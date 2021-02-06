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На «Северной верфи» назвали сроки сдачи эллинга для строительства кораблей океанской зоны

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На «Северной верфи» назвали сроки сдачи эллинга для строительства кораблей океанской зоны

Судостроительный завод "Северная верфь" получит новый эллинг для строительства кораблей океанской зоны в 2022 году. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Игорь Орлов.


По словам Орлова, строительство нового эллинга идет по графику, без срывов, окончание строительства планируется в этом году, сдача в эксплуатацию - в 2022 году. В новом эллинге будет два стапельных места шириной более 50 метров и длиной 240, что позволит строить корабли и суда океанской зоны.

На 2021 год планируется завершение строительства, сдача - в 2022 году

- приводит ТАСС слова гендиректора.

Планируется, что новый эллинг будет использован для строительства фрегатов модернизированного проекта 22350М. При этом сроки закладки головного корабля серии пока не определены, хотя госконтракт на разработку и строительство первого фрегата серии подписан.

Дата закладки головного фрегата пока не установлена. Разработкой нового перспективного корабля дальней морской зоны занимается Северное проектно-конструкторское бюро в Санкт-Петербурге

- пояснил Орлов.

Ранее в Объединенной судостроительной компании заявили, что строительство новой серии фрегатов проекта 22350М начнется после введения в строй нового эллинга на "Северной верфи". По неподтвержденной информации, головной корабль серии должен войти в состав флота не позднее 2027 года, всего серия составит не менее 4-х фрегатов.
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22 комментария
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  1. красноярск
    красноярск Сегодня, 12:55
    +10
    Ну что тут скажешь? Здорово!!!
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 13:15
      0
      Здорово. Но какие движки будут стоять на 22350М? Надо начать ОКР по движкам как можно быстрее,чтобы история с фрегатами проекта 22350 не повторилась когда корабли построены и годами ждут двигатели. Пока только что то там рассматривают.
      . МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) рассматривает два опытно-конструкторских проекта создания морских двигателей мощностью до 35 тыс. лошадиных сил. Об этом сообщил генеральный директор ОДК Александр Артюхов.

      "У нас три сегодня целевые ниши по лошадиным силам: от 6 до 27 тыс. Дополнительно обсуждаются два ОКРовских проекта до 35 тыс. лошадиных сил", - сказал Артюхов в интервью программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

      https://tass.ru/armiya-i-opk/10478799
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 13:35
        +4
        Недавно была статья на ВО, что сейчас ОСК запиливает одну ГЭУ для фрегата раз в два года, а если напряжется, то может делать по одной ГЭУ в год. Для УДК используются такие же ГЭУ, а их четыре хотят построить. Если не принять срочных мер, то четыре фрегата будут строить 8-10 лет. В какой-нибудь Норвегии за этот же срок ещё больше построят.
        1. OrangeBigg
          OrangeBigg Сегодня, 13:37
          +1
          Думаю меры примут.
          1. Бородач
            Бородач Сегодня, 13:53
            +1
            Цитата: OrangeBigg
            Думаю меры примут.

            Тут не меры нужны, а готовые работоспособные ГЭУ для кораблей.
    2. фигвам
      фигвам Сегодня, 13:34
      -2
      Цитата: красноярск
      Ну что тут скажешь? Здорово!!!

      Будет кому авианосец охранять.
  2. Охотовед 2
    Охотовед 2 Сегодня, 12:57
    +6
    Молодцы Питерцы good !!! В Добрый Путь!
    1. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 13:37
      +1
      Цитата: Охотовед 2
      В Добрый Путь!

      А как с рабочей конструкторской документацией?
      И металл уже купили и начали его резку?
      А модельку 1/72 Крыловцы уже в бассейне купали?
      А как с новыми образцами "фарша"? Контрики уже озадачены и начали ваять? Или все еще в прожектах витают?...
      и таких вопросов -- вагон и еще "целая платформа" -- заметьте, не "малая тележка"! -- а именно платформа! (для негабаритных вопросов субчикам)
      1. OrangeBigg
        OrangeBigg Сегодня, 14:19
        +2
        Над конструкторской документацией 22350М работают.
        1. Удав КАА
          Удав КАА Сегодня, 14:26
          +1
          Так после того как в нее, сердешную, вникнут по уши...Оснастку требуется делать, стапель готовить, блоки-секции ваять, а потом все это стыковать умело и точно... Компетенцию, то бишь иметь нужно...
          А она у нас есть!? А кадры мы подготовили к новым технологиям сборки?
          И так до умопомрачения можно задавать вопросы.
          А обыватель одно: -- Почему медленно, почему не как в Штатах или ЮК!!!
          (Сложная это штука -- коромысло...-- говаривал мне отец.
          - Ну почему же сложная?
          - Потому, что нагрузку равномерно распределяет, сынок") yes
          1. OrangeBigg
            OrangeBigg Сегодня, 14:32
            0
            Вы не заметили что 22350М является по сути дальнейшим развитием уже освоенного в производстве фрегата 22350?Да кое какие отличия по тем же движкам будут. Но а в остальном многое позаимствуют от строящихся фрегатов проекта 22350. Там уже все испытано.
            1. Удав КАА
              Удав КАА Сегодня, 14:41
              +2
              Цитата: OrangeBigg
              Вы не заметили что 22350М является по сути дальнейшим развитием уже освоенного в производстве фрегата 22350?

              Ну да, ну да... Вот только почему вы пропустили мимо шапки с ушами инфу о том, что внедряется новый метод сборки -- от агрегатно-блочного переходят к секционному...И опыта такой сборки пока нет... Можно вспомнить примеры, когда из-за модернутости приходилось разбирать уже готовые корпуса, т.к. "виртуальное моделирование" этого предусмотреть не смогло... (Немцы и французы в свое время в этом отличились).
              Так что, НЕ ФАКТ!
              АГА.
              1. OrangeBigg
                OrangeBigg Сегодня, 14:46
                0
                . Вот только почему вы пропустили мимо шапки с ушами инфу о том, что внедряется новый метод сборки -- от агрегатно-блочного переходят к секционному...

                Значит знают что делают. Все когда то в первый раз бывает. Надо идти в ногу со временем. Это даже хорошо когда новые технологии осваиваются. Кто то недавно говорил что мы без украинских движков для вертолетов и кораблей не сможем. В итоге смогли. И тут даст Бог осилим новую технологию производства. Не впервой .
  3. МорякЧФ
    МорякЧФ Сегодня, 13:01
    +4
    Кораблей 22350М нужно не 4, а как минимум 14!
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 13:05
      +3
      Ну, "не сразу Москва строилась". Учитывая наши возможности.Но я с Вами согласен-на БФ и ЧФ по кораблю, как флагманом, остальные на СФ и ТОФ
      1. OrangeBigg
        OrangeBigg Сегодня, 13:07
        +2
        Вот вот. Сдачу фрегатов проекта 22350 «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков» перенесли на 2022 и 2023 годы. Но проблемы с поставками двигателей уже решены.
        . Завод «Северная верфь» передаст Военно-морскому флоту России третий и четвертый фрегаты проекта 22350 «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков» позже запланированного срока из-за проблем с поставками отечественных двигателей, рассказал генеральный директор предприятия Игорь Орлов.

        «Один сдается в следующем году, в 2022-м, и один в 2023-м», – передает сообщение Орлова РИА «Новости».

        Ранее сообщалось, что серийный фрегат «Адмирал Головко» передадут ВМФ в 2021 году. Его швартовные испытания должны были начаться летом этого года.

        Гендиректор «Северной верфи» уточнил, что проблемы с поставками двигателей уже решены. Турбины на «Адмирал Головко» погружены, в конце 2021 – начале 2022 года предприятие планирует начать ходовые испытания корабля. Кроме того, на верфи сейчас строятся однотипные корабли «Адмирал Чичагов» и «Адмирал Амелько», в июле прошлого года были заложены фрегаты «Адмирал Спиридонов» и «Адмирал Юмашев», которые получат по 24 ячейки для ракет. У первых шести кораблей их было 16.


        https://m.vz.ru/news/2021/2/4/1083524.html
    2. URAL72
      URAL72 Сегодня, 13:08
      +2
      Думаю и 14 будет маловато. Они должны заменить эсминцы, и частично крейсера и фрегаты, так что 36-40, это оно! Но дорого...
      1. Опасный
        Опасный Сегодня, 13:38
        -3
        40 нормально. К тому времени должны решить по авианосцам, так что к началу 30х в составе вмф будет 3-4 полноценных ауг. Посмотрим, как американцы запоют тогда
        1. Whatislove
          Whatislove Сегодня, 13:52
          +2
          4 авианосца за 9 лет???Вы с дубу рухнули? 1)Где строить будете 2)На какие шиши 3) Убираете возможность сдвигов в право 4)А какие именно авианосцы строить будем?У нас уже разработан?
  4. Ilya098
    Ilya098 Сегодня, 13:15
    +2
    строительство нового эллинга идет по графику, без срывов

    Такие новости радуют, так держать good
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:29
    0
    Ну ветер в парус так сказать!
  6. voronkin
    voronkin Сегодня, 14:53
    -1
    Судоверфи России ,это главное направление сейчас ..И денег на них жалеть не нужно ! Я так понимаю высказывание что " У России ,только два союзника Армия и Флот!" сейчас очень актуально и свои плоды уже приносит..
    Запад, мира запрашивает,пока скромно и визгливо ..Но скоро склонит голову и Россия этого добъется обязательно ..