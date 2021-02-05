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Используемую в защитной экипировке «Сотник» технологию оценили в греческой прессе

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Зарубежные военные эксперты оценивают сообщения о том, что в России разрабатывается новая экипировка для военнослужащего. Речь идёт об экипировке «Сотник», которая по ряду параметров должна превзойти уже эксплуатируемые варианты армейских комплектов обмундирования «Ратник».


В греческой прессе особое внимание обращается на то, что разрабатываемая в России экипировка нового поколения в плане защитных её блоков будет производиться из супермолекулярного (сверхмолекулярного) волокна на основе полиэтилена. Это бронежилет, который существенно легче существующих аналогов, причём новый материал позволит защищать бойца от осколков с высокой динамикой – до 670 м/с.

Греческие эксперты отмечают, что при такой скорости механическое взаимодействие осколка даже если не пробьёт бронежилет, то может привести к фатальному ущербу для внутренних органов человека. Но добавляется: разработка тем и ценна, что конструкция бронежилета комплекта «Сотник» имеет высокую амортизационную составляющую – сила удара осколка распределяется равномерно по всей поверхности защитного снаряжения, существенно уменьшая воздействия на конкретный участок.

Издание Pentapostagma:

Российский комплект защиты «Сотник» уникален той технологией, которая в нём реализуется. При попадании пули в материал на основе полиэтилена, она частично передаёт своё тепло этому материалу. При этом сверхмолекулярный полиэтилен в месте попадания пули за долю секунды частично расплавляется, распределяя импульс боеприпаса по всей площади такого бронежилета. Пуля как бы улавливается особой структурой материала, теряя свои летальные характеристики.

Ранее сообщалось, что испытания «Сотника» должны завершиться в 2023 году.
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48 комментариев
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  1. Охотовед 2
    Охотовед 2 Сегодня, 16:58
    +1
    Мне вот интересно... как можно оценить сообщение??? Верю - не верю? belay
    Вот саму Экипировку Я бы с удовольствием протестировал и Оценил!
    1. новичок
      новичок Сегодня, 17:01
      0
      Протестирую, оценят, сообщат, через два года.
    2. poquello
      poquello Сегодня, 17:21
      -2
      Цитата: Охотовед 2
      Мне вот интересно... как можно оценить сообщение??? Верю - не верю?

      ну ратник то пошел
    3. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 20:14
      +1
      Цитата: Охотовед 2
      Вот саму Экипировку Я бы с удовольствием протестировал и Оценил

      Я бы тоже. Вот ведь удивительно. Обыкновенный полиэтилен. Только хорошо "сшитые" молекулы - и волокно становится намного прочнее стали...
    4. Виктор Сергеев
      Виктор Сергеев Сегодня, 20:19
      +1
      Вы уверены, что хотели бы выступить в качестве манекена?
  2. новичок
    новичок Сегодня, 16:59
    +2
    Распределяет силу удара осколка по всей поверхности,_ это достойно особых похвал.
    1. Додиксон
      Додиксон Сегодня, 17:08
      +2
      тут бы еще шейные крепления с ограничителями для шлема , что бы попадание в голову не ломало шею , то цены бы вообще не было .
      1. новичок
        новичок Сегодня, 17:11
        +1
        Мысль неплохая, но как это отразится на подвижности головы, если и эту теорию воплотят_ вообще шикарно. Но не верится, шея тот участок, куда менее всего попадают.
        1. Додиксон
          Додиксон Сегодня, 17:14
          -1
          полную подвижность пока что точно не обеспечат . но по основным направлениям уровень свободы будет достаточным ,то есть хотя бы во время боя не ограничивало поворот головы , но на гимнастику головы в таком шлеме рассчитывать пока что не приходится.
          еще бы защитный ошейник для часовых что бы по горлу не полоснули и не душилось (хотя может уже не актуально , времена нынче не те что бы часовых ножом снимали) .
          1. новичок
            новичок Сегодня, 17:16
            0
            Ошейник(?), ну не знаю. А горло часового или другого, охраняется воротом броника.
            1. Додиксон
              Додиксон Сегодня, 17:27
              0
              у меня ошейник пластинчатый и он как часть устройства по недопущению отклонения и наклона головы на недопустимые углы .
              а по теме Вашего комента в целом Вы правы ,но у нас на брониках ворота не было и не только у нас .
        2. Житель Урала
          Житель Урала Сегодня, 17:28
          0
          тут больше подойдет неподвижный шлем, где боец сможет поворачивать голову внутри капсулы, или неподвижная часть шлема в сочетании с поворотной, но это уже экзоскелет.
          1. Додиксон
            Додиксон Сегодня, 18:50
            0
            можно сделать пару степеней свободы при небольших ограничениях и это не будет слишком сложной конструкцией . там единственное что материалы будут легкими и поэтому сильный импульс вряд ли выдержат . но осколки и пули на излете держать будет . можно что бы и пулю держал , но там вес будет несколько кило сверху .
        3. PSih2097
          PSih2097 Сегодня, 17:51
          0
          Цитата: новичок
          Мысль неплохая, но как это отразится на подвижности головы,

          а кто мешает делать довороты туловищем??? как при том же прицеливании...
          1. новичок
            новичок Сегодня, 17:56
            0
            Но ведь потребует тренировок, что б уже на уровне рефлекса доворачивать туловищем. Особо важен момент _ стеснённых условия: лёжа к примеру, для доворота потребуется поднять плечо.
            1. PSih2097
              PSih2097 Сегодня, 18:01
              0
              Цитата: новичок
              Но ведь потребует тренировок, что б уже на уровне рефлекса доворачивать туловищем.

              а чем сейчас в армии занимаются? в благословенных инженерных (разведка и штурмовики) войсках -- этому учат на раз-два... И это не считая всех остальных аспектов службы.
              1. новичок
                новичок Сегодня, 18:02
                0
                Хотелось бы мотострелков.
                1. PSih2097
                  PSih2097 Сегодня, 18:13
                  +1
                  Цитата: новичок
                  Хотелось бы мотострелков.

                  все остальные идут по остаточному принципу это понятно - экономика должна быть экономной. Как было у нас в части -- всех научили ездить на всей технике которая была в части (БТР, БМП-1/2/3, ИМР, МТ-ЛБ) и плевать, что из за роста у тебя голова торчит из люка мехвода, поголовно всех у кого была категория В - заставили сдать CDE, у кого не было и В - заставили выучиться и сдать, научили стрелять из всего что было - потому что боец Инженерных войск должен быть универсален, как по идее и все остальные в нашей армии.
                  1. новичок
                    новичок Сегодня, 18:14
                    0
                    В общем и целом, согласен. А за пехоту душа болит, но это личное.
                    1. PSih2097
                      PSih2097 Сегодня, 18:22
                      0
                      Как говорил и говорит мой дед - полковник вПВО -- если командир части ни о чем, то и бойцы у него ни о чем.
                      А ведь тот же доворот туловищем тренируется даже без боевого оружия -- достаточно посмотреть на ютубе соревнования по практической стрельбе...
                      1. новичок
                        новичок Сегодня, 18:36
                        0
                        Не хочу особо спорить, нет охоты, но попробуйте довернуть туловищем, при оклике сбоку, если получится _ вам 5.
                      2. PSih2097
                        PSih2097 Сегодня, 18:45
                        0
                        проблемка, только если не левша, , правше будет намного труднее, но выполнимо... только вот вопрос -- оклик сбоку - это внутри подразделения на патрулировании или проникновение на вражескую территорию (учения)?
                      3. новичок
                        новичок Сегодня, 18:48
                        0
                        Это отработка рефлекса_ доворот туловищем, т.е.тренировка.
  3. Alex_You
    Alex_You Сегодня, 17:15
    0
    Крепление должно быть таким чтобы при попадании шлем слетал с головы а не передавал энергию пули на шею.
    1. Додиксон
      Додиксон Сегодня, 17:17
      +1
      это если попадание будет в верхнюю часть шлема , если в ухо попадет не слетит без головы вместе с ней .
      тут только дополнительные крепления которые всю энергию передадут на корпус .
      то есть ограничители поворота и наклона головы закрепленные на бронекостюме .
      1. Alex_You
        Alex_You Сегодня, 17:24
        0
        Это уже не боец будет, а джаггернаут какой-то. В купе с экзоскелетом вполне возможно.
        1. Додиксон
          Додиксон Сегодня, 17:29
          0
          так к этому все и идет . но горловой закрепитель по типу складного стаканчика может быть даже на легких брониках и весит довольно мало ,но правда там и ограничения по воздействию ниже , то есть пулю от СВД он вряд ли выдержит , но вот осколки и пули на излете вполне
          1. abrakadabre
            abrakadabre Сегодня, 19:16
            0
            но горловой закрепитель по типу складного стаканчика может быть даже на легких брониках и весит довольно мало
            Все это уже было придумано давно. Правда на другом технологическом уровне. И конструкция отточена до миллиметров и мелочей:
            Вариант первый, более сложный. Полное сочленение горжета с шлемом. Уязвимые зоны отсутствуют. Подвижность полная.

            Вариант второй, более простой. Горжет одевается отдельно. Поверх на него опускаются пластины шейного прикрытия, укрепленные на шлеме. Есть уязвимая зона - удар вдоль корпуса вверх может пройти в голову. Подвижность так же полная.
    2. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 18:38
      0
      Это можно решить с помощью гидроамортизаторов которые будут прикреплены через шарнирное соединение к шлему а вторым концом к спинной части бронника. так энергия удара осколков и пули будет принимать не голова а сам шлем передовая импульс на гасящий механизм минуя шейный отдел позвоночника.
      1. Додиксон
        Додиксон Сегодня, 18:48
        0
        и я про это же . но можно и легкую сделать , в виде большого слоеного ошейника , который опять таки будет крепиться к бронику и передавать энергию на него .
      2. abrakadabre
        abrakadabre Сегодня, 19:24
        0
        Это можно решить с помощью гидроамортизаторов которые будут прикреплены через шарнирное соединение к шлему а вторым концом к спинной части бронника.
        Это работает. Но полностью ограничивает подвижность шеи. Например, посмотреть вперед из положения лежа будет невозможно.
        Разве только использовать в конструкции неньютоновские жидкости. Чтобы повороты головы такой гидроамортизатор пропускал без проблем. А при ударе становился монолитом.
  • poquello
    poquello Сегодня, 17:27
    0
    Цитата: новичок
    Распределяет силу удара осколка по всей поверхности,_ это достойно особых похвал.

    да там много чего достойно, типа костюма невидимки
    1. новичок
      новичок Сегодня, 17:34
      0
      Почему меня заинтересовал именно этот момент, потому как сейчас ширится мода на увеличение калибра штатной стрелковки.
      1. poquello
        poquello Сегодня, 18:00
        +1
        Цитата: новичок
        Почему меня заинтересовал именно этот момент, потому как сейчас ширится мода на увеличение калибра штатной стрелковки.

        пишут 12мм держит, но я так понял не пулемётный
        1. новичок
          новичок Сегодня, 18:07
          +1
          Ой, здесь я воздержусь от комментария. Как то наблюдал воздействие пули 12.7. зрелище ужасное. Но, может к 23/25 гг. подтянут материалы технологии. Может быть.
        2. PSih2097
          PSih2097 Сегодня, 18:37
          +1
          Цитата: poquello
          Цитата: новичок
          Почему меня заинтересовал именно этот момент, потому как сейчас ширится мода на увеличение калибра штатной стрелковки.

          пишут 12мм держит, но я так понял не пулемётный

          12,7 мм - не держит даже костюм разминирования -- ВЫ о чем???
          1. poquello
            poquello Сегодня, 19:27
            +1
            Цитата: PSih2097
            Цитата: poquello
            Цитата: новичок
            Почему меня заинтересовал именно этот момент, потому как сейчас ширится мода на увеличение калибра штатной стрелковки.

            пишут 12мм держит, но я так понял не пулемётный

            12,7 мм - не держит даже костюм разминирования -- ВЫ о чем???

            я об этом
            Тем не менее, самое сногсшибательное утверждение об этой экипировке состоит в том, что ее бронезащита сможет остановить пулю калибра 12,7 мм при помощи обычного пластика. Вот что пишет по этому поводу Task & Purpose:
            «Броня „Сотник" четвертого поколения будет состоять из легкого полимерного волокна и броневых пластин, спроектированных так, чтобы выдерживать прямое попадание пули калибра 12.7 мм из пулемета „Браунинг"».
            Полимерное волокно — это конечно пластик. Как и любой пластик, оно имеется практически повсюду. Можно быть уверенным, что прямо сейчас любой из нас находится в паре метров от предмета, изготовленного из пластика.
            Полимерная броня из полиэтилена вполне реальна, и в ней используется общий недостаток пластика: он расплавляется. Когда раскаленная пуля попадает в броню, она расплавляет полиэтилен. Расплавленный полимер приклеивается к пуле и замедляет ее движение. Если на пути пуле попадется достаточное количество пластика, она полностью остановится.
            Российская полиэтиленовая броня называется «Супернить», и российские государственные СМИ утверждают, что этот материал легче израильской и американской нательной брони, но при этом он обеспечивает лучшую защиту.

            https://inosmi.ru/military/20210205/249067340.html
            1. новичок
              новичок Сегодня, 20:26
              0
              Было бы неплохо
  • loki565
    loki565 Сегодня, 17:57
    +1
    Демпфер КАП для бронежилета и раньше использовали, довольно полезная штука
    1. новичок
      новичок Сегодня, 18:01
      +1
      Согласен, но здесь, видимо, решили встроить функции демпфера в саму экиперовку_ покрытие.
  • кредо
    кредо Сегодня, 17:00
    +3
    Греки до свойств технологии, применяемых в Сотнике, сами дошли или просто пересказали то, чтобы нашли в российских СМИ?
  • tTшка
    tTшка Сегодня, 17:09
    +1
    Слишком много греческих "ыКспертов" последнее время ))) такими темпами, скоро у "кастрюля-ыкспертов" работы совсем не останется request
  • Alex_You
    Alex_You Сегодня, 17:18
    +1
    А что собственно нового? Полиэтиленовые плиты?
  • Гуру
    Гуру Сегодня, 17:46
    0
    Используемую в защитной экипировке «Сотник» технологию оценили в греческой прессе
    Что то часто стала Греческая пресса о Российском вооружении говорить.
  • cniza
    cniza Сегодня, 17:49
    +1
    Ранее сообщалось, что испытания «Сотника» должны завершиться в 2023 году.


    Через два года могут появиться новые материалы и технологии , что позволит его совершенствовать...
  • kovpak
    kovpak Сегодня, 17:50
    0
    Пуля как бы улавливается особой структурой материала, теряя свои летальные характеристики.

    Неплохие характеристики конечно ,но лучше под пули Калаша или ДШК не попадаться ..В фарш можно превратиться ,хотя дырок и не будет .. hi
    1. Al_lexx
      Al_lexx Сегодня, 19:24
      0
      Цитата: kovpak
      Неплохие характеристики конечно ,но лучше под пули Калаша или ДШК не попадаться

      От калаша, особенно пятёрки, с определённого расстояния и предыдущий броник нормально держит. А вот на счет ДШК, эт вы сииильно отожгли. laughing
      Две-три пули из этого пулемёта, попадая в человека, просто разрывают его на несколько кусков. И тут никакая броня не спасёт. Попадёт в конечность, оторвёт конечность, в голову - голову, в туловище, сомнёт нахрен в лепёху (кишки из жопы вылезут).
      Одноклассник, в 79-81гг катался в Герат, Кандагар и пр. населённые пункты славной республики Афганистан, ни раз бывал под обстрелом. Достаточно подробно описывал то, что делает с личным составом крупнокалиберный пулемёт. Самому тоже довелось пострелять из него, на ладожском полигоне ПВО, по буксируемым конусам и наземным мишеням. Реальная пушка. Земля дрожит, когда бьёшь из неё с треноги, закопанной и обвешанной вещмешками с песком, для устойчивости. Стандартный бетонный блок, толщиной почти в полметра, три-четыре попадания крошат в труху. Стену в три силикатных кирпича прошивает даже не заметив (красный чуть труднее, но тоже не вопрос). А вы тут про броник дыньки отливаете. laughing
  • Кокос
    Кокос Сегодня, 19:46
    0
    Главное чтоб оценили в Российской...а остальные по борту.. wink