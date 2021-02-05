Военное обозрение
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В Польше начаты подлёдные тренировки боевых пловцов

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В польских вооружённых силах начаты тренировки боевых пловцов. Отмечается, что основной задачей для водолазов специального подразделения является отработка действий в подлёдных условиях. Тренировки проводятся на одном из озёр по специальной программе.


Среди прочего польские боевые пловцы должны отработать подлёдное движение в условиях крайне низкой видимости, подход к затонувшей военной технике или той бронетехнике, которая нуждается в оказании помощи при возникновении аварийной ситуации во время подводного форсирования водной преграды.

Отрабатывается взаимодействие со спасательными бригадами – в том числе, для эвакуации экипажей танков, а также для последующего поднятия самой военной техники.

Тренировки осуществляются как с аквалангами, так и при использовании специальных подводных средств – батискафов.



Польские военные «дайверы» отрабатывают операции по прокладыванию маршрута для военной техники с целью дальнейшего преодоления ею водной преграды на плаву или вброд.


В общей сложности, тренировки подобного плана должны продлиться до 12 февраля.



Примечателен тот факт, что среди опубликованных фотографий нет тех, на которых боевые пловцы польских вооружённых сил выполняют задачи с оружием, хотя такая часть присутствует в программе проводимой подготовки.

Командование отмечает, что подготовка затронет несколько специальных подразделений, относящихся к ВМС страны.
Использованы фотографии:
Минобороны Польши
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23 комментария
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 11:58
    +1
    Примечателен тот факт, что среди опубликованных фотографий нет тех, на которых боевые пловцы польских вооружённых сил выполняют задачи с оружием, хотя такая часть присутствует в программе проводимой подготовки
    Ну думаю, что ножи то с ними есть. А так то они сейчас больше в роли спасателей работают...
    1. Симон
      Симон Сегодня, 12:02
      0
      Да, они наверно тренируются, чтоб в Северном ледовитом океане воевать.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 12:03
        +2
        Цитата: Симон
        Да, они наверно тренируются, чтоб в Северном ледовитом океане воевать.

        Почему? Эта зима у всех была довольно суровой, а учиться преодолевать водные преграды надо уметь в любых условиях.
      2. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 12:27
        -2
        Среди прочего польские боевые пловцы должны отработать подлёдное движение в условиях крайне низкой видимости, подход к затонувшей военной технике или той бронетехнике, которая нуждается в оказании помощи при возникновении аварийной ситуации во время подводного форсирования водной преграды.

        Никак собираются отбирать, завоёвывать Северный Морской Путь своими бронетанковыми соединениями ? Ню-Ню ...
      3. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 12:34
        +2
        Цитата: Симон
        Да, они наверно тренируются, чтоб в Северном ледовитом океане воевать.

        Не, просто они помнят про ледовое побоище на Чудском озере. lol
      4. Горный стрелок
        Горный стрелок Сегодня, 12:43
        0
        [quote=Симон
        Да, они наверно тренируются, чтоб в Северном ледовитом океане воевать[/quote]
        А где белые медведи? Без их участия - незачет. А эти зверюги всегда голодные...
        1. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Сегодня, 13:06
          +2
          Для наших белых медведей-" польский боевой пловец "- деликатесом будет.
          1. Starover_Z
            Starover_Z Сегодня, 13:27
            0
            Цитата: Андрей Николаевич
            Для наших белых медведей-" польский боевой пловец "- деликатесом будет.

            Вот только чистить от "упаковки" надо будет этот "деликатес".
      5. роман66
        роман66 Сегодня, 13:03
        +1
        мормышки нужнее
  2. cniza
    cniza Сегодня, 11:59
    +1
    В Польше начаты подлёдные тренировки боевых пловцов


    Что готовятся в Арктике воевать?
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 13:05
      +2
      крестоносцев вспомнили

      Витя, привет hi
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 13:15
      0
      Цитата: cniza
      В Польше начаты подлёдные тренировки боевых пловцов

      Что готовятся в Арктике воевать?

      Я думал, американцы сами отправятся Севморпуть отвоёвывать - громче всех ведь кричат о его передаче под международную (читай - американскую) юрисдикцию. А оно вон оно чо... И тут "мясо" готовят... Опять "альянсом" зад прикроют - "не одна я в поле кувыркалась".

      Америке бы оплатить участие в этой "учёбе" Италии. И поляки поучились бы диверсиям - у итальянцев по этой части богатый опыт. И итальянцы поморозоустойчивее стали бы. Море Лаптевых - это им не Средиземное. Вымерзнут ка треска в морозильной камере.
  3. iouris
    iouris Сегодня, 12:17
    +1
    Зачем топить польские танки подо льдом?
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 13:05
      0
      тю! а они у них есть?
  4. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:35
    -1
    Что, тренируются на балтике?)))
    Ну-ну)))
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 13:08
      -1
      опять позорищем кончится
  5. Мыхалыч
    Мыхалыч Сегодня, 12:45
    0
    "Тренировки осуществляются как с аквалангами, так и при использовании специальных подводных средств – батискафов."
    Батиска́ф (Bathyscaphe) (от греч. βαθύς — глубокий и σκάφος — судно) — самоходный подводный аппарат для океанографических и других исследований на больших глубинах.
    "Тренировки проводятся на одном из озёр..."
  6. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 12:56
    0
    Польские боевые пловцы, что-то ржу, сухопутную войну виртуально они уже проиграли за пять дней.
  7. Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Сегодня, 12:56
    0
    Хочу пожелать я полякам, братва:
    Три раза нырнуть, а вынырнуть два... laughing
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 13:07
      +2
      чтобы польска не сгинела -
      притворяйся крокоделом
      1. Поэтиззаугла
        Поэтиззаугла Сегодня, 13:24
        +1
        Крокодил зелёный, скользкий,
        Ещё и говорил по польски!.. good
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 13:42
          0
          крокодил тут всплыл напрасно
          ПЛО ,холера ясна
  8. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:04
    0
    Пшековский МЧС. Ничего особенного... Лучше бы и дальше, яблочки собирали.