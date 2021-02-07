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«Обращайте внимание не на Тайвань и Тибет, а на свои проблемы»: китайский дипломат ответил Блинкену на угрозу привлечь Пекин к ответственности

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Новый госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о своём телефонном разговоре с высокопоставленным представителем Компартии Китая Ян Цзэчи. В период с 2007 по 2013 годы Ян Цзэчи возглавлял МИД Китая. Сегодня он занимает пост руководящего секретаря КПК по иностранным делам.


По словам г-на Блинкена, он в разговоре с китайским дипломатом заявил о том, что «США намерены привлечь Китай к ответственности за нарушение международных норм». По словам Блинкена, «Пекин давно занимается подрывом сформировавшейся международной системы».
Госсекретарь США:

Я сказал об этом господину Яну. Также в разговоре я отметил, что Соединённые Штаты продолжат отстаивать права человека и демократические ценности по всему миру, в том числе Тибете, Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Фактически глава американской дипломатии однозначно дал понять, что Вашингтон собирается вмешиваться во внутренние дела Китая. По словам Блинкена, США собираются «привлечь Китай ответственности за дестабилизацию ситуации в Тайваньском проливе, Индо-Тихоокеанском регионе в целом».

Тем временем в китайской прессе приводится ответ Ян Цзэчи г-ну Блинкену. Китайский чиновник отметил, что «сегодня китайско-американские отношения находятся в решающей точке – они могут пойти как позитивном направлении, так и в негативном». По словам Ян Цзэчи, пока риторика новой американской администрации «не даёт поводов для оптимизма». Китайский дипломат добавил, что «тематику ситуации в Тайваньском проливе США стали затрагивать очень часто»:

КНР проводит стабильную и последовательную политику в отношении США. Тайваньский вопрос для Пекина является чувствительным. При этом было бы куда лучше в первую очередь для США, если бы они больше внимания обращали не на Тайвань с Тибетом, а на свои собственные проблемы и на возможности углубления американо-китайского сотрудничества.
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22 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. krot
    krot Сегодня, 14:19
    +5
    США уничтожают коренное население Америки в резервациях до сих пор.. Тех, кого не уничтожили во времена дикого запада, спаивают и лишают прав. Нужны санкции применить всему цевилизованному человечеству против англосаксов, за их колониальные войны и геноцид!
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 14:22
      +6
      Раньше написали бы, что в США угнетают негров.

      Сейчас - напишу, что угнетают белых реднеков.

      А индейцев угнетают постоянно.
      1. SSR
        SSR Сегодня, 16:35
        +1
        Цитата: Ilya-spb
        А индейцев угнетают постоянно.

        Мне еще вот это понравилось.
        По словам Блинкена, «Пекин давно занимается подрывом сформировавшейся международной системы».

        Только Блинкин/клинкин замалчивает что это система двойных стандартов.
    2. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 14:25
      +2
      было бы куда лучше в первую очередь для США, если бы они больше внимания обращали не на Тайвань с Тибетом, а на свои собственные проблемы

      Какие же они двулично одинаковые, эти западные человеколюбцы. lol Тот же французский дипломат припёрся на суд Овального, а на суд француза положил в пробором! yes
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 14:41
        +1
        Цитата: LIONnvrsk
        Тот же французский дипломат припёрся на суд Овального, а на суд француза положил в пробором!

        Для французских дипломатов "Жизнь Овального важнее, чем жизнь француза".
  2. VORON538
    VORON538 Сегодня, 14:21
    +3
    Прав китайский дипломат
    Когда уже наши дипломаты начнут говорить в подобном тоне с "партнерами",перестанут равняться на их "ценности".Настоящую цену "демократии" показали выборы в штатах в прошлом году!
  3. carstorm 11
    carstorm 11 Сегодня, 14:25
    +4
    Вот самим не смешно? Россия подрывает. Китай подрывает. А они такие белые и пушистые всего то по всему миру войны устраивают. Подумаешь мелочи какие ты посмотри)
  4. MaikCG
    MaikCG Сегодня, 14:27
    +1
    Любое упоминание нового госсекретаря вызывает стойкую ассоциацию на классический фильм
  5. Пленник
    Пленник Сегодня, 14:29
    +2
    Американские и западные государственные "мужи" ведут себя как подростки. Поговорили "по душам" и вот оно- "я ему.., а я ему..., а он, а я...ух я страшен в гневе". И не слово про то, как по "щекам надавали" и пендаля присовокупили на прощание. То ли дети, то ли бабы what
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:44
      +1
      Цитата: Пленник
      Американские и западные государственные "мужи" ведут себя как подростки.

      Они такие же 3-х летние дети, только у них детородные органы большие, и могут пить вёдрами виски на халяву.
  6. Кокос
    Кокос Сегодня, 14:53
    0
    ..матрасы всегда лезут в чужие проблемы...сознательно не обращая на свои...американцы в ближайшем будущем развалятсо на отдельные государства... и БОЛЬШАЯ АМЕРИКА..рухнет.. laughing
    хотя смешного тут мало...весь мир привязан к доллару
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 16:34
      0
      Цитата: Кокос
      ..матрасы всегда лезут в чужие проблемы...сознательно не обращая на свои...американцы в ближайшем будущем развалятсо на отдельные государства... и БОЛЬШАЯ АМЕРИКА..рухнет.. laughing
      хотя смешного тут мало...весь мир привязан к доллару

      Может оно и к лучшему? Диктатура США с опорой на доллар и военную дубину уже всех изрядно подзадрала, а посему в мире наметилась тенденция к уходу в расчётах от доллара. Половина долларов в мире(если не больше) - это воздушный пузырь, а хренова куча "бизнесменов" делает состояния играя на биржевых котировках не производя ни одной единицы товара, что не может длиться вечно и когда нибудь эта пирамида рухнет. Кто лучше подготовится к падению, тот и останется в куражах.
  7. Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Сегодня, 15:05
    +1
    Мировые "держиморды" теряют своё былое величие. Скоро и вассалы начнут разбегаться. Не такие уж они и страшные, как их малюют.
  8. paul3390
    paul3390 Сегодня, 15:19
    +1
    Как же матрасники утверждают, что типа отстаивают права человека и демократические ценности по всему миру, в том числе Тибете, Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе, если они их даже ни разу не бомбили? belay what
  9. Балу
    Балу Сегодня, 15:27
    +2
    По словам г-на Блинкена, он в разговоре с китайским дипломатом заявил о том, что «США намерены привлечь Китай к ответственности за нарушение международных норм»

    Китайский дипломат вздрогнул от боли за китайско-американские отношения и подумал, "а не пошли бы вы лесом цветочки собирать в корзину"
    , но собрав волю в кулак спокойно ответил:
    Было бы куда лучше в первую очередь для США, если бы они больше внимания обращали не на Тайвань с Тибетом, а на свои собственные проблемы
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:30
    0
    Китаю указывают ,нам указывают!Они что не понимают ,что их укозявки уже ни кто не слушает,кроме украины.Да вассалы ,но те хоть когда на кону евро ,мозги включают.
  11. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 15:51
    0
    Синьцзян-Уйгурском автономном районе


    Сразу вспомнились уйгурские забегаловки в Шанхае. До чего же вкусно!
  12. silver_roman
    silver_roman Сегодня, 16:17
    -2
    это тоже самое, что говорить "сам ты такой ". Это позиция слабого. Точно такой же позиции придерживается сопливый МИД РФ. А почему не выработать общую стратегию с Китаем скажем за независимость Техаса и ущемление его прав на самоопределение? Вызвать послов США и вручить ноту по поводу разгона митингов в США. но нет, "сам ты такой " - все, что могут слабаки .
    Было бы грехом на месте США не поиметь слабаков. Вообще претензий нет.
    1. Немчинов Вл
      Немчинов Вл Сегодня, 17:33
      +1
      Цитата: silver_roman
      .. но нет, "сам ты такой " - все, что могут слабаки .
      Было бы грехом на месте США не поиметь слабаков. Вообще претензий нет.
      ... Ну вот беда то, "имелка уже не та", и мир уже не таков, - чтоб всех, "в лёгкую поиметь" .... ?!!! wink yes
  13. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 17:17
    +2
    Это про какие такие "демократические ценности" говорит госсекретарь страны,которая поддержала закрытие нескольких телеканалов на Украине...США сейчас в таком дерьме,что вонь от неё могут не чувствовать только сателлиты этой страны...
    1. cniza
      cniza Сегодня, 17:35
      0
      Ковид у всех нюх отбил и США этим пытаются воспользоваться... lol
  14. cniza
    cniza Сегодня, 17:34
    +1
    При этом было бы куда лучше в первую очередь для США, если бы они больше внимания обращали не на Тайвань с Тибетом, а на свои собственные проблемы и на возможности углубления американо-китайского сотрудничества.


    Мягкий посыл - шли бы вы лесом...