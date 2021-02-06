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Как спасали сбитых лётчиков во время Великой Отечественной: конкретные примеры

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При выполнении боевых заданий советские лётчики нередко сталкивались с организованной системой противовоздушной обороны противника.


Это приводило к потере самолёта, необходимости осуществлять катапультирование. При этом после катапультирования советский лётчик мог оказаться в тылу врага. Как в таком случае осуществлять операцию по его спасению? Каким образом вызволять лётчика с территории, которая контролировалась на тот момент немцами?

Есть немало случаев, когда операции по спасению были по-настоящему дерзкими. Многие из них описаны самими их участниками – в том числе в мемуарах, вышедших уже после завершения Великой Отечественной войны.

Спасали по-разному – с помощью заброшенных в тыл врага диверсионных групп, бойцами партизанских отрядов, с применением средств авиации. По вполне понятным причинам, такие операции были сопряжены с огромным риском, в том числе и для тех, кто сам выступает в роли спасателя.

Одна из разновидностей операций по спасению сбитых лётчиков – уничтожение позиций противника, в том числе средств его ПВО в зоне нахождения сбитого советского самолёта. Но для этого требовались немалые силы авиации, умелые действия в воздухе, которые привели бы к желаемому результату. К сожалению, бывало и так, что приводило это и к дополнительным потерям.

О том, как в годы Великой Отечественной спасали сбитых лётчиков, рассказывается в ролике на канале Sky Artist на конкретных примерах:

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5 комментариев
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 14:08
    +6
    Ничего не понял про катапультирование. Катапульт тогда не было.
    1. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Сегодня, 14:15
      +4
      Тоже "резануло" глаза. Автор торопился с рецензией.
      А насчёт спасения... Описывались единичные случаи, когда прилетал По-2 и забирал экипаж, иногда садился товарищ из звена и забирал сбитого, а чаще всего - своими ножками, через линию фронта. И, конечно, не всегда удачно...
    2. тасха
      тасха Сегодня, 14:17
      +2
      Были, но у немцев, это если режим занудства включить. winked
      Но авторы, конечно, выдали.То ли ещё будет, хе..

      Как вам такое: "При выполнении боевых заданий советские лётчики нередко сталкивались с организованной системой противовоздушной обороны противника. Это приводило к потере самолёта, необходимости осуществлять катапультирование."
      Только столкнулись с организованной системой ПВО - всё, самолёт потерян...
  2. Самый вежливый
    Самый вежливый Сегодня, 14:33
    +1
    Анонс полнейшая чушь , поэтому и видео смотреть не буду...
  3. Липчанин
    Липчанин Сегодня, 14:34
    0
    Статья какая то непонятная
    Такое впечатление, что автор её на коленке писал и впопыхах
    Отсюда и
    необходимости осуществлять катапультирование. При этом после катапультирования