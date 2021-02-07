«Тогда надо подписать контракт на истребители Су-35 или Су-57» - в Индии комментируют планы модернизации Су-30

Несколько истребителей Су-30 будут модернизированы совместно с Россией. Впоследствии мы будем осуществлять модернизацию на своих заводах самостоятельно. Мы также планируем расширить наши возможности по ремонту и техническому обслуживанию этих самолётов. Всё это обеспечит ритмичную работу наших предприятий.

Тогда надо подписать контракт на истребители Су-35 или Су-57. И заводы работой будут загружены ещё больше

Пора переходить на заказы истребителей пятого поколения. Мы сильно отстаём. Надо догонять Китай, который ушёл вперёд в авиации

В Индии подтвердили информацию о том, что ведутся переговоры с Россией по поводу модернизации авиационного парка истребителей. Речь идёт об обсуждении программы модернизации истребителей Су-30МКИ.Нужно напомнить о том, что буквально несколько дней назад в Индии были собраны последние два истребителя Су-30МКИ в рамках ранее заключенного крупного контракта с Российской Федерацией. Теперь Россия предлагает Нью-Дели модернизировать имеющиеся на вооружении индийских военно-воздушных сил истребители.Генеральный директор индийской компании, которая занималась сборкой российских самолётов Су-30МКИ на предприятии в Нашике, В.Сешагири Рао:В Индии истребители Су-30 оснащаются ракетами класса «воздух-воздух» собственного производства – «Astra». Отдельные самолёты уже получают на вооружение ракеты «БраМос», которые создавались в рамках совместного с Российской Федерацией проекта.Некоторые ТТХ «Astra»: масса боевой части – 15 кг, максимальная дальность – 110 км, максимальная скорость – около 4,5 М.Индийские пользователи прокомментировали известия о модернизации Су-30МКИ. При этом многие считают, что стоило бы лучше договориться от поставках Су-35 или Су-57.