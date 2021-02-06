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В Сети появилось фото нового китайского зенитного комплекса ближнего радиуса действия

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В Сети появилось фото нового китайского зенитного комплекса ближнего радиуса действия

В Сети появилась фотография нового китайского зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия на шасси колёсной боевой бронированной машины ZBL-08.


На снимке машина изображена в передней проекции, хорошо видны восемь пусковых контейнеров для зенитных ракет, расположенных по четыре с каждой стороны от РЛС. На данный момент подробности и характеристики нового комплекса отсутствуют.

Единственное, что известно - комплекс размещен на шасси колесной боевой машины пехоты ZBL-08. Именно эту базу китайские конструкторы использовали для создания целого семейства машин, начиная от БМП и заканчивая командно-штабной машиной.

ZBL-08 представляет собой четырехосную полноприводную машину. Броневой корпус обеспечивает защиту от крупнокалиберных пуль при обстреле с передних углов и от нормальных калибров с других ракурсов. Используется переднемоторная компоновка, позволившая освободить центр и корму корпуса для размещения полезной нагрузки – вооружений или десанта.

Шасси комплектуется дизельным двигателем Deutz BF6M1015C мощностью 440 л.с. Полуавтоматическая трансмиссия распределяет момент по всем колесам. Предусматриваются кормовые водометы для плавания. Шасси «Тип 08» обеспечивает скорость на шоссе до 100 км/ч и на воде до 8-10 км/ч. Запас хода – порядка 800 км.
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6 комментариев
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  1. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 18:15
    +2
    ОСА очередная?
    1. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Сегодня, 18:25
      0
      А мне, на первый взгляд, "кроталь" французский напомнила)
  2. Emil Mamedoff
    Emil Mamedoff Сегодня, 18:18
    0
    ZBL - звучт как-то по русскиfeel
    особенно против бпла lol

    Вроде размеры ТПК такие же, как у ОСА. А может чу-чуточку больше..
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:23
    0
    Зачетный слив,ни сопровождения ,в одном экземпляре по городу катается.Банановые республики поттягиваемся,покупаем раскошеливаемся! drinksТакое впечатление экипаж за китайской водкой поехал,откровенная гадость.
  4. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 18:25
    0
    Странно. что нет ни пулеметов, ни артиллерии. Все-таки беспилотники именно в ближнем радиусе, и именно в ближней зоне... Завоевывают популярность. И китайцы об этом в курсе, например они сами уже показывали беспилотники, объединенные в рой, на которые они навесили различные вооружения, например гранатомет. Которого этой машине хватит за глаза
  5. Из Томска
    Из Томска Сегодня, 18:30
    0
    ГАЗ-66 лучше, он и без 440 л.с. пройдет там, где китайцы безнадежно застрянут.