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Минобороны Белоруссии озвучило планы по поставкам российских истребителей Су-30СМ

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Минобороны Белоруссии озвучило планы по поставкам российских истребителей Су-30СМ

Вторая партия многоцелевых истребителей Су-30СМ поступит в ВВС Белоруссии в октябре 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба белорусского военного ведомства.


Согласно сообщению, Минобороны республики заключило контракт на поставку восьми истребителей Су-30СМ, первая партия из четырех самолетов прибыла на аэродром Барановичи в ноябре 2019 года, вторая четверка истребителей ожидается в ноябре 2022 года. Кроме этого, в 2021 году планируется подписание еще одного контракта на поставку третьей партии истребителей Су-30СМ.

(...) между министерством обороны и корпорацией "Иркут" заключены контракты на поставку двух партий самолетов Су-30СМ в количестве четырех единиц каждая. Исполняя обязательства по контракту, "Иркут" в ноябре 2019 года поставил первую партию самолетов. Поставка второй партии спланирована на октябрь 2022 года

- говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Белоруссия закупит 12 российских многоцелевых истребителей Су-30СМ партиями по 4 единицы.

В белорусском военном ведомстве отметили, что выбор российских истребителей Су-30СМ для ВВС страны не случаен, ранее Белоруссия уже закупила в России 12 учебно-боевых самолетов Як-130, произведенных на Иркутском авиазаводе. Этот самолет является учебно-тренировочным комплексом для освоения истребителей семейства Су-30. В авиационных частях накоплен опыт эксплуатации самолета Су-27, прообраза Су-30. К тому же двухместный Су-30 СМ может использоваться как для выполнения боевых задач, так и для подготовки летчиков.
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24 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 16:31
    +2
    Су-30СМ лучший вариант истребителя для Белоруссии, особенно в совокупности с новейшими ракетами для него.

    Разбогатеют белорусы, купят еще искадрилью Су-57, а может и больше.
    1. Ваўкалак
      Ваўкалак Сегодня, 16:35
      +4
      Сомневаюсь что купим.Но к слову ВВС обновляется вполне себе.Уже было закуплено 12 Як-130,12 Ми-8МТВ-5, идет закупка видимо 12 единиц Су-30СМ (4 уже на боевом дежурстве)в прошлом году подписали контракт на поставку первых четырех Ми-35М. Вполне себе неплохо,как мне кажется.
      1. URAL72
        URAL72 Сегодня, 17:06
        +1
        Су-30 машина надёжная, проверенная, но радиус для Белоруссии великоват. Час полета дорог. Может МиГ-35 с АФАР был бы лучше? В любом случае поставка 3 партии будет не ранее 2023г, потому есть смысл брать уже Су-30СМ2. Ещё должны остаться 6 индийских Су-30, думаю тоже могли бы взять за копейки, ремонт для Анголы белорусы делали.
        1. svp67
          svp67 Сегодня, 17:42
          +2
          Цитата: URAL72
          но радиус для Белоруссии великоват.

          Это смотря как рассчитывать, можно же радиусом и пожертвовать, но взять больше боевой нагрузки...
          Цитата: URAL72
          Может МиГ-35 с АФАР был бы лучше?

          Может, может...вот только возможности Су-30 уже понятны, а МиГ-35 все еще "зверь не ведомый". Да и белорусский АРЗ как то под продукцию "Су" более "заточен"
        2. Ratmir_Ryazan
          Ratmir_Ryazan Сегодня, 17:59
          +2
          МиГ-35 с АФАР, как и Су-30СМ2 будет завтра, а истребитель нужен сейчас.

          А дальность Су-30СМ не недостаток, а плюс истребителя, это позволит ему атаковать цели в глубине обороны противника или дольше вести патрулирование /бой в воздухе без дозаправки.
          1. URAL72
            URAL72 Сегодня, 18:12
            +2
            Цель в глубине обороны, белорусы атаковать не могут,- нет средств разведки, слабая бортовая РЭБ, отсутствие своих дальнобойных ракет, мало самолётов и т.д. Для этого им нужен Искандер. МиГ тоже может нести КР. Им бы небо прикрыть, и тут 35-й с АФАР как раз. Радиус у него увеличен и без подвесных ТБ, вес поменьше, что позволит использовать шоссе,- территория ведь маловата, аэродромы уничтожат за пол часа. Машина медленно но поступает на вооружение, пора к ней присмотреться.
    2. XXXIII
      XXXIII Сегодня, 16:55
      -4
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Разбогатеют белорусы

      Тут без комментариев. Вот уже как 26 лет богатеют и багатеють. laughing
      1. Ratmir_Ryazan
        Ratmir_Ryazan Сегодня, 18:02
        +1
        Однако Белоруссия купила больше новых истребителей чем к примеру Болгария (страна НАТО и ЕС) или Украина.
  2. Pavlos Melas
    Pavlos Melas Сегодня, 16:33
    0
    Интересно почему на каждую партию надо контракт подписывать ?
    1. SaLaR
      SaLaR Сегодня, 16:35
      0
      Инфляция...цена растёт
    2. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 16:36
      0
      Цитата: Pavlos Melas
      Интересно почему на каждую партию надо контракт подписывать

      Наверное потому что цена меняется request
      1. Pavlos Melas
        Pavlos Melas Сегодня, 16:39
        0
        Инфляция...цена растёт

        Наверное потому что цена меняется

        Возможно просто мы с французами зразу на все 18 контракт подписали хотя тоже будем получать их по 6 каждый год .
      2. Анатоль Клим
        Анатоль Клим Сегодня, 16:43
        +1
        Цитата: Липчанин
        Наверное потому что цена меняется

        Всё гораздо проще: денег нет у Беларуси.
        Деньги на покупку Белоруссией истребителей Су-30СМ оказались кредитом России.
        Активная критика белорусским лидером России за отказ предоставить истребители Су-30СМ для обеспечения защиты западной части Союзного государства на безвозмездной основе, получил неожиданную развязку. Как оказалось, Белоруссия приобрела российские истребители вовсе не за собственные средства, а за российский кредит объёмом в 600 млн. долларов.
        «У Александра Григорьевича весьма интересное понимание, что является его собственными средствами, а что нет, поскольку есть вероятность, что оплата проходила за счет не целевого, под покупку истребителей, а несвязанного кредита, выданного нами ранее под иные нужды», - заявил в интервью «Ведомостям» высокопоставленный федеральный чиновник.
        Подробнее на: https://avia.pro/news/v-rossii-rasskazali-lukashenko-za-chi-dengi-belorussiya-kupila-su-30sm?page=1
        1. SaLaR
          SaLaR Сегодня, 16:47
          -3
          Ну и шооо.....? hi
  3. Комментарий был удален.
  4. Sckepsis
    Sckepsis Сегодня, 16:47
    0
    Один вопрос: поставка оплачена или под нее взят кредит у той же РФ?
    1. Pavlos Melas
      Pavlos Melas Сегодня, 17:02
      +3
      Один вопрос: поставка оплачена или под нее взят кредит у той же РФ?

      А какая разница всеравно ведь эти денги вернуться в РФ. В первую очередь предприятия денюшку получат здесь и сейчас и смогут развиваться .
      1. vitvit123
        vitvit123 Сегодня, 18:51
        +1
        Я очень за то чтобы у Белоруссии были наши истребители ... но есть сомнения что деньги вернутся в РФ .. я не очень детально прорабатывал этот вопрос , долг вроде растёт регулярно . Так как же они тогда вернутся и когда , если долг увеличивается ?
        1. Pavlos Melas
          Pavlos Melas Сегодня, 19:58
          0
          Я очень за то чтобы у Белоруссии были наши истребители ... но есть сомнения что деньги вернутся в РФ .. я не очень детально прорабатывал этот вопрос , долг вроде растёт регулярно . Так как же они тогда вернутся и когда , если долг увеличивается ?

          Я конечно стороний наблюдатель но все же если есть добрая воля то и деньги можно получить , да хотя бы агро продуктами . Кроме того на мой взгляд кредит на покупку оружия это большой политических рычаг . Кроме того что РФ удерживает этот рынок ,она еще будет получать деньги за тех подержку . В общем если к этому вопросу творчески подойти то можно получить хорошие диведенды даже если покупка осуществляется в кредит hi
  5. XXXIII
    XXXIII Сегодня, 16:51
    -2
    Цитата: Pavlos Melas
    Интересно почему на каждую партию надо контракт подписывать ?

    Интересно это экспортная версия или что попросят, то и поставят?
  6. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 17:21
    -4
    Су30см уже устаревший самолет.
    На замену даже у нас уже есть новая версия. Да и вобюще электроника в Белорусе местами получше, чем в России. В чем смысл брать машину прошлого века? Или БРЭО они своё ставят?
    1. alexmach
      alexmach Сегодня, 18:40
      0
      В чем смысл брать машину прошлого века?

      причина банальна - финансы.
  7. kovpak
    kovpak Сегодня, 17:42
    0
    Нормально браты белорусы ! Там у вас каждая дорожная трасса ,еще со времен СССР является взлетно посадочной ..Так что Сушкам есть где развернуться ! Враг не пройдет !
    1. alexmach
      alexmach Сегодня, 18:41
      +1
      Вот прямо таки каждая-каждая? Или Вы считаете что кроме Москва-Минск там и трасс нет?
  8. Кокос
    Кокос Сегодня, 19:48
    +1
    Продавать будут...? с усатого станецо.. winked без мыла всем улыбаецо