Военное обозрение
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«Воевать умело и по-гвардейски»: Ключ от города Вена находится в Рязани

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«Военное обозрение» продолжает серию публикаций в рубрике «Музейный экспонат». Это небольшие сюжеты, которые посвящены оружию, военной технике, средствам связи, экипировке, конструкциям двойного назначения, которые можно встретить среди различных экспозиций или в частных коллекциях.


В сегодняшнем сюжете речь пойдёт об особом экспонате, который не относится ни к оружию, ни к какой бы то ни было технике военного назначения. Однако экспонат этот весьма особенный. Это ключ от австрийской столицы – ключ от города Вена, который хранится на территории Российской Федерации, а именно – в славном русском городе Рязань.

Само нахождение символического ключа от Вены в России – это не просто историческая данность, это ещё и напоминание об итогах Великой Отечественной войны всем тем, кто пытается переписать её историю или заняться иного рода шельмованием Победы советского народа над нацизмом.

76 лет назад, в феврале 1945 года, начиналась разработка Венской наступательной операции. Сроком начала наступления Ставка определила 15 марта 1945-го. Операция должна была начинаться на венгерской территории, где силами двух гвардейских армий (4-й гвардейской – на момент начала операции под командованием генерала Никанора Захватаева - и 9-й гвардейской генерала Василия Глаголева) наносился бы разящий удар с выходом на позиции, которые бы формировали «котёл» для 6-й немецкой танковой армии (армии СС).

Итоговый штурм австрийской столицы был крайне затруднён из-за того, что нацисты превратили Вену в самую настоящую неприступную крепость – с огромным количеством противотанковых рвов, противопехотных заграждений, с эшелонированной обороной, заминированными мостами. Практически любое здание из кирпича, как отмечали сами участники штурма Вены, немецко-фашистскими силами было превращено в место для ведения длительных, затяжных, изматывающих боёв. Буквально каждый подвал, каждый чердак минировались, и находившиеся там небольшие отряды нацистов дрались с невероятной ожесточённостью.

Штурмовавшие город советские десантные группы сталкивались с необходимостью преодоления выстроенных заградительных линий, часто под перекрёстным огнём противника.

Цена взятия Вены была высока. Потери Красной армии составили более 35 тысяч бойцов. Общие санитарные потери Красной армии – свыше 130 тысяч.

В итоге 13 апреля 1945 года австрийская столица, которую по ожесточённости сопротивления со стороны гитлеровцев назвали «вторым Берлином», была полностью очищена от нацистских вооружённых формирований.

Советское командование получило символический ключ от города - города, который, кстати, в итоге остался, если можно так выразиться, в западной сфере влияния. Советский Союз освободил Австрию от нацизма, за что рядовые австрийцы были безмерно благодарны советским воинам. Это к вопросу о том, что некоторые псевдоисторики сегодня активно пытаются обозначить освободительную миссию советских войск в Европе как «захватническую», «поработительскую». Но факты говорят сами за себя, и такие факты явно больно бьют ту камарилью, которая пытается поливать советский подвиг грязью.



Среди экспонатов – бинокль генерала Иванова, с которым он участвовал в Венской наступательной операции.

Из поздравления бойцов 3-го Украинского фронта от командования на примере гвардии ефрейтора Н.П.Гаргала:

Дорогой товарищ гвардии ефрейтор Гаргала Н.П.! Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина от 13 апреля 1945 года за номером 334 объявлена благодарность войскам 3-го Украинского фронта, в том числе и Вам, как участнику боёв за овладение столицей Австрии - городом Вена. В ходе боёв за Вену наши войска разгромили одиннадцать танковых дивизий немцев, взяли в плен более 130 тысяч солдат и офицеров противника, уничтожили и захватили много техники и военного имущества врага. Командование поздравляет Вас, участника этих славных боёв, с высокой наградой - благодарностью товарища Сталина и выражает уверенность, что в новых боях Вы будете воевать так же умело и отважно - по-гвардейски!

Сегодня нужно отметить, что Австрия остаётся одной из немногих стран Европы, где бережно хранят память о советских воинах-освободителях. Воинские захоронения находятся под постоянным присмотром, в том числе и со стороны представителей военно-исторических клубов и волонтёрских организаций. И за это хочется сказать спасибо! Особенно на фоне того, какое отношении к мемориалам советским солдатам в некоторых других странах Европы, старающихся позабыть о своей собственной истории.
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15 комментариев
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  1. SaLaR
    SaLaR Сегодня, 19:10
    +4
    Богатыри... не то что нынешнее племя.... soldier
    1. nnm
      nnm Сегодня, 19:18
      +6
      Ну не правда...были и 18 летние парни в Чечне, которые геройски воевали не смотря на то, что начальству было не до них,был и Ибрашев, перекрывший в одиночку дорогу грузинской колонне в 2008, были "это вам за пацанов!" от Филиппова, был Нурбагандов....и многие, многие, многие другие. Не измельчали мы, просто теперь у страны другие герои, о которых говорит каждый утюг - Бузовы, Моргенштерны, Навальные, Зверевы и тп.
      А имена и фамилии настоящих парней и девчат сейчас звучат лишь изредка, ибо тогда мы можем усомниться в том, что мы слабые, глупые, бедные, что у нашей страны есть знамя иного цвета, кроме мышиных оттенков формы наших спортсменов.
      1. SaLaR
        SaLaR Сегодня, 19:19
        0
        И я о том же................. sad
      2. DKuznecov
        DKuznecov Сегодня, 19:40
        -4
        Согласен, подвиг всегда, повторяю всегда,
        там, где есть предательство.

        А насчет Алексея Навального ничего не скажу,
        но вполне возможно, многие первый раз огляделись и
        задумались. И это уже хорошо - во времена тотального
        скармливания "у нас все хорошо, но
        враг не дремлет".
        Надоело уже на сытые физиономии смотреть.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 19:28
    +4
    Молодцы, что сохранили. Жаль, что ЕБН, в свое время ключ от Варшавы вернул...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 19:51
      +2
      Цитата: svp67
      Молодцы, что сохранили. Жаль, что ЕБН, в свое время ключ от Варшавы вернул...

      Это ничтожество человеческое, предало, продало и отдало всё, за что наши отцы и деды проливали кровь. Ему безразличны жизни миллионов советских людей. Главное его кредо, это "Борис ты Европа !". Это такое же, что Власов, Жиленков и компания РОА.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 19:57
        +1
        Цитата: tihonmarine
        Это ничтожество человеческое,

        Для меня он проявил свое полное ничтожестве здесь...
    2. Ryaruav
      Ryaruav Сегодня, 20:10
      0
      эти представители КРС готовы продать все и во главе с наполеончиком (который не стоит сотой процента от великих) так эта ленинградская банда и правит
  3. Охотовед 2
    Охотовед 2 Сегодня, 19:32
    +3
    О жестокости боёв за Вену говорит и тот факт, что медаль посвящённая этом Событию называлась «За Взятие Вены» а не за Освобождение. Всего за Взятие городов было четыре медали За Вену, Кёнигсберг, Будапешт и Берлин!
    Правильная и Нужная статья, если честно не знал, что символический ключ от Вены хранится в Рязани! soldier
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 19:56
      +2
      Цитата: Охотовед 2
      Событию называлась «За Взятие Вены» а не за Освобождение. Всего за Взятие городов было четыре медали За Вену, Кёнигсберг, Будапешт и Берлин!

      А наши отцы и деды никого не освобождали, они только брали и штурмовали. Потому что все якобы освобождённые воевали за Гитлера. ( кроме Сербии, им поклон).
  4. Кузнец 55
    Кузнец 55 Сегодня, 19:37
    +1
    Австрия и Германия , наверное единственные страны где ухаживают за могилами советских воинов .
    В голове не укладывается почему страны восточной Европы , освобожденные Советской Армией разрушают и сносят памятники .
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 19:59
      0
      Цитата: Кузнец 55
      В голове не укладывается почему страны восточной Европы , освобожденные Советской Армией разрушают и сносят памятники .

      Потому что их брали штурмом, где погибли десятками тысяч наши отцы и деды, но не освобождали. Что Вы сегодня и видите. Или Вы со мной не согласны ???
  5. Игорь саныч
    Игорь саныч Сегодня, 19:39
    0
    Не помню в Рязани такого, а где именно он хранится?
    1. Володин
      Володин Сегодня, 19:51
      +1
      В музейном комплексе училища ВДВ
  6. Вадим Ананьин
    Вадим Ананьин Сегодня, 20:07
    0
    Знал я одного такого богатыря 1,7 м ростом, пол-черепной коробки не было, и как у разведчика сталинские грамоты лежали в шкафчике для робы.
    Дошел он до Г .Вена а в 90гг торговать ему с внуком пришлось сникарсами !!!!!!!!!
    Потому что чуткий режим Ельцина и Гайдара так заботился о народе !!!!