Военное обозрение
Войти Регистрация

Саакашвили предсказал Украине потерю части территории

52
Саакашвили предсказал Украине потерю части территории

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предрек Украине потерю Мариуполя и Херсона из-за наступления российской армии. Об этом он заявил в эфире очередного украинского ток-шоу.


Саакашвили уверен, что Украина потеряет ряд территорий, а закрытие оппозиционных каналов Зеленским только поспособствует этому, переведя войну на Донбассе на новый виток.

Война на этом не только не закончится – к сожалению, она усиливается, мы уходим на другой этап войны, но это так. И то, что стреляют, – это продолжение этого всего. Будут стрелять еще больше, давайте не будем себя обманывать. Будут стрелять гораздо больше

- заявил он.

Усиление противостояния, по мнению грузинского опального политика, воспользуется Россия, которая захватит ряд территорий, включая Мариуполь и Херсон. Это необходимо Путину, чтобы создать плацдарм для "содержания" Крыма и обеспечения его водой. Саакашвили убежден, что Россия уже готовит основания для проведения военной операции.

(...) им надо обязательно контролировать Мариуполь и Херсон. И они будут готовить основания

- утверждает бывший губернатор Одесской области.

Со своей стороны отметим, что это не первое предсказание Саакашвили о нападении России на Украину. Ранее бывший грузинский президент уже предсказывал потерю украинским государством части территорий. По мнению других украинских политиков, Украина может потерять от шести до восьми областей в результате "внешней агрессии" или гражданской войны в случае нового майдана.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
52 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 17:06
    +3
    Как же любят на Украине всяких "эксов" и "бывших". То Кравчука из нафталина достанут, то "джигита" из за моря....
    И что интересно - все что то знают!
    1. hirurg
      hirurg Сегодня, 17:16
      +5
      Саакашвили уверен, что Украина потеряет ряд территорий
      Грузинский предсказатель потерял Абхазию и Южную Осетию.
      Гоните его со своей земли.
      Он беду приносит.))))
      1. Лексус
        Лексус Сегодня, 18:10
        +2
        Почему-то на ВО принято радоваться сдохшей у соседа корове, несмотря на то, что на Украине у многих есть родственники, простые граждане, которые, как минимум, за добрососедские отношения с Россией, коим имеющий место бардак тоже не нравится, но их никто не слышит. Всегда нужно стремиться стать лучше успешных. Превозноситься же на фоне упавшего - верный способ в конце концов оказаться на его уровне/месте. Что мы, собственно, и видим.
        1. Вождь краснокожих
          Вождь краснокожих Сегодня, 18:14
          0
          Об указанной Вами тенденции здравомыслящие и адекватные участники ВО упоминали не раз. Но диванных генералов "кормить" чем то и вызывать бурную радость нужно?
          1. Лексус
            Лексус Сегодня, 18:23
            0
            Вы выше написАли про эксов. Так у нас, в России, таких почти нет. Чиновники и воротилы бизнеса (часто это одни и те же гримасы через "прокладки"), которые "друзья друга", не тонут. Как и у "патрона" - у них безлимит на "обнуления". Так и обогащаются на высоких постах в омолаживающих масках. Мы от этого лучше жить не стали. Наоборот, с каждым годом всё хуже и хуже. Прозаседались они. Пора итоги подводить. В Народном суде.
        2. антивирус
          антивирус Сегодня, 18:17
          0
          вот и должны родственники воссоединиться. заканчивать надо такие меж. гос отношения. Галичина найдет так же своих родственников
          1. Лексус
            Лексус Сегодня, 18:26
            0
            В Галичине процент отмороженных не сильно от Киева и, например, Полтавы отличается. Просто они агрессивнее. У меня мама была с Ровенщины - заслуженный филолог, НАСТОЯЩАЯ РУССКАЯ ЖЕНЩИНА. С какого рожна врагам Родную землю отдавать?
        3. hirurg
          hirurg Сегодня, 18:22
          0
          Да никто не радуется, глядя на Украину.
          Более того каждый из нас не просто говорит, а кричит:- Что вы делаете? Остановитесь!
          Но смотря на эти танцы на граблях, видя белые нити кукловодов на их руках.
          Нет слов дальше.
          Ну хотят самоубиться, что сделаешь?
          Коллективной психиатрии нет.
      2. alexmach
        alexmach Сегодня, 18:24
        0
        Грузинский предсказатель потерял Абхазию и Южную Осетию

        Дуж, по чему по чему а по потере территорий он большой специалист.
    2. Borik
      Borik Сегодня, 17:18
      +2
      А что ещё им было нужно сделать чтоб на таких оракулов обратили внимание? Только предсказать что Россия только и разрабатывает день и ночь планы как бы оттяпать пол Украины себе. Да и все беды что приключились с Украиной тоже из-за России.
      1. СРЦ П-15
        СРЦ П-15 Сегодня, 17:30
        +3
        Саакашвили предсказал Украине потерю части территории

        Мишико! Нельзя такие страшные сказки рассказывать украинцам на ночь! Там и так уже 3 телеканала закрыли, четвёртый на подходе! Так Украина вообще без телевидения останется! laughing
      2. oleg-gr
        oleg-gr Сегодня, 17:45
        0
        Все предсказывают украм потерю территорий. Только сроки не называют. Как пишут некоторые ученые, через несколько миллиардов лет планета Солнце поглотит планету Земля. Сроки не для нашего поколения.
        1. Егоза
          Егоза Сегодня, 18:18
          0
          Цитата: oleg-gr
          Все предсказывают украм потерю территорий.

          А так и будет! И, действительно, все это знают! Уже и местечки себе за бугром приглядели. Просто все выжидают: "А кто начнет первым". Россия или страны, нацелившиеся на ЗУ.? И чтобы отвлечь внимание от того, что делается на ЗУ, нужно активно катить бочку на Россию
    3. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 17:49
      +3
      Цитата: Вождь краснокожих
      Как же любят на Украине всяких "эксов" и "бывших". То Кравчука из нафталина достанут, то "джигита" из за моря....
      И что интересно - все что то знают!

      Так чем дремучей и чем дичее извергаются мысли, тем больше восторг отожжённых самостийников и оголтелых националистов . Поэтому и задействуются такие "кадры" ...
      1. Инсургент
        Инсургент Сегодня, 17:59
        +6
        Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предрек Украине потерю Мариуполя и Херсона из-за наступления российской армии.


        Не могу расписываться в планах РФ относительно Херсона, но МЫ на Марике , когда "прозвонит звонок" , точно не остановимся , как летом 2014 , когда случился "минск-1"...

        Да и укропы прекрасно осознают, что при потере Мариуполя, им в Донбассе ловить уже больше нечего, нет мест ,где можно всерьёз "зацепиться".
        Потеряв Мариуполь, им остаётся лишь откатываться за пределы Донбасса, к Днепру , по примеру немчуры в 1943 году.

        1. Вождь краснокожих
          Вождь краснокожих Сегодня, 18:04
          -1
          Да, да... Помним обещания... Минуя Германию, сразу брать Великобританию. Ла Манш, наверное, мешает сказанное воплотить в действительность?
          1. Инсургент
            Инсургент Сегодня, 18:13
            0
            Цитата: Вождь краснокожих
            Да, да... Помним обещания... Минуя Германию, сразу брать Великобританию. Ла Манш, наверное, мешает сказанное воплотить в действительность?

            А вы ,Вождь, не выхватывайте глупости "о Ла-Манше" , если они есть(были) где-то в ДНР и ЛНР и не интерпретируйте их так, как вам ваша украинскость нашёптывает , а взяли бы и определились наконец - россиянин вы "на все сто" или каким-то куском застряли в дебрях Окраины, причём в не самой её лучшей , по морали части .

            О таких "бросках до Лиссабона" писали возможно решимые , но не совсем умные люди.
            1. Вождь краснокожих
              Вождь краснокожих Сегодня, 18:23
              0
              То есть высказывание Александра Захарченко ( покойного) вы называете глупостью?!
              Я - советский человек! И горжусь этим. Попробовали бы вы в советское время такую риторику, как сейчас использовать, так вас быстро бы на "канатчикову дачу" отправили! Это у вас в голове что то перевернулось и раскол произошел. А я ни от кого не откажусь.
              P. S. Только, бога ради, не приписывайте мне Бандеру, ОУН, АТО и остальной винегрет из вашего сознания. Мои друзья и родственники такие же советские люди, которые адекватно вписались в современные реалии. Кравчука, Мишико, Рабиновича, Зе, Пороха и Медведчук а не признают. Живут простой жизнью, не деля на чёрное и белое, а осознавая, что есть ещё и оттенки. Так что лозунги свои и плакаты оставьте для единомышленников. Мне с вами не по пути.
              1. Инсургент
                Инсургент Сегодня, 18:28
                0
                Цитата: Вождь краснокожих
                Мои друзья и родственники такие же советские люди, которые адекватно вписались в современные реалии.

                Да, я помню, что вы писали об отце,который одобрительно воспринял последний переворот ("майдан") на Окраине.
                И "АТО" наверное благословил, и Крым по его мысли очевидно окупований ?

                Адекватно вписался, классический приспособленец-хатаскрайник yes good

                Gut, Vater, gut ! (Добре батько, добре !)
    4. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:09
      +1
      Цитата: Вождь краснокожих
      Как же любят на Украине всяких "эксов" и "бывших". То Кравчука из нафталина достанут, то "джигита" из за моря...

      Михаил конечно уникум, нафталина на нём больше, чем у любой бабульки в сундуке.
      И везде он нужен "как пятое колесо в телеге". Удивительно что его допустили на телеканал. Или уже больше некого запустить в эфир.
      1. антивирус
        антивирус Сегодня, 18:21
        0
        рядом Аваков сидит?.. вот радость для асирийца без родины жить и таких мишек слушать
        1. котик-русич
          котик-русич Сегодня, 18:29
          0
          Цитата: антивирус
          рядом Аваков сидит?.. вот радость для асирийца без родины жить и таких мишек слушать
          Арсен Борисович Аваков -
          Отец - Борис Суренович Авакян - армянин, Мать - Тани Матвеевна Габараева - осетинка.
      2. alexmach
        alexmach Сегодня, 18:29
        0
        Меня другое удивляет - дикая любовь Украинцев к харизматичным популистам. Я понимаю причины успешности Тимошенко. И я понимаю причины её провала - болтать не мешки ворочать. Но как после её то провала всплыл сначала Сеня, потом ещё и этот, да и рейтинги дамы с косой по слухам тоже потихоньку лезут вверх. Я совершенно не понимаю как может настолько ничему не учить собственный же опыт.
    5. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 18:13
      +1
      Мне тут попалась статья с украинской помойки о соцопросах про рейтинги тамошних политиков. Так вот что меня удивило - не закономерное падение уровня доверия к Зеленскому и его партии, а о том, что если бы сейчас случились президентские выборы, то борьба бы развернулось между Зеленским, Порошенко и...Ключко! У этой территории нет будущего от слова вообще! Мишико не надо теряться - везде нужно говорить, что он единственный, кто может сдержать Россию, в случае нападения и мелким шрифтом (шепотом) добавлять - правда только на 5 дней...Шепот никто не разберет, а за первую часть реплики его украинцы выберут своим новым клоу...президентом, как пить дать! Это же край непуганых гарных хлопцев - "Ключко,наш рулевой!" laughing
  2. Сергей39
    Сергей39 Сегодня, 17:11
    +4
    Опоздал Саакашвили уже, с такими предсказаниями.
    1. Балу
      Балу Сегодня, 17:55
      +4
      Цитата: Сергей39
      Опоздал Саакашвили уже, с такими предсказаниями.

      Триумф демократии в\на Украине: бомжу, который живет на крыше, дали слово... wassat lol laughing laughing wink
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:12
    +4
    У них своих "пророков" не хватает, что ли? теперь галстукоедов стали слушать ... совсем плохо, видать, стало.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 17:21
      +1
      Этот даже украинских пророков перещеголял... hi
    2. котик-русич
      котик-русич Сегодня, 17:23
      +2
      Цитата: rocket757
      теперь галстукоедов стали слушать ... совсем плохо, видать, стало.
      А М. Саакшвили в студии без галстука, после седененого в 2008г нового так и не завёл... yes
  4. Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Сегодня, 17:15
    +2
    Саакашвили нужно отправить на "Битву экстрасенсов". Там он ещё не был.
  5. carstorm 11
    carstorm 11 Сегодня, 17:15
    0
    Дайте ему уже похмелиться кто нибудь) опять глюки начались)
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 17:17
    0
    Из жевателя галстуков, мягко перешёл в карслоны одесских крыш... Теперь решил стать предсказателем. Уникальная личность этот Саакашвили... Куда же дальше его судьба занесёт?
    1. cniza
      cniza Сегодня, 17:20
      +2
      Видимо куда прикажут...
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:12
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Куда же дальше его судьба занесёт?

      Опять наверное в Польшу.
  7. cniza
    cniza Сегодня, 17:20
    +1
    Украина может потерять от шести до восьми областей в результате "внешней агрессии" или гражданской войны в случае нового майдана.


    Конечно или...
    1. борис эпштейн
      борис эпштейн Сегодня, 18:15
      +1
      То, что власти Украины сейчас творят с тарифами на ЖКХ и ценами, тут уже оракулов типа Саакашвили и внешней агрессии не нужно.
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:20
    0
    Сидет дятля и с умным видом ничего не делают для востановления мира.
  9. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 17:20
    +1
    Сколько можно "теребонькать" этого тухлого галстукоеда? Прямо-таки анальный скакуасского разлива. В каждой дырке затычка.
    1. HAM
      HAM Сегодня, 17:49
      +1
      Мишико на сайте, всем подряд минусов наставил...... laughing
  10. HAM
    HAM Сегодня, 17:23
    +2
    Мишико,вы какие галстуки предпочитаете? Пеньковые ещё не пробовали? Приезжайте в Цхинвал....там помнят и угостят...
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:26
    +2
    Этот знает что говорит,можно сказать на своей шкуре испытал,тут я с ним как никогда согласен.Вопрос ,а оно нам ннадо!
  12. iouris
    iouris Сегодня, 17:30
    +4
    Так себе оракул. Я бы предсказал потерю всей территории.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 18:28
      0
      Всю территорию не надо,Мариуполь подойдет,для Залива в Керчи судовую сталь катать ,идеальная логистика! hi
  13. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 17:41
    +1
    Того заявления мало ему надо научный труд опубликовать о том что нужно сделать чтобы потерять часть своей территории с подробной пошаговой инструкцией.
  14. Avior
    Avior Сегодня, 17:43
    +6
    Он Мариуполь с Мелитополем не спутал?
    Уж очень далеко Херсон от Мариуполя.
    Канал , кстати, начинается не в Херсоне, а возле Каховки.
  15. Сидор Аменподестович
    Сидор Аменподестович Сегодня, 17:47
    0
    Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предрек Украине потерю Мариуполя и Херсона из-за наступления российской армии.

  16. Боромир1941
    Боромир1941 Сегодня, 17:53
    0
    даже не удивляюсь уже. только воздух сотрясают. интересно сколько им за это платят..
    просто они боятся
  17. Из Томска
    Из Томска Сегодня, 18:03
    +3
    Мечтать не вредно. Оккупацию ещё заслужить надо.
  18. Andrea
    Andrea Сегодня, 18:05
    +3
    Ему ли не знать,прокакавшему Осетию с Абхазией.
  19. Симон
    Симон Сегодня, 18:18
    0
    О еще один экстрасенс нашелся. Чего только, он свою судьбу не смог предсказать! Везде его гонят, что с Грузии, что с Украины! С постов управления государством. laughing
  20. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:24
    0
    Этот галстукожор тот ещё ясновидиц. laughing
  21. Овсиговец
    Овсиговец Сегодня, 18:30
    0
    етеанз
    Цитата: Лексус
    Почему-то на ВО принято радоваться сдохшей у соседа корове, несмотря на то, что на Украине у многих есть родственники, простые граждане, которые, как минимум, за добрососедские отношения с Россией, коим имеющий место бардак тоже не нравится, но их никто не слышит. Всегда нужно стремиться стать лучше успешных. Превозноситься же на фоне упавшего - верный способ в конце концов оказаться на его уровне/месте. Что мы, собственно, и видим.