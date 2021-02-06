АПЛ «Северодвинск» отстрелялась «Калибром» по наземной цели

Крылатая ракета «Калибр», преодолев расстояние в несколько сотен километров, точно поразила назначенную цель на полигоне

Атомная многоцелевая подводная лодка "Северодвинск" Северного флота в пятницу провела успешный пуск крылатой ракеты "Калибр" по наземной цели. Об этом сообщает пресс-служба флота.Стрельба "Калибром" была проведена из подводного положения по полигону Чижа в Архангельской области, субмарина находилась на одном из морских полигонов Северного флота в Баренцевом море.- говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что стрельба прошла в штатном режиме, экипаж подлодки показал высокое мастерство и выучку.АПЛ "Северодвинск" проекта 885 "Ясень" является головной подлодкой данного проекта. Именно "Северодвинск" стал полигоном для испытаний крылатых ракет "Калибр". Весь цикл, от бросковых испытаний до летных из надводного и подводного положения проводился с борта данной субмарины.В настоящее время "Северодвинск" участвует в программе испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон". В этом году запланировано несколько пусков новой ракеты с борта подводной лодки.