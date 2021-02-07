На Украине для ВСУ собираются производить беспилотники-«камикадзе»

Это будут варианты с термобарической и осколочно-фугасной боевой частью, а также с комбинированной БЧ.

Там термобарическая боевая часть с ударным ядром. Дрон сможет поражать легкобронированные цели.

В ближайшее время.

Украинская госкомпания «Артём» представила варианты возможного производства вооружений в ближайшем будущем. Председатель правления компании Владимир Зимин заявил о том, что среди прочего в компании рассматривается вопрос по созданию беспилотников-«камикадзе».По словам Зимина, создание дронов-«камикадзе» сегодня является перспективным направлением деятельности.Представитель менеджмента украинской компании отмечает, что на производственных мощностях «Артёма» запланировано создание такого рода беспилотных летательных аппаратов с различными вариантам БЧ (боевых частей) для ВСУ.Владимир Зимин:Комбинированный вариант Зимин называет «ноу-хау ГАХК «Артём»:На вопрос о том, когда на «Артёме» эти планы собираются воплощать «в железе», Владимир Зимин заявил следующее:Отмечается, что работы над перспективным дроном-«камикадзе» для ВСУ проводятся в рамках программы по созданию барражирующих боеприпасов.Напомним, что ранее ВСУ и так называемые «добробаты» использовали в зоне конфликта на Донбассе дроны, к которым сами прикрепляли то или иное взрывное устройство (например, ручную гранату). Такой БПЛА появлялся над позициями Народной милиции ЛДНР, граната сбрасывалась дистанционно.Если у ВСУ появятся дроны-«камикадзе», то можно предположить, что это приведёт к новому обострению конфликта.