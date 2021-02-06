Саакашвили предсказал Украине потерю части территории

Война на этом не только не закончится – к сожалению, она усиливается, мы уходим на другой этап войны, но это так. И то, что стреляют, – это продолжение этого всего. Будут стрелять еще больше, давайте не будем себя обманывать. Будут стрелять гораздо больше

(...) им надо обязательно контролировать Мариуполь и Херсон. И они будут готовить основания

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предрек Украине потерю Мариуполя и Херсона из-за наступления российской армии. Об этом он заявил в эфире очередного украинского ток-шоу.Саакашвили уверен, что Украина потеряет ряд территорий, а закрытие оппозиционных каналов Зеленским только поспособствует этому, переведя войну на Донбассе на новый виток.- заявил он.Усиление противостояния, по мнению грузинского опального политика, воспользуется Россия, которая захватит ряд территорий, включая Мариуполь и Херсон. Это необходимо Путину, чтобы создать плацдарм для "содержания" Крыма и обеспечения его водой. Саакашвили убежден, что Россия уже готовит основания для проведения военной операции.- утверждает бывший губернатор Одесской области.Со своей стороны отметим, что это не первое предсказание Саакашвили о нападении России на Украину. Ранее бывший грузинский президент уже предсказывал потерю украинским государством части территорий. По мнению других украинских политиков, Украина может потерять от шести до восьми областей в результате "внешней агрессии" или гражданской войны в случае нового майдана.