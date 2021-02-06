На «Северной верфи» назвали сроки сдачи эллинга для строительства кораблей океанской зоны

Судостроительный завод "Северная верфь" получит новый эллинг для строительства кораблей океанской зоны в 2022 году. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Игорь Орлов.
По словам Орлова, строительство нового эллинга идет по графику, без срывов, окончание строительства планируется в этом году, сдача в эксплуатацию - в 2022 году. В новом эллинге будет два стапельных места шириной более 50 метров и длиной 240, что позволит строить корабли и суда океанской зоны.
На 2021 год планируется завершение строительства, сдача - в 2022 году
- приводит ТАСС слова гендиректора.
Планируется, что новый эллинг будет использован для строительства фрегатов модернизированного проекта 22350М. При этом сроки закладки головного корабля серии пока не определены, хотя госконтракт на разработку и строительство первого фрегата серии подписан.
Дата закладки головного фрегата пока не установлена. Разработкой нового перспективного корабля дальней морской зоны занимается Северное проектно-конструкторское бюро в Санкт-Петербурге
- пояснил Орлов.
Ранее в Объединенной судостроительной компании заявили, что строительство новой серии фрегатов проекта 22350М начнется после введения в строй нового эллинга на "Северной верфи". По неподтвержденной информации, головной корабль серии должен войти в состав флота не позднее 2027 года, всего серия составит не менее 4-х фрегатов.