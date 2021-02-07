Украинский министр: Украине нужно готовиться отразить удар Кремля за отключенные каналы

Представители украинских властей в последние годы отличаются особой логикой. Зачастую эта логика идёт вразрез с объективной реальностью, но для официального Киева это давно стало нормой. Очередным обратившим на себя внимание высказыванием отметился глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, Украина должна быть готова к «удару со стороны России за Медведчука».Украинский министр утверждает, что Владимир Путин «не оставит без внимания закрытие трёх каналов». Напомним, что речь идёт о принятом на основании «сводки» СНБО решении президентом Владимиром Зеленским о выводе из вещания на территории Украины трёх телевизионных каналов - ZIK, NewsOne и «112 Украина».По словам Кулебы, «это каналы Медведчука».Глава МИД Украины заявил, что «пока Путину не до ситуации с каналами на Украине, но он обязательно о ней вспомнит в ближайшее время». И после этого, как считает г-н Кулеба, Кремль «нанесёт по Украине удар».Кулеба добавил, что Украине уже сейчас нужно готовиться, чтобы такой «удар Кремля отразить».При этом глава министерства иностранных дел Украины добавил, что «выражает благодарность зрелому гражданскому обществу Украины, поддержавшему решение СНБО и президента по закрытию каналов». Судя по тому, кто это решение на Украине поддержал, «зрелым гражданским обществом» там с некоторых пор считают исключительно радикальных националистов. С ними и пытается заигрывать Зеленский, стремительно теряя свой президентский рейтинг. С 73 процентов он упал до 25.