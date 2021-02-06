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АПЛ «Северодвинск» отстрелялась «Калибром» по наземной цели

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АПЛ «Северодвинск» отстрелялась «Калибром» по наземной цели

Атомная многоцелевая подводная лодка "Северодвинск" Северного флота в пятницу провела успешный пуск крылатой ракеты "Калибр" по наземной цели. Об этом сообщает пресс-служба флота.


Стрельба "Калибром" была проведена из подводного положения по полигону Чижа в Архангельской области, субмарина находилась на одном из морских полигонов Северного флота в Баренцевом море.

Крылатая ракета «Калибр», преодолев расстояние в несколько сотен километров, точно поразила назначенную цель на полигоне

- говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что стрельба прошла в штатном режиме, экипаж подлодки показал высокое мастерство и выучку.

АПЛ "Северодвинск" проекта 885 "Ясень" является головной подлодкой данного проекта. Именно "Северодвинск" стал полигоном для испытаний крылатых ракет "Калибр". Весь цикл, от бросковых испытаний до летных из надводного и подводного положения проводился с борта данной субмарины.

В настоящее время "Северодвинск" участвует в программе испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон". В этом году запланировано несколько пусков новой ракеты с борта подводной лодки.
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23 комментария
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 08:17
    +3
    Циркон уникальная машина!
    А ПЛ носители Цирконов будут ОЧЕНЬ грозным оружием!
    1. hirurg
      hirurg Сегодня, 09:04
      -1
      Отстрелялась КАЛИБРОМ! Что тоже неплохо.)
      1. Victor_B
        Victor_B Сегодня, 09:06
        -1
        Цитата: hirurg
        Отстрелялась КАЛИБРОМ!

        Циркон для шахт Оникса, а на Ясене их есть!
        (Честно говоря в этот момент в другом окне смотрел ролик про Циркон, ну и... бес под руку толкнул.)
  2. сталевар
    сталевар Сегодня, 08:46
    -7
    "Штаты при необходимости могут произвести в год 15 тысяч «Томагавков», а Россия – лишь 300. "https://www.mk.ru/politics/2020/07/25/v-seti-podschitali-
    Ракета очень хорошая. И нам их надо тысячи. Для нашего спокойствия и НАТО в радость!
    1. cniza
      cniza Сегодня, 08:53
      +2
      Первый шаг он всегда осторожный , уверен ещё идут доработки , потом будет серийное производство...
    2. Ros 56
      Ros 56 Сегодня, 08:57
      +7
      "Штаты при необходимости могут произвести в год 15 тысяч «Томагавков», а Россия – лишь 300.

      Вот не знал, что мы еще и Томагавки производим, правда в небольших количествах. lol
    3. hirurg
      hirurg Сегодня, 08:59
      +5
      Штаты при необходимости могут произвести в год 15 тысяч «Томагавков»,
      Уже не могут. Да и видели мы цену этим томагавкам в Сирии.
    4. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 09:32
      +1
      Точно. Наверное по этой причине у них их всего около 4000 ) с учетом загруженных в бк
    5. URAL72
      URAL72 Сегодня, 09:46
      +2
      Минус не мой, но всё же,- а куда нам ставить 1500 Калибров в ГОД? Даже запасы такие не нужны (15-30 тыс за 10-20 лет}, - в случае большой войны потери флота будут ужасны и скоротечны, как и ВМ баз. У штатов есть куда больше носителей КР, и куда больше конфликтов где они участвуют. Пусть тратятся,- через 15-20 лет придется списывать.
      1. Грица
        Грица Сегодня, 09:56
        +1
        Цитата: URAL72
        а куда нам ставить 1500 Калибров в ГОД?

        А зачем ограничиваться только кораблями? Мы теперь никакими договорами не связаны. Немного конструкторских усилий и - "Калибры" уже на КамАЗах и БАЗах. Надеюсь их вполне хватит разместить тысячи Калибров и пустить кататься вдоль границ.
      2. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 11:34
        0
        Когда будем строить эсминцы и Крейсера....понадобятся.
    6. Яро Полк
      Яро Полк Сегодня, 10:04
      +2
      они за все годы производства, на сколько я помню, всего их 12 тысяч произвели, и это уже древний хлам, из Сирии мы получили пару целых Томагавков, если что....уже на молекулы разобрали наверно наши инженеры их в России)
  3. cniza
    cniza Сегодня, 08:52
    0
    В настоящее время "Северодвинск" участвует в программе испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон". В этом году запланировано несколько пусков новой ракеты с борта подводной лодки.


    Наши "партнеры" попискивают в тряпочку , скоро начнут хором завывать...
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 09:24
      +1
      Партнёры тоже готовятся.
      .В Японии идёт разработка ракеты для ударов по России.

      Японское информационно-новостное издание «Mainichi Shimbun» сообщило о том, что японские военные ведут разработки новой ракеты, которая будет иметь дальность поражения целей до 900 километров, а в перспективах, ракета сможет наносить удары на дистанциях до 1500 километра, и, вероятно, станет гиперзвуковой. Примечательным является то, что ракета специально разрабатывается для нанесения ударов по территории России, о чём прямо сказано в японском издании.

      «Когда ракеты будут готовы, их планируется разместить на базах США в Азии, чтобы они могли поразить Россию, Китай и Северную Корею», - сообщает издание «Mainichi Shimbun».

      https://avia.pro/news/v-yaponii-zayavili-o-sozdanii-rakety-sposobnoy-nanesti-moshchnyy-udar-po-rossii
      1. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 09:43
        +3
        Цитата: OrangeBigg
        «Когда ракеты будут готовы, их планируется разместить на базах США в Азии, чтобы они могли поразить Россию, Китай и Северную Корею», - сообщает издание «Mainichi Shimbun»

        Какие они "жизнерадостные". Ну ударят они, на материке есть куда отойти, перегруппироваться и подготовить ответ. А вот куда они будут деваться со своих скалистых островов во время ответного "привета" ?!
        Они будут стрелять ... Ума палата...
        1. OrangeBigg
          OrangeBigg Сегодня, 09:51
          +4
          . А вот куда они будут деваться со своих скалистых островов во время ответного "привета" ?!
          Они будут стрелять ... Ума палата...

          Американцам пофиг куда они будут деваться. Как там говорится?Судьба аборигенов ковбоя не беспокоит? what
      2. URAL72
        URAL72 Сегодня, 09:51
        0
        Япония тоже имеет право на оборону, и в статье сказано от кого. А вот превратить КР в гиперзвуковую... Это разные ракеты, автор бредит. И зачем им базы США? Там свои ракеты есть, а Япония имеет крейсера с ПУ для КР типа Томагавк.
        1. OrangeBigg
          OrangeBigg Сегодня, 09:57
          +1
          Да,но лучшая оборона это всегда нападение.Значит ли это что японцы имеют право нападать на нас и Китай в целях своей обороны,что они судя по всему и собираются делать?По сути управляемые американцами штраф-армии(по аналогии со штрафными батальонами) их союзников идут на заклание как овцы,чтобы как во времена ВМВ в самом конце ,когда все воюющие армии будут в полуразбитом состоянии,армия США предстала в роли победителя.
          1. URAL72
            URAL72 Сегодня, 10:07
            -1
            Значит ли это что японцы имеют право нападать на нас и Китай в целях своей обороны,что они судя по всему и собираются делать?

            Кто вам это сказал? Они что ли или самоубийцы? Российская военная доктрина быдла изменена,- теперь мы оставляем за собой право на первый ядерный удар. Японцы это знают.
            1. OrangeBigg
              OrangeBigg Сегодня, 10:12
              -1
              . Они что ли или самоубийцы?

              А вы думаете американцы потеряли над ними контроль и не смогут их втянуть в свои авантюры даже против воли самих японцев элементарно стравив их с нами и китайцами?Начало уже положено судя по информации из японской газеты. Если ружье висит,то оно рано или поздно выстрелит.
  4. Sancho_SP
    Sancho_SP Сегодня, 10:22
    -2
    А как давалось целеуказание на такой дистанции нигде не пишут? Вообще никакой информации об этом.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 11:32
      0
      С Калибром дают координаты и все...и прокладывают маршрут. Сама АПЛ ничего не знает.
  5. Комментарий был удален.
  6. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 11:31
    0
    Интересно , через торпедные аппараты или есть отдельные шахты, как на Надводных кораблях - Калибр/Оникс?