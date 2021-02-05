Пресса КНР: Китай не оставит без ответа украинские санкции против инвесторов «Мотор Сич»

Санкции — это лишь частный неприятный случай экономического сотрудничества Китая и Украины, они не затрагивают другие проекты партнерства и не могут изменить общей тенденции двустороннего экономического взаимодействия

Украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против четырех китайских компаний и одного гражданина КНР, участвовавших в приобретении акций украинской компании "Мотор-Сич". Несмотря на отсутствие громких заявлений со стороны Пекина, Китай не оставит без ответа украинские санкции. Об этом пишете издание Хуаньцю шибао.По мнению авторов статьи, на принятие Зеленским решения о введении санкций против китайских компаний повлияло множество факторов, среди которых опасение, что покупка акций Мотор-Сич китайскими инвесторами пошатнет его власть. Кроме того, он надеялся, что Китай не будет реагировать на введение санкций в отношении отдельных компаний. И, конечно же, давление Соединенных Штатов, которые не желали перехода украинского моторостроительного предприятия в руки китайцев.Однако Китай все же отреагировал на решение Зеленского, выразив несогласие с односторонними санкциями. Несмотря на довольно хорошие отношения двух стран, Китай ответит Украине.По мнению экспертов, кроме иска на 3,5 млрд. долларов от компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co, Пекин может прекратить инвестирование некоторых украинских программ, выйдя оттуда частично или полностью. Кроме того, не исключается "охлаждение" отношений с рядом китайских компаний, закупающих на Украине аграрную продукцию и переориентация их на российский рынок. Не исключается и вариант введения ответных санкций.Однако в основном, как пишет китайское издание, Китай и Украина сохранят экономическое сотрудничество, несмотря "на возникшие трудности".- подводит итог автор.