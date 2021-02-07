Состояние и перспективы шведского парка истребителей JAS 39 Gripen

Истребители JAS 39C шведских ВВС
Швеция имеет не самые многочисленные, но достаточно развитые военно-воздушные силы. Единственным боевым самолетом на вооружении ВВС является многоцелевой истребитель-бомбардировщик Saab JAS 39 Gripen. В строю имеется около сотни таких машин ряда модификаций, и в ближайшем будущем их количество увеличится. За счет производства новых самолетов и модернизации старых Швеция планирует сохранять «Грипены» в строю в течение следующих 15-20 лет.
Ранние модификации
Первый полет опытного самолета в одноместной конфигурации JAS 39A состоялся в декабре 1988 г. Испытания двухместного JAS 39B начались только в 1996 г., когда одноместный успел пойти в серию. Доводка двух модификаций заняла несколько лет, после чего появился первый заказ на серийное производство и поставку. ВВС Швеции планировали закупить 204 самолета двух типов с разделением на три партии.
Первый JAS 39A первой партии передали заказчику в июне 1993 г. Контракт на эту партию, выданный еще в 1982 г., предусматривал строительство 30 самолетов двух модификаций. Поставки этой партии завершили в середине декабря 1996 г. С лета того же года велись летные испытания первого самолета второй партии, и в декабре его передали заказчику. Контракт на вторую партию предусматривал строительство 96 одноместных и 14 двухместных самолетов.
В июне 1997 г. подписали контракт на третью партию. На этот раз планировалось запустить строительство модернизированных самолетов. ВВС заказали 50 одноместных JAS 39C и 14 двухместных JAS 39D. Выполнение последнего контракта продолжалось до 2008 г., в результате чего ВВС получили все запланированные самолеты в количестве 204 ед.
В процессе эксплуатации
В 2007 г., незадолго до завершения строительства, было принято решение о модернизации имеющихся самолетов ранних модификаций. 31 машину JAS 39A/B предлагалось отремонтировать и обновить до состояния «C/D». Позже появлялись новые заказы схожих объемов. Модернизация строевой техники по более новым проектам продолжалась до 2015 г. и завершилась полным обновлением активного парка.
Подготовка к вылету арендованного JAS 39C из состава ВВС Чехии
Наладив серийное производство новых истребителей, Швеция стала искать зарубежных заказчиков. Первым иностранным эксплуатантом JAS 39 стала Чехия. В начале двухтысячных годов она изучила самолеты нескольких типов и выбрала шведскую разработку. В 2004 г. появился договор об аренде 14 машин из наличия ВВС Швеции – 12 одноместных JAS 39C и пара JAS 39D. Позже аренду продлили до 2027 г. Еще одним арендатором шведских истребителей стали ВВС Венгрии. Договор предусматривал передачу 14 машин до начала двадцатых годов. Вероятно, соглашение продлят на несколько лет.
Процессы перестройки и модернизации, организация аренды и пересмотр основных стратегий со временем привели к сокращению парка истребителей JAS 39 в собственных шведских ВВС. По состоянию на середину десятых годов в составе трех боевых крыльев имелось всего 98 самолетов – 74 одноместных версии «C» и 24 двухместных «D». Несколько десятков машин старых модификаций перевели на хранение.
Новая модернизация
С конца двухтысячных компания Saab прорабатывала вопрос дальнейшей модернизации самолета JAS 39C/D с целью дополнительного повышения всех основных характеристик и расширения боевых возможностей. В 2010 г. появился официальный заказ на разработку такого проекта Gripen New Generartion или JAS 39E/F. На тот момент ВВС Швеции планировали купить 60 новых самолетов – но только при условии наличия иностранных заказов на 20 или более машин.
Самолеты ВВС Венгрии
В 2012 г. свое желание приобрести 22 новых истребителя JAS 39E/F выразила Швейцария, и после этого началась подготовка шведского заказа. Любопытно, что швейцарская армия в итоге отложила закупки на неопределенный срок, но Швеция продолжила работы. В 2013 г. началось строительство первого самолета JAS 39E.
Первый самолет новой модификации построили в 2016 г. и подняли в воздух в 2018-м. В декабре прошлого года машину передали ВВС для проведения необходимых испытаний. Двухместный истребитель JAS 39F пока находится на стадии проектирования. Завершение этих мероприятий позволит начать полномасштабное серийное производство. Как сообщалось ранее, часть из 60 JAS 39E/F построят заново, а прочие перестроят из техники предыдущих модификаций.
Производство Gripen NG для шведских ВВС начнется в ближайшие годы, и не позднее 2023 г. такую технику планируется поставить в полноценную эксплуатацию. Программа производства и перестройки займет несколько лет и завершится только к концу двадцатых годов.
Презентация первого JAS 39E
В 2014 г. Бразилия заказала 36 самолетов JAS 39E/F. В 2019 г. заказчику передали первую машину одноместной модификации для проведения испытаний и наработки опыта. Первая крупная серия ожидается уже в этом году, а кроме того, ведутся переговоры по новым контрактам. В случае их успеха общий объем бразильских заказов вырастет до 108 ед.
Технологии будущего
Проект модернизации JAS 39C/D предусматривал замену некоторых систем, но его влияние на общий потенциал самолета было ограниченным. Новая программа «E/F» предусматривает больше нововведений с самыми заметными последствиями. Доработке подвергаются конструкция планера, двигательная установка, радиолокационное оборудование и т.д. Улучшается комплекс вооружений.
В проектах JAS 39E/F предусматриваются различные доработки планера. Фюзеляж незначительно увеличен и перекомпонован, что позволило на 30% нарастить запас топлива. Используются воздухозаборники новой конструкции, обеспечивающие правильную работу двигателя General Electric F414-GE-39E большей мощности. Количество точек внешней подвески доведено до 10.
Практически полностью перестраивается комплекс радиоэлектронного и прицельно-навигационного оснащения. Так, заявлена возможность относительно простого и быстрого обновления аппаратного обеспечения. Программное обеспечение позволяет устанавливать необходимые модули, соответствующие конкретным миссиям.
Под носовым обтекателем фюзеляжа устанавливается новая БРЛС Leonardo ES-05 Raven, оснащенная АФАР с электронным сканированием и механизмом доворота для увеличения углов обзора. РЛС дополнена оптико-локационной станцией Leonardo Skyward G инфракрасного диапазона. Используя два этих прибора, самолет способен засекать даже малозаметные цели.
Внедрен современный бортовой комплекс обороны, отслеживающий потенциальные угрозы и обеспечивающий реагирование на них. В зависимости от типа угрозы, возможно использование помех разных диапазонов или ложных целей. Утверждается, что такой БКО отличается повышенным разрешением и улучшенной чувствительностью. Кроме того, он интегрирован в прицельно-навигационный комплекс, что упрощает работу летчика в условиях боя.
Приняты серьезные меры по совершенствованию оборудования кабины и принципов его работы. Применена «стеклянная кабина» с минимально необходимым и простым набором органов управления. Максимум процессов автоматизирован, изменены способы выдачи информации на разных режимах.
Перспективы парка
На данный момент ВВС Швеции имеет менее сотни истребителей JAS 39C/D относительно новой модификации. Некоторое количество таких машин стоит на хранении и менее трех десятков выдано в аренду другим странам. Такое положение дел уже не устраивает командование, и потому принимаются меры по развитию ВВС.
Первый Gripen для ВВС Бразилии
Согласно сообщениям последних лет, имеющиеся JAS 39C/D будут оставаться в строю, как минимум, до 2030 г. Их будут ремонтировать и, возможно, модернизировать для соответствия текущим требованиям. Предполагается, что сохранение такой техники позволит ВВС сохранять необходимую боеспособность до появления значимых количеств современных самолетов JAS 39E/F.
Серийные истребители версии «E/F» войдут в боевой состав ВВС Швеции через несколько лет, и в дальнейшем доля такой техники будет расти. При этом текущие планы не предусматривают полную замену более старых самолетов. Мало того, старые JAS 39C/D так и останутся самыми массовыми. Возможно, в дальнейшем появятся новые заказы, которые смогут изменить такое положение дел и вывести современный истребитель вперед не только по качеству, но и по количеству.
Таким образом, перспективы боевой авиации ВВС Швеции на следующие 10-15 лет очевидны. Наличную технику планируют использовать, как минимум, до конца текущего десятилетия, а к тому времени в строй войдут обновленные самолеты. Закупка иностранных образцов пока не планируется. Кроме того, шведские военные еще не определились с путями дальнейшего развития авиации. Вероятно, со временем они заинтересуются тематикой следующего поколения – но когда это произойдет и к чему приведет, неизвестно. Пока будущее ВВС связывают только с Saab JAS 39 Gripen.