У Порошенко есть пошаговый план вступления Украины в НАТО

«Европейская Солидарность», будучи в оппозиции к власти дилетантов, работает на страну. Мы единственная проевропейская оппозиция, для которой членство в НАТО и ЕС – не просто строчка в программе, а главная стратегическая цель.

Как оказалось, у лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко, занимавшего ранее пост президента Украины, есть пошаговый план вступления Украины в НАТО и ЕС. Он отмечает, что, хотя решение о приеме его страны в эти структуры принимаются не в Киеве, оно в большой степени зависит от того, насколько качественно украинские власти выполнят свою «домашнюю работу».Такие рассуждения экс-президент опубликовал на своей странице в Facebook.План Порошенко состоит из пяти пунктов. Туда вошло прекращение ликвидации антикоррупционных организаций на Украине, реформирование судебной системы, подтверждение Киевом своего желания вступить в Североатлантический альянс, расследование «слива» информации о сорвавшейся спецоперации украинских спецслужб по задержанию так называемых «вагнеровцев», а также секторальная интеграция в Евросоюз в энергетической, таможенной и других сферах.Порошенко отметил, что у него нет вопросов к президенту США Джо Байдену и лидерам Евросоюза о том, почему Украину еще не приняли в НАТО, а вакцинация от COVID-19 полным ходом идет в Бангладеш и Алжире, но в его стране еще не начиналась.В итоге Петр Алексеевич не удержался, чтобы в очередной раз не похвалить себя и возглавляемое им политическое движение.- заявил он.Петру Порошенко уже припомнили, что он привёл страну к евроассоциации и безвизу, которые "так же бессмысленны, как и стремление вступить в НАТО".