.

Партия новых ударных российских вертолетов Ка-52 поступила в приграничную с Украиной Ростовскую область России, утверждают украинские СМИ. Размещение российской боевой техники вызывает озабоченность украинской стороны, продолжающей уверять, что это делается для подготовки наступления и захвата украинских территорий.

Минобороны России подтвердило поступление партии из семи вертолетов в один из полков армейской авиации Южного военного округа. Машины были доставлены с завода-изготовителя в разобранном виде военно-транспортными самолетами Ил-76ВТА ВКС РФ. После сборки и проверки вертолеты допущены к выполнению задач в рамках боевой подготовки.

Боевой ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" является модернизированной версией Ка-50 "Черная акула". Он имеет лучшие аэродинамические характеристики и менее заметен для радаров. Предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы и вертолетов противника, в любых погодных условиях и в любое время суток. Может обеспечивать огневую поддержку десанта, вести патрулирование и сопровождать военные колонны.

В настоящее время в России ведутся испытания модернизированной версии вертолета Ка-52М, получившей усиленное бронирование и новый бортовой комплекс обороны. Вооружение вертолета унифицировали с другой винтокрылой машиной - Ми-28НМ.

Всего планируется получить на вооружение 114 модернизированных вертолетов.
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57 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 09:50
    +20
    Поступление новых ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в полк армейской авиации Южного военного округа вызывало озабоченность на Украине.
    Меньше желающих будет на Москву, через Донецк и Луганск идти...
    1. prior
      prior Сегодня, 09:56
      +63
      Вертолёты передислоцированы исключительно в сельскохозяйственных целях - для опрыскивания украинских полей от бандеровской саранчи.
      1. Victor_B
        Victor_B Сегодня, 10:01
        +10
        Цитата: prior
        передислоцированы исключительно в сельскохозяйственных целях

        Это те самые "мирные советские российские трактора"!
        1. krot
          krot Сегодня, 11:28
          +9
          Машины были доставлены с завода-изготовителя в разобранном виде военно-транспортными самолетами Ил-76ВТА ВКС РФ.

          На сколько я понимаю в терминах, переброской называется ротация, когда с одного места базирования передислоцируют на другое место базирования.. А тут на лицо планомерное перевооружение нашей армии. Многие завидуют, а кто-то и бояться начинает) Это и хорошо!
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 11:32
            +2
            Цитата: krot
            Многие завидуют, а кто-то и бояться начинает) Это и хорошо!

            Недоброкачественным соседям представляется возможность задуматься.
            1. фигвам
              фигвам Сегодня, 12:22
              +3
              Цитата: tihonmarine
              Недоброкачественным соседям

              Хотя эти соседи заявляют что 6 лет воюют с Россией и спасают Европу от орды.
              1. tihonmarine
                tihonmarine Сегодня, 12:48
                0
                Цитата: фигвам
                Хотя эти соседи заявляют что 6 лет воюют с Россией и спасают Европу от орды.

                Забывая что "орда", это они сами, которые уж точно оккупировали всю Европу.
              2. Андрей Николаевич
                Андрей Николаевич Сегодня, 13:10
                +2
                У соседей,даже женщины " воюют". На наших кольцевых дорогах. И ведь хорошо " воюют") Проказницы..) Спрос,вижу,есть.
        2. Грица
          Грица Сегодня, 11:39
          +4
          Цитата: Victor_B
          Это те самые "мирные советские российские трактора"!

          Ну да. С вертикальным взлетом
      2. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 10:15
        +12
        На Украине заявили, что Россия продолжает наращивать свой ударный потенциал на украинской границе.

        Вы зовёте американцев к себе на постой, собираетесь их базу ВМС делать, вот вертолёты садятся поближе, для пролёта на экскурсии !
        1. frruc
          frruc Сегодня, 10:57
          0
          Возможно это ответ на размещение на окраине беспилотных дронов и для борьбы с ними.
    2. Сидор Аменподестович
      Сидор Аменподестович Сегодня, 09:56
      +3
      Меньше желающих будет на Москву, через Донецк и Луганск идти...

      Меньше будет желающих идти на Донецк и Луганск.
      1. Инсургент
        Инсургент Сегодня, 10:02
        +2
        Размещение российской боевой техники вызывает озабоченность украинской стороны, продолжающей уверять, что это делается для подготовки наступления и захвата украинских территорий.


        Да не напрягайтесь вы так ! Берите пример из устава армии обороны Израиля - "Расслабьтесь и постарайтесь извлечь удовольствие из неизбежного..."
      2. Инсургент
        Инсургент Сегодня, 10:13
        +6
        Цитата: Сидор Аменподестович
        Меньше будет желающих идти на Донецк и Луганск.


        Те,кто желает, сами не идут.
        Они посылают, а для таких, при наличии указiвки из-за лужи, препятствий и ограничений( в том числе и наличии Ка-52) в отдаче приказов , нет.
    3. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 10:00
      +4
      Скорее, что меньше потерь будет при "Принуждению к миру".....и с поправкой на ночные действия.
    4. x.andvlad
      x.andvlad Сегодня, 10:15
      0
      Надеюсь, они снабжены системами защиты от ПЗРК типа «Президент-С».
      1. carstorm 11
        carstorm 11 Сегодня, 10:51
        +1
        С 15 года на все новые ее ставят
    5. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 12:08
      0
      Поступление новых ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в полк армейской авиации Южного военного округа вызывало озабоченность на Украине....

      Ну и request
      Это даже не весело, собака лает, караван идёт. Но поймите правильно - бешенную собаку необходимо изолировать и не мешать
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:52
    +3
    На Украине озабочены переброской ударных вертолётов Ка-52 в Ростовскую область
    Будем озабачиваться или "Минск-2" выполнять?
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 10:01
      +6
      Будем озабачиваться или "Минск-2" выполнять?
      Там много букаф, оне ещё не дочитали
      1. Mantykora
        Mantykora Сегодня, 10:39
        0
        Что там читать? Там в самом конце нет подписей ответственных лиц. Поэтому текст выше не стоит ничего. Это просто бумажка для развода доверчивых - там ни прописаны исполняющие от ДНР/ЛНР, ни от украины, ни от России. Поэтому врут все! Документы на покупку/продажи квартиры серьезнее выглядят.
        Ведь подписали этот "Минск" два каких-то посла (и что с того?), второй президент украины (что это за должность такая?), и какие-то Захарченко и Плотницкий (даже без должностей, просто фамилии, кто это? уборщики, ассенизаторы, понятые?). Причем один уже убит, а второй - вообще незнамо где!

        Зато СМИ орут про "Минск" 6 лет. Вышли/не вышли... Да туда никто и не заходил!
        1. Aleksandr21
          Aleksandr21 Сегодня, 10:53
          +1
          Цитата: Mantykora
          Что там читать? Там в самом конце нет подписей ответственных лиц.


          Тем не менее, решение проблемы Донбасса, идет только через минские соглашения. Альтернатив (кроме войны) нет. Россия не горит желанием, присоединять Донбасс это факт, далее ставка идет на возвращение ЛДНР в состав Украины и усиление позиции пророссийской части Юго-Востока, т.е. после ухода Крыма и потери Донбасса, баланс сил серьёзно изменился, около 5 млн голосов потеряно это не шутки) и сейчас голос пророссийской части Украины не слышен.

          Да и ставка на ОПЗЖ полная глупость, на Юго-Востоке хватает оппозиционных партий, которые будут продвигать проУкраинскую политику со ставкой на хорошие отношения с Россией, но у них нет Кума президента России, вот в чём проблема, а сам Медведчук ни рыба не мясо, даже заблокировать трибуну в Верховной Раде не смогли.... о чем тут говорить.
      2. Грица
        Грица Сегодня, 11:41
        +1
        Цитата: НДР-791
        Там много букаф, оне ещё не дочитали

        Там еще цифер много - никак не могут определить их порядок расстановки.
  3. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 09:57
    +3
    заметка должна быть короче))) ... просто: на Украине озабочены ... ну они там озабоченные ...
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 11:06
      -1
      Цитата: silberwolf88
      заметка должна быть короче))) ... просто: на Украине озабочены ... ну они там озабоченные ...

      Точнее - на Украине оза-бычены
  4. akropin
    akropin Сегодня, 09:59
    +2
    Дык наплевать на их озабоченность с высокого дерева.
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:00
    +1
    Это проблемы озабоченных.
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:01
    +1
    Цитата: svp67
    Поступление новых ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в полк армейской авиации Южного военного округа вызывало озабоченность на Украине.
    Меньше желающих будет на Москву, через Донецк и Луганск идти...

    Уже ходили, даже бежали. Через границу Луганской области в Ростовскую с поднятыми вверх лапками.
  7. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 10:02
    0
    На Украине озабочены

    Дальше можно не продолжать))
    Если брать будут, то с других мест))
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:03
    0
    Цитата: Victor_B

    Это те самые "мирные советские российские трактора"!

    Молотилки с вертикальным взлётом.
  9. Bez 310
    Bez 310 Сегодня, 10:04
    0
    Неужели нельзя без упоминания Украины
    рассказать о поступлении партии Ка-52
    в один из полков в Ростовской области?
    Зачем это делается, зачем создается этот
    "образ врага"?
    1. Igoresha
      Igoresha Сегодня, 10:15
      +1
      двух зайцев убили -и реакцию "врага" показали, мол боятся наше чудо-оружие и факт сам по себе приятный, есть порох в пороховницах
    2. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 10:18
      +3
      Цитата: Bez 310
      Зачем это делается, зачем создается этот
      "образ врага"?


      Под "образом" вы подразумеваете Окраину или РФ ? Вы выразились весьма расплывчато...
      1. Bez 310
        Bez 310 Сегодня, 10:35
        -7
        Цитата: Инсургент
        Под "образом" вы подразумеваете Окраину или РФ ?

        В конце августа-начале сентября 2014 года мне
        пришлось побывать в поселке Новосветловка.
        Даже смотреть на все это страшно:
        https://topwar.ru/57308-tankovoe-poboische-v-novosvetlovke.html

        Больше я вам ничего не скажу, материться в
        Интернете запретили.
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 10:38
          +7
          Цитата: Bez 310
          Даже смотреть на все это страшно:
          https://topwar.ru/57308-tankovoe-poboische-v-novosvetlovke.html

          Больше я вам ничего не скажу, материться в
          Интернете запретили.

          И что ? Их к нам никто не звал.
          1. Деревенский я......
            Деревенский я...... Сегодня, 12:03
            0
            "Больше я вам ничего не скажу, материться в
            Интернете запретили."

            "И что ? Их к нам никто не звал." - Тех, кто матерится или тех, кто запрещает?

            А насчёт перевода вертолётов на новое место, думаю так: на месте бывшей дислокации просто начался дождик и птички просто перелетели туда, где более комфортно и не так мочит, а на старой стоянке курятник был наверное без навеса.
            1. Инсургент
              Инсургент Сегодня, 12:06
              0
              Цитата: Деревенский я......
              Тех, кто матерится или тех, кто запрещает?

              По ссылке пройдите,которую дал Bez310, и вам станет ясно что , о чём и почему. И кто, кого и куда не звал.

              https://topwar.ru/57308-tankovoe-poboische-v-novosvetlovke.html
        2. Paranoid50
          Paranoid50 Сегодня, 11:32
          +1
          Цитата: Bez 310
          смотреть на все это страшно

          О, сопли пошли в три ручья... А на это - не страшно?!


  10. Пафнутий Незлопамятный
    Пафнутий Незлопамятный Сегодня, 10:13
    +3
    А чего они удивляются? Они же верещат, что 7 год воюют с Россией. Так все предыдущие вертолеты они сбили, а теперь русские новые прислали. Радоваться надо!
  11. askort154
    askort154 Сегодня, 10:14
    +2
    Это успокоительные пилюли для тех кто кричит с высоких трибун - " мы вернём Донбасс и Крым". А Ростовская область, это Россия ! Не заглядывайте в чужой огород, ковыряйтесь в своём. Хотя ваша истерика понятна - надо кричать так, чтобы было слышно в США. fool
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:17
    +2
    вызывало озабоченность на Украине
    Вот уж чья "озабоченность" меньше всего волнует, так это украинская. Лучше бы озаботились последствиями для себя при возможной эскалации конфликта на Донбассе.
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:19
    0
    вызывало озабоченность на Украине
    Вот уж чья "озабоченность" меньше всего волнует, так это украинская. Лучше бы озаботились последствиями для себя при возможной эскалации конфликта на Донбассе.
    1. Гуру
      Гуру Сегодня, 10:22
      0
      Вот уж чья "озабоченность" меньше всего волнует, так это украинская. Лучше бы озаботились последствиями для себя при возможной эскалации конфликта на Донбассе.
      В данном случае очевидно что укроБандерлоги готовятся к реваншу, а что бы не выглядеть агрессорами пытаются подготовить почву в данном случае информационную о подготовке России к войне.
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 11:09
        0
        Цитата: Гуру
        Вот уж чья "озабоченность" меньше всего волнует, так это украинская. Лучше бы озаботились последствиями для себя при возможной эскалации конфликта на Донбассе.
        В данном случае очевидно что укроБандерлоги готовятся к реваншу, а что бы не выглядеть агрессорами пытаются подготовить почву в данном случае информационную о подготовке России к войне.

        Вряд ли реванш получится. География не та. Весь их реванш только в жабьих прыжках на 100-200 метров (туда-сюда)
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:35
    +1
    На Украине озабочены переброской ударных вертолётов Ка-52 в Ростовскую область

    А что не так? Их за Уралом, что ль, оставлять?
  15. avia12005
    avia12005 Сегодня, 10:39
    +1
    Ка-52 -- лучший способ принуждения к выполнению Минских соглашений.
  16. pleschakovai
    pleschakovai Сегодня, 10:51
    +1
    И никак иначе! Бандерлогам в "помощь" вместо сала и горилки!!!
  17. Вадим Ананьин
    Вадим Ананьин Сегодня, 10:55
    0
    Стронова-то что их это взволновало, они же беспощадно воюют с Россией не первый год.
    А теперь льют в штаны от десятка вертушек. Это какой-то пи....... !
    Или я не прав ?
    Скажите граждане: - куда хуторянину податься ?
  18. Андрей1966
    Андрей1966 Сегодня, 10:57
    +1
    А чего боятся? "«По версии Global Firepower, именно украинская армия — самая сильная на европейском континенте среди вооруженных сил стран, не входящих в НАТО. Гордимся нашими военными!» — сказал Порось.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 11:13
      0
      Цитата: Андрей1966
      Гордимся нашими военными!» — сказал Порось.

      А, примеры гордости своими военными Порось привел?
      Армия современной Украины не просто оказалось в позорном списке стран, которые за всё время своей истории не одержала ни одной победы. Они ушли в глубокий минус с результатом 46 поражений в войнах, в которых принимали самое непосредственное и активное участие её выходцы.
  19. iouris
    iouris Сегодня, 11:19
    +2
    Загадка.
    Чёрное, блестящее, в огороде стоит: что это?
    Что?
    Рояль!
    Почему в огороде??
    Потому что моё. Куда хочу, туда и ставлю.
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 11:24
      0
      Цитата: iouris
      Загадка.
      Чёрное, блестящее, в огороде стоит: что это?
      Что?
      Рояль!
      Почему в огороде??

      Цитата: iouris
      Потому что моё. Куда хочу, туда и ставлю.

      Отгадка ПРАВИЛЬНАЯ yes
  20. HAM
    HAM Сегодня, 11:36
    +1
    Обидно,дааа!!"Джавелинов" для кого покупали?Так подготовились,а тут .......обидно,дааа! crying
  21. Runoway
    Runoway Сегодня, 11:40
    0
    Украина Це Европа! Поэтому озабоченность должна быть в крови
  22. kit88
    kit88 Сегодня, 12:13
    0
    Как-то плевать на их озабоченность
  23. Vdi73
    Vdi73 Сегодня, 12:51
    0
    Правильно их озабоченность пробирает,это Путин очень добрый по отношению к ним,всё брататся с ними пытается,санкции настоящие не вводит,придёт другой и всё может для них более грусно стать,от санкций которые с них шкуру здерут,до боевых действий против бандерлогов,увидят на деле армию РФ,а не в воспалённом бандеровском сознании.
  24. Сергей Елисеев
    Сергей Елисеев Сегодня, 12:53
    -1
    Бандерлоги...и..и...и, это прилетела ваша поги...и...и..и..бель!