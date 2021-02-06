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«Не сможет позволить себе такой самолет»: В США усомнились в способности России разработать МиГ-41

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«Не сможет позволить себе такой самолет»: В США усомнились в способности России разработать МиГ-41

Россия не сможет в ближайшем будущем создать перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП) из-за экономических проблем в стране. К такому выводу пришел военный эксперт Петр Бутовский в своей статье для американского журнала Aviation Week & Space Technology.


Американский эксперт прокомментировал заявление госкорпорации "Ростех" о создании перспективного перехватчика, который в будущем должен заменить стоящий на вооружении российских ВКС МиГ-31. По его мнению, обозначенные Россией сроки создания ПАК ДП к началу 30-х годов нереальны, что-то прогнозировать сложно из-за ситуации в российской авиационной промышленности.

Для России этот срок настолько далек, что трудно что-либо прогнозировать. Современные тенденции в российской экономике и авиационной отрасли указывают на то, что Россия не сможет позволить себе такой самолет

- заявляет Бутовский.

Он пишет, что хотя российское Минобороны заказало разработку ПАК ДП Объединенной авиастроительной корпорации, средств на это выделено довольно мало. Судя по публикациям в российской прессе, проект находится на ранних стадиях и ожидать в ближайшее время ускорения работ в этой области не стоит.

Автор убежден, что часть задач, которые ставятся перед разрабатываемым перспективным перехватчиком, получившим название МиГ-41, будут частично переданы истребителю пятого поколения Су-57. Кроме того, Россия проведет модернизацию с продлением срока службы имеющегося парка МиГ-31 до конца 2030-х годов.

Ранее другое американское издание Military Watch выразило мнение, что Россия затратит на создание "проблемного МиГ-41" "множество средств и времени", а стоящий на вооружении МиГ-31 прослужит до 2040-х годов.
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46 комментариев
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  1. OrangeBigg
    OrangeBigg Сегодня, 09:39
    0
    . «Не сможет позволить себе такой самолет»: В США усомнились в способности России разработать МиГ-41

    Про пенсии забыли написать.

    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 09:50
      +15
      Нам где то даже выгодно, чтобы в США и в других не менее "цивилизованных" странах нас продолжали считать Верхней Вольтой, но c ракетами... А нам всего лишь нужно продолжать гнуть свою линию! Вот толька проблема в том, что очень внутри самой России врагов хватает, доморощенных иуд или просто безмозглых - которые ноют и вредят - мол милитаризированный бюджет, нужно все перенаправить в социалку, а лучше всего отказаться вовсе от армии и просто лечь под США, тогда заживем, как в Европах...Ноют и ноют, либералы полубелые и розовые полу-красные - удивительное дело как они спелись то! laughing
      1. Anarchist
        Anarchist Сегодня, 09:53
        +4
        Плевать на то, что там пишут в западной прессе. Статьи их газет подгоняются в угоду той или иной политической партии, чтобы те могли заработать побольше политических очков на ровном месте, мол: "это благодаря политике нашей партии и санкциям в России всё так "замечательно" плохо". Уж мы то знаем, что наши проблемы исключительно внутреннего характера.
        Главное, чтобы караван шёл не оглядываясь на лай собак!
      2. фигвам
        фигвам Сегодня, 09:59
        +6
        военный эксперт Петр Бутовский в своей статье для американского журнала Aviation Week & Space Technology.

        Куда же Петя засунет своё мнение когда самолёт взлетит?
        Хотя, какая нам разница.
        1. Зяблицев
          Зяблицев Сегодня, 10:02
          +3
          Именно туда... laughing
          1. hirurg
            hirurg Сегодня, 10:20
            +7
            Петр Бутовский-это польский эксперт. Он даже книжки про авиацию России пишет. А польская авиация- ОГО-ГО.)))
            Любят они в чужой карман заглянуть, при наличии дыры в своем.)))
      3. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 10:13
        +2
        Цитата: Зяблицев
        Вот толька проблема в том, что очень внутри самой России врагов хватает, доморощенных иуд или просто безмозглых - которые ноют и вредят - мол милитаризированный бюджет, нужно все перенаправить в социалку, а лучше всего отказаться вовсе от армии и просто лечь

        Это точно и таких везде полно ! А мы ведёмся на их слащавые голоски и голосуем иногда за таких.
        Но они, приходя к власти, как и многие другие, все свои обещания выкидывают в корзину и заботятся только о своём благополучии, допевая нам песенки об отсутствии денег и что в будущем "всё будет" !
      4. aleksejkabanets
        aleksejkabanets Сегодня, 11:13
        -4
        Цитата: Зяблицев
        Вот толька проблема в том, что очень внутри самой России врагов хватает

        Проблема не в том, что внутри России врагов полно, а в том, они и управляют Россией. Вон на днях родственник госсекретаря США Блинкина назначен у нас на очень ответственную должность, к примеру.
        Цитата: Зяблицев
        доморощенных иуд или просто безмозглых - которые ноют и вредят - мол милитаризированный бюджет, нужно все перенаправить в социалку, а лучше всего отказаться вовсе от армии и просто лечь под США, тогда заживем, как в Европах...

        У Навального ведь не только западные кукловоды, вон Потанина не так давно поймали на финансировании Навального, через свои структуры. А военный бюджет у нас и так сокращается, но не в пользу социалки, а в пользу силовиков. Отсюда и сделайте вывод, кого власть боится больше, стран НАТО, в которые выводит свои наворованные капиталы, чью экономику финансирует из "резервного фонда", или собственный народ.
        Цитата: Зяблицев
        Ноют и ноют, либералы полубелые и розовые полу-красные - удивительное дело как они спелись то!

        А Вы считаете, что в государстве нашем все в порядке? Экономика укрепляется, благосостояние народа растет, рубль укрепляется? Может Вы вспомните о "Майских указах", о "Стратегии 2020", что из этих прожектов выполнено? Кто ответил за эти позорные провалы? Никто не ответил, меняются креслами они там у себя в верхах и все. По Вашему таким как сей час должно быть наше государство, менять ничего не надо?
      5. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 11:23
        0
        Цитата: Зяблицев
        удивительное дело как они спелись то

        В принципе,ничего удивительного. Их неплохо кормят, у них хорошие "режиссеры" и кукловоды. Ну и западные медиа-ресурсы на них работают.
      6. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 11:27
        -1
        Простите, господа! Вскипело и достало!
        Цитата: Зяблицев
        Нам где то даже выгодно, чтобы в США и в других не менее "цивилизованных" странах нас продолжали считать Верхней Вольтой, но c ракетами...

        Где же это нам выгодно, чтобы весь мир считал нас «лапотной Россией»? В связи с чем? Чтобы никто не хотел иметь дело с непредсказуемой российской властью? Чтобы мир шарахался от российской промышленности, неспособной к собственному «ноу-хау», а работающей только на импортном «хау-ноу»? Хватит изображать большую злобную собаку и грозить всем и «кому попало». Как показала практика, мы даже в экстремальных условиях способны на очень немногое и то, исключительно за счёт малоимущего населения.
        Цитата: Зяблицев
        А нам всего лишь нужно продолжать гнуть свою линию!

        С этого места подробнее, пожалуйста! А то мы смотрим, как вы уже 30 лет гнёте «свою линию», но пока что загибаются те, чьи доходы чуть выше МРОТ и не могут даже приблизиться к средним показателям в зарплате по стране.
        Озвучьте от собственного лица, чего вы хотите на самом деле!!!
        Цитата: Зяблицев
        Вот толька проблема в том, что очень внутри самой России врагов хватает, доморощенных иуд или просто безмозглых - которые ноют и вредят

        Ваша проблема - Толька (Сердюков) работает главой авиакластера «Ростеха»:
        ...Переговоры о поставке компании Norwegian Air Shuttle 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 общей стоимостью в районе $2 млрд «перенесены на более поздний период», рассказал РБК глава авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков...
        ...В разговоре с РБК глава авиакластера «Ростеха» объяснил, почему нельзя создать сверхзвуковой бизнес-джет на базе Ту-160, как предлагал Владимир Путин...
        ...Глава авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков считает, что смена руководства страны «сейчас точно не нужна». «Это будет хуже, чем мы можем себе представить», — заявил он.

        Остальное (доморощенные иуды, безмозглые и просто «рожа мне его не нравится») - всё давно исправлено! Навальный, Фургал, Быков и их сподвижники за решёткой. Платошкин должен сгинуть под домашним арестом, протестующие разогнаны, Обама,Трамп и им равные - вне должностей...Что вам мешает конкретно, чтобы вывести страну по ВВП на душу населения на уровень Испании?
        Цитата: Зяблицев
        Ноют и ноют, либералы полубелые и розовые полу-красные - удивительное дело как они спелись то!

        Вы уж не путайте Божий дар с яичницей. Либеральное - это от вашего гаранта:
        https://ok.ru/video/2567567117022
        Путин заверил - Россия останется рыночной, либеральной
        Мне весьма любопытно, откуда у вас эта особенность отыскивать всюду врагов и тупоголовых? Вы бы сначала ближний круг проверили. Или вас уже перестало устаивать, что «овцы стали высказываться во время вашей еды»?
    2. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 11:02
      0
      В общем-то, все верно. Эта тема на десятилетия. Хоть нам, хоть США. Остальным и мечтать нет смысла.
      Причем уровень новизны конструкции запредельный, соответственно степень риска велика, поэтому гарантировать положительный результат вряд ли кто возьмется.
      Думаю, проще на Луну слетать, чем создать такой самолет.
      Сейчас, если есть финансирование, то, максимум, НИР по одной или нескольким ключевым темам. Причем в плане прикидки возможности реализации, а не в плане подготовки к ОКР.
      А там этих тем НИР всплывет не один десяток.
  2. ФЕОДОР
    ФЕОДОР Сегодня, 09:43
    +3
    А сами то , создали такой же !?
  3. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 09:43
    +4
    Судя по имени, этот "американский эксперт" - "засланный казачок", который пишет успокоительные статьи для матрасов, а потом им по черепу: "мультики" оказались реальностью, "Калибры" топоров" в гробу видали, и т.д. laughing
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 09:48
      +2
      Автор убежден, что часть задач, которые ставятся перед разрабатываемым перспективным перехватчиком, получившим название МиГ-41, будут частично переданы истребителю пятого поколения Су-57.

      Написал бы,что Су-57 нет. Что это только мультики. А так только разочаровывает американских патриотов. Ставит под сомнение американскую исключительность.
      1. Стройбат запаса
        Стройбат запаса Сегодня, 09:50
        +1
        Этого он написать не может, так как Су-57 уже не раз были замечены исключительными спутниками в Сирии. А он (и его статьи) должны вызывать доверие публики. laughing
    2. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 09:49
      +4
      Россия не сможет в ближайшем будущем создать перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП)
      Значит работы идут успешно!
      Вспомним что писали про путинские мультики.
      И вообще - если что-то американцы ругают, значит все хорошо, а вот ежели похвалили... то стоит задуматься, туда ли идем.
    3. Konnick
      Konnick Сегодня, 09:57
      -11
      А какие мультики стали реальностью?
      1. OrangeBigg
        OrangeBigg Сегодня, 10:02
        +2
        Для некоторых реальность стала мультиком с орками и Мордаром.Не будем указывать пальцем.
  4. loki565
    loki565 Сегодня, 09:53
    +3
    А чем Миг 31 плох? Поставить на него новый радар, новые ракеты и он послужит еще очень долго.
    1. lwxx
      lwxx Сегодня, 10:39
      +1
      К сожалению, у замечательного перехватчика есть неустранимые недостатки. И в будущем они будут критичными.Техника не стоит на месте.На ближайшее время он еще годен , но надо думать на перед.
  5. новичок
    новичок Сегодня, 09:53
    0
    Ну так как янки заявляют, что "создали Ф15ЕХ, аналог СУ57", то конечно им очень не хочется, что б " страна бензоколонка с разорванной в клочья экономикой", создала уборщика космического мусора. laughing
  6. Konnick
    Konnick Сегодня, 09:55
    -7
    Что за политика у нашей оборонки, ни коня, ни воза, а уже заявляем характеристики несуществующего вооружения. Или теперь нет гостайны? Или это часть пропаганды?
    То ли дело раньше, каким неприятным сюрпризом для врага оказались Т-34, КВ-1 и конечно Катюша.
    1. freddyk
      freddyk Сегодня, 10:22
      -1
      Цитата: Konnick
      Что за политика у нашей оборонки, ни коня, ни воза, а уже заявляем характеристики несуществующего вооружения. Или теперь нет гостайны? Или это часть пропаганды?
      То ли дело раньше, каким неприятным сюрпризом для врага оказались Т-34, КВ-1 и конечно Катюша.

      Политика сдерживания, показываем зубы, что б боялись. Только они и так боятся. И понимают, что Россию силовым путём не взять. Ну так у них есть другие, обкатанные способы. Тем более продажность наших чиновников зашкаливает. hi
  7. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 09:56
    +2
    Через пару годиков, Путин выйдет снова на какой нибудь пресс конференции, выкатит этот самолет, и ошарашит весь МИР, как про те 5 видов оружия, которые "мультики" якобы ))
  8. mark1
    mark1 Сегодня, 09:58
    +3
    От чего ж "не сможет себе позволить..." - сможет! Россия даже сможет себе позволить тут же паспорт на продажу оформить какому нибудь эрдоганчику, что б остальное НАТО завидовало и раскалывалось...
  9. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 10:00
    +4
    "затратит на создание "проблемного МиГ-41"
    "Это ваш F35 проблемный, с 900"тех.болячками" laughing
  10. штурм
    штурм Сегодня, 10:03
    +2
    часть задач, которые ставятся перед разрабатываемым перспективным перехватчиком, получившим название МиГ-41, будут частично переданы истребителю пятого поколения Су-57. Кроме того, Россия проведет модернизацию с продлением срока службы имеющегося парка МиГ-31 до конца 2030-х годов.

    Это достаточно верный прогноз т. к. разработка принципиально нового авиационного комплекса занимает порядка 20 лет, что в России, что в США.
  11. prior
    prior Сегодня, 10:04
    +1
    Поэтапная последовательная модернизация МИГ-31 в конечном счете сделает из него МИГ-41.
    Получился же СУ-35 из СУ-27-го.
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 10:40
      +2
      Миг-41 это уже по сути истребитель 6 поколения будет. Самолет на новых технологиях с чистого листа. Как в свое время создавался Су-57. От будущего нельзя отказываться,а то оно откажется от тебя. Модернизированные Миг-31БМ ещё лет 10 полетают,но их ресурс не вечен и замена им все равно будет нужна.
  12. askort154
    askort154 Сегодня, 10:16
    +3
    К такому выводу пришел военный эксперт Петр Бутовский в своей статье для американского журнала Aviation Week & Space Technology.

    4-го февраля была подобная статья на ВО. Там польский "обозреватель" написал ,что Россия не сможет построить МиГ-41 из-за разрыва в авиастроении с Украиной. Только, зачем этот "понос" на ВО . negative
  13. Пленник
    Пленник Сегодня, 10:24
    +2
    Пусть сомневаются. winked Потом сюрприз будет.
  14. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:27
    0
    Совершенно согласен....нишевый самолет, который не сможет выполнять традиционные миссии самолетов 5 поколения. Его не нужно много, соответственно "Золотой" по цене. И его функции выполнят Су57 и Су35С совместно с АВАКСами и соответствующим ракетным вооружением.
    Много денег -стройте АВАКСы и Су57. Сюда денег вваливать и вваливать.
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 10:36
      -1
      Миг-41 это по сути замена уже Су-57,а не нишевой самолет.Миг-41 будет истребителем 6 поколения. Начинать разработку надо уже сейчас,так как на это уйдет много времени.
      1. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 11:12
        +2
        57й-универсал по скоростям и аэродинамике и применению......41й не может быть его заменой.
    2. mark1
      mark1 Сегодня, 10:45
      +2
      Цитата: Zaurbek
      нишевый самолет, который не сможет выполнять традиционные миссии самолетов 5 поколения.

      Ну да, на Ближнем Востоке ему делать то воде как не чего ,но в битве больших дядек его ниша весьма велика.
  15. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 10:31
    -4
    да чего уж там, в общем всё правильно написал
    1. businessv
      businessv Сегодня, 11:05
      0
      Цитата: _Ugene_
      да чего уж там, в общем всё правильно написал
      Что правильно? американцы содрали у нас поворотное сопло и принцип вертикального взлёта с Як 141, который разрабатывался ещё в советское время, но амерский поляк всё правильно написал!? smile
      1. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 11:13
        0
        Им КБ Як продал документацию.
  16. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 10:42
    +2
    Все мы сможем себе позволить,если по дурости своей не приведем к власти прозападного марионетку,а если это все таки произойдет,то тогда точно не сможем позволить себе ни пенсий,ни зарплат,ни пособий,а уж про новые виды вооружений и говорить нечего...
  17. Egor53
    Egor53 Сегодня, 10:43
    +3
    США и в создание российских гиперзвуковых ракет еще и как сомневались.
    Они, убогие, до сих пор считают, что все зависит от финансирования.О
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 11:15
      +1
      От него и зависит.......Инженеру надо где то жить и кормить детей. А идеологии нет...и все вокруг не живут так же скромно....и ГП на немецких станках времен Гитлера на сделаешь. Их надо купить.
  18. Konnick
    Konnick Сегодня, 10:58
    -4
    Цитата: OrangeBigg
    Для некоторых реальность стала мультиком с орками и Мордаром.Не будем указывать пальцем.

    Гоп-патриоты, расскажите о мультиках, ставших реальностью, а потом минусуйте.
  19. businessv
    businessv Сегодня, 11:01
    +1
    Современные тенденции в российской экономике и авиационной отрасли указывают на то, что Россия не сможет позволить себе такой самолет
    Кому же ещё знать и разбираться в таких вещах, как не американскому поляку Бутовскому?! smile
  20. Tusv
    Tusv Сегодня, 11:06
    +1
    Россия не сможет в ближайшем будущем создать перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП) из-за экономических проблем в стране.

    Скажите геноссе буржуины, вам от этого легче? Фоксхаунды еще ни куда не делись. А тридцать первый до сих пор лучший в мире перехватчики и единственные трех маховые. Пак ДП конечно будет. Да хоть через 20 лет, текущая ситуация не измениться. Вас конечно много, но A2/AD пока не взломать. Разве что "продвинутую" ПВО какой то страны. Без летчиков уровня АС и без младшего брата - Восковой ПВО любая "продвинутая" ПВО взламывается на раз
  21. kit88
    kit88 Сегодня, 11:22
    0
    Россия затратит на создание "проблемного МиГ-41"

    Итить/колотить.
    Когда это МиГ-41 проблемным стал?
  22. Никита Виноградов
    Никита Виноградов Сегодня, 11:26
    0
    Одного Буковского мы уже высылали в Англию... так он там развратом и педофилией занялся... И этот туда же... Пока что мы видим, что США не имеют гиперзвукового оружия, ракетных ядерных двигателей и ПВО, сравнимой с российской... И говорить про "трудности в экономики РФ" про период через 9 лет может только извращенец...