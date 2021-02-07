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«Без головных уборов на морозе»: Поляки раскритиковали Минобороны за формат церемонии с новобранцами

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Новобранцы вооружённых сил Войска Польского (польских вооружённых сил) приняли присягу. Министерство обороны страны опубликовало кадры с торжественной церемонии, проходившей в одной из танковых бригад. Когда фотографии увидели польские граждане, то польскому военному ведомству досталась изрядная порция критики.


Оказалось, что основная критика связана с тем, в каком формате проводилась присяга новобранцев на фоне пандемии коронавируса и сковавших Польшу морозов.

На фото видно, что молодые солдаты, среди которых есть и девушки, принимая присягу, традиционно сняли свои головные уборы перед польским знаменем. В этот момент температура воздуха составляла около -14 градусов по Цельсию.



Рядовые польские граждане, комментируя это, отметили, что командование бригады в данном случае могло бы принять меры по сохранению здоровья новобранцев. Например, высказана мысль о том, что провести церемонию было бы уместно в закрытом помещении. Отмечено, что подобного рода практика применяется в разных странах, где температура может опускаться до весьма низких отметок.

Критика церемонии с новобранцами в адрес военного ведомства:

В Минобороны хотят сказать, что наши молодые солдаты не боятся ни мороза, ни пандемии?

Они в сырых масках, но без головных уборов. Не понятно, это у нас такой странный устав или это проблемы с пониманием своей ответственности у командования?



Командиром танковой бригады, формат принятия присяги в котором раскритиковали в Польше, является бригадный генерал Ярослав Гуровский.
Использованы фотографии:
Минобороны Польши
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38 комментариев
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  1. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 11:21
    +2
    Мороз - ничто, традиции - все...

    Что-то у них снега совсем нет.
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 11:28
      +2
      традиционно сняли свои головные уборы перед польским знаменем

      Этакий ритуал с последующей минутой молчания.

      Есть ещё догадка, что отморозков готовят.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 12:24
        +2
        Какую фигню порой тут публикуют.
        Ну приняли присягу без шапок. Ну возмутились их мамы, что ребёнка морозят.
        Прям новость международного значения.
        Осталось ещё новость о кошке, что в танке родила, публиковать ...
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 13:28
          0
          Цитата: Shurik70
          Ну приняли присягу без шапок. Ну возмутились их мамы, что ребёнка морозят.

          Да пусть мамы не переживают, если мозгов нет, то и отмораживать нечего.
    2. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 11:51
      +3
      В чем прикол?? Или без головного убора, как аллегория траура по потерянной независимости и превращением в колонию англосаксов средней паршивости? - тогда пойдет! laughing
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 12:26
        0
        А, что у них за автоматы? Калаши?
        1. Охотовед 2
          Охотовед 2 Сегодня, 12:30
          0
          Как можно не узнать Детище Михаила Тимофеевича? belay
          wz.96 Beryl - польский аналог АК.
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 13:32
            -1
            Цитата: Охотовед 2
            Как можно не узнать Детище Михаила Тимофеевича?
            wz.96 Beryl - польский аналог АК.

            Пора бы после декоммунизации Польши, прекратить выпуск советского наследия.
          2. LiSiCyn
            LiSiCyn Сегодня, 13:51
            0
            Одежка зимняя под Европу, у нас долго не протянуть.... laughing
            Расцветка, такое впечатление на складах с начала 90-х нашу ткань хранили, а сейчас используют. Да и на вид, качество такое же...
            И пальцем в флаг тычат, при чем опущенный(флаг))).
            Это у них, такое военнское приветствие новое? what
            Что то, мне этот жест напоминает? Там, только все пальчики выпрямленные...
        2. Зяблицев
          Зяблицев Сегодня, 12:31
          +2
          hi Не совсем! Это польские "родственнички" нашего автомата! Когда то добрый СССР предоставил еще тогда нормальному государству ПНР лицензию на производство и модернизацию Калашникова, а потом поляки быстро сообразили, что за чудо попало им в руки...И тут все завертело...! laughing
          1. Теренин
            Теренин Сегодня, 13:34
            0
            Цитата: Зяблицев
            hi Не совсем! Это польские "родственнички" нашего автомата! Когда то добрый СССР предоставил еще тогда нормальному государству ПНР лицензию на производство и модернизацию Калашникова, а потом поляки быстро сообразили, что за чудо попало им в руки...И тут все завертело...! laughing

            Спасибо, Женя hi
          2. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 13:37
            -1
            Цитата: Зяблицев
            Когда то добрый СССР предоставил еще тогда нормальному государству ПНР лицензию на производство и модернизацию Калашникова, а потом поляки быстро сообразили, что за чудо попало им в руки.

            Ну могли бы из уважения к себе любимым, отказаться от Советского наследия Калашникова. Везде орут, "У нас всё амэриканьско", не признаём совестского !"
  2. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 11:27
    +2
    А что это они так лапки протягивают? "Инспектор, ну не пил я, видишь, руки не трясутся, а выхлоп со вчерашней чашки кофе с коньяком! Не забирай права, давай договоримся!" laughing
    1. Alex_You
      Alex_You Сегодня, 13:09
      0
      Похоже немного
      1. Стройбат запаса
        Стройбат запаса Сегодня, 13:17
        0
        В смысле, у них в армии женоподобные ? laughing
        1. mister-red
          mister-red Сегодня, 13:37
          0
          Цитата: Стройбат запаса
          А что это они так лапки протягивают?

          У них честь отдаётся двумя пальцами. Хорошо хоть советскую традицию знают и к пустой голове не прикладывают, как американцы.
          PS Помните такого?
          1. Стройбат запаса
            Стройбат запаса Сегодня, 13:43
            0
            Ну не знаю... У нас в русской армии честь каждый беречь должен, а не отдавать направо-налево. Воинское приветствие у нас по уставу.
            А они честь отдают. Потому без неё и живут laughing
        2. Стройбат запаса
          Стройбат запаса Сегодня, 13:45
          0
          О! Название мелкого рогатого скота, голова которого на картинке, стало ругательством! Видимо на толерантнее выражаться. Что-то типа "представитель компактно-рогатого сообщества" видимо. laughing
    2. Комментарий был удален.
  3. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 11:29
    +3
    А новобранки вроде так ничего на вид...
  4. Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Сегодня, 11:35
    +1
    А подгузники и слюнявчики на них были? Солдаты, их польскую мать!..
  5. sabakina
    sabakina Сегодня, 11:36
    0
    Я так и не понял, куда они пальцами тыкают. Вообще то указующий перст выглядит так:
    1. taiga2018
      taiga2018 Сегодня, 11:40
      0
      Цитата: sabakina
      куда они пальцами тыкают.

      Один говорит:ты дура,что решила пойти в армию,а та отвечает:а ты уже в армии...
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:42
      0
      Цитата: sabakina
      Вообще то указующий перст выглядит так:


      В мороз лучше так.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:38
    +1
    За ухи подмороженые критикуют,а то что новобранцы принимают присягу с" клоном" Калашникова на шее ни кто не заметил?Непатриотично както! bully
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:44
    0
    Два пальца вверх, так присягали в Вермахте в Гилеровской Германии, поляки копируют нацистов... Доиграется Польша до очередного раздела.
  8. askort154
    askort154 Сегодня, 12:00
    +2
    На фото видно, что молодые солдаты, среди которых есть и девушки, принимая присягу...

    Идут, ноздря в ноздрю с США. Там Байден призвал служить в армию все полы, включая трансгендеров. Польша и Украина, решили оказаться в первых рядах. Они теперь будут снимать "девушек" с трасс, и отправлять их в армию. "Дальнобойщики" загрустили, а количество "уклонистов" от армии уменьшилось.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:46
      0
      Цитата: askort154
      Польша и Украина, решили оказаться в первых рядах. Они теперь будут снимать "девушек" с трасс, и отправлять их в армию.

      В Польше снять могут, но не на Украине. Как можно со всего мира снять армию "жриц любви" и отправить воевать за ....
  9. abrakadabre
    abrakadabre Сегодня, 12:05
    +2
    От первого фото ощущение, что поляки ограбили даже не российский, а советский склад обмундирования. Только ремни отличаются и "тюбетейки" не по уставу зимней формы одежды. Кстати, как эти беретики могут помочь не отморозить мозги в -14? Ладно бы ушанки. Эх... Ушанки бы очень добавили колориту польским новобранцам вообще и на фото в частности.
    Калаши на фанатичных ненавистниках всего советского/российского тоже доставляют.
    1. anjey
      anjey Сегодня, 12:22
      +2
      Да,а "оружие оккупантов" почему в руки взяли? laughing Никаких принципов у этих пшеков,кроме одного-принципа продажной шлюхи.
  10. cniza
    cniza Сегодня, 12:05
    +1
    Когда фотографии увидели польские граждане, то польскому военному ведомству досталась изрядная порция критики.


    Угу и с нашими поддельными калашами , как то НАТО не дорабатывает...
  11. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 12:05
    +2
    Отмороженные мозги полякам нужны по определению, раз с нами воевать всерьëз готовятся... request
  12. iouris
    iouris Сегодня, 12:07
    +1
    Для -14 град.С одеты, конечно, странновато.
    Сибиряк не тот, кто зимой не мёрзнет, а тот, кто тепло одевается.
  13. Маша
    Маша Сегодня, 12:24
    +1
    В Минобороны хотят сказать, что наши молодые солдаты не боятся ни мороза, ни пандемии?

    Вот комментаторы недалекие... это они заранее уши отмораживают... готовятся к войне с Россией! wassat
  14. voronkin
    voronkin Сегодня, 12:24
    0
    Без шапок ,да еще с калашами ..)))) Как то нетолерантно
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:51
      0
      Цитата: voronkin
      Без шапок ,да еще с калашами ..)))) Как то нетолерантно

      Ну слава богу, что хоть не без штанов, а только без шапок.
  15. Кonstanty
    Кonstanty Сегодня, 12:25
    +1
    Преувеличение
    принимая присягу, традиционно сняли свои головные уборы перед польским знаменем.

    Традиция есть традиция, Несколько минут без шапки даже при 14 градусах мороза никого не убьют.
    В конце концов, они должны быть солдатами, а не дошкольниками!!!
  16. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 13:02
    0
    "в одной из танковых бригад"
    Прошу прощения, я не специалист по полякам - а сколько у них танковых бригад? Сколько вообще танков?
  17. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:38
    0
    Мда, действительно по клоунски.

    Ещё и с примкнутым штыком, к неизвестной модификации АК.
    И жесты странные.
    Как будто советский склад ограбили.
    Это банда какая-то на фотографиях, или наёмники, а не армия.