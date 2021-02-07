На Украине затеяли военные учения у границ российского Крыма

В ВСУ объявили о проведении учений у границ Крымского полуострова. Как сообщает украинское военное командование, учения носят «противодиверсионный характер».По последним сведениям, военные маневры подразделения вооружённые сил Украины начали на территории Херсонской области. Помимо военнослужащих ВСУ к маневрам решили подключить специальные подразделения СБУ (Службы безопасности Украины).По сценарию учений, «диверсионные группы противника осуществили проникновению в Херсонскую область с территории Крыма». Для выявления направлений перемещения «ДРГ» и недопущения проведения диверсий на объектах инфраструктуры, по тревоге были подняты несколько подразделений, включая моторизованные.Командующий южной группировкой войск генерал-майор Владимир Миронюк заявил о том, что учения входят в круг задач «по обеспечению территориальной целостности украинского государства».Затеянные учения у границ Крыма лишний раз свидетельствуют о том, что украинские власти готовы на осуществление любой провокации, в том числе в отношении российского Крыма. И связано это, судя по всему, со сменой руководства в США.На этом фоне украинские «креативщики» с военного ТВ выпустили сюжет «ПроВойско», в котором особое внимание обращает на себя заставка. На ней решили изобразить сжимающего кулак 46-го президента США Джо Байдена напротив строя солдат в китайской военной форме под флагом КНР.При этом ничего «умнее» на военТВ Украины не придумали, кроме как в качестве одного из солдат в форме НОАК изобразить человека, похожего на президента России. Это лишний раз демонстрирует тот уровень, который сегодня характерен для «рукопожатных» средств массовой информации Украины. Другие – подвергаются неприкрытой цензуре или попросту закрываются, что и произошло на днях сразу с тремя телеканалами.Примечательно, что эту заставку вместе в роликом на своих страницах в соцсетях представило Минобороны Украины, что свидетельствует и о его уровне растущей неадекватности.