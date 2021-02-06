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Popular Mechanics: Новый российский бронежилет остановит пулю 50-го калибра?

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Popular Mechanics: Новый российский бронежилет остановит пулю 50-го калибра?

Россия приступила к разработке военной экипировки нового поколения под названием "Сотник" ("Центурион"). Особое внимание привлекает новый разрабатываемый бронежилет, способный остановить пулю 50-го калибра. Об этом пишет американское издание Popular Mechanics.


Российская госкорпорация "Ростех" заявила о начале работ над новой экипировкой для российских военнослужащих. Экипировка "Сотник" должна начать поступать в российскую армию в 2025 году и заменить экипировку "Ратник". Изготовитель экипировки обещает прорывную технологию изготовления бронежилетов, которые смогут выдержать попадание пули 50-го калибра.

Издание отмечает, что заявленные характеристики новой экипировки подчеркивают стремление разработчиков создать современную систему личного снаряжения военнослужащего.

Экипировка (...) будет включать (...) противоминные ботинки, противотермический костюм для укрытия солдат от обнаружения противника и антирадарный элемент. Сотник также интегрирует владельца системы с автоматизированным командованием и управлением и микро-дронами, позволяя передавать собранные изображения в режиме реального времени на визор шлема или защитные очки

- пишет издание, добавляя, что вопрос вызывает только новый бронежилет.

Броня "Сотника" будет состоять из легкого полиэтиленового волокна и брони, спроектированной так, чтобы выдерживать прямой выстрел из Браунинга М2 50-го калибра. Однако, по мнению журнала, "полиэтиленовая" броня, даже если и остановит пулю 50-го калибра, в чем авторы сомневаются, то удар будет такой силы, что бронежилет не сможет его компенсировать.

В случае попадания пули 50-го калибра военнослужащий вряд ли сможет вести боевые действия, подводит итог издание.
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22 комментария
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  1. Narak-zempo
    Narak-zempo Сегодня, 10:45
    -2
    Сколько смеялись над российскими нанотехнологиями - но вот он, результат вполне материальный.
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 10:51
      +2
      Экипировка "Сотник" должна начать поступать в российскую армию в 2025 году и заменить экипировку "Ратник". Изготовитель экипировки обещает прорывную технологию

      Обещать - не значит жениться. Опять же, к "Роснано" эта контора не имеет отношения, хотя по сути то же самое.
    2. Пессимист22
      Пессимист22 Сегодня, 10:52
      +1
      Теперь будем в атаки на браунинги М2 ходить даже не нагибаясь smile пусть боятся.
    3. donavi49
      donavi49 Сегодня, 10:52
      +1
      Ну тут проблемы с физикой тела. 18 000 Дж куда рассеивать? Для сравнения, сейчас пик того что рассеивают тяжелые системы 3,5-4 кДж. Ну и опять же, есть возможность нарастить калибр. Даже дедовский ПТР и попытки сделать из него снайперскую винтовку - 32 000 Дж.
      1. Улиточник N9
        Улиточник N9 Сегодня, 10:58
        +1
        Да, да... рассеивать энергию пули 50-го калибра.... вот кираса....тоже предназначена была что-то там рассеивать.... в свое время..... request

        Любопытно, что судя по отметине-вмятине, пулю она все же, остановила, а вот ядро.... crying
        1. donavi49
          donavi49 Сегодня, 11:04
          +2
          Ну тут как раз ничего не рассеяла, а "Есть пробитие".

          Смысл в том, что технически можно сделать броню которая удержит больше - например озвученный крупнокалиберный пулемет. Проблема в скачкообраном нарастании энергии. Какой нить полицейский принимая в мягкий бронежилет с амортизационным слоем пулю с 350 Дж - отделается синяком. Армейские системы с распределением и серьезной амортизацией позволяют держать 7,62х39 - это уже 2000+ Дж. Они же в определенной конфигуарции позволяют держать 7,62х51/54 - а это уже до 3500-4000 Дж. Но 12,7 - это от 18000 Дж. Эту энергию надо куда-то деть. И если не придумать как ее отвести, то бронежилет то выдержит, более того, в могилке покойник будет как живой, только внутри будет фарш из органов и костей.
          1. Улиточник N9
            Улиточник N9 Сегодня, 11:10
            +1
            А вот образец закутанный... в шинель с поддевкой:

            Но это, как ни странно- образец для.....полиции, хотя и выглядит, очень уж- "милитаристски"
            1. aars
              aars Сегодня, 11:19
              +1
              Немцы любят разные железяки...
            2. Диван-батыр
              Диван-батыр Сегодня, 11:29
              0
              Цитата: Улиточник N9
              А вот образец закутанный... в шинель с поддевкой

              Тоже - вариант :

        2. Nikolaevich I
          Nikolaevich I Сегодня, 11:14
          +1
          Цитата: Улиточник N9
          судя по отметине-вмятине, пулю она все же, остановила, а вот ядро

          Ваши слова надо понимать,как пожелание разработчикам бронежилетов не останавливаться на достигнутом ? what
          1. Улиточник N9
            Улиточник N9 Сегодня, 11:16
            +1
            Да! Нет предела совершенству! fellow
            1. Улиточник N9
              Улиточник N9 Сегодня, 11:17
              +1
              Надеюсь, ирония тут доступна к пониманию? wink Или она, в такой теме-не уместна? winked
    4. Диван-батыр
      Диван-батыр Сегодня, 10:56
      0
      Цитата: Narak-zempo
      Сколько смеялись над российскими нанотехнологиями - но вот он, результат вполне материальный.

      Поясните, какое место в разработке перспективного средства защиты занимают nanoтехнологии ?
  2. Bradley
    Bradley Сегодня, 10:52
    +2
    Это же куча энергии, что будет с телом после остановки пули? Сердечко не остановится от такого удара? Легкие не порвет? А что ребрами будет?
    1. Попуас
      Попуас Сегодня, 11:03
      +2
      50 калибр в статье-это для понимания, что из себя представляет данное изделие
      1. Pike
        Pike Сегодня, 11:14
        0
        Нельзя не согласиться. Не значит, что "в атаки на браунинги М2 ходить даже не нагибаясь", это гарантированная защита от пуль меньшего калибра.
  3. сайгон
    сайгон Сегодня, 11:09
    0
    Пуля 50 калибра это как понимать ?
    В другой статье указывалось на 0, 5 " тоесть 12,7 мм . что всетаки ближе к истине .
  4. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 11:10
    0
    Даже если не пробьёт, собьёт с ног точно.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 11:21
      0
      Проблема сбития с ног в том, что процесс передачи энергии быстрее. То есть сначала органы в кашу, разрыв легких, а потом уже в полет. Пока умеют рассеивать до 4 кДж. Это так уверенно и без особого мудрения, но в тяжелых системах.

      50 калибр - 18 кДж.

      Тут банальная проблема с распределением энергии, даже нет вопросов в защите. Выпечь керамическую плиту от 12,7 вообще не проблема. И даже в России. Их прикручивают ко всяким бронемашинам и прочему защищенному транспорту.


      Вариант который видится - это экзоскелет жесткий, который будет принимать энергию на себя и падать. Но если ставить экзоскелет, то тогда вопросы защиты от 12,7 отпадают в целом, ибо на него можно повесить и 80-90 кг плиток. Вполне осуществимо, хоть сегодня, хоть из серийных и сертифицированных изделий.
      1. Улиточник N9
        Улиточник N9 Сегодня, 11:24
        0
        А, если "идти" еще дальше экзоскелетов, то.... "войны роботов"... yes
  5. профессор
    профессор Сегодня, 11:17
    0
    Броня "Сотника" будет состоять из легкого полиэтиленового волокна и брони, спроектированной так, чтобы выдерживать прямой выстрел из Браунинга М2 50-го калибра.

    Обещать еще не значит жениться. Прямой выстрел из Браунинга М2 50-го калибра на дистанции 1400 метров пробивает 19 мм стальной катаной брони...

    Броневой корпус БТР-80 изготавливается при помощи сварки из катаных листов гомогенной броневой стали толщиной от 5 до 9 мм.
  6. Tusv
    Tusv Сегодня, 11:29
    0
    Военмеды конечно не Боги, погибших к жизни не возвращают, но несколько робер вправить умеют. Лучше спросите блокадных военврачей. У моей бабушки были свои любимчики, которых по три раза зашивала, а немчура госпитали бомбила по чище окопы, но Ленинград не взяли. Вот теперь спрашивайте, остановит ли пуля бойца в Сотнике