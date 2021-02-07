Военное обозрение
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На Украине для ВСУ собираются производить беспилотники-«камикадзе»

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Украинская госкомпания «Артём» представила варианты возможного производства вооружений в ближайшем будущем. Председатель правления компании Владимир Зимин заявил о том, что среди прочего в компании рассматривается вопрос по созданию беспилотников-«камикадзе».

По словам Зимина, создание дронов-«камикадзе» сегодня является перспективным направлением деятельности.

Представитель менеджмента украинской компании отмечает, что на производственных мощностях «Артёма» запланировано создание такого рода беспилотных летательных аппаратов с различными вариантам БЧ (боевых частей) для ВСУ.

Владимир Зимин:

Это будут варианты с термобарической и осколочно-фугасной боевой частью, а также с комбинированной БЧ.

Комбинированный вариант Зимин называет «ноу-хау ГАХК «Артём»:

Там термобарическая боевая часть с ударным ядром. Дрон сможет поражать легкобронированные цели.

На вопрос о том, когда на «Артёме» эти планы собираются воплощать «в железе», Владимир Зимин заявил следующее:

В ближайшее время.


Отмечается, что работы над перспективным дроном-«камикадзе» для ВСУ проводятся в рамках программы по созданию барражирующих боеприпасов.

Напомним, что ранее ВСУ и так называемые «добробаты» использовали в зоне конфликта на Донбассе дроны, к которым сами прикрепляли то или иное взрывное устройство (например, ручную гранату). Такой БПЛА появлялся над позициями Народной милиции ЛДНР, граната сбрасывалась дистанционно.

Если у ВСУ появятся дроны-«камикадзе», то можно предположить, что это приведёт к новому обострению конфликта.
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37 комментариев
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  1. Зяблицев
    Зяблицев Сегодня, 08:55
    +22
    Вся страна Украина сама по себе беспилотник-камикадзе! Управляется с помощью пульта из Вашингтона и предназначена только для разрушения чего-либо, включая себя, так как никакой ценности, как государство, не представляет...
    1. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 Сегодня, 09:11
      +2
      Что верно, то верно.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 11:05
      -3
      По словам Зимина, создание дронов-«камикадзе» сегодня является перспективным направлением деятельности.
      Зимин, думаешь второй дрон-камикадзе потом к тебе в дом (офис) не прилетит?
    3. venik
      venik Сегодня, 11:52
      0
      Цитата: Зяблицев
      Вся страна Украина сама по себе беспилотник-камикадзе! Управляется с помощью пульта из Вашингтона и предназначена только для разрушения чего-либо, включая себя

      =======
      good Во! Не в бровь, а прямо в глаз! drinks Одна только беда - разрушая себя, цепляет и других! Вроде обезьяны с гранатой - и себя подорвет и других осколками может зацепить....
  2. Липчанин
    Липчанин Сегодня, 08:56
    -2
    В ближайшее время.

    Нееее, столько не продержатся no
    1. gurzuf
      gurzuf Сегодня, 11:08
      -1
      Увы, этот военный конфликт на долго.
      1. Липчанин
        Липчанин Сегодня, 11:12
        0
        Цитата: gurzuf
        Увы, этот военный конфликт на долго.

        Я про шумерию сказал
        1. gurzuf
          gurzuf Сегодня, 11:17
          -1
          Так без нее и военного конфликта не будет.
  3. Инсургент
    Инсургент Сегодня, 08:57
    +7
    На Украине для ВСУ собираются производить беспилотники-«камикадзе»

    Ещё в 2017 году была информация, что Окраина закупила в Польше ограниченную партию таких дронов. Уже тогда это настораживало.

    А эта информация о намерениях производить их у себя , вообще вызывает опасения...
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 09:09
      +2
      Цитата: Инсургент
      А эта информация о намерениях производить их у себя , вообще вызывает опасения...

      Слегка успокаивает мысль о том, что опять либо денег не найдут, либо найдут, но разворуют...
      Хотя, в целом, согласен - сообщение тревожное. Беспилотник не танк - "один штук" за полгода даже у Окраины собрать не получится.
    2. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 10:10
      -1
      Цитата: Инсургент
      А эта информация о намерениях производить их у себя , вообще вызывает опасения...

      Верно, это очень удобное для провокаций оружие. Одно обнадёживает - денег не дадут...в смысле, выделят, но рас... Короче, разворуют. В условиях бардака и всеобщей безнаказанности...
      Бороться с такими боеприпасами поможет только РЭБ. "Забить" каналы связи и управления... Ещё лучше вычислить центр управления и закидать чем нибудь крупнокалиберным. Не обращая внимания на всякие "мински"... Когда в воздух поднимаются такие дроны - это снимает всякие условия перемирия. ИМХО.
      1. gurzuf
        gurzuf Сегодня, 11:10
        -1
        Безусловно, что то сп...украдут, но не все. Вот это "не все" и беспокоит.
  4. Сергей Фоменко
    Сергей Фоменко Сегодня, 09:05
    +3
    Это тревожный звоночек. У них имеется серьезный опыт в этом деле, чего стоят минометы-камикадзе...
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 09:12
      +1
      Цитата: Сергей Фоменко
      Это важный звоночек. У них имеется серьезный опыт в этом деле, чего стоят минометы-камикадзе...


      Ну what , "Молот" это их собственный "винахiд", а дроны скорее всего будут собираться из китайских комплектов с Али Экспресс, которые даже криворукие и безмозглые бандерлоги не смогут испортить...
      1. Сергей Фоменко
        Сергей Фоменко Сегодня, 09:14
        +3
        А как можно испортить было миномет, труба да плита, и выпускается уже лет сто... Поэтому сложно ли умеючи...
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 09:22
          +2
          Цитата: Сергей Фоменко
          А как можно испортить было миномет, труба да плита, и выпускается уже лет сто... Поэтому сложно ли умеючи...


          Хе ! Там в "Молоте" была заложена особая гениЯльная мысля - "чтоб не как у людей" yes
          1. Ascold1901
            Ascold1901 Сегодня, 09:46
            +1
            Ну, положим не гениальная, а их Генеральная идея — все не как у людей. Ведь у них даже суржик (украинский язык) построен по принципу лишь бы не как у русских.)))) А переименование месяцев года!))))
            1. Инсургент
              Инсургент Сегодня, 09:48
              -1
              Цитата: Ascold1901
              Ну, положим не гениальная


              А я и писал , что гениЯльная...
            2. Инсургент
              Инсургент Сегодня, 10:13
              +3
              Цитата: Ascold1901
              А переименование месяцев года!


              Владея мовой в её литературной формой пожалуй лучше , чем масса бьющих себя в пузо "укропатриотов" могу заметить, что на мовi , большинство названий месяцев в календаре более соответствуют ощущениям человеком окружающей среды, чем календарь на римский лад в любой интерпретации - хоть на русском языке,хоть на немецком, хоть на французском...

              Февраль - "лютий", лютые морозы и метели ; март - "березень", время набухания почек у берёзы ; апрель - "квiтень", время цветения растений ; май - "травень" - период буйства трав ; июнь - "червень",красный, красивый ; июль -" липень" , время цветения медоноса липы ; август - "серпень", время жатвы ; октябрь - "жовтень", время пожелтения листвы ; ноябрь - "листопад", пора когда деревья сбрасывают листву.

              С январём - "сiчень" и декабрём - "грудень" несколько сложнее, но у ОБЩИХ ДЛЯ НАС предков - славян, в их названиях тоже были заложены какие-то рациональные значения.

              P.S: Посчитал месяца, и понял, что сентябрь - "вересень" , упустил. Но здесь также всё просто - время цветения вереска...
              1. Ascold1901
                Ascold1901 Сегодня, 10:31
                +1
                Я знаю их историю, пожалуй, как вы сказали «...лучше , чем масса бьющих себя в пузо "укропатриотов" ...». Вопрос то — Зачем?)))
                До сих пор смеюсь, когда читаю о их попытках перевести Библию на суржик.))) «...греко-римские и библейские имена святых, ставшие за тысячу лет своими на Руси, заменены обыденными простонародными кличками — Тимошь, Василь, Гнат, Горпина, Наталка, Полинарка.», «...особенно жутко для православного уха, тем более, когда перед ними значится «мученица» или «преподобная»: «Святые мученицы Параська, Тодоська, Явдоха». Не успевает православный человек подавить содрогание, вызванное такой украинизацией, как его сражают «святыми Яриной и Гапкой». Потом идут «мученицы Палажка и Юлька» и так до… «преподобной Хиври».» («Молитовник для вжитку украинской православной людности», выпущенный вторым изданием в Маннгейме в 1945 г.)
                1. aars
                  aars Сегодня, 10:49
                  -3
                  В христианстве столько всякого идиотизма, что Параськами никак не испортить.
                  1. Ascold1901
                    Ascold1901 Сегодня, 10:53
                    -1
                    Вы настолько лаконичны, что непонятно к чему относится «столько всякого идиотизма». К самому учению или к его историческому развитию? Вообще к вопросам Веры надо относится более деликатно.
                    1. aars
                      aars Сегодня, 11:01
                      -2
                      Не могу относится к подобным вопросам деликатно, т.к. мерзость.
                      Об этом сказано философами, мыслителями более чем достаточно.
                      И если украинцы так тащатся по христианству, то тем хуже для них и лучше для нас.
              2. Егоза
                Егоза Сегодня, 10:57
                +2
                Цитата: Инсургент
                С январём - "сiчень" и декабрём - "грудень" несколько сложнее, но у ОБЩИХ ДЛЯ НАС предков - славян, в их названиях тоже были заложены какие-то рациональные значения.

                січень - ветер сильный, сечет, а грудень - земля грудками (комками) замерзает, пока ее снегом не покрыло.
              3. Сергей Аверченков
                Сергей Аверченков Сегодня, 12:49
                +2
                Не забывайте пожалуйста, что Россия очень большая и то что вы описали ко мне вообще не подходит - в первой декаде сентября выпадает снег и больше не сходит, 9-го мая мы на лыжах ходим... А по теме на счет камикадзе... похоже Украина решила добиться что бы у Донбасса и Луганска появилась авиация? Ну тогда смерть Украине.
                1. Ascold1901
                  Ascold1901 Сегодня, 13:47
                  0
                  Все эти названия придумали в Галиции, еще во времена Австро-Венгрии. Для того климата вполне адекватно, но главное — не как у русских.))))
      2. Липчанин
        Липчанин Сегодня, 10:03
        0
        Цитата: Инсургент
        которые даже криворукие и безмозглые бандерлоги не смогут испортить...

        Испортить можно ВСЁ!!!
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:07
    +1
    Что смогут противопоставить этому бойцы ЛДНР?
    Ежу понятно все это будет применяться для убийств жителей ЛДНР.
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 09:18
      +5
      Цитата: Леха с Андроида.
      Что смогут противопоставить этому бойцы ЛДНР?
      Ежу понятно все это будет применяться для убийств жителей ЛДНР.


      На передке - автомат и пулемёты, в глубине обороны и городской застройке - "Стрела-10" ,"ОСА-АКМ" , ПЗРК и ЗУ-23 и всё это в весьма незначительном количестве, при соответствующих возрасту систем ТТХ и состоянии.

      То есть, всё значительно хуже чем у армян в НКАО...
      1. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 12:54
        0
        За вас Россия (я точно). Как сказал ВВП вопрос будет стоять о государсвености территории под названием Украина, а это не шутки.
    2. Симаргл
      Симаргл Сегодня, 09:19
      -1
      Цитата: Леха с Андроида.
      Что смогут противопоставить этому бойцы ЛДНР?
      Думаете, хохланд имеет достаточно развитую электронную промышленность для производства?
      Практически все компоненты в поднебесной будут закупать. Чем ЛДНР хуже?
      1. Инсургент
        Инсургент Сегодня, 09:27
        +7
        Цитата: Симаргл
        Практически все компоненты в поднебесной будут закупать. Чем ЛДНР хуже?

        Мы не хуже. У нас нет своих средств, и вероятно нам их не дадут.

        А Окраина под лозунг противостояния России, под это дело деньги получит.

        Под "социалку" не дадут, а на войну - пожалуйста...
        1. sabakina
          sabakina Сегодня, 10:00
          +2
          Ветер ветер, ты могуч,
          Ты гоняешь стаи туч.
          (с) А.С.Пушкин
          Рано себя хоронить.
          (с) В.А.Агарков.
      2. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 11:45
        0
        Цитата: Симаргл
        Думаете, хохланд имеет достаточно развитую электронную промышленность для производства?
        Практически все компоненты в поднебесной будут закупать.

        После того, как украина кинула китайцев с Мотор Сич, китайцы им наверное только гвозди отсыпать будут, да и те без шляпок.
        1. Симаргл
          Симаргл Сегодня, 12:41
          -1
          Цитата: Ныробский
          китайцы им наверное только гвозди отсыпать будут, да и те без шляпок.
          Через поляков купят. Или грызунов.
  6. prior
    prior Сегодня, 10:39
    0
    Представители ВСУ.
    После применения беспилотника-камикадзе вопрос: "А нас за шо?" задавать потом не стоит.
  7. Emil Mamedoff
    Emil Mamedoff Сегодня, 11:47
    0
    Зря смеетесь господа. Так шарахнет, аж ..... На видео тесты