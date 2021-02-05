В Польше начаты подлёдные тренировки боевых пловцов

В польских вооружённых силах начаты тренировки боевых пловцов. Отмечается, что основной задачей для водолазов специального подразделения является отработка действий в подлёдных условиях. Тренировки проводятся на одном из озёр по специальной программе.
Среди прочего польские боевые пловцы должны отработать подлёдное движение в условиях крайне низкой видимости, подход к затонувшей военной технике или той бронетехнике, которая нуждается в оказании помощи при возникновении аварийной ситуации во время подводного форсирования водной преграды.
Отрабатывается взаимодействие со спасательными бригадами – в том числе, для эвакуации экипажей танков, а также для последующего поднятия самой военной техники.
Тренировки осуществляются как с аквалангами, так и при использовании специальных подводных средств – батискафов.
Польские военные «дайверы» отрабатывают операции по прокладыванию маршрута для военной техники с целью дальнейшего преодоления ею водной преграды на плаву или вброд.
В общей сложности, тренировки подобного плана должны продлиться до 12 февраля.
Примечателен тот факт, что среди опубликованных фотографий нет тех, на которых боевые пловцы польских вооружённых сил выполняют задачи с оружием, хотя такая часть присутствует в программе проводимой подготовки.
Командование отмечает, что подготовка затронет несколько специальных подразделений, относящихся к ВМС страны.