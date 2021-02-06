Крылатую ракету Х-32 испытали с борта модернизированного бомбардировщика Ту-22М3

Дооборудованный Ту-22М3 провел несколько пусков крылатых ракет Х-32, которые составят основу ударного вооружения модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М. Стрельбы прошли в рамках периодических испытаний изделий на военном полигоне. Заявленные боевые характеристики ракет подтверждены, точность попадания – "в колышек"

Российскую крылатую ракету Х-32 испытали пусками с борта дальнего бомбардировщика Ту-22М3. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.По словам источника, модернизированный Ту-22М3 в ходе испытаний провел стрельбы крылатой ракетой Х-32. Серия испытания была проведена в прошлом году с целью подтверждения характеристик серийных ракет, а также для подготовки ракет для испытаний с борта глубоко модернизированных бомбардировщиков Ту-22М3М.- заявил источник.По словам собеседника агентства, новая ракета Х-32 предназначена в первую очередь для уничтожения авианосцев, поэтому неофициально называется "убийцей авианосцев". Также она способна с высокой эффективностью поражать и наземные объекты. Штатным носителем ракеты должны стать глубоко модернизированные бомбардировщики Ту-22М3М, до уровня которых планируется довести весь имеющийся парк Ту-22М3. Новая версия самолета может нести крылатые ракеты Х-32 и гиперзвуковые ракеты.