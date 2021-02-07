«Без головных уборов на морозе»: Поляки раскритиковали Минобороны за формат церемонии с новобранцами

Новобранцы вооружённых сил Войска Польского (польских вооружённых сил) приняли присягу. Министерство обороны страны опубликовало кадры с торжественной церемонии, проходившей в одной из танковых бригад. Когда фотографии увидели польские граждане, то польскому военному ведомству досталась изрядная порция критики.
Оказалось, что основная критика связана с тем, в каком формате проводилась присяга новобранцев на фоне пандемии коронавируса и сковавших Польшу морозов.
На фото видно, что молодые солдаты, среди которых есть и девушки, принимая присягу, традиционно сняли свои головные уборы перед польским знаменем. В этот момент температура воздуха составляла около -14 градусов по Цельсию.
Рядовые польские граждане, комментируя это, отметили, что командование бригады в данном случае могло бы принять меры по сохранению здоровья новобранцев. Например, высказана мысль о том, что провести церемонию было бы уместно в закрытом помещении. Отмечено, что подобного рода практика применяется в разных странах, где температура может опускаться до весьма низких отметок.
Критика церемонии с новобранцами в адрес военного ведомства:
В Минобороны хотят сказать, что наши молодые солдаты не боятся ни мороза, ни пандемии?
Они в сырых масках, но без головных уборов. Не понятно, это у нас такой странный устав или это проблемы с пониманием своей ответственности у командования?
Командиром танковой бригады, формат принятия присяги в котором раскритиковали в Польше, является бригадный генерал Ярослав Гуровский.