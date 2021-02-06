Popular Mechanics: Новый российский бронежилет остановит пулю 50-го калибра?

Россия приступила к разработке военной экипировки нового поколения под названием "Сотник" ("Центурион"). Особое внимание привлекает новый разрабатываемый бронежилет, способный остановить пулю 50-го калибра. Об этом пишет американское издание Popular Mechanics.
Российская госкорпорация "Ростех" заявила о начале работ над новой экипировкой для российских военнослужащих. Экипировка "Сотник" должна начать поступать в российскую армию в 2025 году и заменить экипировку "Ратник". Изготовитель экипировки обещает прорывную технологию изготовления бронежилетов, которые смогут выдержать попадание пули 50-го калибра.
Издание отмечает, что заявленные характеристики новой экипировки подчеркивают стремление разработчиков создать современную систему личного снаряжения военнослужащего.
Экипировка (...) будет включать (...) противоминные ботинки, противотермический костюм для укрытия солдат от обнаружения противника и антирадарный элемент. Сотник также интегрирует владельца системы с автоматизированным командованием и управлением и микро-дронами, позволяя передавать собранные изображения в режиме реального времени на визор шлема или защитные очки
- пишет издание, добавляя, что вопрос вызывает только новый бронежилет.
Броня "Сотника" будет состоять из легкого полиэтиленового волокна и брони, спроектированной так, чтобы выдерживать прямой выстрел из Браунинга М2 50-го калибра. Однако, по мнению журнала, "полиэтиленовая" броня, даже если и остановит пулю 50-го калибра, в чем авторы сомневаются, то удар будет такой силы, что бронежилет не сможет его компенсировать.
В случае попадания пули 50-го калибра военнослужащий вряд ли сможет вести боевые действия, подводит итог издание.