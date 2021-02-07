Израиль отреагировал на решение суда в Гааге о военных преступлениях в Палестине

Международный суд в Гааге, затевающий расследования против Израиля за полностью вымышленные военные преступления, это чистой воды антисемитизм.

Международный уголовный суд (МУС) и его прокурорское подразделение, изучив иски властей Палестинской автономии, объявили 5 февраля, что намерены начать расследование действий израильской армии. Израиль возмущенно отреагировал на это решение суда в Гааге по делу о военных преступлениях в Палестине.Расследование по подозрению в совершении военных преступлений на территории сектора Газа и Западного берега реки Иордан поручено главному прокурору МУС Фату Бенсуда. Основанием для решения начать расследование стало то, что государство Палестина в границах 1967 года находится в юрисдикции Гаагского суда.В субботу официальные лица Израиля выступили с резкой критикой МУС. Наибольший их гнев был вызван тем, что Палестину назвали государством. Помимо этого, власти Израиля считают все обвинения против израильских военных вымышленными и политически ангажированными.- высказался по этому поводу израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.Свой протест выразил также и Госдепартамент США. Его официальный представитель Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты намерены пресекать «попытки очернить Израиль».Стоит отметить, что МУС будет расследовать не только действия Армии обороны Израиля, но и подразделений ХАМАС. Суд подробно изучит события периода июля-августа 2014 года, когда ЦАХАЛ проводил антитеррористическую операцию «Несокрушимая скала».