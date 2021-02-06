Россия высылает трёх европейских дипломатов за участие в несанкционированных акциях

Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены "persona non grata". Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации

Россия объявила трех европейских дипломатов персонами "non grata" за участие в несанкционированных акциях, проведенных сторонниками Навального 23 января 2021 года. Об этом сообщает российский МИД.В пятницу, 5 февраля 2021 года, в российский МИД были вызваны посол Королевства Швеция, временный поверенный республики Польша и посланник посольства Федеративной Республики Германия, которым был заявлен протест с зафиксированным участием шведского и польского дипломатов в несанкционированных акциях в Санкт-Петербурге и немецкого дипломата в Москве. Трое объявленных "persona non grata" работников дипмисий этих государств должны в ближайшее время покинуть российскую территорию.- говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.Принятое МИД России решение о высылке европейских дипломатов уже осудили в США. Глава американского Госдепа Энтони Блинкен назвал его "волюнтаристским" и "неоправданным" и обвинил Россию в "отходе от международных обязательств".В Германии заявили, что подробно обсудят с партнерами действия России, но выступают за сохранение хороших отношений с Москвой.