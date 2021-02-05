Названа причина прерывания испытательного полёта Ил-114-300 в Подмосковье

Стало известно о ситуации с испытаниями самолёта Ил-114-300. В сводках с аэродрома «Жуковский» заявлено о том, что испытательный полёт пришлось на одном из его этапов прервать.
Информационная служба «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ОАК (Объединённой авиастроительной корпорации) сообщает о причине прерывания испытательного полёта нового российского самолёта в Подмосковье.
В сообщениях говорится о том, что в полёте произошло срабатывание датчика температуры масла в одном из двигателей Ил-114-300. Ничего критичного при этом не было. Однако экипаж, руководствуясь директивами, принял решение осуществить посадку.
Представители ОАК отмечают, что посадка самолёта на аэродроме «Жуковский» прошла в штатном режиме.
В целом при проведении тестовых полётов такие ситуации – дело вполне обыденное и характерное для испытаний самых разных авиалайнеров. Поэтому сама подача информации отдельными ресурсами о том, что «под Москвой была совершена аварийная посадка», не выдерживает никакой критики.
Для справки: Ил-114-300 оснащён турбовинтовыми двигателями от «ОДК-Климов». Это силовые установки ТВ7-117СТ-01. Они позволяют двигаться самолёту с крейсерской скоростью около 500 км/ч. Дальность полёта с полной нагрузкой – до 1,5 тыс. км. Потолок – 7600 м. Самолёт может перевозить до 70 пассажиров.
В декабре прошлого года состоялся первый испытательный полёт этого самолёта. Испытания продолжились в 2021 году. Серийные поставки заказчикам ожидаются примерно через 2 года.