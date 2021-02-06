Popular Mechanics: Новый российский бронежилет остановит пулю 50-го калибра?

Экипировка (...) будет включать (...) противоминные ботинки, противотермический костюм для укрытия солдат от обнаружения противника и антирадарный элемент. Сотник также интегрирует владельца системы с автоматизированным командованием и управлением и микро-дронами, позволяя передавать собранные изображения в режиме реального времени на визор шлема или защитные очки

Россия приступила к разработке военной экипировки нового поколения под названием "Сотник" ("Центурион"). Особое внимание привлекает новый разрабатываемый бронежилет, способный остановить пулю 50-го калибра. Об этом пишет американское издание Popular Mechanics.Российская госкорпорация "Ростех" заявила о начале работ над новой экипировкой для российских военнослужащих. Экипировка "Сотник" должна начать поступать в российскую армию в 2025 году и заменить экипировку "Ратник". Изготовитель экипировки обещает прорывную технологию изготовления бронежилетов, которые смогут выдержать попадание пули 50-го калибра.Издание отмечает, что заявленные характеристики новой экипировки подчеркивают стремление разработчиков создать современную систему личного снаряжения военнослужащего.- пишет издание, добавляя, что вопрос вызывает только новый бронежилет.Броня "Сотника" будет состоять из легкого полиэтиленового волокна и брони, спроектированной так, чтобы выдерживать прямой выстрел из Браунинга М2 50-го калибра. Однако, по мнению журнала, "полиэтиленовая" броня, даже если и остановит пулю 50-го калибра, в чем авторы сомневаются, то удар будет такой силы, что бронежилет не сможет его компенсировать.В случае попадания пули 50-го калибра военнослужащий вряд ли сможет вести боевые действия, подводит итог издание.