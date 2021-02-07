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Сталин прощал ему мат. Кто он: генерал-бунтарь и солдат русского народа?

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Сталин прощал ему мат. Кто он: генерал-бунтарь и солдат русского народа?

8 февраля 1939 года Иосифу Апанасенко присвоили звание «командарма 2 ранга». А ровно 80 лет назад в феврале 1941 года он получил погоны «генерала армии». Его называли «бунтарь», генерал-матерщинник и «дикое восстание». Но «там, где он был, всё было хорошо». Почему ему многое прощал Сталин? Как Апанасенко спас нашу Москву? И какую записку потомкам оставил этот бессмертный «солдат русского народа»?


Дальневосточный фронт


Начиная с мая 1938 года Дальний Восток СССР сотрясали существенные реформы.

Иосиф Сталин вознамерился там навести порядок. Прежде всего, он распорядился преобразовать Дальневосточный военный округ, а также Особую Дальневосточную армию в Дальневосточный фронт.

Япония устраивала в приграничных с СССР районах систематические военные провокации.

Так что летом 1938 года у этого нового оперативно-стратегического объединения советских войск на Дальнем Востоке состоялся боевой дебют. Части ДВФ у озера Хасан с 29 июля по 11 августа отбивали провокационное нападение Японии.

И хотя в Большой российской энциклопедии сейчас значится:

«Советские войска, одержав победу в Хасанском конфликте, нанесли значительный удар по захватническим планам Японии на Дальнем Востоке».

Но в те дни Сталин был разочарован. Более того, он был в ярости. Ведь разгромить там японские войска полностью не вышло. К тому же потери с нашей стороны были слишком значительными. Провал воспринимался ещё и как большая личная неудача Блюхера.

Вот, что следует из воспоминаний Маршала И.С. Конева:

«Василий Константинович действовал на Хасане неудачно. К 1937 году маршал Блюхер был человеком, который по уровню своих знаний, представлений недалеко ушел от времен Гражданской войны. Во всяком случае, такую небольшую операцию, как Хасанская, Блюхер провалил».

Принято считать, что именно данное недовольство вождя и стало поводом для многочисленных и длительных, как бы сейчас сказали, разборок, а тогда – «разборов полётов» или, иначе говоря, репрессий среди командиров-дальневосточников.

Первоначального назначенца на должность командующего этим фронтом Василия Блюхера арестовали. И он скончался 9 ноября 1938 года в тюрьме в Лефортове. (Впоследствии реабилитирован посмертно).

Чуть позже в июне 1941 года был арестован (а в октябре того же года расстрелян) также и сменивший Блюхера на этом посту – генерал Григорий Михайлович Штерн. (Посмертно реабилитирован).

Бунтарь-комфронтом


А на их место заступил тогда другой командующий Дальневосточным фронтом – генерал-полковник (на тот момент) Иосиф Родионович Апанасенко.

Комдив Апансенко. Из фотоархива маршала Жукова. Источник: kubnews.ru

Генерал этот, приняв назначение на Дальний Восток, похоже, совсем не боялся унаследовать печальную участь своих предшественников.


Как вспоминал об этом человеке Никита Хрущев, почему-то вождь именно к Апанасенко был удивительно благосклонен:

«Апанасенко допрашивался в 1937 году как соучастник военного заговора Тухачевского.

Но покаялся.

И был прощён И. В. Сталиным».

Генерал армии Иосиф Апанасенко и генерал-лейтенант Никита Хрущев.

А вот в армейских кругах о нём ходила дурная слава:

«Неуч, самодур, матерщинник».

Одним словом, сквернослов.


А кое-кому и сама внешность его не нравилась. Мужик мужиком. Без изящества. Словно из дубовой колоды вырублен топором.

Второй слева: Иосиф Апанасенко.

Ещё в 1920 году так про Иосифа Апанасенко в своём «Коноармейском дневнике» пунктирно и в разных главах запишет военный корреспондент и писатель Исаак Бабель, служивший в Конном корпусе (ставшем затем Первой конной армией) как раз в то время, когда Апанасенко командовал там дивизией:

«Интереснее всех – начдив:

усмешка, ругань, короткие возгласы, хмыканья, пожимает плечами, нервничает, ответственность за всё, страстность»;

«если бы он там был, всё было бы хорошо»;

«бунтарь, казацкая вольница, дикое восстание».

Открытка

Но уже слишком скоро его коллеги-офицеры начали отмечать, что новый военачальник обладает прирождённым недюжинным умом.

Иосиф Апанасенко. Источник: belpressa.ru

Апанасенко был чрезвычайно начитан. На редкость внимателен к идеям и предложениям подчинённых. Невероятно смел. А главное, всегда брал ответственность на себя, не подставляя никогда под удар нижестоящих.

А ещё он был стратегом и хозяином своего края. На этот раз – Дальнего Востока.

Апанасенковские 1000 км Транссиба


Первым делом Апанасенко выявил, что главной проблемой его новой служебной обители является транспортный вакуум. Отрыв Дальневосточного края от остальной страны, прежде всего, крылся в отсутствии элементарной надёжной автодороги.

Слева направо генерал-майор Александр Родимцев, генерал Апанасенко, генерал-лейтенант Павел Ротмистров. Источник: belpressa.ru

Другой бы – отметил это и забыл. Или промолчал. Или заболтал…

Но Апанасенко был человеком дела. Раз нет надёжной автомобильной магистрали вдоль участка Транссибирской железной дороги, значит, надо её сделать! Сконструировать, создать и построить. И не когда-нибудь. А здесь и сейчас.


А так что же получалось? Японцы могли запросто подорвать всего лишь пару мостов или несколько тоннелей, и Красная армия останется без снабжения. Да и, вообще, без свободы маневрирования.

И тогда генерал Апанасенко немедленно отдал приказ стартовать работы по возведению отсыпной дороги длиною в целую тысячу километров. А на всё про всё установил очень короткий срок – всего 150 дней. То есть через пять месяцев на Дальнем Востоке должна была появиться такая дорога. И точка.

Первый слева: Иосиф Апанасенко

И что вы думаете?

А ведь Апанасенко такую стратегически важную дорогу для страны в эти сжатые сроки всё-таки сумел построить.

Плакат

Приказ был выполнен. И уже к 1 сентября 1941 года по новой дороге от Хабаровска до станции Куйбышевка-Восточная (до Белогорска) заколесили первые автомашины с армейскими грузами. А ведь шёл первый год Великой Отечественной войны.

Кстати, этот апанасенковский участок в 1000 км является сегодня составной частью евроазиатского международного транспортного коридора «Транссиб». И сейчас входит в ту самую многострадальную федеральную трассу «Амур» Чита–Хабаровск (2165 км), что спустя вот уже почти 80 лет с того сентября 1941 года никак наши власти не доведут до ума. А Апанасенко ведь почти половину из этих самых 2000 км всего за 150 дней возвёл? И с нуля. Значит, можем?

Японцы не пройдут: за нами Москва


Между прочим, уже к началу Великой Отечественной войны численность войск Красной армии на Дальневосточном фронте была выше, чем у японцев. У СССР было тогда в дальневосточном приграничье 704 тысячи бойцов против 700 000 у Японии.


На западные фронты только в июле и августе было отправлено сразу несколько стрелковых бригад с Дальнего Востока. Но это была лишь небольшая часть той помощи, которую Апанасенко постоянно отправлял на передовую в западные области России.

Страна тогда разрывалась на всех фронтах. С одной стороны, фашисты уже чуть ли не бокалы шампанского поднимали в честь ожидаемого ими «взятия Москвы». А с другой стороны, провокационные японцы денно и нощно планировали и готовили коварное и дерзкое нападение на советскую территорию.

Нашей армии были просто до боли необходимы свежие силы и на западе страны, и на востоке.

Согласно обнародованным записям, в дни обороны Москвы 12 октября 1941 года Сталин вызвал в Кремль командующего Дальневосточным фронтом И. Р. Апанасенко, а также командующего Тихоокеанским флотом И. С. Юмашева и первого секретаря Приморского крайкома ВКП(б) Н. М. Пегова для обсуждения возможной переброски войск с Дальнего Востока под Москву.

В самом начале беседы Сталин обрисовал обстановку:

«Наши войска на Западном фронте ведут очень тяжелые оборонительные бои, а на Украине полный разгром… Украинцы вообще плохо себя ведут, многие сдаются в плен, население приветствует немецкие войска».

Дальше разговор пошел про Москву.

Сталин пояснил, что вынужден забирать войска с Дальнего Востока. Сталин диктовал, Апанасенко аккуратно записывал, а затем тут же подписал приказ и отправил зашифрованную телеграмму своему начальнику штаба к немедленному исполнению.

На стол подали чай. А Сталин спросил Апанасенко:

«А сколько у тебя противотанковых пушек?.. Грузи и эти орудия к отправке!»

И тут вдруг Апанасенко швырнул оземь свой стакан с чаем, вскочил и заорал:

«Ты что? Ты что делаешь? (так-перетак!).

А если японец нападет, чем буду защищать Дальний Восток? Вот этими лампасами?

Снимай с должности, расстреливай, орудий не отдам!»

Но Сталин не разозлился на Апанасенко и ответил:

«Стоит ли так волноваться из-за этих пушек? Оставь их себе».

Но решений в этот день не было принято.

Через пару дней, когда обстановка под Москвой резко ухудшилась, Сталин позвонил Апанасенко и спросил:

«Сколько дивизий вы смогли бы перебросить на запад в конце октября и в ноябре?»

Апанасенко ответил, что могут быть переброшены до двадцати стрелковых дивизий и семь-восемь танковых соединений. Всё дело теперь в железнодорожных службах: как они справятся.

По факту эти три десятка – и были все его боеспособные подразделения и части.

Тут же мгновенно приступили к отправке войск с Дальнего Востока под Москву. Так что уже с ноября 1941 года свежие дивизии от Апанасенко с дальневосточниками сражались за нашу столицу, удержали оборону и не пустили Гитлера в сердце России/СССР.

Но разве такой манёвр не оголял наши дальневосточные рубежи? Японцы же тоже ведь совсем не дремали и всё так и норовили изловчиться и напасть?

Мудрый Апанасенко поступил хитро. Он, отправляя дивизии на Запад, немедленно ставил на их же место и под теми же номерами новые формирования. Согласитесь, разве это не умно?

Конечно, как легко догадаться, на этот счёт никаких приказов не поступало. И это была исключительно личная инициатива комфронтом.

Нелишне вспомнить, что в те годы такого рода самодеятельность была строжайше запрещена и грозила расстрелом. Но генерала ведь не зря прозвали «бунтарём»? Родина требовала свежих сил, значит, будут такие силы: и тут, и там. Смелое и отчаянное решение. И главное – верное.

По-нашему, по-современному его бы сейчас назвали словом «креативщик». А тогда бы сказали по-простому:

«Голь на выдумку хитра».

Генерал наш был небывало деятелен. Что свойственно далеко не каждому военному начальнику.

Апанасенко открывал военные заводы, фабрики и производства. Восстанавливал и создавал военные совхозы.

Невиданная по тем временам смелость – из тюрем и ссылок он вытащил всех талантливых командиров и вернул их в армию. Места заключения ведь тогда в большинстве своем находились как раз там, на Дальнем Востоке. Вроде недалеко. Но кто рискнёт? Кто отважится взять на себя такую ответственность? А он – смог и сделал.

Разумеется, не всё так гладко, как в песне, тогда у нашего генерала там складывалось. Начальники местных тюрем были крайне недовольны вольнодумством Иосифа Родионовича, а также его инициативами по экстренному освобождению способных военных-заключенных. Они, естественно, еженощно строчили доносы и пасквили в Кремль. Жалобы и помои лились туда же и прямым потоком на адрес Берии также и от возмущённого руководства ГлавДальстроя. Да мало ли таких жалобщиков было? Ясно, что такое не всем и не каждому понравится.

Сталин всё знал. Но молчал.

Тогда наш генерал пошёл дальше. Он не мог не помогать Москве, но и не стал оголять свой собственный фронт. Для этого он единолично принял решение о расширении подготовки новобранцев. С этого момента в военчасти Дальневосточного фронта был организован призыв буквально из всех республик СССР.

Так, у него на российском востоке (СССР) начали призываться мужчины в возрасте 50–55 лет.

Комфронтом тогда превратился в лидера и в главного держателя-распорядителя как партийной, так и хозяйственной власти гигантского дальневосточного региона. Он укреплял и усиливал оборону всех и каждого из базовых городов нашего Востока. Особенно таких как Хабаровск, Владивосток и Благовещенск.

Восточные рубежи России он превратил в единую и непреступную крепость.

Благодаря генералу Апанасенко, развернувшему там такую бурную деятельность по военному строительтсву, Япония всерьёз побаивалась мощи России. И для неё предпочтительнее было тогда сохранение вооруженного нейтралитета. Руки ей, по сути, связывала такая наращиваемая и неослабевающая сила российского фронта, которым командовал неутомимый и продуктивный хозяйствующий генерал Апанасенко.

Но сам Иосиф Родионович всё время мечтал о настоящем фронте. Он постоянно уговаривал Сталина перенаправить его в действующие войска.

Солдат русского народа


И вот в конце мая его мечта сбылась.

Его командировали на Воронежский фронт.

Командование на Курской дуге. 1943 г.

Он успел повоевать только 100 дней. Всего три месяца.

Фото ТАСС, апрель 1943 года

6 июня 1943 года генерал армии Апанасенко был назначен заместителем командующего войсками Воронежского фронта.

В начале августа войска перешли в решительное наступление. Во время одной из рекогносцировок в ходе Курской битвы под Белгородом 5 августа Апанасенко попал под обстрел.

Его настиг осколок снаряда на самом пике Курской битвы. Он был смертельно ранен, от чего и скончался.

Генерал Иосиф Родионович Апанасенко погиб 5 августа 1943 года.

С почетом он был похоронен в Белгороде. Его партийный билет отослали в Главное политическое управление.

А оттуда вскоре приехал офицер и сообщил, что под обложкой партбилета Апанасенко была найдена записка, в которой он просил в случае гибели похоронить его на Ставрополье.

В той записке генерал Апанасенко написал вот что:

«Я старый солдат русского народа.

4 года войны первой империалистической, 3 года гражданской.

И сейчас на мою долю и счастье воина выпало воевать, защищать родину.

По натуре хочу быть всегда впереди.

Если мне будет суждено погибнуть, прошу хоть на костре сжечь, а пепел похоронить в Ставрополе на Кавказе».

Рукописная записка, найденная в партбилете Иосифа Апанасенко (копия). Источник: stavmuseum.ru

Андрей Васильевич Поволяев, который был младшим адъютантом И.Р. Апанасенко, передал в Ставропольский государственный историко-культурный музей-заповедник личные вещи генерала.

Среди них бинокль, золоченые погоны (которые адъютант снял после смерти Апанасенко), портмоне, бумажник, полевой кожаный планшет. В 1955 году семья генерала передала в фонды музея часть личного архива, в том числе копию предсмертной записки, написанную Иосифом Родионовичем за три недели до гибели.

Последняя просьба генерала была выполнена.

Тело Апанасенко доставили в Ставрополь и 16 августа похоронили на Комсомольской (Кафедральной) горе при огромном стечении жителей.

Отдавая ему дань уважения, горожане в трехдневный срок соорудили надгробный памятник Иосифу Родионовичу.

Могила генерала И.Р. Апанасенко на Ставрополье.

А вот на Дальнем Востоке никаких памятников этому легендарному генералу И.Р. Апанасенко (защитнику городов дальневосточных и устроителю для них рекордных 1000 километров автомобильного Транссиба) как не было, так по сей день и нет.

Памятник И.Р. Апанасенко в г. Белгороде

Равно как и в официальной истории Великой Отечественной войны имя этого легендарного генерала и «солдата русского народа», увы, почему-то не упоминается.

Детский рисунок. Генерал Апанасенко – солдат русского народа, который защитил Москву и обеспечил нашу Великую Победу.

Примечание. Воинские чины и звания Иосифа Родионовича Апанасенко (с датой присвоения):

Россия
рядовой – 1912
младший унтер-офицер – 12.04.1913
старший унтер-офицер – 17.10.1913
подпрапорщик – 22.05.1915
прапорщик – 19.08.1917 (со старш. в чине с 17.09.1916 г.)

СССР
Комкор – 20.11.1935
Командарм 2 ранга – 8.02.1939
генерал-полковник – 4.06.1940
генерал армии – 22.02.1941.
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21 комментарий
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Михаил55
    Михаил55 Сегодня, 05:42
    +4
    Большое спасибо, Ирина, за статью! Вечная Память ГЕРОЮ!
    1. Проксима
      Проксима Сегодня, 06:43
      +2
      Байки про матершинненство этого славного генерала явно преувеличены. Просто вид у него был неотёсоного мужика и мат ему явно подходил. Другие генералы (Жуков например) явно могли дать фору Иосифу Родионовичу. Дело не в том, что и как человек говорит, а что он ДЕЛАЕТ! А проделал Опанасенко на своём посту просто ТИТАНИЧЕСКУЮ РАБОТУ! fellow О том, как Сталин ценил этого талантливого генерала, говорит факт о том, что на Западном фронте Иосиф Родионович появился только в1943 году, когда Японии было уже точно не до нападения на Советский Союз. И последнее, тогда было очень мало личностей, которые поступали без оглядки на Сталина и брали на себя ответственность за принятые решения. Я более чем уверен, окажись бы Иосиф Родионович на Западе на месте угодника и перестраховщика Павлова, то ход Второй Мировой войны пошёл бы по другому сценарию. Низкий поклон отважному генералу! hi
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:46
    +3
    Жил достойно как солдат и умер как солдат на поле брани, не струсил, не испугался. Такие люди всегда пользуются уважением честных людей. Моё глубочайшее почтение и уважение к этому человеку. hi
  3. Сеятель
    Сеятель Сегодня, 05:49
    +5
    Почти полностью из книги Суворова.Проще было выложить его версию,она звучнее и четче.Изложена у него цельным массивом,а не рваными кусками ,как у вас.
    Плагиат )
    Но за напоминание спасибо.Апанасенко герой и человечище.Вечная память и поклон ему.
  4. Дальний В
    Дальний В Сегодня, 05:53
    +6
    Сталин прощал ему мат
    Сталин многое мог простить, если видел, что перед ним действительно грамотный специалист, отстаивающий правое дело. Притом, что в любимчиках Сталина Апанасенко все-таки не ходил (что многое говорит о "кровожадности" Вождя).
    У меня три деда по отцовской линии во времена Апанасенко на службу призваны были. родной дед так всю войну на Дальнем Востоке и отслужил, воевал лишь на последнем отрезке, с Японией. А вот оба двоюродных отправились на Запад страны в тех самых дивизиях. Один погиб перед самой Курской дугой (машина в засаду попала, он был водителем), второй под Сталинградом ногу оставил. Дедов - чту. Апанасенко И.Р. - слава и уважение.
    П.С. А памятник, безусловно, нужен.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 06:20
      +1
      Цитата: Дальний В
      Сталин многое мог простить, если видел, что перед ним действительно грамотный специалист, отстаивающий правое дело.

      Та же история была с Чкаловым.
      К своему великому стыду никогда не слышал об Иосифе Родионовиче Апанасенко. Спасибо автору за статью.
  5. Липчанин
    Липчанин Сегодня, 06:10
    +2
    «Интереснее всех – начдив:

    усмешка, ругань, короткие возгласы, хмыканья, пожимает плечами, нервничает, ответственность за всё, страстность»;

    «если бы он там был, всё было бы хорошо»;

    «бунтарь, казацкая вольница, дикое восстание»

    Человек Гора!!!
    а на Украине полный разгром… Украинцы вообще плохо себя ведут, многие сдаются в плен, население приветствует немецкие войска».

    И ничего удивительного, что сейчас бандера у них в "героях"
  6. ВПП
    ВПП Сегодня, 06:33
    +3
    Автор многие моменты очень сильно преувеличивает.
    1. bistrov.
      bistrov. Сегодня, 07:01
      +1
      Цитата: ВПП
      Автор многие моменты очень сильно преувеличивает.

      Например?
  7. Konnick
    Konnick Сегодня, 06:44
    +2
    На фото из архива Жукова подполковник Балуда Петр Трофимович, 1900 года рождения, политотдел 3 армии 1-го Белорусского фронта, а не Апанасенко. Спасибо за новое фото. Раньше не встречал.
    1. bober1982
      bober1982 Сегодня, 07:07
      0
      Цитата: Konnick
      На фото

      Ротмистров в звании полковника,если только это он,а подпись к фото - генерал-лейтенант Ротмистров
  8. Maksud
    Maksud Сегодня, 06:50
    0
    А вот на Дальнем Востоке никаких памятников этому легендарному генералу И.Р. Апанасенко (защитнику городов дальневосточных и устроителю для них рекордных 1000 километров автомобильного Транссиба) как не было, так по сей день и нет.

    Зато при нынешней власти принято ставить памятники всяким солженицыным, колчакам, маннергеймам и прочим "страстотерпцам". Во Владивостоке, например, есть памятник великому лжецу из небезызвестного архипелага. Тьфу, блин!
  9. bober1982
    bober1982 Сегодня, 06:59
    +3
    Вся эта история о том,как Апанасенко обматерил Сталина - маловероятна,сам Сталин такого не прощал,а Апанасенко был не тем человеком,чтобы тыкать Сталину,тем более материть.
    Сама эта история появилась со слов ФедораТрофимовича Моргуна,бывшего советского партийного деятеля,в 1994 году в его воспоминаниях,сам Моргун в это время проживал в самостийной Украине и даже состоял в какой-то громаде,и насочинять глупостей он мог каких угодно.
  10. Konnick
    Konnick Сегодня, 07:10
    +2
    Я про фото из архива Жукова, а Вы про фото где Апанасенко слева и Хрущев в центре беседует с Ротмистровым.
    1. bober1982
      bober1982 Сегодня, 07:22
      +1
      Я имею ввиду,что автору надо аккуратней работать с фотоархивом.
      Фото,где Родимцев-Апанасенко-Ротмистров
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 07:25
        +3
        Журналистам это неведомо.
        Плагиат с ошибкой. А фото подполковника Балуды из этой статьи
        https://kubnews.ru/obshchestvo/2018/03/19/ya-eshche-spoyu-/
  11. bober1982
    bober1982 Сегодня, 07:38
    +1
    Кстати,бывший советский партийный деятель Моргун,он же автор всей этой ахинеи,о том как Апанасенко материл Сталина, является и автором такого "монументального труда",как - Сталинско-гитлеровский геноцид украинского народа (2007г.)
    И,какие же прохвосты состояли в КПСС,сколько же там было проходимцев,всех этих видных советских и партийных деятелей.
  12. Konnick
    Konnick Сегодня, 07:50
    +1
    Интересное фото "Командование на Курской дуге" - рядом с Апанасенко стоит генерал-майор Кривошеин Семен Моисеевич с ножом на поясе. Это тот кому Гудериан передавал Брест в 1939 году. А нож возможно подарок от соседей, от командования 30-го танкового корпуса или "дивизии черных ножей".
  13. bubalik
    bubalik Сегодня, 07:51
    +2
    Примечание. Воинские чины и звания Иосифа Родионовича Апанасенко (с датой присвоения):

    Россия
    рядовой – 1912
    младший унтер-офицер – 12.04.1913
    старший унтер-офицер – 17.10.1913
    подпрапорщик – 22.05.1915
    прапорщик – 19.08.1917 (со старш. в чине с 17.09.1916 г.)

    СССР
    Комкор – 20.11.1935
    Командарм 2 ранга – 8.02.1939
    генерал-полковник – 4.06.1940
    генерал армии – 22.02.1941.

    ,,,как то не полно. hi
    Мы с коллегой(BAI) в статье про Ворошилова определяли кто на фотографии,и в ходе расследования выяснялось много интересного.
    Вот про Апанасенко тоже пропущены его звания во время Гражданской войны. А он ведь был один из немногих,как их называли,краснознаменцы, причем трижды,который дожил до 1941г.
    Апанасенко сидит.
    Номер ордена №2915 приказ\год-№357 - 1920 г./№306-№119 - 1923 г./№46-№152 - 1930 г.
    ,,, Награждаются орденом Красного Знамени начальник 6-й кавдивизии «тов. Тимошенко Семен Константинович, командир 1-й бригады тов. Книга Василий Иванович и командир 2-й бригады тов. Апанасенко Иосиф Родионович за то, что с самого начала организации Красной Армии они участвовали в первых рядах пролетарских бойцов в качестве командиров, оказывая все время преданность Советской власти, и своим примером личной храбрости и мужества они, воодушевляя бойцов, вели их к победам, вследствие чего пользовались исключительным авторитетом и любовью среди бойцов своих частей». (Приказ РВСР № 357 от 25 июля 1920 г.)
    ,,,«Награждается орденом Красного Знамени бывший начальник 6-й кавалерийской дивизии Апанасенко Иосиф Родионович за ряд оказанных им отличий в 1919 году в боях с неприятелем на Северном Донце, где он своим личным мужеством, храбростью и распорядительностью способствовал разбитию конных частей противника, а также и за захват в сентябре того же года под г. Воронежем снизившегося неприятельского аэроплана совместно с находившимся в нем летчиком, везшим оперативные задания своим частям, чем дал возможность частям Красной Армии разбить конные корпуса Шкуро и Мамонтова». (Приказ РВСР № 119 от 17 августа 1923 г.)


    В мае 1918 года им был организован партизанский отряд, который вёл боевые действия на Ставрополье против войск белой армии. С октября (по другим сведениям с августа) 1918 года он стал командиром бригады 2-й Ставропольской пехотной дивизии. Член РКП(б) с 1918 года.
    С декабря 1918 года Апанасенко командовал бригадой в 4-й стрелковой дивизии 11-й армии, а с января 1919 года — бригадой в 1-й Ставропольской кавалерийской дивизии . С марта 1919 года — командир 6-й кавалерийской дивизии кавалерийского корпуса С. М. Будённого, на базе которого вскоре была создана Первая Конная армия. Части, которыми командовал И. Р. Апанасенко, проявили себя в составе войск С. М. Будённого с наилучшей стороны в боях за Воронеж, под Касторным, Ростовом-на-Дону, станицей Егорлыкской, Бродами и Львовом. В боях отличался личной отвагой, пользовался большим авторитетом среди красноармейцев.
    Во время перехода с Польского на Южный фронт в 1-й Конной армии и особенно в 6-й кавалерийской дивизии под влиянием неудачного исхода Польской кампании сильно снизилась дисциплина. Бойцами дивизии был совершён ряд еврейских погромов, комиссар дивизии Г. Г. Шепелев, пытавшийся навести порядок, был убит. Усилиями К. Е. Ворошилова и С. М. Будённого дисциплина была восстановлена, 153 погромщика были расстреляны. 12 октября 1920 года Апанасенко и В. И. Книга, бригада которого приняла наиболее активное участие в беспорядках, предпринявшие недостаточно усилий для поддержания порядка в частях, были отстранены от своих должностей.


    После окончания гражданской войны с начала 1921 года служил начальником гарнизона Ставрополя и начальником Ставропольской губернской милиции. И. Р. Апанасенко окончил Военно-академические курсы высшего комсостава РККА (1923 год); Курсы усовершенствования высшего комсостава при Военной академии имени М. В. Фрунзе (1928 год); Военную академию РККА имени М. В. Фрунзе (1932 год).

    После окончания учёбы, в октябре 1923 — мае 1924 — Смоленский губернский военный комиссар. В мае 1924 — октябре 1929 годов И. Р. Апанасенко командовал 5-й кавалерийской дивизией в Северо-Кавказском военном округе.

    В июле 1925 года командование СКВО и местное ОГПУ предложили провести широкомасштабную операцию по зачистке территории Чечни от бандформирований и изъятию оружия у местного населения и, получив в июле санкцию И. В. Сталина, начали её подготовку. И. Р. Апанасенко участвовал в операции по зачистке и разоружению Шароевского района Чечни, где скрывался имам Гоцинский.

    С октября 1929 по 1930 годы — командир 4-й Ленинградской кавалерийской дивизии. После окончания академии с ноября 1932 года командовал 4-м кавалерийским корпусом в Среднеазиатском военном округе (САВО).
    1. bubalik
      bubalik Сегодня, 08:11
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      Был призван в Русскую императорскую армию в декабре 1911 года. Служил в 208-м Лорийском пехотном полку. Окончил учебную команду полка в Хасавюрте в декабре 1912 года, служил в полковой пулемётной команде, произведён в унтер-офицеры. С осени 1914 года участвовал с полком в Первой мировой войне, воюя в составе 52-й пехотной дивизии 3-го Кавказского армейского корпуса. Всю войну провёл на Кавказском театре военных действий. За отличия в боях награждён тремя Георгиевскими крестами и двумя Георгиевскими медалями. Ещё в первые месяцы войны заменил убитого офицера и командовал взводом, а в 1915 году стал в унтер-офицерском чине командиром полуроты и затем начальником пулемётной команды полка. За боевые заслуги был произведён в прапорщики в 1917 году, в конце Первой мировой войны был командиром пулемётной роты. В ноябре 1917 года ему был предоставлен отпуск, из которого в полк Апанасенко не вернулся.
      Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (приказ по 7-й армии N 1325 от 4.09.1917)
      Георгиевский крест 2-й степени (N 40649, приказ 3-го Кавказского армейского корпуса N 947 от 14.12.1916)
      Георгиевский крест 3-й степени (N 174795, приказ 3-го Кавказского армейского корпуса N 153 от 16.02.1916)
      Георгиевский крест 4-й степени (N 823747, приказ 3-го Кавказского армейского корпуса N 44 от 17.01.1916)
      Георгиевская медаль 3-й степени (N 2815, приказ 3-го Кавказского армейского корпуса N 146 от 13.02.1916)
      Георгиевская медаль 4-й степени (N 386075, приказ 3-го Кавказского корпуса N 421 от 6.07.1915)
      Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых» (21.02.1913)
  14. Ольгович
    Ольгович Сегодня, 08:11
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    И тут вдруг Апанасенко швырнул оземь свой стакан с чаем, вскочил и заорал:

    «Ты что? Ты что делаешь? (так-перетак!).

    А если японец нападет, чем буду защищать Дальний Восток? Вот этими лампасами?

    Снимай с должности, расстреливай, орудий не отдам!»


    Из какого "первоисточника" этот выдуманный диалог?

    Он невозможен в принципе.

    Достойный русский солдат Опанасенко, много сделал для создания обороны ДВ, но о его согласия на переброску с ДВ войск на восток никто не спрашивал.

    А японцы не напали по другой причине-они определились с приоритетами, и это не был ДВ: 7 декабря они осуществили нападение на Перл Харбор.

    Воевать на два фронта они справедливо посчитали безумием.

    Блюхер умер в тюрьме от побоев. И , небывалое дело, был осужден уже.... после смерти. Была репрессирована и его семья.....