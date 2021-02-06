. «Не сможет позволить себе такой самолет»: В США усомнились в способности России разработать МиГ-41

Для России этот срок настолько далек, что трудно что-либо прогнозировать. Современные тенденции в российской экономике и авиационной отрасли указывают на то, что Россия не сможет позволить себе такой самолет

Россия не сможет в ближайшем будущем создать перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП) из-за экономических проблем в стране. К такому выводу пришел военный эксперт Петр Бутовский в своей статье для американского журнала Aviation Week & Space Technology.Американский эксперт прокомментировал заявление госкорпорации "Ростех" о создании перспективного перехватчика, который в будущем должен заменить стоящий на вооружении российских ВКС МиГ-31. По его мнению, обозначенные Россией сроки создания ПАК ДП к началу 30-х годов нереальны, что-то прогнозировать сложно из-за ситуации в российской авиационной промышленности.- заявляет Бутовский.Он пишет, что хотя российское Минобороны заказало разработку ПАК ДП Объединенной авиастроительной корпорации, средств на это выделено довольно мало. Судя по публикациям в российской прессе, проект находится на ранних стадиях и ожидать в ближайшее время ускорения работ в этой области не стоит.Автор убежден, что часть задач, которые ставятся перед разрабатываемым перспективным перехватчиком, получившим название МиГ-41, будут частично переданы истребителю пятого поколения Су-57. Кроме того, Россия проведет модернизацию с продлением срока службы имеющегося парка МиГ-31 до конца 2030-х годов.Ранее другое американское издание Military Watch выразило мнение, что Россия затратит на создание "проблемного МиГ-41" "множество средств и времени", а стоящий на вооружении МиГ-31 прослужит до 2040-х годов.