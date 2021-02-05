Названы сроки закладки пятой и шестой «Варшавянок» для ТОФ

В этом году закладываем две лодки проекта 636.3. Пятую и шестую "тихоокеанской" серии

Пятая и шестая подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка" для ТОФ будут заложены в течение 2021 года. Об этом сообщил гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.- приводит ТАСС слова Бузакова.При этом гендиректор предприятия отметил, что закладка подводной лодки проекта 677 "Лада", контракт на постройку которой был заключен в прошлом году во время форума "Армия-2020", в этом году не планируется.В настоящее время "Адмиралтейские верфи" ведут строительство двух "Варшавянок" для ТОФ - третьей "Магадан" и четвертой "Уфа". Спуск на воду "Магадана" запланирован на первый квартал этого года, по "Уфе" пока информации нет. Головная и первая серийная субмарины "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" вошли в состав флота соответственно в 2019 и 2020 годах. Межфлотский переход подлодок на ТОФ запланирован на лето.Ранее гендиректор "Адмиралтейских верфей" заявил, что предприятие ожидает от Минобороны нового контракта на очередную серию "Варшавянок" для Балтфлота. Это позволит загрузить производственные мощности ССЗ.Напомним, что "Адмиралтейские верфи" построили серию из шести подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка" для Черноморского флота, в настоящее время строится серия "Варшавянок" для ТОФ. Планировалось, что в 2020 году Минобороны заключит с предприятием новый контракт на еще одну серию подлодок для Балтфлота.