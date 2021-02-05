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Названа причина прерывания испытательного полёта Ил-114-300 в Подмосковье

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Стало известно о ситуации с испытаниями самолёта Ил-114-300. В сводках с аэродрома «Жуковский» заявлено о том, что испытательный полёт пришлось на одном из его этапов прервать.


Информационная служба «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ОАК (Объединённой авиастроительной корпорации) сообщает о причине прерывания испытательного полёта нового российского самолёта в Подмосковье.

В сообщениях говорится о том, что в полёте произошло срабатывание датчика температуры масла в одном из двигателей Ил-114-300. Ничего критичного при этом не было. Однако экипаж, руководствуясь директивами, принял решение осуществить посадку.

Представители ОАК отмечают, что посадка самолёта на аэродроме «Жуковский» прошла в штатном режиме.

В целом при проведении тестовых полётов такие ситуации – дело вполне обыденное и характерное для испытаний самых разных авиалайнеров. Поэтому сама подача информации отдельными ресурсами о том, что «под Москвой была совершена аварийная посадка», не выдерживает никакой критики.

Для справки: Ил-114-300 оснащён турбовинтовыми двигателями от «ОДК-Климов». Это силовые установки ТВ7-117СТ-01. Они позволяют двигаться самолёту с крейсерской скоростью около 500 км/ч. Дальность полёта с полной нагрузкой – до 1,5 тыс. км. Потолок – 7600 м. Самолёт может перевозить до 70 пассажиров.

В декабре прошлого года состоялся первый испытательный полёт этого самолёта. Испытания продолжились в 2021 году. Серийные поставки заказчикам ожидаются примерно через 2 года.
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17 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 16:04
    +19
    Обычный случай... Испытания. Для того и испытания...
    1. кредо
      кредо Сегодня, 16:37
      +6
      Цитата: Горный стрелок
      Обычный случай... Испытания. Для того и испытания...

      Не знаю, хорошо это или плохо, когда по любому поводу сообщаются такие "новости" от самого производителя.
      Ведь в мире, наверное, ежедневно проходят какие-либо испытания новых изделий, но не каждый производитель о появившихся недочётах сообщает, считая их или несущественными или необязательными для публикации. Взять хотя бы тот же Ф-35 или последнюю модель гражданского Боинга, о недочётах в конструкции (оборудовании) которых в ходе испытаний ничего не сообщалось.
      Может не стоило руководству ОАК торопится с оглашением причин прерывания полёта, чтобы не создавать повода для конкурентов лишний раз указывая на "плохой русский самолёт".
      Испытания для того и существуют, чтобы в ходе их проведения устранять возникшие неполадки и вопросы, чтобы потом пустить в серию.
      1. Горный стрелок
        Горный стрелок Сегодня, 17:58
        +2
        Цитата: кредо
        Может не стоило руководству ОАК торопится с оглашением причин прерывания полёта, чтобы не создавать повода для конкурентов лишний раз указывая на "плохой русский самолёт".

        В отличие от "демократических" стран, в которых за разглашение конфиденциальной информации можно схлопотал немалый штраф, как минимум... У нас жареный факт сольют мгновенно. Вот, наверное, пресс-служба ОАК и приняла за правило. Не скрывать ничего, и публиковать раньше любого слива...
    2. venik
      venik Сегодня, 19:08
      0
      Цитата: Горный стрелок
      Обычный случай... Испытания. Для того и испытания...

      ========
      Даже больше Вам скажу: в свое время (еще во времена СССР), даже существовала такая шутка: "Если испытания новой техники (особенно авиационной!) проходят "без сучка и задоринки" - это НАСТОРАЖИВАЕТ: значит что-то "НЕ ТАК""! what bully
  3. Удав КАА
    Удав КАА Сегодня, 16:10
    0
    Дело житейское и при испытаниях очень даже возможное: срабатывание датчика температуры масла в двигуне... Вопрос в другом: причина!? То ли это окалина, то ли это диверсия как на лидере "Ташкент" в свое время...
    Кстати о диверсиях. В 2007 году стало известно (гриф сняли), что при ЗХИ ТАКР "Минск" (второй корпус пр.1143) в огнетушители вместо воды залили КЕРОСИН !!! Теперь можете представить, что было бы если бы (не приведи Всевышний!) таким огнетушителем стали бы тушить возгорание в какой-нить вентиляторной выгородке...
    Поэтому нужно все по сто раз проверять, вплоть до винтика!
    АГА.
    1. faiver
      faiver Сегодня, 16:20
      0
      в огнетушители вместо воды залили КЕРОСИН
      - а можно поинтересоваться зачем?
      1. Додиксон
        Додиксон Сегодня, 16:28
        0
        диверсия ........
    2. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 16:34
      +4
      Чтото на очередной перестроечно-ельцинский миф похожа эта байка-это ж на заводе делают конвеером огнетушители.
    3. akarfoxhound
      akarfoxhound Сегодня, 17:42
      +6
      Не стройте интриги на пустом месте, это все- таки авиационная силовая установка, а не двигло с наземного автошарабана. И полет испытательный. У меня, слава Богу уже после Охотского моря тоже Д-30Ф6 стружку погнал, встал, РИта орала не своим голосом, движек был на заводской гарантии, и что? Диверсия???Сколько десятилетий он выпускался?
      В 80х в истребительном полку МиГарь 23й спалили из аэродромной пожарки : лето, жара, посадка без торм.парашюта (отказ), торможение пневматиками, колеса раскаленные. Чтоб тугоплавкие пробки при такой незапланированной посадке не выстрелили, спустив колеса, их поливают водой. А "наземники", задумав скомуниздить керосин, залили его в ААшку, полную цистерну. С инженерного ПУ вызывают к зарулившему борту пожарку, из рукава поливают шасси, происходит возгарание. Еле успели соседние борта раскатить.
      Ну и? Шпионы или долбаки все-таки?
      1. Удав КАА
        Удав КАА Сегодня, 19:24
        +3
        Цитата: akarfoxhound
        У меня, слава Богу уже после Охотского моря тоже Д-30Ф6 стружку погнал, встал, РИта орала не своим голосом,

        Коллега, мне тоже довелось услышать ЧТО "разговаривал" ЗКФ по авиации кор базирования, когда у него на вертушке двигун погнал стружку...Слава Всевышнему тогда все обошлось...Но после посадки на палубу, он шило из стакана пил как воду, даже не запивая!
        Цитата: akarfoxhound
        Шпионы или долбаки все-таки?
        В этих случаях явно не ШПИЁНЫ... А вот на "Ташкенте" в масляную магистраль ГД была картонная трубочка вставлена, которую на полном ходу давлением масла выдавило, и она закрыла собой отверстие приемного патрубка...Если бы это случилось не на мерной линии, а в бою, при налете авиации -- эсминцу был бы писец!
        И еще один вопрос: А кто из "умников" додумался в ЛОХ К-152 залить 2/3 трифтортрихлорэтана (растворитель! ЯД!!!) вместо хладона 114В-2...И это было уже в 2008 году! Итог -- 20 жизней...
        Поэтому, как говорил мой хороший друг: -- Не надо мне помогать служить. Вы главное не мешайте. А ошибок я сам наделаю -- на всех разбираться хватит! bully
    4. Undecim
      Undecim Сегодня, 17:53
      +1
      Кстати о диверсиях. В 2007 году стало известно (гриф сняли), что при ЗХИ ТАКР "Минск" (второй корпус пр.1143) в огнетушители вместо воды залили КЕРОСИН !!! Теперь можете представить, что было бы если бы (не приведи Всевышний!) таким огнетушителем стали бы тушить возгорание в какой-нить вентиляторной выгородке...
      А ссылку на какой то докУмент можно, откуда почерпнули эту "сенсацию"?
      Если в классический огнетушитель ОХП залить керосин, не будет ничего. В ОХП пена образуется при взаимодействии раствора щелочи и кислоты. Если вместо воды щелочь залить в керосин, образуется эмульсия. Глупость кто-то написал.
    5. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 19:38
      0
      Цитата: Удав КАА
      в огнетушители вместо воды залили КЕРОСИН !!!

      Это ж какие огнетушители водой заправляют? Тем более, что корабли и самолеты оснащают углекислотными. Так что, скорее всего, - брехня. hi
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:32
    +2
    Возможно программный глюк, или в масле частицы выработки были.Поправят. Хорошо что летает уже!
    1. D16
      D16 Сегодня, 16:40
      +1
      Возможно программный глюк, или в масле частицы выработки были.

      Это что ж там за стружка должна быть, что бы засрать систему охлаждения масла? laughing
      ИМХО датчик глючит.
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 19:47
        0
        Цитата: D16
        Это что ж там за стружка должна быть, что бы засрать систему охлаждения масла?

        Наверняка evgen1221 (евгений) попутал систему измерения температуры масла с системой сигнализации "стружка в масле", которые друг от друга не зависят.
  5. Димид
    Димид Сегодня, 17:04
    +2
    Лучше перебдеть
    Все же испытания предназначены для выявления и исправления недочётов и ошибок
  6. businessv
    businessv Сегодня, 17:51
    0
    Серийные поставки заказчикам ожидаются примерно через 2 года.
    Дай Бог, чтобы так и было!