И тогда у Японии к СССР были территориальные претензии: о событиях на озере Хасан

В последнее время в японских СМИ стала часто подниматься тема о том, что СССР в 1945 году якобы нарушил договорённости с Токио. С помощью такого рода вбросов японская пресса пытается хоть как-то летимизировать претензии властей на российские Южные Курилы.Повестка по стороны японцев выглядит следующим образом: «Русские осуществили высадку на островах незаконно, так как к тому моменту Япония уже капитулировала». Но никто в Японии не поднимает вопроса о том, а можно ли было доверять заявлениям японцев о готовности к капитуляции, а также тем договорам, которые японцами подписывались.Большие сомнения по поводу военно-политической чистоплотности японских властей у Советского Союза имелись. Один из примеров – события 1938 года на озере Хасан. Ещё до начала активной фазы боевых действий в этом регионе японцы устраивали многократные провокации против советских пограничников. Потом, в марте 1938 года, стало известно, что японское командование разработало план войны против Советского Союза.Территориальные претензии со стороны Японии (а важно напомнить, что на тот момент и Курилы, и часть Сахалина принадлежали Японии, но претензии у Токио к Москве всё равно были) активно подпитывались западными государствами, включая Великобританию и США. Можно говорить о том, что Запад и сегодня поддерживает японские территориальные претензии к России.Боевые действия на озере Хасан японские войска начали летом 1938 года. Предварительно японцы за год до перерастания конфликта в активную фазу свыше сотни раз нарушили границы Советского Союза.О боевых действиях на озере Хасан рассказывается в ролике: