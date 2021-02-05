На Украине озабочены переброской ударных вертолётов Ка-52 в Ростовскую область

Поступление новых ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в полк армейской авиации Южного военного округа вызывало озабоченность на Украине.
На Украине заявили, что Россия продолжает наращивать свой ударный потенциал на украинской границе.
Партия новых ударных российских вертолетов Ка-52 поступила в приграничную с Украиной Ростовскую область России, утверждают украинские СМИ. Размещение российской боевой техники вызывает озабоченность украинской стороны, продолжающей уверять, что это делается для подготовки наступления и захвата украинских территорий.
Минобороны России подтвердило поступление партии из семи вертолетов в один из полков армейской авиации Южного военного округа. Машины были доставлены с завода-изготовителя в разобранном виде военно-транспортными самолетами Ил-76ВТА ВКС РФ. После сборки и проверки вертолеты допущены к выполнению задач в рамках боевой подготовки.
Боевой ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" является модернизированной версией Ка-50 "Черная акула". Он имеет лучшие аэродинамические характеристики и менее заметен для радаров. Предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы и вертолетов противника, в любых погодных условиях и в любое время суток. Может обеспечивать огневую поддержку десанта, вести патрулирование и сопровождать военные колонны.
В настоящее время в России ведутся испытания модернизированной версии вертолета Ка-52М, получившей усиленное бронирование и новый бортовой комплекс обороны. Вооружение вертолета унифицировали с другой винтокрылой машиной - Ми-28НМ.
Всего планируется получить на вооружение 114 модернизированных вертолетов.