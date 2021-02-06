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ВМС Украины приняло окончательное решение о перевооружении катеров типа Island

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ВМС Украины приняло окончательное решение о перевооружении катеров типа Island

Командование Военно-морских сил Украины приняло окончательное решение отказаться от установки советского вооружения на украинские патрульные катера типа Island – Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск". Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на Министерство обороны Украины.


В настоящее время на катерах установлены одноствольные советские артустановки 2М-3М калибра 25 мм. Подчеркивается, что установка этого устаревшего вооружения была вынужденной, катера предлагалось перевооружить. Споры на эту тему велись в течение всего 2020 года, предлагались различные варианты, в том числе установка 30-мм шестиствольной артустановки АК-306 и однотрубных торпедных аппаратов.

Теперь принято решение окончательно отказаться от советского/российского вооружения и замерить его американским, тем самым унифицировав с другими катерами типа Island, которые только будут переданы США Украине.

На всех катерах будут установлена 30-мм дистанционно управляемая артиллерийская система MSI Seahawk DS A2 30mm Mk44S Bushmaster. Кроме того, "Славянск" и "Старобельск" оснастят украинской БИУС "Контур", которую в будущем планируется заменить на систему управления НАТО по причине невысокой эффективности украинской системы.

Ранее сообщалось, что катера, которые обещают поставить США, придут на Украину с уже установленными корабельными системами и вооружением.
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22 комментария
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  1. oleg-gr
    oleg-gr Сегодня, 14:04
    -2
    Москитный флот готовят к "великим" сражениям. Много у великих у.к.р.о.в денег в бюджете, раз меняют вооружение. Или важные люди у распила стоят. Заработка требуют.
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 14:13
      0
      Надо готовить разведовательно-ударные БПЛА Орион-РУ или вертолеты к встрече с этим москитным флотом. Думаю ЛМУР(25 км),Вихрь-1(10 км),Х-38 (70 км) разных модификаций подойдут в качестве оружия подавления этой мелюзги.
    2. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 15:09
      +2
      Вот ответ тем, кому на Руси жить очень плохо и они хотят перемен - Украина, по которой можно не один учебник выпустить и научно-популярный фильм снять "Как профукать все, включая честь и достоинство целого народа!" Покупать в американском секонд-хенде устаревшие катера, ломать голову какую пукалку на них поставить, чтобы хоть чем то это было похоже на единицу ВМФ,хотя еще 30 лет назад сами могли строить авианесущие крейсера...Вот и весь сказ, в том числе и всем местным борцунам с "тоталитарным" режимом! А я пока с удовольствием смотрю, как со стапелей Адмиралтейских верфей,мимо которых часто приходиться хаживать, сходит очередной боевой корабль!
  2. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 14:11
    +4
    Все логично. Разнобой в вооружении это абсурд. О катерах говорить не буду - я далек от флота.
  3. Emil Mamedoff
    Emil Mamedoff Сегодня, 14:12
    +3
    И 2 пистолета Макарова на ручных турелях, спереди и сзади корабля.
    (Для увеличения боевой мощи катеров, или просто застрелиться ими прежде чем в очередной раз поймает ФСБ)
    1. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 14:28
      0
      Цитата: Emil Mamedoff
      И 2 пистолета Макарова на ручных турелях, спереди и сзади корабля.

      "А вы друзья как не садитесь
      Всё в музыканты не годитесь" И, А. Крылов
      На всех катерах будут установлена 30-мм дистанционно управляемая артиллерийская система MSI Seahawk DS A2 30mm Mk44S Bushmaster.
  4. Кonstanty
    Кonstanty Сегодня, 14:13
    +1
    Я не совсем понимаю украинцев - ведь они сами производят различные боевые модули, вооруженные 30-мм пушками, у них есть боеприпасы и т. Д.

    Между тем цена одной ракеты 30x173 для пушки Bushmaster Mk44 составляет более 250 долларов (Польша, например, закупив партию из 152000 патронов для Росомакс, заплатила 168 млн злотых).

    Дорого - в чем смысл?
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 14:17
      +2
      Тут надо понимать не интересы колонии,а интересы метрополии. Американцы продвигают интересы своего ВПК и как скажут так и будет. Украинцам запрещено принимать самостоятельные решения.
    2. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Сегодня, 14:23
      +2
      30 мм украинская/советская пушка отличается от боеприпасов НАТО. При их стремлении в альянс - все разумно.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:01
      -1
      Цитата: Кonstanty
      Дорого - в чем смысл?

      Свидомую голову тяжело понять, да и лучше не запариваться.
  5. BAI
    BAI Сегодня, 14:17
    +2
    придут на Украину с уже установленными корабельными системами и вооружением.

    Тогда вообще непонятно, что они там обсуждали. Будут жрать, что дают.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:02
      0
      Цитата: BAI
      Тогда вообще непонятно, что они там обсуждали.

      Создавали вид бурной деятельности.
  6. Саша с Уралмаша
    Саша с Уралмаша Сегодня, 14:19
    0
    Это вам не бордюры менять,тут понимать надо!Оружейка по ремонту ?Не не слыхал!
  7. Nikon OConor
    Nikon OConor Сегодня, 14:20
    +2
    Интересует такой вот вопрос. У надводных кораблей капитанами должны быть (условно): кап1 - корабли 1 ранга, кап2 - 2 ранга, кап 3 - соответственно. На малые корабли, и ракетные катера и пр. капитанами ходят каплеи и иногда мичманы.
    Внимание вопрос!
    На чем ходят ранговые капитаны Украины, и есть ли они?))
    1. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 14:30
      +1
      Цитата: Nikon OConor
      На чем ходят ранговые капитаны Украины, и есть ли они?

      Не на чём, а куда
      И ходют они в штаб, на обед и домой lol
      1. Nikon OConor
        Nikon OConor Сегодня, 14:32
        +1
        принимается!
        хотелось бы еще вариантов))
        1. Липчанин
          Липчанин Сегодня, 14:36
          -2
          Цитата: Nikon OConor
          хотелось бы еще вариантов))

          В штаб из дома
          На обед в буфет
          Сначала к любовнице, потом домой. lol
          1. Nikon OConor
            Nikon OConor Сегодня, 14:40
            0
            Вообще я имел ввиду корабли drinks
          2. Nikon OConor
            Nikon OConor Сегодня, 14:42
            0
            Просто не в курсе как-то что из ранговых кораблей сейчас у Украины ходит, что плавает и что уже даже не плавает, а так же сколько ранговых капитанов в составе МВСУ
        2. Сидор Аменподестович
          Сидор Аменподестович Сегодня, 14:46
          -1
          Цитата: Nikon OConor
          принимается!
          хотелось бы еще вариантов))

          Не куда, а сколько.
          Три-четыре раза днём, и один раз ночью. Если здоровье более-менее в порядке.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:18
      0
      Цитата: Nikon OConor
      На чем ходят ранговые капитаны Украины, и есть ли они?))

      Судя по тому, что у них один ранговый корабль "Сагайдачный", а остальные безранговые.
      В СССР до введения персональных званий, была безранговая система, командир любого корабля носил 4 шеврона. В гражданском флоте всего мира такая система существует до сих пор.
      Если ВМС страны имеют небольшое количество кораблей всех типов, то такая система им подходит. При этом создаётся показушный рейтинг ВМС для своих граждан, что определяет корабельный состав, а количество высшего и старшего офицерского состава.
      Так они сравниваются с передовыми державами.
      К примеру в Британии в HMS около 1000 таких офицеров, и на Украине тоже около 1000,
      и уже виртуальны силы ВМС этих стран уравнялись, скоро украинские ВМС так догонят и ВМС США, или Китая.
  8. voronkin
    voronkin Сегодня, 14:46
    0
    Зеленский крутой чувак ,если принял такое глобальное решение для "ВМС украины"..
    Адмиралы ВСУ скоро опять получат награду "имени бандеры " ..
    Россия насторожилась и в панике уводит свой Флот на безопасную позицию .. laughing