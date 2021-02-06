Как спасали сбитых лётчиков во время Великой Отечественной: конкретные примеры

При выполнении боевых заданий советские лётчики нередко сталкивались с организованной системой противовоздушной обороны противника.
Это приводило к потере самолёта, необходимости осуществлять катапультирование. При этом после катапультирования советский лётчик мог оказаться в тылу врага. Как в таком случае осуществлять операцию по его спасению? Каким образом вызволять лётчика с территории, которая контролировалась на тот момент немцами?
Есть немало случаев, когда операции по спасению были по-настоящему дерзкими. Многие из них описаны самими их участниками – в том числе в мемуарах, вышедших уже после завершения Великой Отечественной войны.
Спасали по-разному – с помощью заброшенных в тыл врага диверсионных групп, бойцами партизанских отрядов, с применением средств авиации. По вполне понятным причинам, такие операции были сопряжены с огромным риском, в том числе и для тех, кто сам выступает в роли спасателя.
Одна из разновидностей операций по спасению сбитых лётчиков – уничтожение позиций противника, в том числе средств его ПВО в зоне нахождения сбитого советского самолёта. Но для этого требовались немалые силы авиации, умелые действия в воздухе, которые привели бы к желаемому результату. К сожалению, бывало и так, что приводило это и к дополнительным потерям.
О том, как в годы Великой Отечественной спасали сбитых лётчиков, рассказывается в ролике на канале Sky Artist на конкретных примерах: