Российский комплект защиты «Сотник» уникален той технологией, которая в нём реализуется. При попадании пули в материал на основе полиэтилена, она частично передаёт своё тепло этому материалу. При этом сверхмолекулярный полиэтилен в месте попадания пули за долю секунды частично расплавляется, распределяя импульс боеприпаса по всей площади такого бронежилета. Пуля как бы улавливается особой структурой материала, теряя свои летальные характеристики.

Зарубежные военные эксперты оценивают сообщения о том, что в России разрабатывается новая экипировка для военнослужащего. Речь идёт об экипировке «Сотник», которая по ряду параметров должна превзойти уже эксплуатируемые варианты армейских комплектов обмундирования «Ратник».В греческой прессе особое внимание обращается на то, что разрабатываемая в России экипировка нового поколения в плане защитных её блоков будет производиться из супермолекулярного (сверхмолекулярного) волокна на основе полиэтилена. Это бронежилет, который существенно легче существующих аналогов, причём новый материал позволит защищать бойца от осколков с высокой динамикой – до 670 м/с.Греческие эксперты отмечают, что при такой скорости механическое взаимодействие осколка даже если не пробьёт бронежилет, то может привести к фатальному ущербу для внутренних органов человека. Но добавляется: разработка тем и ценна, что конструкция бронежилета комплекта «Сотник» имеет высокую амортизационную составляющую – сила удара осколка распределяется равномерно по всей поверхности защитного снаряжения, существенно уменьшая воздействия на конкретный участок.Издание Pentapostagma:Ранее сообщалось, что испытания «Сотника» должны завершиться в 2023 году.