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В китайском Sohu: Пока США делают ставку на авианосцы, в ВКС России учатся их уничтожать

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В китайской прессе комментируют испытания, которые были проведены с участием модернизированных ракетоносцев Ту-22М3 ВКС РФ. Напомним, что речь идёт о том, что в ходе испытаний дальний бомбардировщик осуществил пуски крылатых ракет Х-32. При этом, по сообщению источника, точность ракет была максимальной – «они попали в колышек».


На страницах военно-тематического раздела китайского ресурса Sohu отмечено, что Россия развивает авиационную составляющую противодействия авианосцам. Автор пишет, что пока США делают ставку на свои авианосцы, в ВКС России учатся их уничтожать. Отмечено, что наблюдается растущий потенциал противодействия американским АУГ (авианосным ударным группам).

Из статьи:

Дальность применения крылатой ракеты X-32 составляет более 1 тысячи км. При этом её скорость может достигать 5 Махов. Это способно обеспечивать уничтожение авианосца без вхождения ракетоносца в зону поражения его ПВО. При этом обнаружить ракету бортовым системам корабля крайне сложно, потому что она может с высоты более 20 км снизиться до 10 метров в режиме маневренного пикирования.

Автор пишет, что в случае применения X-32 против авианосца, тот гарантированно будет уничтожен. При этом сама АУГ «достать Ту-22М3 вряд ли сможет».

Дополнительно отмечается, что в России решили серьёзным образом модернизировать свои дальние бомбардировщики. Финальная на сегодняшний день версия ракетоносца – Ту-22М3М. Такой самолёт способен нести и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

В Sohu указывается на то, что российские ВКС превратили Ту-22М3 в по-настоящему универсальную боевую машину, которая может эффективно применяться против самых разных целей, включая авианосные ударные группы. При этом автор пишет, что для противодействия российскому ракетоносцу ВМС США придётся «делать ставку на повышение боевых возможностей палубных истребителей F-35».
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77 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 10:18
    -10
    При этом автор пишет, что для противодействия российскому ракетоносцу ВМС США придётся «делать ставку на повышение боевых возможностей палубных истребителей F-35».
    Значит и наш Ту-22МЗ должна сопровождать воздушная эскадра из перехватчиков.А можно авианосцы долбать ракетами с наземных установок?
    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 10:21
      +13
      Авианосная ударная группа, это уже довольно неповоротливая монстроузная машина базирующаяся на идеологии постоянной экспансии демократии в страны третьего мира, как пережитка вековой колониальной политики англосаксов...В авианосцы вложены колоссальные средства и от них так просто не отказаться, поэтому США начинают проигрывать, потому что совершенствование ракетного вооружения идет гораздо большими темпами и при значительно более низких материальных затратах, чем развитие военно-технических возможностей АУГ, как в плане обороны, так и в плане наступления! Единственно, что пока остается на высоком уровне - это эффект психологического воздействия, но опять же на кого? На страны, типа Украина... laughing
      1. Горный стрелок
        Горный стрелок Сегодня, 10:33
        +6
        Цитата: Зяблицев
        гораздо большими темпами и при значительно более низких материальных затрат, чем развитие технических возможностей АУГ

        Уже в период ВМВ применение японцами камикадзе показали, насколько они опасны против авианосцев.
        Только невероятная промышленная мощь Америки в тот период, когда они эти авианосцы спускали на воду в огромных количествах сделали такие потери не критическими. Противокорабельные ракеты куда смертоноснее для авианосцев. Особенно сверхзвуковые и гиперзвуковые.
        1. Липчанин
          Липчанин Сегодня, 10:41
          -1
          Цитата: Горный стрелок
          Особенно сверхзвуковые и гиперзвуковые

          А сейчас других практически нет
          1. Doccor18
            Doccor18 Сегодня, 11:08
            +4
            Цитата: Липчанин
            Цитата: Горный стрелок
            Особенно сверхзвуковые и гиперзвуковые

            А сейчас других практически нет

            Почему нет? Есть. И преимущества их в очень большой дальности, плюсом малозаметности. Да и стоимость их меньше, чем сверх/гипер. Однако и минусы очевидны - большое время в пути...
            1. Липчанин
              Липчанин Сегодня, 11:11
              +1
              Цитата: Doccor18
              Есть.

              А я не сказал, что совсем нет
              Но ставка делается уже на сверх и гиперзвук.
              1. krot
                krot Сегодня, 12:37
                -1
                пока США делают ставку на свои авианосцы, в ВКС России учатся их уничтожать

                Стоимость постройки среднего авианосца- 5 млд $ и стоимость обслуживания в год около 120 млн $, при том, что каждые несколько лет нужен плановый ремонт и модернизация, которые тоже доходят до 1-2 млд $. И все это "чудо" топится несколькими ракетами, с гарантией прорыва ПВО, стоимостью около 1 млн $. Авианосец- "золотой гроб", во время войны. Либо дорогая игрушка для усмирения небольших и слабых государств, чем и пользуется США.
                1. Ланнан Ши
                  Ланнан Ши Сегодня, 13:01
                  +4
                  Цитата: krot
                  Стоимость постройки среднего авианосца

                  А вы думаете сухопутные аэродромы по пять копеек за пучок? Так, информации для. ВПП А класса, в 2016 году, стоила 2.5 рубля. За квадратный сантиметр. А измеряют её в десятках тысяч. Квадратных метров. Рулежные дорожки дешевле взлетки, но на проценты, а не в разы. А взлеткой и рулежкой аэродром не заканчивается. Да и цены устаревшие, сейчас раза в 1.5-2 выше должны быть. И??? Аэродром золотой гроб, во время войны? Их строить/содержать не нужно?
            2. hydrox
              hydrox Сегодня, 11:49
              +1
              Ещё минус:: чересчур большое время в пути - это лишние шансы обнаружения как загоризонтными локаторами (эти чудовища видят уже на расстоянии 8 тыс.км (Яхрома), а может, по освоении, и далее, что часто случается), так и самолётами- разведчиками и патрульными кораблями.
              Вот поэтому сейчас были бы очень востребованы патрульные крейсера с АФАР-РЛС на 2-3 тыс. км с сотней-другой БПЛА различных типов, способные к работе в сети на базе палубного вертолёта управления, состыкованного каналом связи с АФАР крейсера. В патруль дать парочку фрегатов и американские АУГ становятся просто сладкими целями ... yes
          2. Сергей Аверченков
            Сергей Аверченков Сегодня, 13:07
            0
            Да что вы... Есть. В данный момент они составляют основные вооружения.
        2. mr.ZinGer
          mr.ZinGer Сегодня, 11:29
          -5
          А сколько аваносцев уничтожили японцы при помощи камикадзе, 4 конвойных. Американцы быстро оправились и создали эффективную систему оповещения и защиты. Там не дураки, а американский технический и научный потенциал, увы гораздо мощнее чем наш и китайский.
          Не стоит вестись на дешёвые деферамбы.
          1. Сергей Аверченков
            Сергей Аверченков Сегодня, 13:12
            0
            Чем ваш? Вы поймите, когда вы пишите такое... будьте готовы к противодействию (даже если вы правы), не каждому понравится то что мы хуже чем американцы... Мне вот тоже не понравилось.
          2. Симаргл
            Симаргл Сегодня, 13:26
            0
            Цитата: mr.ZinGer
            А сколько аваносцев уничтожили японцы при помощи камикадзе
            В результате действий камикадзе в битве за Филиппины американцы потеряли 2 авианосца, 6 эсминцев и 11 транспортов, повреждения получили 22 авианосца, 5 линкоров, 10 крейсеров и 23 эсминца.
            К концу битвы за Окинаву американский флот потерял 26 кораблей, 225 были повреждены, из них 27 авианосцев.
            В соответствии с японскими заявлениями, в результате атак камикадзе был потоплен 81 корабль, 195 повреждены. По американским данным, потери составили 34 потопленных и 288 повреждённых кораблей. Кроме того, значение имел и психологический эффект, производимый на американских моряков.
            Утопили минимум два, повредили 49. Не считая "мелочи". И это при том, что конструктивно даже самолётоснаряды были сильно никакие.
      2. Липчанин
        Липчанин Сегодня, 10:40
        +10
        Цитата: Зяблицев
        это эффект психологического воздействия,

        На Ына этот "эффект" не произвёл никакого впечатления laughing
        1. Зяблицев
          Зяблицев Сегодня, 10:45
          +5
          Так Северная Корея, не Украина, это довольно развитая в техническом плане страна и, что, главное, независимое и самостоятельное государство! laughing
          1. Липчанин
            Липчанин Сегодня, 10:50
            +2
            Цитата: Зяблицев
            и, что, главное, независимое и самостоятельное государство!

            Имеющая атомное оружие
            1. Зяблицев
              Зяблицев Сегодня, 10:51
              +10
              В первую очередь имеющее чувство собственного национального достоинства!
              1. Липчанин
                Липчанин Сегодня, 10:53
                0
                Цитата: Зяблицев
                В первую очередь имеющее чувство собственного национального достоинства

                И это тоже
                1. mr.ZinGer
                  mr.ZinGer Сегодня, 12:49
                  +2
                  И в чем оно заключается чувство собственного достоинства, в амбициях Ына.
                  Сравните ВВП Северной и Южной кореи 116 и 16 место,
                  доход на душу населения 1600$и 43000$.
        2. Boris55
          Boris55 Сегодня, 10:59
          -1
          Цитата: Липчанин
          На Ына этот "эффект" не произвёл никакого впечатления

          А вот на США - да. Стоило Ыну выпустить дизельные подлодки и все их авианосы как ветром сдуло, оказались аж возле Индонезии. laughing
          1. Липчанин
            Липчанин Сегодня, 11:05
            0
            Цитата: Boris55
            оказались аж возле Индонезии.

            Один вроде как срочно на ремонт ушёл laughing
      3. askort154
        askort154 Сегодня, 12:37
        +1
        Зяблицев....Единственно, что пока остается на высоком уровне - это эффект психологического воздействия, но опять же на кого? На страны, типа Украина...

        Истину глаголите ! А то здесь на сайте ВО, десяток лет ломают копья сторонники, и противники использования АВГ в 21 веке. Вы в "двух словах" расставили все точки над "И". Браво, Евгений ! hi
      4. Симаргл
        Симаргл Сегодня, 12:44
        +1
        Цитата: Зяблицев
        опять же на кого? На страны, типа Украина...
        Ну так подарить ей авианосец! Пусть сначала покрасят.
    2. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 10:38
      +2
      Цитата: Гардамир
      Значит и наш Ту-22МЗ должна сопровождать воздушная эскадра из перехватчиков

      Зачем?
      Это способно обеспечивать уничтожение авианосца без вхождения ракетоносца в зону поражения его ПВО.

      При этом сама АУГ «достать Ту-22М3 вряд ли сможет».
      1. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 11:25
        +1
        Зачем?
        Просто размышление вслух, защита от F-35. И потом что значит достать вряд ли сможет. Надо писать точно сможет или нет. Если не сможет , то все амерские АУГи просто мишени. Если сможет, значит нам тоже надо уметь от них закрываться.
        1. dauria
          dauria Сегодня, 12:18
          +3
          Надо писать точно сможет или нет.


          Отодвинут рубеж ПВО с 800 на 1200 км. Это реально , если использовать часть самолётов как заправщики . В группе всё равно есть ДРЛО . В любом случае пока АУГ - это лишний козырь . Хиленький, уязвимый по сравнению с обычным, но всё же аэродром. Перемещаемый . Даже просто в обороне .
          1. ROSS 42
            ROSS 42 Сегодня, 12:26
            +1
            Какая-то эпидерсия! Прямо в лоб скалкой!
            Дальность применения крылатой ракеты X-32 составляет более 1 тысячи км. При этом её скорость может достигать 5 Махов. Это способно обеспечивать уничтожение авианосца без вхождения ракетоносца в зону поражения его ПВО. При этом обнаружить ракету бортовым системам корабля крайне сложно, потому что она может с высоты более 20 км снизиться до 10 метров в режиме маневренного пикирования.
            Автор пишет, что в случае применения X-32 против авианосца, тот гарантированно будет уничтожен. При этом сама АУГ «достать Ту-22М3 вряд ли сможет».

            Не далее, как вчера старался-боролся-на минуса напоролся:


            Я не понял, это такая тактика или просто я не заметил, как китайцы у меня посты передрали? belay
          2. hydrox
            hydrox Сегодня, 12:34
            0
            Резонно, но и геморройно тоже: их рубеж обороны является нашим рубежом атаки, при этом это не будет особо тревожить крейсер как носитель роя дронов, всегда готовых разобраться с авиацией АУГ.
            Заправляться под прицелом дронов - это практически гарантия быть сбитым, при этом крейсер с дронами практически ничем не рискует
    3. venik
      venik Сегодня, 12:39
      0
      Цитата: Гардамир
      Значит и наш Ту-22МЗ должна сопровождать воздушная эскадра из перехватчиков

      ========
      А ЗАЧЕМ? Если он (Ту-22МЗ) может долбануть с дистанции, которая превышает радиус действия палубных истребителей и при этом еще и уйти на "сверхзвуке"..... request
  2. prior
    prior Сегодня, 10:25
    +12
    Уничтожить авианосец и структуру его обслуживающую гораздо дешевле, чем построить и содержать.
    Ломать - не строить. Главное иметь инструмент для разрушения и уничтожения.
    1. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 10:43
      +3
      Цитата: prior
      Главное иметь инструмент для разрушения и уничтожения.

      Стараемся...
  3. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 10:27
    -6
    Самолёт довольно старый, чем его заменят в будущем? Сколько их небратья порезали.
    1. дед_Костя
      дед_Костя Сегодня, 11:18
      +1
      Бомберы летают долго, только не ленись моторы менять и, иногда, авионику.
      1. Runoway
        Runoway Сегодня, 12:53
        0
        В случае с ТУ-22м3 проблема с "усталостью" планера, а в частности узла изменения стреловидности, латают всё что осталось, а осталось немного, по факту выжимают максимум из того что есть(реставрация раритетов). До выхода нового носителя ПАКДА , а тем более изготовления необходимого количества очень долго, нужно на чем то перекантоваться
  4. алекс самолетов
    алекс самолетов Сегодня, 10:28
    +5
    Ту 22м3 до уровня м3м собираются довести всего 30 самолётов.это крайне мало для борьбы с ауг и ведь есть и другие цели.не пойму что мешает снять с хранения ту 22м3 или это уже не реально?
    1. Volder
      Volder Сегодня, 10:34
      +2
      Цитата: алекс самолетов
      Ту 22м3 до уровня м3м собираются довести всего 30 самолётов. это крайне мало для борьбы с ауг
      Для борьбы с АУГ этого более чем достаточно.
      1. Bez 310
        Bez 310 Сегодня, 10:41
        -1
        Цитата: Volder
        Для борьбы с АУГ этого более чем достаточно.

        Нет, 30 Ту-22м3м ничего страшного с АУГ не
        сделают, только могут напугать.
        К тому же, я очень не уверен, что у нас будут
        30 Ту-22м3м. Ну очень...
        1. hydrox
          hydrox Сегодня, 12:50
          0
          А зачем рисковать дальниками, выгоняя их под удар истребителей авианосца?
          Намного проще выпустить Ту -95 с парой слабеньких Х-102 (предварительно расчистив небо крейсерской патрульной группой с дронами, снявших все Орионы), далее запустить эту парочку Х-102 с рубежа обороны АУГ (предельной дистанции палубной авиации) - и Ту может возвращаться на базу, а дроны в это время будут заняты запуском помех , находясь неподалёку от авианосца и блокируя запуск бортовых АВАКСОВ (если они к тому моменту ещё будут живы).
          1. Piramidon
            Piramidon Сегодня, 13:18
            0
            Цитата: hydrox
            А зачем рисковать дальниками, выгоняя их под удар истребителей авианосца?
            Намного проще выпустить Ту -95

            Значит по вашему Ту-95 - расходный материал и им можно рисковать?
      2. Runoway
        Runoway Сегодня, 12:57
        +1
        Возможности Вооруженных Сил (ВС) РФ по подавлению АУГ возрастают в своих прибрежных районах за счет дальних ракетоносцев, базирующихся на берегу. Мощным средством поражения авианосцев являются самолеты Ту-22М3, которых в современных российских ВС насчитывается более 70 единиц. Самолеты способны наносить удары на удалении до 2000 километров, в зависимости от нагрузки, высоты и скорости полета. Стандартной боевой нагрузкой для них являются 2 ракеты X-22 или Х-32.
        Современная тактика борьбы с АУГ рассматривает лишь один основной способ, который заключается в поражении авианосца, что приведет к срыву выполнения им своих задач. Для вывода из строя АУГ необходимо выпустить не менее 40 ракет. Таким образом, для успешной атаки на АУГ нужен, как минимум полк Ту-22М3 в составе 20 машин с 2 ракетами на каждой, плюс самолеты РЭБ и несколько самолетов-разведчиков.
      3. дед_Костя
        дед_Костя Сегодня, 13:11
        0
        Для борьбы с АУГ этого более чем достаточно.

        При наличии дозаправки в воздухе, а у нас танкеров критически мало!
    2. Сергей Аверченков
      Сергей Аверченков Сегодня, 13:17
      0
      Почему именно 30? Откуда такие сведения?
  5. Комментарий был удален.
  6. ВПП
    ВПП Сегодня, 10:31
    +5
    Однако желтые лукавят не по детски - поют диферамбы, а сами шлепают авианосцы. И в этой «оде» желтые таки не пискнули про свои БР которыми будут отправлять авиапароходы на дно.
  7. новичок
    новичок Сегодня, 10:32
    +4
    Странно, разве мы не умели уничтожать авианосцы? Правильнее будет не "Россия учится", а Россия оттачивает навыки уничтожения АКГ.
    1. Bez 310
      Bez 310 Сегодня, 10:43
      -5
      Цитата: новичок
      разве мы не умели уничтожать авианосцы?

      Умели, но забыли, как это делается,
      да у нас и самолетов нет, чтобы хоть
      один авианосец уничтожить.
      1. новичок
        новичок Сегодня, 10:46
        -1
        Что значит "самолётов нет"?
        1. Bez 310
          Bez 310 Сегодня, 10:47
          -3
          Цитата: новичок
          Что значит "самолётов нет"?

          В буквальном смысле.
          У нас нет необходимого количества самолетов,
          чтобы вывести из строя один авианосец.
          1. Липчанин
            Липчанин Сегодня, 10:51
            -1
            Цитата: Bez 310
            У нас нет необходимого количества самолетов,
            чтобы вывести из строя один авианосец.

            А сколько надо? 100, 200, 1000?
            1. Bez 310
              Bez 310 Сегодня, 10:58
              -1
              Цитата: Липчанин
              А сколько надо?

              Когда мы умели уничтожать авианосцы,
              мы тренировались летать по 50 самолетов
              на удар, но без взаимодействия с дивизией
              ПЛ, этого было мало.
              А сейчас мы и 30 летающих Ту-22м3 можем
              не найти...
              1. Липчанин
                Липчанин Сегодня, 11:07
                -1
                Цитата: Bez 310
                мы тренировались летать по 50 самолетов

                Так тогда ракеты на 1000 км не летали
                И скорость у них была дозвуковой
                1. Bez 310
                  Bez 310 Сегодня, 11:12
                  -2
                  Цитата: Липчанин
                  Так тогда ракеты на 1000 км не летали

                  ПКР и сейчас на 1000 км не летают.
                  Коренных улучшений в деле "удара по АУГ"
                  пока не произошло, все только ухудшилось.
                  Если и есть какие-то улучшения, то они на
                  стадии испытаний, и в войска не поступали.
                  Про ракету Х-32 ничего не говорите...
                  1. Aleks тв
                    Aleks тв Сегодня, 13:50
                    0
                    . Про ракету Х-32 ничего не говорите...

                    Здравствуйте, Михаил.

                    Поясните, пожалуйста свое отношение к Х-32?
                    Отсутствие вашей "восторженности" это:
                    1.Режим секретности,
                    2.Вопросов по ней больше чем ответов,
                    3.Ваш вариант (например "чего вы все пристали"))).

                    Попробую сделать свое, сугубо сухопутное, предположение:
                    1. РЛС ПНА, которую меняют на РЛС ВН-45 видят на... Да я даже не знаю, на сколько, но явно не на 1000км.
                    1. РЛС ГСН ракеты может захватить цель на дальности от 200 до 300 км? Или это буйные фантазии интернета?

                    На большее расстояние необходимо наличие внешнего целеуказания. А это как была головная боль, так она никуда не делась - билет в один конец как и раньше.
                    Это нормально)).
                    .........
                    Хотелось бы услышать что-то от ВАС - Штурмана МРА с 26 календарями, а не свежие-придуманные домыслы "специалистов".
                    hi
                    p. s. Можете просто написать "Мне лень".
                    Я пойму, сам уже снова на пенсии...
                    laughing
              2. Сергей Аверченков
                Сергей Аверченков Сегодня, 13:20
                0
                50? Позвольте мне не поверить - даже СССР такое бы не потянул.
                1. Bez 310
                  Bez 310 Сегодня, 13:51
                  0
                  Цитата: Сергей Аверченков
                  50? Позвольте мне не поверить

                  Не верьте.
                  А я неоднократно участвовал в дивизионных
                  вылетах на тактический удар по АУГ, в которых
                  были задействованы даже более 50 самолетов.
                  Но об этом не писали в газетах, и по ТВ не кричали,
                  поэтому вы не можете в это поверить.
              3. Piramidon
                Piramidon Сегодня, 13:23
                0
                Цитата: Bez 310
                мы тренировались летать по 50 самолетов
                на удар

                С тех пор средства поражения сильно изменились.
          2. новичок
            новичок Сегодня, 10:53
            -1
            Куда ж делись наши четырнадцать(плюс/минус) ТУ22М3?
      2. Липчанин
        Липчанин Сегодня, 10:54
        -4
        Цитата: Bez 310
        да у нас и самолетов нет, чтобы хоть
        один авианосец уничтожить.

        А ТУ-160 уже не самолёт?
        1. Bez 310
          Bez 310 Сегодня, 11:02
          +1
          Цитата: Липчанин
          А ТУ-160 уже не самолёт?

          "Да гранаты у него не той системы".
          1. Липчанин
            Липчанин Сегодня, 11:09
            -5
            Цитата: Bez 310
            "Да гранаты у него не той системы".

            Понадобится, приспособят под ту какая надо
            1. Bez 310
              Bez 310 Сегодня, 11:14
              +1
              Цитата: Липчанин
              Понадобится, приспособят под ту какая надо

              Уже давно понадобилось...
            2. hydrox
              hydrox Сегодня, 12:56
              -1
              А чем плоха "сто два Х"? laughing
      3. bar
        bar Сегодня, 11:02
        +4
        Цитата: Bez 310
        у нас и самолетов нет, чтобы хоть
        один авианосец уничтожить.

        А сколько самолётов нужно для уничтожения одного авианосцы?
        Я то по недомыслию думал, что их ракетами уничтожают, а оно вон как...
        Ту-22 в качестве камикадзе - это жостко wassat
    2. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 10:48
      -2
      Цитата: новичок
      а Россия оттачивает навыки уничтожения АКГ.

      Ну да, так будет точнее
  8. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 10:32
    -1
    и это ведь у России не единственный способ борьбы с авианосными соединениями (АУГ) а один из возможных вариантов комплексного ответа ... включая гиперзвук с кораблей и подводных лодок ... и конечно береговую оборону (ну вот если уж совсем близко подошли)))
  9. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 10:42
    +2
    Пока США делают ставку на авианосцы, в ВКС России учатся их уничтожать

    Ассиметричный ответ - это правильный подход. У каждого из участников войны свой метод ведения боевых действий, сложившийся исторически.

    Можно, например, вспомнить геополитические термины "цивилизация моря" и "цивилизация суши". У нас война будет идти на материке, плюс добавится межконтинентальная ядерная составляющая. НАТО ведь продвигалась именно к нашим сухопутным границам.

    Если бы мы построили авианосцы со сравнимым водоизмещением и разместили их, скажем, в Балтийском море, сколько бы они продержались? Недолго, к сожалению. А достать партнеров можно длинной рукой Ярсов, потом и Булавой огреть для верности.

    То есть задача России в конвенциональной войне - держать американские корабли на неэффективном расстоянии, а в случае приближения топить. Ну и логистическая составляющая в виде морских транспортов тоже уязвима для наших противокорабельных ракет.

    У каждой стороны свои уязвимые места. Их надо знать, и уметь это знание реализовывать.
  10. Комментарий был удален.
  11. dgonni
    dgonni Сегодня, 10:45
    -2
    То что написали китайци не стоит выеденного яйца! Митрофанов с Тимохиным всё уже давно разжевали. Наряда сил для удара по АУГ у России на данный момент не имеется!
    Сколько живых 22м3 сейчас есть? Сколько есть подготовленных экипажей?
    1. Дмитрий Макаров
      Дмитрий Макаров Сегодня, 11:43
      -1
      Сколько сейчас у Сша авианосцев в строю? Каков процент палубной авиации Сша ещё жив?
      - навскидку, в строю три, максимум 4 авианосца, остальные неисправные и требуют ремонта.
      - по палубной авиации кратко- 70% не подлежат эксплуатации по причине исчерпанная ресурса.
  12. lxenbv
    lxenbv Сегодня, 10:47
    0
    В Китае лучше бы позаботились о своих авианосцах, пока США на них не начали свои тренировки yes
  13. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 10:49
    +1
    На страницах военно-тематического раздела китайского ресурса Sohu отмечено, что Россия развивает авиационную составляющую противодействия авианосцам

    Ага. Путем уничтожения морской ракетоносной авиации. Ну-ну.
    1. redsun
      redsun Сегодня, 12:45
      -1
      Морская ракетная авиация по сути уничтожена уже давно. Однако я не очень понимаю, что мешает при необходимости задействовать самолеты из состава ВКС. Самолёт если есть, то и примение ему найдется. Сейчас нужен бомбить наземку, будет ее бомбить, а завтра по морским целям отработает. Тем более, количество машин в последнее время не убавляется, а вполне даже наоборот. Имеющаяся техника проходит модернизацию. Ракеты стали летать быстрее и дальше. Организацию взаимодействия флота и авиации на учениях можно отработать. Так ли нужна сейчас обособленная МРА советского образца?
  14. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:55
    +3
    Льстить так льстить,а еще мы можем уничтожить гнезда они где гнездятся и выводятся!Вот как ннадо льстить. hi
  15. Влад5307
    Влад5307 Сегодня, 11:03
    -1
    Цитата: Андрей из Челябинска
    На страницах военно-тематического раздела китайского ресурса Sohu отмечено, что Россия развивает авиационную составляющую противодействия авианосцам

    Ага. Путем уничтожения морской ракетоносной авиации. Ну-ну.

    И куда будут возвращаться их неуничтоженные палуники. если х матка покоится на дне или физически не может их принять на борт?! Правильно их похоронят либо в морской воде, либо в земле-матушке. ДА это еще надо увернуться от ПВО и авиации противника. soldier
  16. Дмитрий Макаров
    Дмитрий Макаров Сегодня, 11:38
    +1
    Палубный перехватчик Ф-14 мог бороться с Ту-22 на дальних подступах, но американцы расслабились и оставили на вооружение лишь системы для уничтожения папуасов. Даже хваленный Ф-35 является жалким дозвуковым штурмовиком с некоторыми элементами "стелс"- Глобальная ошибка стоила Америке гегемонии.
  17. алекс самолетов
    алекс самолетов Сегодня, 11:38
    0
    На ту 22м3 остались всего ДВА полка!!в лучшем случае 60 машин.ну а про путинско-сердюковское уничтожение мрапов наверно все знают.и резали их не только укропы.чего стоит к примеру уничтожение 444 тбап в Воздвиженке !!а потом Шойгу заявляет что на ДВ не хватает авиационных сил.вот так...
  18. Kazbek5000
    Kazbek5000 Сегодня, 11:47
    +1
    Главное в применении Х-32- малое время реагирования ПРО противника после пуска с ТУ-22М3М, т.е. время подлета к АУГ с момента пуска, все остальное производные от этого значения. В том числе и несколько вариантов траекторий полета. Будущее за средствами поражения класса "воздух-поверхность" у которых время подлета минимально.
  19. Al_lexx
    Al_lexx Сегодня, 12:03
    0
    Мне очень нравится концепция Ту-22. Но неотвратимо накатывает тот момент, когда его надо будет заменять. Пусть даже и не принципиально новым самолётом, но в очередной раз модернизированным. Я имею ввиду то, что ресурс планера не бесконечный, а сведений о том, что строят новые двадцать вторые мне не попадалось.
    На счет того, что новые ракеты это серьёзная дубинка против АУГ, это конечно хорошо. Но мне кажется, что именно АУГ вовсе не главная наша головная боль. По крайней мере везде, кроме ТОФ. На северах они не смогут работать по техническим причинам. А акватории Черного и Балтийского морей, это для них как мешок с голодными и злыми крысами. Да и в Средиземном не особо развернешься, в котором у нас есть Хмеймим, на котором недавно модернизировали ВПП.
    Главная наша проблема сидит в наших чиновничьих кабинетах и неокрепших молодых пассионарных умах. Вот с ними какими "ракетами" бороться, при отсутствии внятной национальной идеологии и адекватной её пропаганды с младых лет?
  20. voronkin
    voronkin Сегодня, 12:38
    -3
    Ну не спроста Байден начал подписывать мирные договора об ограничении вооружения с Москвой ! Почуяли что жаренным запахло и проблемы у них серьезные начались внутри страны ..Их АУГи уже никому не страшны ,что очень радует ..Помните ,как что то не нравится США сразу свои армады подтягивают к берегам непокорных стран ..Сейчас про это даже не заикаются ..Санкциями грозят ,хотя они тоже уже не так страшны странам мира .