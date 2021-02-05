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Покорителям космоса отдыхать некогда: В «Роскосмосе» рассказали, как готовят космонавтов

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В «Роскосмосе» рассказали, как готовят к полетам будущих космонавтов. Длительность подготовительной программы составляет два года.


Такие данные в форме инфографики опубликовала сегодня пресс-служба госкорпорации.

Двухлетняя программа рассчитана на 4085 часов. Похоже, что будущим покорителям космоса отдыхать некогда, ведь в течение двух лет подготовки на отпуск им отводится всего лишь 520 часов, то есть меньше 22 дней.

По окончании обучения курсанты должны сдать итоговые экзамены, на подготовку к которым отводится 40 часов.


В ближайшее время должны начать прохождение общекосмической подготовки четыре новых кандидата. В конце прошлого месяца Межведомственная комиссия рекомендовала Центру подготовки космонавтов зачислить их в космический отряд. Этими счастливцами, прошедшими открытый конкурс, стали Сергей Иртуганов, Арутюн Кивирян, Александр Колябин и Сергей Тетерятников. Как и в прошлом наборе, в числе кандидатов не оказалось ни одной девушки.

Помимо прочего, будущие космонавты пройдут курс выживания после посадки в случае невозможности их быстрой эвакуации. Ведь космический аппарат может приземлиться в любой точке нашей планеты, в том числе и в безлюдной непроходимой местности, где обитают дикие звери.
Использованы фотографии:
ГК "Роскосмос"
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13 комментариев
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  1. роман66
    роман66 Сегодня, 13:10
    0
    один из космонавтов, не выучив уроки, ловил какахи по станции... зато потом как знал!! спец по АСУ называли
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:13
    +2
    А я пожелаю удачи и успехов будущим космонавтам,.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 13:35
      0
      Присоединяюсь к Вам! Успехов ребятам!)
  3. slipped
    slipped Сегодня, 13:15
    +1
    Космонавты Олег Артемьев и Дмитрий Петелин отрабатывают навыки внекорабельной деятельности в гидролаборатории ЦПК:

  4. mojohed2012
    mojohed2012 Сегодня, 13:17
    +2
    Подготовка серьезная, но на фоне глупых и пустых криков о "батуте" и отсутствии современных разработок в области техники в данной области, как-то все грустнее и грустнее.
    Мир идет к возвращаемым ступеням ракет, а то и целых кораблей без их сгорания в атмосфере, а мы до сих пор делаем корабли в один конец...
    Были ведь начинания и Спираль разработать, и Буран, и намерение стартов с борта летящего тяжелого самолета, но где это все?
    Только сказки Рогозина, да его пустые глумления над чужими опытами - вот и все, что есть у нас.
    Летаем к МКС как-то - это еще да, запускаем спутники - тоже, но, США закупая у нас двигатели - и то чаще и массированнее эксплуатируют космос.
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 13:26
      +1
      Цитата: mojohed2012
      пустых криков о "батуте" и отсутствии современных разработок в области техники в данной области, как-то все грустнее и грустнее.

      А кто разрабатывать будет? Причём задача о разработке и не стоит. Выкачали весь профит из советских разработок, а далее клоуна поставили сказки рассказывать для внутреннего пользования.
  5. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 13:23
    -1
    Позвольте добавлю ложку дегтя !
    "Покорители космоса" уже 60 лет покоряют его на земной орбите , и пусть дело это сложное ,разрушительное для здоровья и героическое -но ядрены ж гусли , 2 года готовить человека к адскому хардкору для того,чтобы он пару раз слетал поболтался в МКС ? Это было круто и весело первые 10,ну 20 лет космической деятельности. А сейчас это уже не весело,как в сороковой раз услышанный анекдот.
    1. kit88
      kit88 Сегодня, 13:38
      0
      А что, кто-то в мире уже летает дальше МКС?
  6. Gato
    Gato Сегодня, 13:25
    0
    Если не секрет, хотелось бы узнать наполнение 335 часов гуманитарной подготовки. Это чего?
    Как и в прошлом наборе, в числе кандидатов не оказалось ни одной девушки

    А вот это печально.. То есть скучно.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 13:28
      +1
      Думаю это языки, этикет, культура и прочее нужное для коммуникации с астронавтами других наций.
      1. Gato
        Gato Сегодня, 13:37
        -1
        этикет

        335 часов этикета? В какой руке на КК держать вилку, а в какой котлету? Кандидатов, надо понимать, не в диких горных кишлаках набирали.
    2. slipped
      slipped Сегодня, 13:38
      0
      Цитата: Gato
      Если не секрет, хотелось бы узнать наполнение 335 часов гуманитарной подготовки. Это чего?


      Уроки. Изучение языков, общению в коллективе и т.п.

      Цитата: Gato
      А вот это печально.. То есть скучно.


      В отряде есть одна девушка, бывшая радиоведущая Анна Кикина. По образованию, кстати, она инженер-гидротехник.



      Полёт в космос у неё должен состоятся в следующем году
  7. slipped
    slipped Сегодня, 13:27
    +1
    Тренировка космонавтов из нового набора в лаборатории Ил-76МДК в полёте на невесомость: