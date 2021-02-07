Сталин прощал ему мат. Кто он: генерал-бунтарь и солдат русского народа?

Дальневосточный фронт

«Советские войска, одержав победу в Хасанском конфликте, нанесли значительный удар по захватническим планам Японии на Дальнем Востоке».

«Василий Константинович действовал на Хасане неудачно. К 1937 году маршал Блюхер был человеком, который по уровню своих знаний, представлений недалеко ушел от времен Гражданской войны. Во всяком случае, такую небольшую операцию, как Хасанская, Блюхер провалил».

Бунтарь-комфронтом

Комдив Апансенко. Из фотоархива маршала Жукова. Источник: kubnews.ru

«Апанасенко допрашивался в 1937 году как соучастник военного заговора Тухачевского.



Но покаялся.



И был прощён И. В. Сталиным».

Генерал армии Иосиф Апанасенко и генерал-лейтенант Никита Хрущев.

«Неуч, самодур, матерщинник».

Второй слева: Иосиф Апанасенко.

«Интереснее всех – начдив:



усмешка, ругань, короткие возгласы, хмыканья, пожимает плечами, нервничает, ответственность за всё, страстность»;



«если бы он там был, всё было бы хорошо»;



«бунтарь, казацкая вольница, дикое восстание».

Открытка

Иосиф Апанасенко. Источник: belpressa.ru

Апанасенковские 1000 км Транссиба

Слева направо генерал-майор Александр Родимцев, генерал Апанасенко, генерал-лейтенант Павел Ротмистров. Источник: belpressa.ru

Первый слева: Иосиф Апанасенко

Плакат

Японцы не пройдут: за нами Москва

«Наши войска на Западном фронте ведут очень тяжелые оборонительные бои, а на Украине полный разгром… Украинцы вообще плохо себя ведут, многие сдаются в плен, население приветствует немецкие войска».

«А сколько у тебя противотанковых пушек?.. Грузи и эти орудия к отправке!»

«Ты что? Ты что делаешь? (так-перетак!).



А если японец нападет, чем буду защищать Дальний Восток? Вот этими лампасами?



Снимай с должности, расстреливай, орудий не отдам!»

«Стоит ли так волноваться из-за этих пушек? Оставь их себе».

«Сколько дивизий вы смогли бы перебросить на запад в конце октября и в ноябре?»

«Голь на выдумку хитра».

Солдат русского народа

Командование на Курской дуге. 1943 г.

Фото ТАСС, апрель 1943 года

«Я старый солдат русского народа.



4 года войны первой империалистической, 3 года гражданской.



И сейчас на мою долю и счастье воина выпало воевать, защищать родину.



По натуре хочу быть всегда впереди.



Если мне будет суждено погибнуть, прошу хоть на костре сжечь, а пепел похоронить в Ставрополе на Кавказе».

Рукописная записка, найденная в партбилете Иосифа Апанасенко (копия). Источник: stavmuseum.ru

Могила генерала И.Р. Апанасенко на Ставрополье.

Памятник И.Р. Апанасенко в г. Белгороде

Детский рисунок. Генерал Апанасенко – солдат русского народа, который защитил Москву и обеспечил нашу Великую Победу.

Примечание. Воинские чины и звания Иосифа Родионовича Апанасенко (с датой присвоения):



Россия

рядовой – 1912

младший унтер-офицер – 12.04.1913

старший унтер-офицер – 17.10.1913

подпрапорщик – 22.05.1915

прапорщик – 19.08.1917 (со старш. в чине с 17.09.1916 г.)



СССР

Комкор – 20.11.1935

Командарм 2 ранга – 8.02.1939

генерал-полковник – 4.06.1940

генерал армии – 22.02.1941.