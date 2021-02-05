«Воевать умело и по-гвардейски»: Ключ от города Вена находится в Рязани

Дорогой товарищ гвардии ефрейтор Гаргала Н.П.! Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина от 13 апреля 1945 года за номером 334 объявлена благодарность войскам 3-го Украинского фронта, в том числе и Вам, как участнику боёв за овладение столицей Австрии - городом Вена. В ходе боёв за Вену наши войска разгромили одиннадцать танковых дивизий немцев, взяли в плен более 130 тысяч солдат и офицеров противника, уничтожили и захватили много техники и военного имущества врага. Командование поздравляет Вас, участника этих славных боёв, с высокой наградой - благодарностью товарища Сталина и выражает уверенность, что в новых боях Вы будете воевать так же умело и отважно - по-гвардейски!

«Военное обозрение» продолжает серию публикаций в рубрике «Музейный экспонат». Это небольшие сюжеты, которые посвящены оружию , военной технике, средствам связи, экипировке, конструкциям двойного назначения, которые можно встретить среди различных экспозиций или в частных коллекциях.В сегодняшнем сюжете речь пойдёт об особом экспонате, который не относится ни к оружию, ни к какой бы то ни было технике военного назначения. Однако экспонат этот весьма особенный. Это ключ от австрийской столицы – ключ от города Вена, который хранится на территории Российской Федерации, а именно – в славном русском городе Рязань.Само нахождение символического ключа от Вены в России – это не просто историческая данность, это ещё и напоминание об итогах Великой Отечественной войны всем тем, кто пытается переписать её историю или заняться иного рода шельмованием Победы советского народа над нацизмом.76 лет назад, в феврале 1945 года, начиналась разработка Венской наступательной операции. Сроком начала наступления Ставка определила 15 марта 1945-го. Операция должна была начинаться на венгерской территории, где силами двух гвардейских армий (4-й гвардейской – на момент начала операции под командованием генерала Никанора Захватаева - и 9-й гвардейской генерала Василия Глаголева) наносился бы разящий удар с выходом на позиции, которые бы формировали «котёл» для 6-й немецкой танковой армии (армии СС).Итоговый штурм австрийской столицы был крайне затруднён из-за того, что нацисты превратили Вену в самую настоящую неприступную крепость – с огромным количеством противотанковых рвов, противопехотных заграждений, с эшелонированной обороной, заминированными мостами. Практически любое здание из кирпича, как отмечали сами участники штурма Вены, немецко-фашистскими силами было превращено в место для ведения длительных, затяжных, изматывающих боёв. Буквально каждый подвал, каждый чердак минировались, и находившиеся там небольшие отряды нацистов дрались с невероятной ожесточённостью.Штурмовавшие город советские десантные группы сталкивались с необходимостью преодоления выстроенных заградительных линий, часто под перекрёстным огнём противника.Цена взятия Вены была высока. Потери Красной армии составили более 35 тысяч бойцов. Общие санитарные потери Красной армии – свыше 130 тысяч.В итоге 13 апреля 1945 года австрийская столица, которую по ожесточённости сопротивления со стороны гитлеровцев назвали «вторым Берлином», была полностью очищена от нацистских вооружённых формирований.Советское командование получило символический ключ от города - города, который, кстати, в итоге остался, если можно так выразиться, в западной сфере влияния. Советский Союз освободил Австрию от нацизма, за что рядовые австрийцы были безмерно благодарны советским воинам. Это к вопросу о том, что некоторые псевдоисторики сегодня активно пытаются обозначить освободительную миссию советских войск в Европе как «захватническую», «поработительскую». Но факты говорят сами за себя, и такие факты явно больно бьют ту камарилью, которая пытается поливать советский подвиг грязью.Среди экспонатов – бинокль генерала Иванова, с которым он участвовал в Венской наступательной операции.Из поздравления бойцов 3-го Украинского фронта от командования на примере гвардии ефрейтора Н.П.Гаргала:Сегодня нужно отметить, что Австрия остаётся одной из немногих стран Европы, где бережно хранят память о советских воинах-освободителях. Воинские захоронения находятся под постоянным присмотром, в том числе и со стороны представителей военно-исторических клубов и волонтёрских организаций. И за это хочется сказать спасибо! Особенно на фоне того, какое отношении к мемориалам советским солдатам в некоторых других странах Европы, старающихся позабыть о своей собственной истории.