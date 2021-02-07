В китайском Sohu: Пока США делают ставку на авианосцы, в ВКС России учатся их уничтожать

Дальность применения крылатой ракеты X-32 составляет более 1 тысячи км. При этом её скорость может достигать 5 Махов. Это способно обеспечивать уничтожение авианосца без вхождения ракетоносца в зону поражения его ПВО. При этом обнаружить ракету бортовым системам корабля крайне сложно, потому что она может с высоты более 20 км снизиться до 10 метров в режиме маневренного пикирования.

В китайской прессе комментируют испытания, которые были проведены с участием модернизированных ракетоносцев Ту-22М3 ВКС РФ. Напомним, что речь идёт о том, что в ходе испытаний дальний бомбардировщик осуществил пуски крылатых ракет Х-32. При этом, по сообщению источника, точность ракет была максимальной – «они попали в колышек».На страницах военно-тематического раздела китайского ресурса Sohu отмечено, что Россия развивает авиационную составляющую противодействия авианосцам. Автор пишет, что пока США делают ставку на свои авианосцы, в ВКС России учатся их уничтожать. Отмечено, что наблюдается растущий потенциал противодействия американским АУГ (авианосным ударным группам).Из статьи:Автор пишет, что в случае применения X-32 против авианосца, тот гарантированно будет уничтожен. При этом сама АУГ «достать Ту-22М3 вряд ли сможет».Дополнительно отмечается, что в России решили серьёзным образом модернизировать свои дальние бомбардировщики. Финальная на сегодняшний день версия ракетоносца – Ту-22М3М. Такой самолёт способен нести и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».В Sohu указывается на то, что российские ВКС превратили Ту-22М3 в по-настоящему универсальную боевую машину, которая может эффективно применяться против самых разных целей, включая авианосные ударные группы. При этом автор пишет, что для противодействия российскому ракетоносцу ВМС США придётся «делать ставку на повышение боевых возможностей палубных истребителей F-35».