«Обращайте внимание не на Тайвань и Тибет, а на свои проблемы»: китайский дипломат ответил Блинкену на угрозу привлечь Пекин к ответственности

Я сказал об этом господину Яну. Также в разговоре я отметил, что Соединённые Штаты продолжат отстаивать права человека и демократические ценности по всему миру, в том числе Тибете, Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

КНР проводит стабильную и последовательную политику в отношении США. Тайваньский вопрос для Пекина является чувствительным. При этом было бы куда лучше в первую очередь для США, если бы они больше внимания обращали не на Тайвань с Тибетом, а на свои собственные проблемы и на возможности углубления американо-китайского сотрудничества.

Новый госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о своём телефонном разговоре с высокопоставленным представителем Компартии Китая Ян Цзэчи. В период с 2007 по 2013 годы Ян Цзэчи возглавлял МИД Китая. Сегодня он занимает пост руководящего секретаря КПК по иностранным делам.По словам г-на Блинкена, он в разговоре с китайским дипломатом заявил о том, что «США намерены привлечь Китай к ответственности за нарушение международных норм». По словам Блинкена, «Пекин давно занимается подрывом сформировавшейся международной системы».Госсекретарь США:Фактически глава американской дипломатии однозначно дал понять, что Вашингтон собирается вмешиваться во внутренние дела Китая. По словам Блинкена, США собираются «привлечь Китай ответственности за дестабилизацию ситуации в Тайваньском проливе, Индо-Тихоокеанском регионе в целом».Тем временем в китайской прессе приводится ответ Ян Цзэчи г-ну Блинкену. Китайский чиновник отметил, что «сегодня китайско-американские отношения находятся в решающей точке – они могут пойти как позитивном направлении, так и в негативном». По словам Ян Цзэчи, пока риторика новой американской администрации «не даёт поводов для оптимизма». Китайский дипломат добавил, что «тематику ситуации в Тайваньском проливе США стали затрагивать очень часто»: