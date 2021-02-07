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Строительство газопровода «Северный поток-2» опять возобновлено

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Подтвердилась информация о том, что в водах Дании начата прокладка трубопровода в рамках проекта «Северный поток-2». Для этих целей задействовано судно «Фортуна», некоторое время назад завершившее укладку последнего участка газопровода в водах Германии и проводившее морские испытания на датском участке.


В компании Nord Stream 2, которая отвечает за реализацию газопровода, отмечают, что работы проводятся в полном соответствии с ранее выданными разрешениями от датских властей.

Для проведения всего цикла работ на итоговом участке «Северного потока-2» помимо «Фортуны» планируют задействовать и такие суда как «Мурман» и «Балтийский исследователь».

На сегодняшний день остаётся проложить около 145 км газопровода по дну Балтийского моря. И вся это протяжённость - именно на датском участке.

На таком фоне обращает на себя внимание сообщение, которое несколько дней назад пришло из США. В Вашингтоне высказались о том, что, в принципе, готовы обсудить возможность не вводить новых санкций против «СП-2» в том случае, если «можно будет контролировать объёмы поставок газа – с той целью, чтобы Россия не использовала газопровод в качестве полномасштабной замены транзита газа через Украину». Официальной реакции со стороны России на эти заявления пока не последовало.

Нужно напомнить, что несколько недель назад президент РФ Владимир Путин встречался с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и заявлял о возможности рассмотрения вопроса о полной остановке строительства «СП-2» в связи с неопределённой позицией Европы.
Использованы фотографии:
nord-stream.com
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14 комментариев
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  1. Кокос
    Кокос Сегодня, 07:03
    0
    Строительство газопровода «Северный поток-2» опять возобновлено
    Никто в этом и не сомневалсо.. lol
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 07:17
      -2
      У меня подозрение, что Байден и его кукловоды обменяли Северный поток - - 2 на продление СНВ-3.
      1. oleg-gr
        oleg-gr Сегодня, 07:22
        0
        Вполне возможно, что произошел размен. При таких сделках торгуются до последнего момента. Да уже и пора проект "Северный поток 2" завершать.
        1. Леха с Андроида.
          Леха с Андроида. Сегодня, 07:58
          0
          0,5 км в сутки.. Полгода как минимум понадобится для завершения строительства при таком темпе работ.
      2. Николай1987
        Николай1987 Сегодня, 07:41
        +4
        Учитывая то, что мы сами были не против его продлить, не вижу смысла для Байдена торговаться.
  2. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 07:03
    +4
    Блииин!
    Ну хоть трубу под водой удалось бы наконец-то закончить!
    Так сказать железючную (чугуниевую) работу.
    А то нерест, понос, золотуха у датчан. То они пляшут под матрасную дудку то, вдруг, перестают...
    Дальше все равно хреново будет (страховка, всякие зеленые червяки), но это уже работа бумажная. Крючкотворство, а не брошенная на дне многомиллиардная труба.
  3. Липчанин
    Липчанин Сегодня, 07:05
    +1
    Нужно напомнить, что несколько недель назад президент РФ Владимир Путин встречался с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и заявлял о возможности рассмотрения вопроса о полной остановке строительства «СП-2»

    Вот теперь пусть в гейропе репу чешут
    В Вашингтоне высказались о том, что, в принципе, готовы обсудить возможность не вводить новых санкций против «СП-2»

    Да скорее они признают выборы байдена незаконными, чем санкции не вводить будут.
    Раз сказали, то всё равно рано, или поздно сделают.
    Другой предлог найдут
  4. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 07:06
    +8
    Зима ещё не кончилась,побольше им снега и мороза - будут посговорчивее.
    А то придумали 'зелёную энергетику" для шантажа, но в холода она не очень то и согревает.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 07:28
      0
      Цитата: 7,62х54
      Зима ещё не кончилась,побольше им снега и мороза - будут посговорчивее.
      А то придумали 'зелёную энергетику" для шантажа, но в холода она не очень то и согревает.

      А штатам отдельно - побольше воспоминаний замерзающих украинцев о "Бурисме". hi
  5. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 07:11
    +2
    Как хорошо понимают и в США и в Европе чем грозит полное прекращение прокачки газа по Украине, бюджет лишиться нескольких миллиардов и потеряют несколько десятков тысяч рабочих мест,а также закупка газа в Германии,что влечет его удорожание для населения, скорее бы уже.
    1. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 07:19
      -2
      Не лишится ничего их бюджет. 40 ярдов что мы прокачиваем никакой прибыли приносить не могут. Они много раз сами говорили что его рентабельность начинается с 70. При его мощности много даже этого большей по моему в 150. Качать почти в 4 раза меньше чем могут каким образом можно на этом заработать? Не считая того что надо еще и модернизацию и ремонт проводить срочно? А значит они просто ее на износ эксплуатируют проедая оборотные средства. Такой вот свидомый бизнес.
  6. askort154
    askort154 Сегодня, 07:33
    +3
    ......чтобы Россия не использовала газопровод в качестве полномасштабной замены транзита газа через Украину».

    Коли так переживаете за Украину, поставляйте ей свой сжиженный газ. Они уже покупали у вас уголь и захлёбывались от счастья, что америка с ними.
  7. bistrov.
    bistrov. Сегодня, 07:34
    +3
    Небольшая неточность: осталось проложить 61 км. на одной нитке и 81 км. на второй нитке,т.е всего 142 км , а не 145 ,как сообщает автор статьи.. Ранее планировалось вести укладку сразу двумя укладчиками: "Академик Черский" одной нитки, и "Фортуна" второй нитки.Но по непонятным причинам "Академик Черский" укладку не ведет, а только "Фортуна" и то , после укладки 18 км. в территориальных водах Германии, в декабре прошлого года,судно было отозвано для устранения каких-то недоработок или неполадок и, одновременно, отдыха экипажа и празднования "Нового года" . Кроме того, сильно мешают плохие погодные условия,которые ,как известно, не редки на Балтике в зимний период. В такие дни укладка не ведется. Но вот уже вторые сутки ,как сообщается, "Фортуна " начала укладку труб.
  8. wt100
    wt100 Сегодня, 08:07
    0
    Да пусть хоть так, собаки лают, а караван продолжает идти