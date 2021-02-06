ВМС Украины приняло окончательное решение о перевооружении катеров типа Island

Командование Военно-морских сил Украины приняло окончательное решение отказаться от установки советского вооружения на украинские патрульные катера типа Island – Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск". Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на Министерство обороны Украины.В настоящее время на катерах установлены одноствольные советские артустановки 2М-3М калибра 25 мм. Подчеркивается, что установка этого устаревшего вооружения была вынужденной, катера предлагалось перевооружить. Споры на эту тему велись в течение всего 2020 года, предлагались различные варианты, в том числе установка 30-мм шестиствольной артустановки АК-306 и однотрубных торпедных аппаратов.Теперь принято решение окончательно отказаться от советского/российского вооружения и замерить его американским, тем самым унифицировав с другими катерами типа Island, которые только будут переданы США Украине.На всех катерах будут установлена 30-мм дистанционно управляемая артиллерийская система MSI Seahawk DS A2 30mm Mk44S Bushmaster. Кроме того, "Славянск" и "Старобельск" оснастят украинской БИУС "Контур", которую в будущем планируется заменить на систему управления НАТО по причине невысокой эффективности украинской системы.Ранее сообщалось, что катера, которые обещают поставить США, придут на Украину с уже установленными корабельными системами и вооружением.