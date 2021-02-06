В США попытались объяснить удлинение взлётно-посадочной полосы на авиабазе Хмеймим

Россия продолжает работы по модернизации своей военной базы Хмеймим в Сирии. Как показали спутниковые снимки, российские военные удлиняют одну из взлетно-посадочных полос, пишет The Drive.Спутниковые снимки российской военной базы Хмеймим, сделанные в декабре 2020 года, показали работы по удлинению одной из двух имеющихся на авиабазе взлетно-посадочных полос примерно на 1000 футов (304 метра). Работы ведутся с двух окончаний полосы.Издание отмечает, что после того, как Россия разместила свой военный контингент на авиабазе Хмеймим и взяла ее в аренду на 49 лет, авиабаза претерпела значительные изменения. Начиная с 2015 года российские военные расширили вертолетную базу, построили вспомогательную инфраструктуру и разместили средства обороны для пересечения атак на базу.Согласно спутниковым снимкам, база имеет две взлетные полосы, идущие с севера на юг. Работы ведутся на "западной" полосе, к которой с обоих окончаний добавляются удлинители. Прежняя длина ВВП составляла 9500 футов (2895 метров), новая составит примерно 10500 футов (3200 метров). Не исключается, что по окончании работ длина полосы будет еще больше. Кроме того, строится рулежная дорожка, соединяющая северные концы двух взлетно-посадочных полос базы.Длина существующей полосы даже без удлинения позволяет принимать все типы российских военных самолетов, включая Ан-124 "Руслан", что было не раз продемонстрировано при доставке в Сирию военной техники и личного состава. Однако, по мнению издания, удлиненная полоса позволит принимать более тяжело груженные военно-транспортные самолеты.Кроме того, по версии издания, после удлинения ВВП российские ВКС смогут разместить на авиабазе Хмеймим бомбардировщики Ту-22М3, Ту-95МС или Ту-160, а не использовать для этого территорию других государств, таких как Иран.