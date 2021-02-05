Покорителям космоса отдыхать некогда: В «Роскосмосе» рассказали, как готовят космонавтов

В «Роскосмосе» рассказали, как готовят к полетам будущих космонавтов. Длительность подготовительной программы составляет два года.Такие данные в форме инфографики опубликовала сегодня пресс-служба госкорпорации.Двухлетняя программа рассчитана на 4085 часов. Похоже, что будущим покорителям космоса отдыхать некогда, ведь в течение двух лет подготовки на отпуск им отводится всего лишь 520 часов, то есть меньше 22 дней.По окончании обучения курсанты должны сдать итоговые экзамены, на подготовку к которым отводится 40 часов.В ближайшее время должны начать прохождение общекосмической подготовки четыре новых кандидата. В конце прошлого месяца Межведомственная комиссия рекомендовала Центру подготовки космонавтов зачислить их в космический отряд. Этими счастливцами, прошедшими открытый конкурс, стали Сергей Иртуганов, Арутюн Кивирян, Александр Колябин и Сергей Тетерятников. Как и в прошлом наборе, в числе кандидатов не оказалось ни одной девушки.Помимо прочего, будущие космонавты пройдут курс выживания после посадки в случае невозможности их быстрой эвакуации. Ведь космический аппарат может приземлиться в любой точке нашей планеты, в том числе и в безлюдной непроходимой местности, где обитают дикие звери.