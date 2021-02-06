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Россия высылает трёх европейских дипломатов за участие в несанкционированных акциях

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Россия высылает трёх европейских дипломатов за участие в несанкционированных акциях

Россия объявила трех европейских дипломатов персонами "non grata" за участие в несанкционированных акциях, проведенных сторонниками Навального 23 января 2021 года. Об этом сообщает российский МИД.


В пятницу, 5 февраля 2021 года, в российский МИД были вызваны посол Королевства Швеция, временный поверенный республики Польша и посланник посольства Федеративной Республики Германия, которым был заявлен протест с зафиксированным участием шведского и польского дипломатов в несанкционированных акциях в Санкт-Петербурге и немецкого дипломата в Москве. Трое объявленных "persona non grata" работников дипмисий этих государств должны в ближайшее время покинуть российскую территорию.

Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены "persona non grata". Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации

- говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Принятое МИД России решение о высылке европейских дипломатов уже осудили в США. Глава американского Госдепа Энтони Блинкен назвал его "волюнтаристским" и "неоправданным" и обвинил Россию в "отходе от международных обязательств".

В Германии заявили, что подробно обсудят с партнерами действия России, но выступают за сохранение хороших отношений с Москвой.
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13 комментариев
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  1. Мыхалыч
    Мыхалыч Сегодня, 06:50
    +9
    Ну наконец-то. Дела пошли по взрослому.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 06:52
      +6
      Но воплей то сколько в ответ от американцев, поляков, шведов, немцев... Возбудились наши партнёры до неприличия, давно их так не прикладывали.
      1. Мыхалыч
        Мыхалыч Сегодня, 06:56
        +6
        Цитата: Леха с Андроида.
        Но воплей то сколько в ответ от американцев, поляков, шведов, немцев... Возбудились наши партнёры до неприличия.

        У них вопли в адрес России на уровне некоего алгоритма,- выплывают автоматически.. wink
        1. oleg-gr
          oleg-gr Сегодня, 07:13
          0
          Вышлют одних европейских дипломатов. Вместо них пришлют других таких же. И вести себя они будут так же. Пока пачками высылать за такое поведение не станут, ничего не изменится.
      2. VORON538
        VORON538 Сегодня, 06:58
        +6
        Наглосаксы и их подпевалы в своем репертуаре...Хотя в штатах гражданина России за подобные действия ждала бы даже не депортация,а тюрьма...Да и наши подпевалы-соросята скажут "этодгугое".!
  2. LIONnvrsk
    LIONnvrsk Сегодня, 06:51
    +8
    Принятое МИД России решение о высылке европейских дипломатов уже осудили в США.

    "А нас то за шо?" lol
    Гнать их поганой метлой и не задумываться! yes
    «Мы подали вполне отчетливый и ясный сигнал европейским столицам о том, что никто не позволит раздавать печеньки Госдепа на российских улицах и политизировать несанкционированные акции»
  3. Сидор Аменподестович
    Сидор Аменподестович Сегодня, 07:02
    +3
    А как тут некоторые соловьями разливались насчёт беззубости нашего МИДа, прям песня!..
    1. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Сегодня, 07:12
      -1
      Цитата: Сидор Аменподестович
      А как тут некоторые соловьями разливались насчёт беззубости нашего МИДа, прям песня!..

      А он и есть беззубый! Это необходимо делать вчера, а не сегодня.
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:19
      0
      Постоянные сожаления, недоумения и разочарования МИД России надоели хуже горькой редьки. hi
  4. Кокос
    Кокос Сегодня, 07:08
    -2
    Кто то отрастил себе...я..ца? laughing
  5. mikh-korsakov
    mikh-korsakov Сегодня, 07:08
    +2
    Хорошо, но мало. Надо бы было по старой нашей традиции перед отправкой на родину - высечь. Представляю какой кошачий концерт вперемежку с собачим лаем поднялся бы. Но наша дипломатия таких вещей не допускает, а жаль. При отсутствии мозгов и присутствии нахальства через заднее место лучше доходит.
  6. vinschu
    vinschu Сегодня, 07:09
    -4
    Политесы МИДа уже просто бесят: "западные партнёры", "зеркальные ответы", "принципы транспарентности" и прочее, прочее, прочее. Появилось стойкое убеждение, что деятельность МИДа по большей части заключается в : псевдонаучными терминами объяснять поражения на дипломатическом "фронте". Мы постоянно находимся в роли обороняющихся. Напрашивается вполне незамысловатый вывод: задачи МИДу ставят на основе финансовых интересов небольшой группы э.... "небожителей". Государственные интересы на энном месте, хотя, надеюсь, всё таки присутствуют. Абсолютно беззубая позиция МИДа просто позорище!
  7. Абросимов Сергей Олегович
    Абросимов Сергей Олегович Сегодня, 07:20
    -1
    Выслали??? Иностранных дипломатов??? Дипломатов западных стран???
    Ну наконец-то, наконец-то власти вспомнили, что Россия суверенная держава!!! Что западным странам нельзя вмешиваться во внутренние дела России!!!
    Только вот... что же такое произошло, ТАКОЕ, что повлекло вышеуказанное осознание?

    ps как бы то ни было, надо полагать несчастный медведь в лесу сдох!