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Украинский министр: Украине нужно готовиться отразить удар Кремля за отключенные каналы

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Представители украинских властей в последние годы отличаются особой логикой. Зачастую эта логика идёт вразрез с объективной реальностью, но для официального Киева это давно стало нормой. Очередным обратившим на себя внимание высказыванием отметился глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.


По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, Украина должна быть готова к «удару со стороны России за Медведчука».

Украинский министр утверждает, что Владимир Путин «не оставит без внимания закрытие трёх каналов». Напомним, что речь идёт о принятом на основании «сводки» СНБО решении президентом Владимиром Зеленским о выводе из вещания на территории Украины трёх телевизионных каналов - ZIK, NewsOne и «112 Украина».

По словам Кулебы, «это каналы Медведчука».

Глава МИД Украины заявил, что «пока Путину не до ситуации с каналами на Украине, но он обязательно о ней вспомнит в ближайшее время». И после этого, как считает г-н Кулеба, Кремль «нанесёт по Украине удар».

Кулеба добавил, что Украине уже сейчас нужно готовиться, чтобы такой «удар Кремля отразить».

При этом глава министерства иностранных дел Украины добавил, что «выражает благодарность зрелому гражданскому обществу Украины, поддержавшему решение СНБО и президента по закрытию каналов». Судя по тому, кто это решение на Украине поддержал, «зрелым гражданским обществом» там с некоторых пор считают исключительно радикальных националистов. С ними и пытается заигрывать Зеленский, стремительно теряя свой президентский рейтинг. С 73 процентов он упал до 25.
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14 комментариев
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  1. Инсургент
    Инсургент Сегодня, 07:28
    +1
    Украинский министр: Украине нужно готовиться отразить удар Кремля за отключенные каналы

    Интересно, в какой форме они предвидят удар, и как они намеренны его отражать, и в чём выражается "готовность" ? В "низком старте", похожем на букву "Z" ?

    Умеют же бандерлоги "выражать озабоченность" так, что никому ничего не понятно, в следствии того, что - не может быть понятно по-определению.
    1. oleg-gr
      oleg-gr Сегодня, 07:40
      +1
      Медведчука и упоминать не будут. Тема с закрытием каналов - шикарный подарок всем, кто захочет потоптаться на Зе и его сторонниках. Сделано все так топорно. По другому, видимо, не умеют. Это не на пианино "хозяйством" играть.
    2. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 07:41
      +2
      Цитата: Инсургент
      Интересно, в какой форме они предвидят удар,

      В форме "Россия опять на войну не пришла"
      1. Коте пане Коханка
        Коте пане Коханка Сегодня, 08:08
        0
        Предлагаю украинскому МИЛ на границе с Россией выставить сотрудников с лопатами, пускай радиоволны враждебные отмахивают!!! wink
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 07:30
    +1
    Судя по этому Кулебе, знание английского языка, не дает ума...
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 07:43
      +2
      Цитата: Андрей Николаевич
      Судя по этому Кулебе, знание английского языка, не дает ума...

      Давно замечено, что образованный не всегда значит умный.

      Особенно на Окраине, где диплом можно купить за сало.
  3. Липчанин
    Липчанин Сегодня, 07:39
    0
    Интересно, из какого заповедника презиклоун себе министров набирает request
  4. Опасный
    Опасный Сегодня, 07:43
    0
    Плевать на них с их каналами. Хочу читать новые статьи про линкоры!!
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 07:53
      +3
      Цитата: Опасный
      Плевать на них с их каналами. Хочу читать новые статьи про линкоры!!

      Так вы не в тот раздел ВО зашли....

      Глупо в кондитерской пытаться купить гвозди...
      1. Коте пане Коханка
        Коте пане Коханка Сегодня, 08:10
        0
        Цитата: Инсургент
        Глупо в кондитерской пытаться купить гвозди...


        Смотря как! Если с гвоздодером, можно «навыдергивать» из из прилавка! laughing
    2. 210окв
      210окв Сегодня, 07:57
      0
      Опять свежие новости из тошниловки? Администрация ВО-открывайте специальный раздел.
  5. bar
    bar Сегодня, 08:01
    0
    По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, Украина должна быть готова к «удару со стороны России за Медведчука».

    А России точно не наплевать на 404?
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 08:15
      0
      Цитата: bar
      А России точно не наплевать на 404?

      Естественно, что не наплевать, хотя-бы из-за того, что это сопредельная территория на которой произошли процессы несущие угрозу России.

      Под "процессами" я имел ввиду в первую очередь крайне явную перспективу превращения Окраины из просто враждебного образования , в плацдарм для удара по РФ сил НАТО.
  6. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 08:10
    0
    Небратья решили усилить демократию,но никак не могут дождаться комментариев из Кремля, теперь думают что комментариев не будет, будет сразу удар с трёх сторон.