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Пресса КНР: Китай не оставит без ответа украинские санкции против инвесторов «Мотор Сич»

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Пресса КНР: Китай не оставит без ответа украинские санкции против инвесторов «Мотор Сич»

Украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против четырех китайских компаний и одного гражданина КНР, участвовавших в приобретении акций украинской компании "Мотор-Сич". Несмотря на отсутствие громких заявлений со стороны Пекина, Китай не оставит без ответа украинские санкции. Об этом пишете издание Хуаньцю шибао.


По мнению авторов статьи, на принятие Зеленским решения о введении санкций против китайских компаний повлияло множество факторов, среди которых опасение, что покупка акций Мотор-Сич китайскими инвесторами пошатнет его власть. Кроме того, он надеялся, что Китай не будет реагировать на введение санкций в отношении отдельных компаний. И, конечно же, давление Соединенных Штатов, которые не желали перехода украинского моторостроительного предприятия в руки китайцев.

Однако Китай все же отреагировал на решение Зеленского, выразив несогласие с односторонними санкциями. Несмотря на довольно хорошие отношения двух стран, Китай ответит Украине.

По мнению экспертов, кроме иска на 3,5 млрд. долларов от компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co, Пекин может прекратить инвестирование некоторых украинских программ, выйдя оттуда частично или полностью. Кроме того, не исключается "охлаждение" отношений с рядом китайских компаний, закупающих на Украине аграрную продукцию и переориентация их на российский рынок. Не исключается и вариант введения ответных санкций.

Однако в основном, как пишет китайское издание, Китай и Украина сохранят экономическое сотрудничество, несмотря "на возникшие трудности".

Санкции — это лишь частный неприятный случай экономического сотрудничества Китая и Украины, они не затрагивают другие проекты партнерства и не могут изменить общей тенденции двустороннего экономического взаимодействия

- подводит итог автор.
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53 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. askort154
    askort154 Сегодня, 10:25
    +25
    Самый короткий анекдот 2021 - "Украина объявила санкции Китаю " ! crying
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 10:29
      +9
      Пресса КНР: Китай не оставит без ответа украинские санкции против инвесторов «Мотор Сич»

      Ну вот...
      Дракону лишь слегка прищемили хвост, и он становится "в стойку". А медведя, чубатые семь лет треплят за усы, и хоть бы что - "Онижебратья" ...

      Цитата: askort154
      Самый короткий анекдот 2021 - "Украина объявила санкции Китаю " ! crying


      Выглядит анекдотично, но нужно понимать, что сама Окраина ничего существенно важного и значимого в политической плоскости не может предпринимать .

      Было приказано, и она исполнила ,"взяв под козырёк".
      1. hirurg
        hirurg Сегодня, 10:39
        +8
        Медведь и так постоянно в стойке.
        Да грозить психически ненормальным не имеет смысла. Они и так постоянно то себе в ногу стреляют, то уши отмораживают.
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 10:45
          +8
          Цитата: hirurg
          Да грозить психически ненормальным не имеет смысла.

          Угрозы не действуют. Дело нужно.
          1. hirurg
            hirurg Сегодня, 10:52
            +4
            А зачем напрягаться, если они сами дозреют.
            Всего лишь трбуется держать ситуацию под контролем.
            1. Инсургент
              Инсургент Сегодня, 10:57
              +7
              Цитата: hirurg
              А зачем напрягаться, если они сами дозреют.

              Учитывая,что вы россиянин - логично. А если рассмотреть нашу , донецкую ситуацию ?

              Мы уже семь лет в напряжении из-за "минсков" ждём "дозревания" в крайне тяжёлых для нас условиях...
              1. hirurg
                hirurg Сегодня, 11:05
                +1
                Если в Крыму более 90 процентов было за Россию, то на Донбасе, далеко не так. Вы же не хотите, что бы Россия в глазах населения выгядела агрессором. Вот и приходится играть вдолгую.
                1. Инсургент
                  Инсургент Сегодня, 11:06
                  +9
                  Цитата: hirurg
                  Если в Крыму более 90 процентов было за Россию, то на Донбасе, далеко не так.

                  Стоп stop Откуда такие данные ? Это я был наблюдателем на референдуме 11 мая, или вы ?

                  Цитата: hirurg
                  Вы же не хотите, что бы Россия в глазах населения выгядела агрессором. Вот и приходится играть вдолгую.


                  РОССИЯ , АГРЕССОРОМ , У НАС ? Вы в своём уме ?
                  1. hirurg
                    hirurg Сегодня, 11:10
                    -1
                    В Донецке может быть. Но чем западнее тем невселее.
                    А нужен не только Донецк...
                    1. Инсургент
                      Инсургент Сегодня, 11:17
                      +7
                      Цитата: hirurg
                      В Донецке может быть. Но чем западнее тем невселее.
                      А нужен не только Донецк...

                      А вы подумайте над тем, сколько продержится хунта после потери всего Донбасса yes

                      И что Донецк ? Донецк хоть и в осаде, но наш. И Горловка и Макеевка,Ясиноватая,Дебальцево,Шахтёрск,Харцызск,Зугерс,Снежное,Торез , Новоазовск и Докучаевск... И многая с ними...

                      Для наглядности вам пример того,как её штормило в 2014 лишь при одной только угрозе потери Мариуполя, после утраты которого им не было больше за что цепляться.
                      1. hirurg
                        hirurg Сегодня, 11:24
                        +2
                        Потерпите еще немного. Чувствую подвижки будут.
                      2. GAndr
                        GAndr Сегодня, 12:12
                        -1
                        Согласен, чувствуется, что какая то движуха да будет...
                    2. Incvizitor
                      Incvizitor Сегодня, 12:52
                      +1
                      Хунта на штыках бандеровцев и терпении хатаскрайников будет держаться сколько угодно.
                2. tihonmarine
                  tihonmarine Сегодня, 11:47
                  -1
                  Цитата: Инсургент
                  РОССИЯ , АГРЕССОРОМ , У НАС ? Вы в своём уме ?

                  Заговорился наверное парень.
          2. venik
            venik Сегодня, 12:21
            -1
            Цитата: hirurg
            А зачем напрягаться, если они сами дозреют.
            Всего лишь трбуется держать ситуацию под контролем.

            ========
            good Восточная мудрость гласит: "Не суетись, не дергайся, сиди спокойно на пороге своего дома.... и мимо тебя пронесут труп твоего врага!" drinks
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 10:45
      +4
      Цитата: Инсургент
      Дракону лишь слегка прищемили хвост, и он становится "в стойку"

      Да как сказать, даже для Китая 3,5 млрд долларов сумма то значительная, но тут же вот, что еще, как то все подзабыли, что и ранее Украина "кидала" Китай на 3 млрд, по так называемому "зерновому кредиту"...
      1. Инсургент
        Инсургент Сегодня, 10:51
        +2
        Цитата: svp67
        ранее Украина "кидала" Китай на 3 млрд, по так называемому "зерновому кредиту"...

        Ну вот, видимо "критическая масса" уже превышена, или на грани...
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 11:50
        +1
        Цитата: svp67
        как то все подзабыли, что и ранее Украина "кидала" Китай на 3 млрд, по так называемому "зерновому кредиту"...

        Как то мне думается, что тогда Китай в накладе не остался, а поимел своё.
        1. svp67
          svp67 Сегодня, 11:51
          0
          Цитата: tihonmarine
          Как то мне думается, что тогда Китай в накладе не остался, а поимел своё.

          А кто сказал, что он и сейчас, такого же результата не добьется...
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 12:10
            +1
            Цитата: svp67
            А кто сказал, что он и сейчас, такого же результата не добьется...

            Скорее всего Китай добьётся своего. Приходилось жить в детстве с ними, народ упёртый, оскорбления не забывает.
            1. Zoldat_A
              Zoldat_A Сегодня, 13:24
              0
              Цитата: tihonmarine
              Цитата: svp67
              А кто сказал, что он и сейчас, такого же результата не добьется...

              Скорее всего Китай добьётся своего. Приходилось жить в детстве с ними, народ упёртый, оскорбления не забывает.

              Знал одного подполковниа, начштаба (отцов друг). Он всегда повторял: "Ты [накакаешь] - я перешагну. Я [накакаю] - ты утонешь..."

              По-моему, как раз случай санкционной войны Окраины с Китаем.
      3. Avior
        Avior Сегодня, 12:23
        +1
        даже для Китая 3,5 млрд долларов сумма то значительная

        объем инвестиций реально от Шкиризона по делу- 100 млн. Еще 250 млн- это деньги Богуслаеву за завод, что инвестициями назвать нельзя. ни о каких 3,5 млрд инвестиций от Шкиризона и речи не шло.
        3,5 млрд- это желание Шкиризона получить.
    3. Сидор Аменподестович
      Сидор Аменподестович Сегодня, 10:45
      -1
      Ну вот...
      Дракону лишь слегка прищемили хвост, и он становится "в стойку". А медведя, чубатые семь лет треплят за усы, и хоть бы что - "Онижебратья" ...

      Вот в такую стойку?
      Однако в основном, как пишет китайское издание, Китай и Украина сохранят экономическое сотрудничество, несмотря "на возникшие трудности".
      1. Инсургент
        Инсургент Сегодня, 10:48
        +1
        Цитата: Сидор Аменподестович
        Однако в основном

        Однако в основном yes КНР ещё не жжёт мосты,пока...
        Китай ведь на Окраине не объявлен "аХресором", и Окраина не
        пакостит у него на границе ...
        1. Сидор Аменподестович
          Сидор Аменподестович Сегодня, 10:55
          +4
          Цитата: Инсургент
          Однако в основном КНР ещё не жжёт мосты,пока...
          Китай ведь на Окраине не объявлен "аХресором", и Окраина не
          пакостит у него на границе ...

          Я всё ещё не понимаю, в какую стойку встал дракон.
          Пока что он только выражает озабоченность, так презираемую местным контингентом.
          Или презирать можно только российскую озабоченность, а китайская - это другое, понимать надо?
          1. Инсургент
            Инсургент Сегодня, 11:03
            0
            Цитата: Сидор Аменподестович
            Или презирать можно только российскую озабоченность, а китайская - это другое, понимать надо?

            Исторически так сложилось ,что "мем" - "последнее китайское" не применялся к политике СССР , и мы к этому , в лучшем смысле понятия, привыкли.
            Хотелось бы увидеть, что и Россия может следовать тем же курсом, что и Союз.

            Не ошибусь, что из-за глобальной зависимости от торговли с КНР,укропы любыми путями сами будут искать лазейки в тайне от хозяев, чтобы обойти собственные санкции.

            В отношении РФ,они так не действуют...
            1. НасРать
              НасРать Сегодня, 11:25
              0
              Цитата: Инсургент

              Исторически так сложилось ,что "мем" - "последнее китайское" не применялся к политике СССР , и мы к этому , в лучшем смысле понятия, привыкли.
              Хотелось бы увидеть, что и Россия может следовать тем же курсом, что и Союз.
              ..

              Да не было ни каких последних предупреждений китайских, точно так же выражали озабоченность...Где имели возможность - влазили, где не имели таковой, выражали протесты в ООН...
              Сейчас нужен был Крым - его забрали - это в интересах безопасности России.. - остальная территория Украины представляет интерес России как самостоятельная и дружественная страна...
          2. Incvizitor
            Incvizitor Сегодня, 12:53
            +1
            Выражает причем пресса, остальные молчат.
            1. BrTurin
              BrTurin Сегодня, 13:04
              0
              Цитата: Incvizitor
              Выражает причем пресса, остальные молчат

              Не совсем пресса - "Действительно, МИД Украины получил ноту от китайской стороны по ситуации вокруг «Мотор Сич». Нота является конфиденциальной дипломатической перепиской, поэтому её содержание разглашать не можем» представитель МИД Украины Олег Николенко
              Перед этим - "Мы категорически против, чтобы правительство другого государства применяло односторонние санкции в отношении китайских предприятий. Надеемся, что украинская сторона в соответствии с юридическими нормами обеспечит защиту законных прав компаний и инвесторов КНР" - официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь
    4. Комментарий был удален.
    5. НасРать
      НасРать Сегодня, 11:18
      +1
      Цитата: Инсургент
      Ну вот...
      Дракону лишь слегка прищемили хвост, и он становится "в стойку".


      И тут же:

      как пишет китайское издание, Китай и Украина сохранят экономическое сотрудничество, несмотря "на возникшие трудности".

      Санкции — это лишь частный неприятный случай экономического сотрудничества Китая и Украины, они не затрагивают другие проекты партнерства и не могут изменить общей тенденции двустороннего экономического взаимодействия .


      Где тут козырек?

      Для Китая Украина, как для нас Индия.... Политика и не более....
      1. Инсургент
        Инсургент Сегодня, 11:29
        +2
        Цитата: НасРать
        Для Китая Украина, как для нас Индия.... Политика и не более....

        Нет у Китая политических интересов на Окраине, только экономика и заинтересованность в тех не многих сохранившихся ещё от наследия СССР технологиях .
        Ведь именно из-за вероятности "утечки" в КНР технологий и началась вся американская возня с давлением на бандеростан.
        1. НасРать
          НасРать Сегодня, 11:48
          +1
          "Политика - это концентрированное выражение экономики" - Ульянов В.И....
          1. Инсургент
            Инсургент Сегодня, 11:56
            -1
            Цитата: НасРать
            "Политика - это концентрированное выражение экономики" - Ульянов В.И....

            С В.И.Л не поспоришь...
            Но разве есть в том противоречия, что КНР, получая экономические дивиденды на Окраине,трансформирует их (концентрированно,по - Ленински yes ) на других, более актуальных на данный момент направлениях своей внешней политики ?
            1. НасРать
              НасРать Сегодня, 12:18
              0
              Цитата: Инсургент
              Но разве есть в том противоречия,


              Не я начал искать противоречия...

              Цитата: НасРать
              Для Китая Украина, как для нас Индия.... Политика и не более....
  • Avior
    Avior Сегодня, 10:37
    +2
    . Санкции — это лишь частный неприятный случай экономического сотрудничества Китая и Украины, они не затрагивают другие проекты партнерства и не могут изменить общей тенденции двустороннего экономического взаимодействия

    И автор абсолютно прав
    Китайцы сами прекрасно понимают ситуацию и роль в ней Шкиризона, и ради него никто связи с Украиной в Китае разрывать не собирается, в том числе с Мотор Сич- это было очевидно изначально.
    Проблемы Шкиризона- это проблемы Шкиризона.
    Максимум что будет- какой нибудь символический ответ на санкции- китайцам слово не нравится.
  • rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:38
    +2
    Судя по всему украинское руководство так и не поняло, что они натворили по "просьбе" американцев. Недавно бессменный представитель Украины на ток-шоу Василь заявил в том плане, что Китай ни куда не денется, т.к. очень заинтересован в Украине. Ну, что же посмотрим.
    1. Перейра
      Перейра Сегодня, 10:45
      0
      Они похожее говорили в 90-х. Россия никуда не денется, ибо с голоду помрёт.
      Это называется - Традиция.
      Радует, что хоть что-то в этом мире неизменно.
      1. Тралл
        Тралл Сегодня, 11:14
        0
        Цитата: rotmistr60
        украинское руководство так и не поняло, что они натворили по "просьбе" американцев

        Этому руководству просто наплевать. Беспринципные циничные временщики, их цель урвать побольше и свалить потом подальше - к тем, чьи приказы исполняют, естественно, небескорыстно.
        Бить их нужно в самое больное место - личный кошелёк.
    2. Симон
      Симон Сегодня, 11:48
      0
      Басня Крылова - слон и моська!
  • Перейра
    Перейра Сегодня, 10:43
    +3
    А как же понять и простить?
    У кры же честно сказали - нас хозяин заставил. Все вопросы к нему. Нельзя наказывать палку, надо наказывать руку.
    Неужели у китайцев нет простого понимания?
    Сами же виноваты, почему с хозяином не договорились?
    Вы когда конуру покупаете с кем договариваетесь? С псом, что на привязи, или с хозяином дома?
  • askort154
    askort154 Сегодня, 10:48
    +1
    Украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против четырех китайских компаний и одного гражданина КНР,..

    Санкция против одного гражданина в полутора-миллиардной стране !
    Главный актёр "95 квартала", решил увеличить количество своих зрителей до 1,5 миллиарда.
  • prior
    prior Сегодня, 10:51
    +1
    Самое время и России, совместно с Китаем, в ультимативной форме потребовать с Украины и свои "заплесневелые" долги. Нет денег - пусть возвращают Новороссию с Малороссией.
    И не надо мне втирать про братьев.....
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 13:00
      -1
      И что Вы,уважаемый с этой Новроссией делать будете? Из своих налогов, платить им пенсии,зарплаты и всю социальные?.. их там миллионов 7-8. Без работы,без промышленности...Одним словом, чемодан без ручки.
  • Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:56
    0
    Зеленский
    Кроме того, он надеялся, что Китай не будет реагировать на введение санкций в отношении (китайских) отдельных компаний.
    Вот это как так можно? Надеялся! fool Он Трампом себя возомнил? fool
  • Сергей Образцов
    Сергей Образцов Сегодня, 11:23
    0
    Суть то не в том, разозлится правительство Китая на Украину или нет. Не дети маленькие, должны были понимать, что риск не получить стулья высок. Хуже для украинцев то, что данные санкции несут риски к репутации.
  • Симон
    Симон Сегодня, 11:30
    0
    fellow fellow Да! Украинский , китайскому слону экономическую войну объявил! Смех, да и только. laughing fool
  • Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:49
    0
    Зеленский ввел санкции против четырех китайских компаний и одного гражданина КНР, участвовавших в приобретении акций украинской компании "Мотор-Сич"


    Шумеры плакали, но продолжали жрать кактусы))
    Китайцы их изничтожат в ноль, если захотят))
  • Ambush37m
    Ambush37m Сегодня, 11:56
    -1
    Косоглазые гниды совсем охамели? Видимо они еще не слышали про 2-танковый корпус СС и Ваффен-СС! Они бы быстро привели косоглазых в чувства!
    1. kit88
      kit88 Сегодня, 13:30
      0
      А как они до Китая добираться будут?
  • Садовник91
    Садовник91 Сегодня, 12:23
    0
    Однако в основном, как пишет китайское издание, Китай и Украина сохранят экономическое сотрудничество, несмотря "на возникшие трудности". Это итог, остальное бла-бла-бла. Рынок.
  • Алексей Полюткин
    Алексей Полюткин Сегодня, 12:28
    0
    Когда Зеленский перестанет такими глупыми решениями бить молотком себе по пальцам? А, так это он экономике Украины дубасит молотком по пальцам))) Его то счёт в банке надеюсь увеличивается хотя ьы? Или этого лошка бесплатно пользуют?
  • Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:56
    -1
    Я о Китае, был лучшего мнения. Неужели им нашего " братского" опыта не хватало,для примера? Какой нормальный человек, или предприниматель,будет сотрудничать с укропами и их предприятиями? Впредь, наука будет азиатам.
  • Сергей 23
    Сергей 23 Сегодня, 13:16
    0
    Зачем санкции? Просто презнать что Крым пренадлежит России, да и хватит.