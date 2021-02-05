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Названы сроки закладки пятой и шестой «Варшавянок» для ТОФ

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Названы сроки закладки пятой и шестой «Варшавянок» для ТОФ

Пятая и шестая подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка" для ТОФ будут заложены в течение 2021 года. Об этом сообщил гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.


В этом году закладываем две лодки проекта 636.3. Пятую и шестую "тихоокеанской" серии

- приводит ТАСС слова Бузакова.

При этом гендиректор предприятия отметил, что закладка подводной лодки проекта 677 "Лада", контракт на постройку которой был заключен в прошлом году во время форума "Армия-2020", в этом году не планируется.

В настоящее время "Адмиралтейские верфи" ведут строительство двух "Варшавянок" для ТОФ - третьей "Магадан" и четвертой "Уфа". Спуск на воду "Магадана" запланирован на первый квартал этого года, по "Уфе" пока информации нет. Головная и первая серийная субмарины "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" вошли в состав флота соответственно в 2019 и 2020 годах. Межфлотский переход подлодок на ТОФ запланирован на лето.

Ранее гендиректор "Адмиралтейских верфей" заявил, что предприятие ожидает от Минобороны нового контракта на очередную серию "Варшавянок" для Балтфлота. Это позволит загрузить производственные мощности ССЗ.

Напомним, что "Адмиралтейские верфи" построили серию из шести подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка" для Черноморского флота, в настоящее время строится серия "Варшавянок" для ТОФ. Планировалось, что в 2020 году Минобороны заключит с предприятием новый контракт на еще одну серию подлодок для Балтфлота.
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12 комментариев
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  1. Охотовед 2
    Охотовед 2 Сегодня, 15:02
    +13
    Шесть новых лодок на КЧФ, шесть на КТОФ, Варшавянки помогут Флотам пережить трудности и дождаться новых проектов! Строят лодки быстро, что не может не радовать! В добрый путь good
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 15:58
      0
      Цитата: Охотовед 2
      Шесть новых лодок на КЧФ, шесть на КТОФ, Варшавянки помогут Флотам пережить трудности и дождаться новых проектов! Строят лодки быстро, что не может не радовать! В добрый путь

      Пусть будут. Хорошая лодка, тихая... Отсутствие ВНЭУ влияет на тактику применения. В границах работы батарей - ещё неизвестно, какая лучше.
      1. Охотовед 2
        Охотовед 2 Сегодня, 16:06
        0
        Это да! Тем более проект постоянно улучшается, размещается новое оружие, те же Калибры - кратно увеличивают возможности Варшавянок! А также строятся ещё две лодки 677 проекта Лады, Севастополь и Великие Луки, передача первой Флоту (третьей) тоже на этот год запланировано.
    2. Klonser
      Klonser Сегодня, 18:31
      0
      Еще бы шесть лодок на КСФ и было бы замечательно
  2. for
    for Сегодня, 15:03
    -15
    Когда флаг подымете, тогда и сообщай те.
    1. русский молдаван
      русский молдаван Сегодня, 15:45
      +3
      https://topwar.ru/176424-na-vtoroj-varshavjanke-dlja-tof-volhov-podnjat-andreevskij-flag.html
  3. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 15:13
    0
    С одной стороны свежие лодки для флота, где вместо них дыра - это вроде бы и хорошо.
    А с другой, сравнивая их не то, что с япами, а даже с "папуасами", новыми их назвать язык не поворачивается.
  4. Ilya098
    Ilya098 Сегодня, 15:14
    +4
    Планировалось, что в 2020 году Минобороны заключит с предприятием новый контракт на еще одну серию подлодок для Балтфлота.

    Думаю в этом году наконец, на улице ДКБФ перевернется камуфляжный грузовик с заказами на варшавянки.
  5. mojohed2012
    mojohed2012 Сегодня, 15:29
    +4
    Лодки нужны уже вчера. Даже не для войны, а для поддержания хилых, но все же оборонительных сил наших флотов. Даже для прикрытия районов развертывания ядерных АПЛ нужно прикрытие.
  6. AlexFly
    AlexFly Сегодня, 16:35
    -5
    А надо бы штук 50...
  7. kovpak
    kovpak Сегодня, 17:58
    +2
    Ну в добрый путь ..Шесть не так уж много ,но как говорится лиха беда начало ..Нас мало ,но мы в тельняшках .!
  8. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 20:10
    +1
    Судя по фото- Питерский цех, мало- чем отличается от пятнадцатого цеха на "Нерпе" . Мурманской области. Пятнадцатилетней давности.
    И это немного радует. drinks
    Простите за флуд (кажется). Не удержался джентльмены.
    Воспоминания, ностальгия понимаешь вдруг нахлынули...