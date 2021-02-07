Строительство газопровода «Северный поток-2» опять возобновлено

Подтвердилась информация о том, что в водах Дании начата прокладка трубопровода в рамках проекта «Северный поток-2». Для этих целей задействовано судно «Фортуна», некоторое время назад завершившее укладку последнего участка газопровода в водах Германии и проводившее морские испытания на датском участке.В компании Nord Stream 2, которая отвечает за реализацию газопровода, отмечают, что работы проводятся в полном соответствии с ранее выданными разрешениями от датских властей.Для проведения всего цикла работ на итоговом участке «Северного потока-2» помимо «Фортуны» планируют задействовать и такие суда как «Мурман» и «Балтийский исследователь».На сегодняшний день остаётся проложить около 145 км газопровода по дну Балтийского моря. И вся это протяжённость - именно на датском участке.На таком фоне обращает на себя внимание сообщение, которое несколько дней назад пришло из США. В Вашингтоне высказались о том, что, в принципе, готовы обсудить возможность не вводить новых санкций против «СП-2» в том случае, если «можно будет контролировать объёмы поставок газа – с той целью, чтобы Россия не использовала газопровод в качестве полномасштабной замены транзита газа через Украину». Официальной реакции со стороны России на эти заявления пока не последовало.Нужно напомнить, что несколько недель назад президент РФ Владимир Путин встречался с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и заявлял о возможности рассмотрения вопроса о полной остановке строительства «СП-2» в связи с неопределённой позицией Европы.