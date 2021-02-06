Военное обозрение
Войти Регистрация

Крылатую ракету Х-32 испытали с борта модернизированного бомбардировщика Ту-22М3

3
Крылатую ракету Х-32 испытали с борта модернизированного бомбардировщика Ту-22М3

Российскую крылатую ракету Х-32 испытали пусками с борта дальнего бомбардировщика Ту-22М3. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.


По словам источника, модернизированный Ту-22М3 в ходе испытаний провел стрельбы крылатой ракетой Х-32. Серия испытания была проведена в прошлом году с целью подтверждения характеристик серийных ракет, а также для подготовки ракет для испытаний с борта глубоко модернизированных бомбардировщиков Ту-22М3М.

Дооборудованный Ту-22М3 провел несколько пусков крылатых ракет Х-32, которые составят основу ударного вооружения модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М. Стрельбы прошли в рамках периодических испытаний изделий на военном полигоне. Заявленные боевые характеристики ракет подтверждены, точность попадания – "в колышек"

- заявил источник.

По словам собеседника агентства, новая ракета Х-32 предназначена в первую очередь для уничтожения авианосцев, поэтому неофициально называется "убийцей авианосцев". Также она способна с высокой эффективностью поражать и наземные объекты. Штатным носителем ракеты должны стать глубоко модернизированные бомбардировщики Ту-22М3М, до уровня которых планируется довести весь имеющийся парк Ту-22М3. Новая версия самолета может нести крылатые ракеты Х-32 и гиперзвуковые ракеты.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 07:17
    0
    А как же "Кинжал"?
    Он больше не убийца авианосцев?
    Или будем городить "зоопарк"?
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 07:19
      0
      Цитата: Пиджак в запасе
      А как же "Кинжал"?
      Он больше не убийца авианосцев?
      Или будем городить "зоопарк"?

      И что? Кроме Кинжала больше ничего и не надо?
      Сколько Кинжалов можно подвесить?
      А Х-32 побольше поместится.
      Цели ведь тоже разные бывают. Не все цели АУГ. Есть и поменьше.
      Да и побольше, чем АВ тоже есть.
      Кинжалов на всех не напасешься.
  2. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 07:18
    0
    Ту-22М3 совершенствуются.
    Оружие к ним тоже.
    И это правильно!