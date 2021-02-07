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Израиль отреагировал на решение суда в Гааге о военных преступлениях в Палестине

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Израиль отреагировал на решение суда в Гааге о военных преступлениях в Палестине

Международный уголовный суд (МУС) и его прокурорское подразделение, изучив иски властей Палестинской автономии, объявили 5 февраля, что намерены начать расследование действий израильской армии. Израиль возмущенно отреагировал на это решение суда в Гааге по делу о военных преступлениях в Палестине.


Расследование по подозрению в совершении военных преступлений на территории сектора Газа и Западного берега реки Иордан поручено главному прокурору МУС Фату Бенсуда. Основанием для решения начать расследование стало то, что государство Палестина в границах 1967 года находится в юрисдикции Гаагского суда.

В субботу официальные лица Израиля выступили с резкой критикой МУС. Наибольший их гнев был вызван тем, что Палестину назвали государством. Помимо этого, власти Израиля считают все обвинения против израильских военных вымышленными и политически ангажированными.

Международный суд в Гааге, затевающий расследования против Израиля за полностью вымышленные военные преступления, это чистой воды антисемитизм.

- высказался по этому поводу израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Свой протест выразил также и Госдепартамент США. Его официальный представитель Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты намерены пресекать «попытки очернить Израиль».

Стоит отметить, что МУС будет расследовать не только действия Армии обороны Израиля, но и подразделений ХАМАС. Суд подробно изучит события периода июля-августа 2014 года, когда ЦАХАЛ проводил антитеррористическую операцию «Несокрушимая скала».
Использованы фотографии:
Israel Defense Forces
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94 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. LIONnvrsk
    LIONnvrsk Сегодня, 09:41
    +6
    это чистой воды антисемитизм.

    Таки да! И почему исламистке поручили расследование еврейских дел? yes
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 09:44
      +40
      Так не еврею же поручать. Тогда судью с прокурором посадят. laughing
    2. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 09:52
      +33
      Главная причина конфликта имеет глубокие корни! С тех пор, когда Еврейские царства Палестины рухнули под ударами Римской империи, а это, дай бог памяти, случилось в 1 веке до нашей и до вашей эры laughing евреи мечтали вернуться на свои земли и вернулись таки, с (божьей) помощью всего мирового сообщества! Надо сказать, что евреи возвращаясь старались соблюдать правовые нормы, но для арабов, веками живших на этой территории, эмиграция евреев была вторжением непрошеных гостей с сомнительными правами. Приблизительно, если бы сегодня в чью то честно приватизированную квартиру вломился бы какой нибудь чудик с пейсами и китайскими баулами барахла и заявил, что его предки жили здесь при царе-горохе, да какой там царь!! при Рюрике! Я думаю, что реакция хозяев на такое вторжение была бы однозначно отрицательной...70 лет перманентной араба-израильской войны по сути не имеет своего решения...Хоть тысячу решений вынесет суд в Гааге! Там в военных преступлениях обе стороны хороши - по этому показателю у них боевая ничья!
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 09:59
        +25
        Цитата: Зяблицев
        Приблизительно, сегодня в вашу квартиру вломился бы какой нибудь чудик с китайскими баулами барахла и заявил, что его предки жили здесь царе-горохе, да какой там царь!! при Рюрике!

        Евгений, сейчас "прфессора" ответят: -А, мы тут причем? Все претензии и судебные иски... к Моисею! hi
        1. Зяблицев
          Зяблицев Сегодня, 10:08
          +6
          hi Это железный исторический аргумент! laughing
        2. Липчанин
          Липчанин Сегодня, 10:14
          +1
          Цитата: Ясная
          Все претензии и судебные иски... к Моисею!

          Так он далеко...
          По пустыне гуляет
          1. Ясная
            Ясная Сегодня, 10:20
            +8
            Цитата: Липчанин
            Цитата: Ясная
            Все претензии и судебные иски... к Моисею!

            Так он далеко...
            По пустыне гуляет

            Просто у них никто не гуляет no . Не иначе - нефть ищет.
            1. Липчанин
              Липчанин Сегодня, 10:23
              +2
              Цитата: Ясная
              Просто у них никто не гуляет

              Ищет у кого ещё, что оттяпать
              Не иначе - нефть ищет.

              И это тоже yes
              1. Shurik70
                Shurik70 Сегодня, 12:29
                +3
                Цитата: Ясная
                Просто у них никто не гуляет . Не иначе - нефть ищет.

                Вообще-то 40 лет по пустыне бродил именно потому, что искал место БЕЗ нефти laughing
        3. BARKAS
          BARKAS Сегодня, 10:54
          +3
          Евгений, сейчас "прфессора" ответят: -А, мы тут причем? Все претензии и судебные иски... к Моисею! hi

          Иван Сусанин какой-то получается целый народ завел явно не туда куда надо было.
          1. venik
            venik Сегодня, 11:14
            +5
            Цитата: BARKAS
            Иван Сусанин какой-то получается целый народ завел явно не туда куда надо было.

            =======
            good Во-во! Рядом нефть была, так этот умник завел свой народ именно туда, где ее как раз и нету! И стоило 40 лет по пустыне бегать??? laughing
        4. профессор
          профессор Сегодня, 12:05
          +2
          Цитата: Ясная
          Цитата: Зяблицев
          Приблизительно, сегодня в вашу квартиру вломился бы какой нибудь чудик с китайскими баулами барахла и заявил, что его предки жили здесь царе-горохе, да какой там царь!! при Рюрике!

          Евгений, сейчас "прфессора" ответят: -А, мы тут причем? Все претензии и судебные иски... к Моисею! hi

          Нет барышня, все гораздо проще. Израиль не является членом сей организации и МУС не имеет права судить Израиль так как под юрисдикцию МУС попадают исключительно участники. Это раз.
          Фылыстын не является государством и соответственно не может быть участником этой организации и соответственно МУС не имеет права вести расследование. Это два.
          Есть еще и "три" и "четыре", но это уже второстепенно.
          1. Зяблицев
            Зяблицев Сегодня, 12:18
            +8
            hi Де-юре Вы абсолютно правы, тогда можно было и не реагировать!
            1. профессор
              профессор Сегодня, 12:54
              +2
              Цитата: Зяблицев
              hi Де-юре Вы абсолютно правы, тогда можно было и не реагировать!

              Дык и реакция соответствующая. МУСу на 34-листах объяснили, что он лезет не в свое дело. Никаких оправданий и соплей.
          2. Dart2027
            Dart2027 Сегодня, 12:47
            +2
            Цитата: профессор
            Фылыстын не является государством и соответственно не может быть участником этой организации и соответственно МУС не имеет права вести расследование.

            29 ноября 2012 года по итогам голосования в Генеральной Ассамблее ООН (138 голосов «за», 9 — «против», 41 страна воздержалась) «предоставила Палестине статус государства-наблюдателя при Организации Объединённых Наций, не являющегося её членом, без ущерба для приобретённых прав, привилегий и роли Организации Освобождения Палестины в Организации Объединённых Наций как представителя палестинского народа согласно соответствующим резолюциям и практике»
            1. профессор
              профессор Сегодня, 12:55
              +1
              Цитата: Dart2027
              Цитата: профессор
              Фылыстын не является государством и соответственно не может быть участником этой организации и соответственно МУС не имеет права вести расследование.

              29 ноября 2012 года по итогам голосования в Генеральной Ассамблее ООН (138 голосов «за», 9 — «против», 41 страна воздержалась) «предоставила Палестине статус государства-наблюдателя при Организации Объединённых Наций, не являющегося её членом, без ущерба для приобретённых прав, привилегий и роли Организации Освобождения Палестины в Организации Объединённых Наций как представителя палестинского народа согласно соответствующим резолюциям и практике»

              Так и я об этом. Фылыстын не государство, а автономия.
          3. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 12:53
            +6
            Цитата: профессор
            Израиль не является членом сей организации и МУС не имеет права судить Израиль так как под юрисдикцию МУС попадают исключительно участники.

            Значит и любое государство совершившее военные преступления против Израиля, тоже не может быть осуждено МУС, так как Израиль не попадает под Юрисдикцию МУС.
      2. Липчанин
        Липчанин Сегодня, 10:09
        +2
        Цитата: Зяблицев
        .Хоть тысячу решений вынесет суд в Гааге!

        Ну примут и что? Всё останется на своих местах
        1. Зяблицев
          Зяблицев Сегодня, 10:13
          +4
          Мало что, но с другой стороны, такая реакция международных институтов, все таки имеет свои последствия в качестве определенного сдерживания...Иначе, там бы все уже по колено в крови ходили бы!
          1. Липчанин
            Липчанин Сегодня, 10:17
            -5
            Цитата: Зяблицев
            все таки имеет свои последствия в качестве определенного сдерживания..

            Да пока израиль не уйдёт с захваченных территорий, палестинцы сдерживаться не будут и не какое решение суда их не остановит
            А израИль никогда оттуда не уйдёт
            1. Пессимист22
              Пессимист22 Сегодня, 10:24
              +6
              Да пусть лупцуют друг друга,не вижу в этом ничего плохого.
              1. Липчанин
                Липчанин Сегодня, 10:26
                0
                Да кто против laughing
            2. Зяблицев
              Зяблицев Сегодня, 10:25
              +6
              Так им и уходить то особо некуда...Только если опять начать по пустыне болтаться в поисках новой обетованной земли! laughing
              1. Липчанин
                Липчанин Сегодня, 10:32
                +3
                Цитата: Зяблицев
                Так им и уходить то особо некуда...

                За лужу.
                Отдельным штатом laughing
                1. Наган
                  Наган Сегодня, 11:38
                  +5
                  Цитата: Липчанин
                  За лужу.
                  Отдельным штатом

                  Это врядли. У арабов, даже всех вместе взятых, нет достаточных сил чтоб заставить евреев уйти, а сами они со своей земли не уйдут. А кроме того, немало арабов считает, что главная проблема региона не Израиль, а Иран, а палестинцы только создают лишние проблемы и должны заткнуться в тряпочку.
              2. Klingon
                Klingon Сегодня, 13:44
                0
                пусть вон Марс осваивают...хотя нет о чём это я? нельзя им Марс отдавать wassat
            3. Наган
              Наган Сегодня, 10:59
              +2
              Цитата: Липчанин
              Да пока израиль не уйдёт с захваченных территорий

              Для кого захваченные территории, а для кого - освобожденные. Поскольку каждая из вовлеченных в конфликт сторон видит все в своей системе координат и единиц измерения, и эти системы никак не совместимы, конфликт будет продолжаться до полной и окончательной победы одной из сторон. И никак иначе.
              1. Липчанин
                Липчанин Сегодня, 11:02
                +1
                Цитата: Наган
                И никак иначе.

                И никогда не закончится
                1. Наган
                  Наган Сегодня, 11:23
                  +7
                  Цитата: Липчанин
                  И никогда не закончится

                  В свое время израильский министр иностранных дел с именем, очень неприлично звучащим по-русски, хотя на иврите оно значит совсем не то, что русскоязычные могут подумать, Abba Eban (модеры, не казните, именно так и пишется: https://en.wikipedia.org/wiki/Abba_Eban ) очень метко сказал: "Арабы никогда не упускают возможности упустить возможность". В 1948, если б они согласились на раздел Британской Палестины, они поимели бы свое государство на землях куда больше чем они могут вообще претендовать сейчас. Но они предпочли развязать войну и проиграли ее. Они могли еще тогда создать арабское палестинское государство в Газе и на Западном берегу, но предпочли развязать еще одну войну в 1967, по итогам которой потеряли Западный Берег и Газу. Барак в 2000 предложил Арафату весь Западный Берег, Газу, и даже часть Иерусалима в обмен на мирный договор, но Арафат уперся рогом что Израиль должен впустить миллионы "беженцев". Поскольку даже левак Барак понимал, что это будет означать уничтожение Израиля как государства, он не согласился. Соответственно теперь уже речь даже не идет о местах Западного Берега с еврейским большинством, и тем более Иерусалиме. Помяните мое слово, даже если Байден принудит Израиль к переговорам, арабы откажутся взять часть Западного Берега с арабским большинством, и в результате потеряют еще больше земли. Все кончится тем, что остатки так называемого "палестинского народа" будут расселены по тем арабским странам, которые не смогут отказать в расселении (намек: это НЕ Саудия или иные благополучные нефтедобывающие монархии). К сожалению, это произойдет в настолько отдаленном будущем, что большинство здесь присутствующих не доживет.
                  1. Avior
                    Avior Сегодня, 11:27
                    +1
                    Последнее вообще сомнительно что произойдёт, случаи с Иорданией и особенно с Ливаном дали прививку от таких решений конфликта.
                    1. Наган
                      Наган Сегодня, 11:32
                      +4
                      Есть арабские страны, которые не контролируют свои границы, внешнюю, и внутреннюю политику, как то Ирак, Ливия, Йемен. Дальше их может стать только больше, в частности кандидаты - Сирия и возможно Судан и Алжир.
                      1. Klingon
                        Klingon Сегодня, 13:48
                        0
                        интересно по чьей "милости" допустим Ирак не контролирует границы? Ой вижу там чьи то полосатые уши торчат и хвост wassat
                  2. профессор
                    профессор Сегодня, 12:24
                    -1
                    Цитата: Наган
                    В свое время израильский министр иностранных дел с именем, очень неприлично звучащим по-русски, хотя на иврите оно значит совсем не то, что русскоязычные могут подумать, Abba Eban (модеры, не казните, именно так и пишется:

                    Эвен- "Камень".
              2. SSR
                SSR Сегодня, 11:38
                -2
                Цитата: Наган
                Для кого захваченные территории, а для кого - освобожденные.

                Только евреи тут нипричем.
                Несколько тысяч лет ими там и не пахло, эти земли захватили англичане а Сталин поддержал идею о "передаче" земель евреям. (коротко)
                Сами евреи там ничего не завоевывали.
            4. tihonmarine
              tihonmarine Сегодня, 12:57
              0
              Цитата: Липчанин
              палестинцы сдерживаться не будут и не какое решение суда их не остановит
              А израИль никогда оттуда не уйдёт

              И договориться между собой они никогда не смогут. Так что в ближайшее столетие мир между ними не наступит.
      3. anjey
        anjey Сегодня, 11:02
        +2
        С тех пор, когда Еврейские царства Палестины рухнули под ударами Римской империи,
        Ну вы даёте,можно таки подумать ,что они не рухнули под египетскими,ассирийскими,финикийскими,персидскими и греко-македонскими ударами, до того как появились римляне laughingЕсли вообще там было чему рушиться laughing
      4. красноярск
        красноярск Сегодня, 11:04
        +1
        Цитата: Зяблицев
        Там в военных преступлениях обе стороны хороши - по этому показателю у них боевая ничья!

        Полностью согласен с Вами. Кроме одного. Если исходить из количества потерь, то палестинцы проигрывают. Тут они, евреи, как говорится - руку набили.
        Оправдываясь - а пусть сс..и не лезут. Забывая о том, что сами влезли без спроса у палестинцев.
        1. bobba94
          bobba94 Сегодня, 12:03
          +2
          Более 1,5 млн. человек, убитых с обеих сторон в ирано-иракской войне 1980-1986 г.г. Раненые, пропавшие без вести и гражданские не учитываются. Это только в одной из войн между исламскими странами между собой ( не пишу о войнах между арабскими странами....иранцы не арабы ). Подчеркиваю, это потери только в одной войне, а сколько было убито в религиозных конфликтах между суннитами и шиитами......Израиль никогда не добьется и тысячной доли таких результатов.......
          1. anjey
            anjey Сегодня, 13:47
            0
            Добьется,если на то будет независимая политическая воля и иная стратегия развития.
          2. красноярск
            красноярск Сегодня, 13:51
            0
            Цитата: bobba94
            Более 1,5 млн. человек, убитых с обеих сторон в ирано-иракской войне

            А при чем тут это? Ведь речь идет о противостоянии между евреями и палестинцами.
        2. anjey
          anjey Сегодня, 12:04
          +1
          Я не согласен и против такой демагогии,потому что камни и ножи часто противопоставляют танкам и самолётам ЦАХАЛ,как можно это разумно сравнивать???Количество жертв ,умершвленых профессионально этой израильской техникой, несоизмеримо с жертвами отдельных нападений палестинцев
      5. Vitaly Gusin
        Vitaly Gusin Сегодня, 12:15
        -3
        Цитата: Зяблицев
        С тех пор, когда Еврейские царства Палестины рухнули под ударами Римской империи, а это, дай бог памяти

        Я не возражаю, что бы Бог дал вам памяти.
        А пока это произойдет, я постараюсь ее вернуть.
        Под ударами Римской империи рухнула Иудея, которую в то время населяли Иудеи, в том числе которые приняли христианство.
        А арабы жили на восточном берегу реки Иордан и даже не пытались проникнуть на эту территорию. И только после всех Иудейских войн когда римляне покинули разрушенный и опустошённый Иерусалим, арабы пришли в этот город и стали на обломках еврейского царства строить свое государство.
        И спустя века когда после разгрома Османской империи в 1922 году на этой территории появилась геополитическое образование- Подмандатная Палестина.
        Все жители на этой территории евреи, арабы, друзы, черкесы, бедуины и др были официально признаны палестинцами.
        В 1947 году ООН приняло решение о создании ДВУХ государств.
        ЕВРЕЙСКОГО И АРАБСККОГО.
        Евреи согласились, а арабы НЕ!
        А НА НЕТ И СУДА НЕТ!
        1. TANKISTONE
          TANKISTONE Сегодня, 12:47
          0
          Vitaly Gusin (Vitaly Gusin)
          Иудеи и евреи - одно и тоже?
    3. Ясная
      Ясная Сегодня, 10:02
      +4
      Свой протест выразил также и Госдепартамент США.

      Что случилось? Обычно США по телефону такие вопросы решали. Неладно что-то в датском королевстве!? winked
      1. Пленник
        Пленник Сегодня, 10:10
        +6
        Телефонистка в декрет ушла, "решальчики" домашние проблемы решают. И работы им непочатый край.hi
        1. Ясная
          Ясная Сегодня, 10:18
          +2
          Цитата: Пленник
          Телефонистка в декрет ушла, "решальчики" домашние проблемы решают.

          Если Псаки, то уже вышла из декретного.

          Цитата: Пленник
          И работы им непочатый край.
          А, понятно, разбирают по винтику нашу пушку, которую они сперли где то на Ближнем Востоке yes
          1. Пленник
            Пленник Сегодня, 10:21
            +2
            Нет, не про Псаки. Так, к слову пришлось. hi
      2. Липчанин
        Липчанин Сегодня, 10:18
        -2
        Цитата: Ясная
        Обычно США по телефону такие вопросы решали.

        Им пока не до телефона. С трамушкой надо до конца разобраться
        1. Ясная
          Ясная Сегодня, 10:23
          +1
          Цитата: Липчанин
          Цитата: Ясная
          Обычно США по телефону такие вопросы решали.

          Им пока не до телефона. С трамушкой надо до конца разобраться

          Полагаю, что Трмпушка скоро оклемается и конец у него, для них вырастет winked . В оппозиции находится всегда легче.
          1. Липчанин
            Липчанин Сегодня, 10:24
            -1
            Цитата: Ясная
            Полагаю, что Трмпушка скоро оклемается и конец у него, для них вырастет

            Ну это обязательно
          2. SSR
            SSR Сегодня, 11:41
            -2
            Цитата: Ясная
            В оппозиции находится всегда легче.

            Только не в сша и европе, там оппозиционеры тихо мрут и о них молчат.
    4. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 10:07
      +2
      Цитата: LIONnvrsk
      И почему исламистке поручили расследование еврейских дел?

      Так
      это чистой воды антисемитизм.

      Под это слово они, что угодно подгоняют
    5. Alex013
      Alex013 Сегодня, 11:11
      +1
      Точно, Фату Бенсуда уроженка мусульманской Гамбии, но вроде там радикалов не наблюдалось)
  2. askort154
    askort154 Сегодня, 09:44
    +15
    Соединённые Штаты намерены пресекать "попытки очернить Израиль".

    Кто бы сомневался. Именно под их "крышей", Израиль возомнил себя "пупом Земли".
    Безнаказанность порождает наглость.
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 09:53
      +7
      Цитата: askort154
      Кто бы сомневался.

      Ну так, исключительная нация защищает богоизбранный народ. yes
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 11:00
        +3
        Цитата: LIONnvrsk
        Цитата: askort154
        Кто бы сомневался.

        Ну так, исключительная нация защищает богоизбранный народ. yes

        Это пока их интересы совпадают, или вассалы знают свое место.
        1. Vitaly Gusin
          Vitaly Gusin Сегодня, 12:19
          0
          Цитата: Ясная
          Это пока их интересы совпадают, или вассалы знают свое место.

          Это у вас пример из истории СССР и стран Варшавского договора?
  3. Секунд-майор
    Секунд-майор Сегодня, 09:45
    +21
    Отлично устроились. Чуть что - антисемитизм. Хотя сами наипервейшие в мире ксенофобы.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 10:07
      +16
      Цитата: Секунд-майор
      Отлично устроились. Чуть что - антисемитизм. Хотя сами наипервейшие в мире ксенофобы.

      Израиль - это единственная страна, где подозревают, что ты не еврей. В других странах подозревают, что еврей winked
      1. Липчанин
        Липчанин Сегодня, 10:20
        -1
        Цитата: Ясная
        Израиль - это единственная страна,

        Где слово "еврей" не является ругательством laughing
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:48
    +13
    Есть там преступление или его нет,но то что касаемо евреев,во всем мире поднимется шквал криков о об антисемитизме.Даже тогда ,когда евреи сами ведут себя как агрессоры
    1. user1212
      user1212 Сегодня, 11:29
      +2
      Цитата: APASUS
      криков о об антисемитизме

      Антисемитизмом уже давно является даже недостаточно рьяная поддержка Израиля lol
      Недостаточно рьяная поддержка политики США - тоталитаризм
      Недостаточно рьяная поддержка BLM - расизм и т.д.
      Теперь берем некоторые европейские/американские заявление о России, меняем слово русский на слово еврей, Россия на Израиль и выпускаем в свет. Как вы думаете сколько пройдет секунд, прежде чем "общественность" обвинит автора в антисемитизме? Но русофобии не существует, это миф wassat
  5. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 09:50
    +6
    "Наибольший их гнев был вызван тем, что Палестину назвали государством."
    А мой гнев вызывает то, что израиль называют государством.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 10:13
      +6
      Цитата: Стройбат запаса
      "Наибольший их гнев был вызван тем, что Палестину назвали государством."
      А мой гнев вызывает то, что израиль называют государством.

      Иван, у них инструкция, принимать гнев только от граждан цивилизованных государств stop . Минусаторы подтвердят
      1. Липчанин
        Липчанин Сегодня, 10:21
        -2
        Цитата: Ясная
        . Минусаторы подтвердят

        Щас методички получат и налетят laughing
        1. Ясная
          Ясная Сегодня, 10:28
          +3
          Цитата: Липчанин
          Цитата: Ясная
          . Минусаторы подтвердят

          Щас методички получат и налетят laughing

          Все их методички, это отвечать вопросом на вопрос
          1. Липчанин
            Липчанин Сегодня, 10:34
            -1
            Цитата: Ясная
            Все их методички, это отвечать вопросом на вопрос

            И минусовать
            Один уже принялся за "работу" laughing
      2. Стройбат запаса
        Стройбат запаса Сегодня, 10:23
        +12
        Ничего страшного laughing Через пару-тройку часов на сайт выползут профессор, арон заави и вояка ух. Они-то махом настрочат жалобу и мой комментарий будет удален, я получу седьмое предупреждение за год, может бан какой-никакой нарисуют. А я буду сидеть и хихикать на тему еврейского лобби на сайте.
        1. Липчанин
          Липчанин Сегодня, 10:27
          0
          Цитата: Стройбат запаса
          Через пару-тройку часов на сайт выползут профессор, арон заави и вояка ух.

          Ну штатные минусовщики уже тут как тут laughing
          1. красноярск
            красноярск Сегодня, 11:11
            +2
            Цитата: Липчанин
            Ну штатные минусовщики уже тут как тут

            Пока только минусуют. Ждут указаний как реагировать. Что-то пауза у них затянулась. Жду с нетерпением когда прорвет.
        2. Ясная
          Ясная Сегодня, 10:41
          +6
          Цитата: Стройбат запаса
          Ничего страшного laughing Через пару-тройку часов на сайт выползут профессор, арон заави и вояка ух. Они-то махом настрочат жалобу и мой комментарий будет удален, я получу седьмое предупреждение за год, может бан какой-никакой нарисуют. А я буду сидеть и хихикать на тему еврейского лобби на сайте.

          Ну, а что Вы хотели winked . Должен кто то ответить, за то, что Палестину назвали государством am
        3. Alex013
          Alex013 Сегодня, 11:13
          0
          Да они вроде в "стукачестве" не замечены. Ребята конечно со своими тараканами в головах)
          1. Комментарий был удален.
  6. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 10:00
    +6
    А что возмущаться то-рыло в пушку? А если чист, как агнец, то"самый справедливый суд в мире" © это подтвердит. Хотя последнее время, эти международные суды очень избирательно принимают доказательства к рассмотрению...
    Но пока, видя реакцию Израиля меня "терзают смутные сомнения" ©
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:06
    +3
    Плохо сработало Моссад и ЦРУ ... Надо было своих людей протолкнуть в МУС, кому то пару милионнов баксов на счёт, кому то автомобильную аварию устроить. Трамп эту систему нарушил, теперь Байдену придётся срочно наверстать упущенное.
  8. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 10:11
    +4
    Запасаемся попкорном и смотрим шоу.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 10:57
      +7
      Цитата: Dart2027
      Запасаемся попкорном и смотрим шоу.

      Еврей нашел деньги на улице, а там не хватает... lol
  9. HAM
    HAM Сегодня, 10:49
    +3
    Появилась новая удобная формулировка:"Вы,не понимаете-это другое!"......обстрел чужих территорий,разгон собственных граждан водомётами и газом---это "другое",это демократия....сермяжным не понять...
  10. Комментарий был удален.
  11. Inturist
    Inturist Сегодня, 10:55
    -2
    https://youtu.be/eGjYVG80V-k
  12. Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Сегодня, 10:57
    0
    Не понимаете вы, это-другое!
    Этих можно таки. Они же гои.
  13. Inturist
    Inturist Сегодня, 11:18
    -1
    https://drive.google.com/file/d/1--LEvWyNKKYD8c6hBjkdwMD-N6_ImZeG/view?usp=drivesdk
  14. Inturist
    Inturist Сегодня, 11:23
    0
    В начале было слово ! fellow
  15. Комментарий был удален.
  16. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:27
    +3
    Я так понял это тот МУС который принял к рассмотрению жалобу Украины по Крыму к России.Ни каких двойных стандартов,лесом и только лесом этот МУС! wassat
  17. Комментарий был удален.
  18. Дмитрий_2
    Дмитрий_2 Сегодня, 11:30
    -1
    Опять бедных евреев ущемляют
  19. zoland
    zoland Сегодня, 11:32
    0
    Цитата: BARKAS
    Евгений, сейчас "прфессора" ответят: -А, мы тут причем? Все претензии и судебные иски... к Моисею! hi

    Иван Сусанин какой-то получается целый народ завел явно не туда куда надо было.

  20. Avior
    Avior Сегодня, 11:44
    0
    Возникает действительно вопрос о том, можно ли называть Палестину государством? Для начала- признаётся ли в ООН Палестина государством- это ключевой вопрос.
    Дело в том, что начать расследование в МУС можно фактически в трёх случаях-
    1. В отношении преступлений на территории государства участника Римского статута- или по его заявлению или по решению прокурора.
    В отношении других стран, не участников статута
    2. По решению Совбеза ООН.
    3. По заявлению государства , на территории которого было совершено преступление в рамках конкретных событий.
    То есть , если Палестина государство, в МУС обратится могла.
    Если нет- не могла.
    Поэтому важный вопрос - считает ли ООН Палестину государством?
    1. Vitaly Gusin
      Vitaly Gusin Сегодня, 12:41
      +3
      Цитата: Avior
      Поэтому важный вопрос - считает ли ООН Палестину государством?

      Точно также, можно ли считать Фату Бенсуда, генеральным прокурором Международного уголовного суда в Гааге? 58-летняя Бенсуда в течение нескольких лет состояла на службе у диктатора Гамбии - Яйи Джамме. В 1994 году тот назначил ее своим личным адвокатом, а в 1996 - генеральным прокурором, а затем и министром юстиции. В период ее работы политические противники были обвинены в колдовстве и предательстве отечества и жестоко уничтожались.
      1. Avior
        Avior Сегодня, 13:25
        -1
        Несомненно.
        Бенсуда избрана государствами членами МУС на ассамблее в полном соответствии с правилами и соглашениями
  21. мусоргский
    мусоргский Сегодня, 11:59
    -2
    Ну ты посмотри как и ам им это не нравиться. Они то же исключительные как и ы, которые их держат под своим крылом!
  22. Юрахип
    Юрахип Сегодня, 12:41
    -1
    Из их аутоматов вытекает малиновый джем!
  23. voronkin
    voronkin Сегодня, 12:42
    -2
    Ну как всегда Израиль сразу антисемитизмом грозит и обзывает ..На любое обвинение в их сторону .! А сами что творят в соседних странах арабских бомбят ,выживают с их исконных земель и т.д. И все молчат .Сейчас запинают толпой без объяснения ..Как всегда .
  24. Emil Mamedoff
    Emil Mamedoff Сегодня, 13:05
    +1
    Лично я, с точки зрения того что Палестина являлась одной из колыбели создания армянской террористической организации Асала (совершившие убийства и взрывы в моём Азербайджане, в Турции, и даже в Москве), и судя по тому, как Ясер Арафат всегда целовал в губы армянских священников, и даже ниже на видео целуется страстно как гомик с одним из них, из террористов "священников" тогдашнего Асала, Конечно я за Израиль, и поддержу слова Биньямина Нетаньяху.

    Хоть понимайте, хоть нет, друзья. Что Ливан, что Палестина - враги тюрков, даже в этой войне они поддержали армянских братьев своих, и физически (людским ресурсом) и морально. А мы всегда поддержим дружеский Израиль, как и все времена это было, собственно говоря.
    Всем мира, добра, и дружбы.)

  25. Алт22
    Алт22 Сегодня, 13:20
    -2
    Израильтяне убивают гражданских, это факт.
  26. sidoroff
    sidoroff Сегодня, 13:36
    +1
    когда тот же суд заинтересуется действиями официальных и частных ВС РФ в Сирии и сколько они там мирняка наколотили (
    а набомбили поболее , чем суммарно за всё время арабо - изаильских разборок полегло ) - это уже будет русофобия.
  27. Мимо иду
    Мимо иду Сегодня, 13:40
    0
    Могли бы целиком цитату Биби привести, а не выдернуть одно предложение тип "антисемитизм потому что нас судят, больше аргументов нет".

    "Международный суд в Гааге, затевающий расследования против Израиля за полностью вымышленные военные преступления, это чистой воды антисемитизм, – утверждает израильский премьер-министр Биньямин Нетаниягу. – Этот суд создан для того, чтобы предотвращать такие явления как геноцид, который нацисты устроили еврейскому народу, но вместо этого он сам решил напасть на единственное еврейское государство. Он утверждает, что евреи, живущие у себя на родине – в Шило, Бейт-Эле, Хевроне, и даже в собственной столице, Иерусалиме, – это военное преступление. Во-вторых, он утверждает, что наши мужественные бойцы, которые защищают нас и наших детей от террористов, пытающихся нас убить, засыпающих наши города ракетами, совершают военное преступление".

    Нетаниягу пообещал "защитить тех, кто защищает нас", от "этой вопиющей несправедливости". Он напомнил, что "этот пристрастный суд предъявляющей эти бредовые обвинение единственной демократической стране на Ближнем Востоке, упорно отказывается расследовать настоящие военные преступления, которые ежедневно совершаются в таких тоталитарных странах как Иран и Сирия".

    То есть конкретно перечислил претензии к содержанию этого "судебного разбирательства". А МУС со смерти основателя была пристрастной помойкой, не имеющей ничего общего ни с правом, ни со справедливостью.