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У Порошенко есть пошаговый план вступления Украины в НАТО

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Как оказалось, у лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко, занимавшего ранее пост президента Украины, есть пошаговый план вступления Украины в НАТО и ЕС. Он отмечает, что, хотя решение о приеме его страны в эти структуры принимаются не в Киеве, оно в большой степени зависит от того, насколько качественно украинские власти выполнят свою «домашнюю работу».


Такие рассуждения экс-президент опубликовал на своей странице в Facebook.

План Порошенко состоит из пяти пунктов. Туда вошло прекращение ликвидации антикоррупционных организаций на Украине, реформирование судебной системы, подтверждение Киевом своего желания вступить в Североатлантический альянс, расследование «слива» информации о сорвавшейся спецоперации украинских спецслужб по задержанию так называемых «вагнеровцев», а также секторальная интеграция в Евросоюз в энергетической, таможенной и других сферах.

Порошенко отметил, что у него нет вопросов к президенту США Джо Байдену и лидерам Евросоюза о том, почему Украину еще не приняли в НАТО, а вакцинация от COVID-19 полным ходом идет в Бангладеш и Алжире, но в его стране еще не начиналась.

В итоге Петр Алексеевич не удержался, чтобы в очередной раз не похвалить себя и возглавляемое им политическое движение.

«Европейская Солидарность», будучи в оппозиции к власти дилетантов, работает на страну. Мы единственная проевропейская оппозиция, для которой членство в НАТО и ЕС – не просто строчка в программе, а главная стратегическая цель.

- заявил он.

Петру Порошенко уже припомнили, что он привёл страну к евроассоциации и безвизу, которые "так же бессмысленны, как и стремление вступить в НАТО".
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/petroporoshenko
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35 комментариев
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  1. faterdom
    faterdom Сегодня, 14:26
    +5
    И каков шаг резьбы?
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 14:30
      0
      Цитата: faterdom
      У Порошенко есть пошаговый план вступления

      Как говорится, не в дерьмо так в комсомол! lol
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 18:30
        0
        Порошенко отметил, что у него нет вопросов к президенту США Джо Байдену.

        А чего ради эти вопросы к президенту США Джо Байдену у Порошенко будут? Кто он - и кто Джо Байден?!
        О каких вопросах Байдену со стороны Порошенко сейчас вообще может идти речь?!
        Если даже в 2014 году, когда Джо Байдан был ещё только 47-й вице-президентом с 2009 по 2017 годы при президенте Бараке Обаме, а Порошенко стал президентом Украины, американский ставленник Порошенко подобострастно сидел и слушал указания своих американских хозяев в лице Байдена, который давал указания украинским присутствующим прямо из кресла Порошенко, президента Украины.

    2. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 14:34
      -1
      - Мистер Фикс, у вас есть план?
      - Есть ли у меня план? Есть ли у меня план??? Да у меня
      два мешка отличнейшего плана! Мы обкуpим этого Фога!       laughing
      1. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 14:41
        +3
        Цитата: Зяблицев
        - Мистер Фикс, у вас есть план?
        - Есть ли у меня план? Есть ли у меня план??? Да у меня
        два мешка отличнейшего плана! Мы обкуpим этого Фога!         laughing

        Ну да, Типа Поросенко решил купить вола. А зачем ему вол? Сено возить! А зачем сено? Вола кормить! lol
      2. alexmach
        alexmach Сегодня, 15:02
        +3
        Ну этот на самом деле умеет складно лить в уши, и обладает определённой поддержкой и достаточно стабильной электоральной базой националистически настроенных украинцев.
    3. борис эпштейн
      борис эпштейн Сегодня, 14:36
      +1
      Люди, люди, помогите Пете.
      Помогите Пете, вам говорят.
      Он наделал лужу в коридоре
      Шаг вперед и два назад.
    4. Ясная
      Ясная Сегодня, 14:46
      +3
      Порошенко: "Европейская Солидарность", будучи в оппозиции к власти дилетантов, работает на страну. Мы единственная проевропейская оппозиция, для которой членство в НАТО и ЕС – не просто строчка в программе, а главная стратегическая цель.

      Да уж Петро Порошенко, ты с Яценюком всем доказали, что управлять государством может не только кухарка crying
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 15:21
        0
        Цитата: Ясная
        Да уж Петро Порошенко, ты с Яценюком всем доказали, что управлять государством может не только кухарка

        Сейчас все такие "порошенки-тиханенки", торговцы чёрным перцем, производители котлет, блогеры из кожи вон лезут, чтобы управлять государствами.
        В отличии от всей этой нищей "кодлы", у Пети Порошенки миллиарда долларов лежат в банках СШИ и Британии. Так что он с протянутой рукой на паперти стоять не будет.
    5. Лара Крофт
      Лара Крофт Сегодня, 14:49
      +1
      Цитата: faterdom
      И каков шаг резьбы?

      Шаг большой и резьба левая...
      1. poquello
        poquello Сегодня, 15:11
        +2
        "в оппозиции" ))))))))))))))))))))
        в позиции как и Зеля, но упорно пытается изобразить что встал по-другому ))))))))))))))
        1. dsk
          dsk Сегодня, 15:46
          0
          Очередной его"бизнес-проект", продаёт цэрэушные "хотелки", может дойти до того, что не только родину и маму продаст...
          1. poquello
            poquello Сегодня, 16:32
            0
            Цитата: dsk
            Очередной его"бизнес-проект"

            это не его бизнес-проект, сейчас американцы переделывают судебную систему укропии для полного захода в государственные должности иностранных граждан
      2. venik
        venik Сегодня, 17:52
        0
        Цитата: Лара Крофт
        Цитата: faterdom
        И каков шаг резьбы?

        Шаг большой и резьба левая...

        ========
        Перефразируя известную пословицу: На каждый болт с левой резьбой найдется своя хитрая гайка!
        P.S. Господи, ну как же эта "европейская" рожа уже достала!
  2. VORON538
    VORON538 Сегодня, 14:33
    +1
    для которой членство в НАТО и ЕС (с)
    Так уж ему хочется стать этим самым органом в ес,да еще и покрикивает-"йес,йес" lol Дерибан останков Советского Союза продолжается,дядя петя рвется в бой am
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 14:33
    0
    У Порошенко есть пошаговый план вступления Украины в НАТО
    У этого пана может быть всё, но тут это имеет минимальное значение. В этом вопросе главное, что бы НАТО хотел этого,...а ему пока это без надобности. Страны этого союза не горят желанием умирать за интересы Украины
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:24
      +3
      Цитата: svp67
      В этом вопросе главное, что бы НАТО хотел этого,...а ему пока это без надобности. Страны этого союза не горят желанием умирать за интересы Украины

      А умирать за интересы НАТО, украинцы будут и без членства в НАТО.
    2. dsk
      dsk Сегодня, 16:20
      0
      Цитата: svp67
      Страны этого союза не горят желанием умирать...
      Штаты не интересует мнение членов НАТО, оно изначально создавалось как инструмент уничтожения СССР/России. Первая часть выполнена успешно. Размеры НАТО выросли кратно.
      "Американцы готовы очередной раз пожертвовать Европой." - секрет стратегии США...
  4. Пленник
    Пленник Сегодня, 14:35
    +3
    Вот жешь страна Лимония!
  5. Русь
    Русь Сегодня, 14:40
    +4
    Петру Порошенко уже припомнили, что он привёл страну к евроассоциации и безвизу, которые "так же бессмысленны, как и стремление вступить в НАТО".

    Так что... два вам за «домашнюю работу»... wink
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 14:49
      +3
      Цитата: Русь
      Петру Порошенко уже припомнили, что он привёл страну к евроассоциации и безвизу, которые "так же бессмысленны, как и стремление вступить в НАТО".

      Так что... два вам за «домашнюю работу»... wink

      А. у него главное не оценка а движуха... Все равно они пока у хозяина "свои с.укины сыны"
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 15:27
        +2
        Цитата: Ясная
        А. у него главное не оценка а движуха..

        Значит Петя денюжку почуял. Нюх у него на неё отменный.
  6. борис эпштейн
    борис эпштейн Сегодня, 14:42
    +2
    "...прекращение ликвидации антикоррупционных организаций на Украине, реформирование судебной системы..,"
    Статья: "«Банда послов» устанавливает контроль над судебной системой Украины .
    Послы «Большой семерки» — организованная группировка якобы глав дипломатических представительств во главе с послом США Кристиной Квин, прибыла в кабинет главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Кристина Квин при молчаливом согласии своих коллег по группировке, нарезала главе независимой законодательной ветви власти примерно 70 первоочередных задач, связанных с реформой судебной системы и Службы безопасности. "
    Вот это и есть его "пошаговый план", расписаный из доминиона.Никто ни Пороошенко, ни Украину в целом спрашивать не будет. Что продиктуют, то и придется делать.
  7. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 14:44
    +3
    Маска и та вышиванка. Что-то у щирых с головой.
    1. Borz
      Borz Сегодня, 16:09
      +1
      Маниакально-депрессивный психоз,сумеречное состояние души,вышиванка головного мозга. Одним словом-"францюватые",как говорят на западенщине.
      1. ВАШ
        ВАШ Сегодня, 16:15
        0
        Другого диагноза не поставить. Послушаешь их высказывания дух захватывает. Стоят они бедолаги на страже мира на всей Земле, им на головы ядерные бомбы сыпятся, ядерными минометами их обстреливают, но они держаться. И нужно сказать неплохо выглядят, упитанные такие.
  8. askort154
    askort154 Сегодня, 14:50
    +1
    Мы единственная проевропейская оппозиция, для которой членство в НАТО и ЕС – не просто строчка в программе, а главная стратегическая цель.

    Не удивлюсь, что украинский избератель вновь поведется на Петю.
    Давай Украина - второй майдан ! Первый заход вас развёл на "безвиз"- Украина це Европа, второй более солидный - Украина це НАТО. И "весь Мир", вновь с вами.
    Продолжайте скакать на граблях. До полного развала осталось совсем малость. Скачите, пока не вывалятся из вас остатки мозга, только не проливайте кровь нормальных людей.
  9. Кокос
    Кокос Сегодня, 14:58
    +2
    У Пороха этот план был и 10 лет назад...пустозвон и recourse трепло
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:29
      +2
      Цитата: Кокос
      У Пороха этот план был и 10 лет назад...пустозвон и трепло

      Не уверен, что он трепло. За время президентского срока увеличил свои накопления в два раза.
  10. Ирек
    Ирек Сегодня, 15:18
    +1
    Отличная идея , НАТО изнутри развалить.
    1. VORON538
      VORON538 Сегодня, 15:35
      0
      Круче-распродать!!! lol
  11. ПалБор
    ПалБор Сегодня, 15:24
    +1
    К сожалению, сейчас на Украине нет реальных друзей России. Даже Медведчук только свои личные интересы преследует. Но ещё хуже - там нет и друзей Украины.
  12. Димид
    Димид Сегодня, 16:08
    0
    Улыбнуло:"- у него нет вопросов к Байдену".
    Зато у Байдена к нему есть:- зачем записывались их разговоры ,почему был утрачен контроль над архивом записей их разговоров и зачем Луценко (кум Порошенко) встречался с Джулианни в разгар предвыборной кампании
  13. silver_roman
    silver_roman Сегодня, 16:12
    0
    у этого скота проклятого есть чёткий план как опять стать президентом Украины. Есть и цель, а стратегию подвезут суверены. Не зачем холопу свои 1.5 извилины напрягать.
  14. cniza
    cniza Сегодня, 16:34
    0
    Порошенко отметил, что у него нет вопросов к президенту США Джо Байдену и лидерам Евросоюза


    Зато у них есть много вопросов к Украине , просто они их публично не озвучивают...