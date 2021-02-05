Минобороны Белоруссии озвучило планы по поставкам российских истребителей Су-30СМ

(...) между министерством обороны и корпорацией "Иркут" заключены контракты на поставку двух партий самолетов Су-30СМ в количестве четырех единиц каждая. Исполняя обязательства по контракту, "Иркут" в ноябре 2019 года поставил первую партию самолетов. Поставка второй партии спланирована на октябрь 2022 года

Вторая партия многоцелевых истребителей Су-30СМ поступит в ВВС Белоруссии в октябре 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба белорусского военного ведомства.Согласно сообщению, Минобороны республики заключило контракт на поставку восьми истребителей Су-30СМ, первая партия из четырех самолетов прибыла на аэродром Барановичи в ноябре 2019 года, вторая четверка истребителей ожидается в ноябре 2022 года. Кроме этого, в 2021 году планируется подписание еще одного контракта на поставку третьей партии истребителей Су-30СМ.- говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что Белоруссия закупит 12 российских многоцелевых истребителей Су-30СМ партиями по 4 единицы.В белорусском военном ведомстве отметили, что выбор российских истребителей Су-30СМ для ВВС страны не случаен, ранее Белоруссия уже закупила в России 12 учебно-боевых самолетов Як-130, произведенных на Иркутском авиазаводе. Этот самолет является учебно-тренировочным комплексом для освоения истребителей семейства Су-30. В авиационных частях накоплен опыт эксплуатации самолета Су-27, прообраза Су-30. К тому же двухместный Су-30 СМ может использоваться как для выполнения боевых задач, так и для подготовки летчиков.