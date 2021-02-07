Военное обозрение
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На Украине затеяли военные учения у границ российского Крыма

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В ВСУ объявили о проведении учений у границ Крымского полуострова. Как сообщает украинское военное командование, учения носят «противодиверсионный характер».


По последним сведениям, военные маневры подразделения вооружённые сил Украины начали на территории Херсонской области. Помимо военнослужащих ВСУ к маневрам решили подключить специальные подразделения СБУ (Службы безопасности Украины).

По сценарию учений, «диверсионные группы противника осуществили проникновению в Херсонскую область с территории Крыма». Для выявления направлений перемещения «ДРГ» и недопущения проведения диверсий на объектах инфраструктуры, по тревоге были подняты несколько подразделений, включая моторизованные.

Командующий южной группировкой войск генерал-майор Владимир Миронюк заявил о том, что учения входят в круг задач «по обеспечению территориальной целостности украинского государства».

Затеянные учения у границ Крыма лишний раз свидетельствуют о том, что украинские власти готовы на осуществление любой провокации, в том числе в отношении российского Крыма. И связано это, судя по всему, со сменой руководства в США.

На этом фоне украинские «креативщики» с военного ТВ выпустили сюжет «ПроВойско», в котором особое внимание обращает на себя заставка. На ней решили изобразить сжимающего кулак 46-го президента США Джо Байдена напротив строя солдат в китайской военной форме под флагом КНР.

На Украине затеяли военные учения у границ российского Крыма

При этом ничего «умнее» на военТВ Украины не придумали, кроме как в качестве одного из солдат в форме НОАК изобразить человека, похожего на президента России. Это лишний раз демонстрирует тот уровень, который сегодня характерен для «рукопожатных» средств массовой информации Украины. Другие – подвергаются неприкрытой цензуре или попросту закрываются, что и произошло на днях сразу с тремя телеканалами.

Примечательно, что эту заставку вместе в роликом на своих страницах в соцсетях представило Минобороны Украины, что свидетельствует и о его уровне растущей неадекватности.
Использованы фотографии:
Фейсбук/Минобороны Украины
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39 комментариев
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  1. voronkin
    voronkin Сегодня, 12:59
    +2
    Навального ждут ,когда к власти придет в Росси ..Он все раздавать начнет ну ну ..
    А еще у нас в России 4млн. граждан Украины работает ..Вот если их всех выслать,а мы имеем право на это ? Как думаете "братья" что они делать будут у вас ?
    Колоннами под марш "Славянки " с флагами ..ха ха ха
    1. Mikle2000
      Mikle2000 Сегодня, 13:12
      -1
      Если их выслать, скорее всего 1) затаят обиду к выславшим 2) поедут работать в Польшу/германию
      1. voronkin
        voronkin Сегодня, 13:19
        -1
        Цитата: Mikle2000
        Если их выслать, скорее всего 1) затаят обиду к выславшим 2) поедут работать в Польшу/германию

        А третий вариант еще есть ..Сметут эту продажную власть ! Ведь в России их не унижают и не требуют хаять свою Родину Украину ..Как говорится езжайте и почувствуйте разницу .
        1. Mikle2000
          Mikle2000 Сегодня, 13:41
          0
          Это вряд ли. Люди уже имели возможность пойти повоевать, но выбрали опцию поработать
      2. VORON538
        VORON538 Сегодня, 13:26
        +7
        Они у нас и так через одного обиженные...на Россию,но в неньку уезжать не спешат,предпочитают работать и жить в России,тихо под одеялком или инкогнито на форумах типа ВО проклиная Москву! hi Еще больше не обидятся,не поймут,ибо "анастозашо"-краткая характеристика подобных деятелей!А вот держать у себя несколько миллионов потенциальных предателей с трезубыми паспортами-не есть хорошо для нашего государства!
      3. Симон
        Симон Сегодня, 13:28
        0
        А зачем их высылать - это будет блок готовых украинских антифашистов, которые могут пригодиться в недалеком будущим. wink
      4. Егоза
        Егоза Сегодня, 13:35
        0
        Цитата: Mikle2000
        поедут работать в Польшу/германию

        Прямо их там ждут! А в Польше вообще бьют очень часто.
        1. voronkin
          voronkin Сегодня, 13:41
          +1
          Цитата: Егоза
          Цитата: Mikle2000
          поедут работать в Польшу/германию

          Прямо их там ждут! А в Польше вообще бьют очень часто.

          Таки да ,любят горланить о свободе и особенно об оплате ..))))
    2. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 13:21
      +2
      Как говориться: "Можно вывезти украинца с хутора, но вывести хутор из украинца - почти невозможно!" Вот и на фото гарный воен света накидал соломы поверх боевой машины, типа маскировка! От навоза то хоть ее отчистил? laughing
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 13:39
        +1
        Цитата: Зяблицев
        накидал соломы поверх боевой машины

        Это навесная броня от Ниф-Нифа ! bully
      2. voronkin
        voronkin Сегодня, 13:45
        +1
        Цитата: Зяблицев
        Как говориться: "Можно вывезти украинца с хутора, но вывести хутор из украинца - почти невозможно!" Вот и на фото гарный воен света накидал соломы поверх боевой машины, типа маскировка! От навоза то хоть ее отчистил? laughing

        laughing laughing Спасибо посмеялся ! Темна украинская ночь ,а сало лучше перепрятать ..Там у них уже перепрятывать нечего ..Все ЕС запретило ! И покупать можно только польское ,иначе за чубы драть начинают ..))) Кинули окраину ..Сейчас на Байдена и его сынка у них вся надежда ..
    3. Балу
      Балу Сегодня, 13:32
      +2
      Цитата: voronkin
      Навального ждут ,когда к власти придет в Росси ..Он все раздавать начнет ну ну ..
      А еще у нас в России 4млн. граждан Украины работает ..Вот если их всех выслать,а мы имеем право на это ? Как думаете "братья" что они делать будут у вас ?
      Колоннами под марш "Славянки " с флагами ..ха ха ха

      Тихановская хочет встретиться с Ю.Навальной, третьей видимо будет Санду, а что с Украины, кто приедет на встречу? Судя по лгике событий-бомж Мишико Су.ашвили?
    4. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 13:37
      +1
      Навального ждут ,когда к власти придет в Росси ..

      Судимые не могут претендовать на гос.должности. Нахальный уже пролетел.На Западе уже пытаются из его жены Юли слепить на скорую "лидера оппозиции".Несерьезно это всё.
  2. cniza
    cniza Сегодня, 12:59
    +2
    Командующий южной группировкой войск генерал-майор Владимир Миронюк заявил о том, что учения входят в круг задач «по обеспечению территориальной целостности украинского государства».


    А разве у них сейчас есть звание генерал - майора?
    1. voronkin
      voronkin Сегодня, 13:20
      0
      Цитата: cniza
      А разве у них сейчас есть звание генерал - майора?

      Они никак немогут привыкнуть к новым своим званиям ,вот и путаются постоянно ))))
  3. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 13:06
    +8
    "Примечательно, что эту заставку вместе в роликом на своих страницах в соцсетях представило Минобороны Украины, что свидетельствует и о его уровне растущей неадекватности."
    Куда уж дальше неадекватности расти? Эти "вояки" уже рванули бы в атаку на Россию, мешает только то, что боятся они до одури. Раз уж на Донбассе простые люди их отделали, как бог черепаху, то русская армия смешает их с чернозёмом за полчаса.
    1. Русь
      Русь Сегодня, 13:16
      0
      Эти "вояки" уже рванули бы в атаку на Россию, мешает только то, что боятся они до одури.

      Ну... хоть рядом потереться...
      1. Маша
        Маша Сегодня, 13:35
        +1
        Хоть видит око,
        Да зуб неймет....
        1. Стройбат запаса
          Стройбат запаса Сегодня, 13:42
          0
          Скорей уж "И хочется и колется" laughing
    2. voronkin
      voronkin Сегодня, 13:22
      0
      Цитата: Стройбат запаса
      Куда уж дальше неадекватности расти? Эти "вояки" уже рванули бы в атаку на Россию, мешает только то, что боятся они до одури. Раз уж на Донбассе простые люди их отделали, как бог черепаху, то русская армия смешает их с чернозёмом за полчаса.

      Они это поняли еще по "котлам " в 2015ом ..А сейчас и подавно получат по полной ,если сунутся ..Время ушло !
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:24
      +1
      Цитата: Стройбат запаса
      Куда уж дальше неадекватности расти?

      А её то этой "адекватности" на Украине никогда не было, да и невозможна она там, уже при созданию самой "четыреста четвёртой".
    4. Егоза
      Егоза Сегодня, 13:38
      0
      Цитата: Стройбат запаса
      Эти "вояки" уже рванули бы в атаку на Россию, мешает только то, что боятся они до одури.

      Да не в атаку, а сдаваться готовятся. Вместе с начальством. Вот и перебираются поближе. Чтоб нацики не догнали.
  4. askort154
    askort154 Сегодня, 13:08
    +2
    Как сообщает украинское военное командование, учения носят "противодиверсионный характер".

    Перешли на "мову", и сразу стали путать русские слова. Вместо слова "провокационный", выдали - "противодиверсионный".
  5. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:08
    +1
    На картинке самый крайний солдат на ВВП похож)))
    1. Пессимист22
      Пессимист22 Сегодня, 13:18
      +1
      Статью прочитали? По картинкам не всё понятно.
    2. LiSiCyn
      LiSiCyn Сегодня, 13:22
      +1
      Так в статье же и пишут, что одного из солдат изобразили с лицом ВВП.
      А вообще, ребятки берега попутали. И дело не в ВВП, на Китай они зря гавкают. В ближайшее время их за Мотор-Сич нагибать будут. И все эти картинки, работают против них.
  6. Mikle2000
    Mikle2000 Сегодня, 13:11
    -12
    Ну да они нас не любят. Имеют право. И, увы, мало кто любит Россию. И дело даже не в ее агрессивности, а просто малопривлекательный образ. Можно, условно говоря жить в Чехии и мечтать изменить в ней жизнь по образцу Англии, Германии или Америки, но никак не по образцу России ((
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:19
      +4
      Цитата: Mikle2000
      Можно, условно говоря жить в Чехии и мечтать изменить в ней жизнь по образцу Англии, Германии или Америки, но никак не по образцу России ((

      Вот поэтому Россия не Англия и тем более не Чехия. Россия и спокон веков живёт как она хочет, и из неё не сделать ЛГБТ, по образцу Европы.
      1. Mikle2000
        Mikle2000 Сегодня, 13:44
        0
        Да, но это не повышает ее привлекательности в глазах соседей. Вон все страны варшавского договора ныне в нато - куда уж наглядней
    2. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 13:37
      +1
      Цитата: Mikle2000
      агрессивности, а просто малопривлекательный образ

      Кому как... Вы, извините, откуда пишете? Нам в России очень даже комфортно. И привлекательно. А то, что мне не нравится, я с иногражданами обсуждать не буду...
      1. Mikle2000
        Mikle2000 Сегодня, 13:45
        0
        Но вы же не спорите, что снаружи образ россии малопривлекателен?
        Понятно что это по их глупости и склонности к лгбт, но факт есть факт.
      2. Генерал Песчаных Карьеров
        Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:47
        0
        Цитата: Горный стрелок
        Цитата: Mikle2000
        агрессивности, а просто малопривлекательный образ

        Кому как... Вы, извините, откуда пишете? Нам в России очень даже комфортно. И привлекательно. А то, что мне не нравится, я с иногражданами обсуждать не буду...


        Отлично сказано, и по существу.
        Пусть интуристы пердят в нас, но жить в России будем как захотим.
        Нравится им это, или нет.
  7. Из Томска
    Из Томска Сегодня, 13:14
    +3
    Вновь подмога не пришла
    подкрепленье не прислали
    нас с тобою два хохла
    и опять нас н........
    1. Поэтиззаугла
      Поэтиззаугла Сегодня, 13:39
      0
      Куда то, явно в сторону России
      Кулаком грозит пожилой ковбой,
      Украинцы жалобно просили :
      "Сонный Джо, веди нас в бой."
  8. askort154
    askort154 Сегодня, 13:19
    +2
    На фото к статье - оружие, амуниция и маскировка "укровоина", исключительно по стандартам НАТО. good Уже можно смело нацикам скандировать - "Украина - це НАТУ".
  9. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 13:24
    +2
    Главное отработать два действия: бег и поднимание рук.
  10. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 13:26
    +1
    Над их учениями можно долго прикалываться, но даже это уже надоело. У Донбасса по моему на уме одно, скорее бы начинали, а там глядишь и Крым подтянется со своими проблемами.
  11. Gato
    Gato Сегодня, 13:42
    0
    что украинские власти готовы на осуществление любой провокации, в том числе в отношении российского Крыма.

    Не верю. Чего действительно боятся евробандеровцы - так это открытой войны с РФ. А спровоцировать ее на границе с Крымом - проще простого. Все эти учения - это так, тихий пук Бровка, чтобы самому не так страшно было и хозяевам бдительность продемонстрировать.
  12. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:44
    0
    По сценарию учений, «диверсионные группы противника осуществили проникновению в Херсонскую область с территории Крыма»


    А граница на замке, ключ в кармане.
    Всё провоцируют.