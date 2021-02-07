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Голландский министр о деле MH17: Нет оснований обвинять Украину в том, что она не закрыла воздушное пространство над Донбассом в 2014

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На Украине отреагировали на заявление главы МИД Нидерландов Стефа Блока по поводу расследования дела MH17. Речь идёт о деле, которое расследуется уже седьмой год, и в ходе этого расследования так называемое международное следствие странным образом игнорирует базовые факты и улики. Один из таких фактов: почему Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом для гражданской авиации?


Этот вопрос упомянутому Стефу Блоку адресовала группа парламентариев, требуя включить в дело и ситуацию с незакрытым воздушным пространством в июле 2014 года.

По словам главы внешнеполитического ведомства Нидерландов, «нет оснований обвинять Украину в том, что она не осуществила закрытия воздушного пространства над Донбассом в своё время».

Дальнейшая риторика г-на Блока ещё более удивительная. По словам главы голландского МИД, «проанализировано несколько случаев, при которых сбивались самолёты в небе над зоной военных действий».

Стеф Блок в письме в парламент:

Анализ показал, что нет конкретной практики по полному закрытию воздушного пространства в таких случаях.

По словам г-на Блока, у следствия «нет достаточного числа доказательств того, что у украинской стороны были основания видеть угрозу для полёта гражданских авиалайнеров».

Очень похоже на неприкрытый цинизм от голландского правительственного чиновника. Какие Блоку нужны «доказательства» того, что воздушное движение над зоной боевых действий опасно в принципе. Если уж у ВСУ есть опыт сбивать гражданские самолёты даже при проведении учений, то что уж говорить о реальных боевых действиях…

Тем временем на Украине заявление нидерландского министра вызвало воодушевление у тех, кто до сих пор пытается перекладывать вину за нанесение удара по малайзийскому авиалайнеру на ополчение ДНР и Россию.

Однако есть и те на Украине, кто слова Блока комментирует без упомянутого воодушевления:

Значит ли это, что министр сам готов летать над территориями, где идут бои?
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38 комментариев
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:37
    +17
    Пусть это чушь, расскажет родственникам погибших пассажиров.
    1. Охотовед 2
      Охотовед 2 Сегодня, 15:47
      +12
      Просто Зазеркалье какое-то! Желаю министру Иностранных дел Нидерландов - пролететь над зоной боевых действий, если долетит - попросить комментарий fool
      1. LiSiCyn
        LiSiCyn Сегодня, 16:26
        +4
        Цитата: Охотовед 2
        Просто Зазеркалье какое-то!

        Если развить, то получается... Укроина не видела опасности для гражданских лайнеров, летящих на большой высоте. Тем самым, они точно знали, что у ополчения нет средств ПВО работающих на таких высотах. wink
        Интересно, неужели придётся Киев брать, что бы доказать свою невиновность. angry
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 17:45
          +1
          По словам главы внешнеполитического ведомства Нидерландов, «нет оснований обвинять Украину в том, что она не осуществила закрытия воздушного пространства над Донбассом в своё время».
          Очень похоже на неприкрытый цинизм от голландского правительственного чиновника.

          Фашист - он и есть фашист.
          Глава МИД Нидерландов Стеф Блок по поводу расследования дела MH17 в отношении вины Украины просто расписался в собственно фашизме и потворстве американским ставленникам в хунтяшном в Киеве.
          1. Владимир Машков
            Владимир Машков Сегодня, 18:10
            0
            Голландец Блок совсем опупел в своём стремлении любым путём выгородить Украину из расследования по сбитому "Боингу" над Донбассом: как это Украина НЕ виновата в том, что НЕ закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий и направила туда пассажирский самолёт??? fool
      2. Липчанин
        Липчанин Сегодня, 17:17
        0
        Цитата: Охотовед 2
        если долетит - попросить комментарий

        Ему не до комментариев будет. Труселя срочно менять надо
      3. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 17:19
        +1
        Цитата: Охотовед 2
        Желаю министру Иностранных дел Нидерландов - пролететь над зоной боевых действий, если долетит - попросить комментарий

        И всем его европейским и украинским коллегам, поверившим в бред накурившегося "афганца" министру Нидерландов.
    2. 210окв
      210окв Сегодня, 15:49
      +9
      Это на заметку авиакомпаниям, продолжающих летать над киевским убытками и около них. Системы ПВО советского производства имеют приличную дальность.
    3. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 16:04
      +4
      Эко невидаль! Что этот Блок, что Зеленский зарплату то получают в одной кассе...А все остальные государственные "демократические" институты, типа парламенты и суды в этих государствах всего лишь ширма для обывателя - в Голландии, точно ширма, а в Украине вообще из власть предержащих никто и не парится даже скрывать, что являются обыкновенными шестерками американского Госдепа!
      1. Липчанин
        Липчанин Сегодня, 17:21
        +1
        Цитата: Зяблицев
        а в Украине вообще из власть предержащих никто и не парится даже скрывать, что являются обыкновенными шестерками американского Госдепа!

        И даже гордятся этим
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 17:21
        +2
        Цитата: Зяблицев
        Что этот Блок, что Зеленский зарплату то получают в одной кассе..

        Только у голландского Блока, нулей в зарплате больше, чем у ставшего украинцем Зеленского.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:40
    +12
    Виновный уже назначен,все подтасовывается.
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 15:54
      -4
      А если бы мы сбили самолет, то тем более не виноваты, потому как в нашу сторону в зоне боевых действий двигался летательный аппарат, его вправе классифицировать как боевой, а значит уничтожить.
      1. vitaliy.dominatus
        vitaliy.dominatus Сегодня, 17:28
        -3
        Что вы благополучно и сделали - сбили самолёт и Игорь Гиркин (Стрелков) мгновенно отрапортовал о том, что оплченцы сбили очередной укроповский транспортник. Правда через несколько часов (когда стало понятно, какой именно самолёт сбили) он свой пост удалил. Но... Но ведь "рукописи" не горят (тем более в иннете) и его пост о сбитом укоповском самолёте навсегда сохранился в кеше.
        Вопрос для всех кто утверждает, что самолёт сбили украинские ПВО - каким образом в украинский "Бук" оказался укомплектован порающими элементами в форме бабочки, если ракеты с данными поражающими элементами на Украину НИКОГДА не поставлялись?
        Кстати а, что теперь с "абсолютно правдивым" утверждением о укроповском СУ-24 и летчике Волошине? Получается "Алмаз-Антей" нагло врал и самолёт не был сбит ракетой воздух-воздух (как утверждали специалисты "Алмаз -Антея". А ведь как доказывали, даже спутниковые фото представляли (правда оказалось, что пририсованый к спутниковому фото самолёт оказался непропорционально огромным - художники масштаб снимка не учли и самолёт получился размером с десяток авианосцев).
        Заврались вы ребята, прав был великий русский писатель И.Тургенев, когда сказал: " русский человек - есть величайший лгун на свете".

        И ещё вопрос (не потеме но о русской лжи) когда В.В. Путин врал, когда утверждал, что российских войск в Крыму нет и там лишь силы самообороны или когда спустя несколько месяцев говорил, что российский спецназ тогда там был и он лично отдавал ему приказ? И каким , интересно, образом получилось так, что медаль о присоединении Крыма была отчеканена более чем за пол года до самого события?
    2. cniza
      cniza Сегодня, 16:31
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Виновный уже назначен,все подтасовывается.


      Очень стараются , но не выйдет...
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:24
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Виновный уже назначен,все подтасовывается.

      Как только украинские АТО сбили "Боинг", то виновного назначили сразу. Выбор был небольшой, Россия или Иран.
  3. Ирек
    Ирек Сегодня, 15:51
    +4
    Похоже голландцы реально подсели на тяжелые наркотики.
    1. Пессимист22
      Пессимист22 Сегодня, 16:49
      +2
      Они обосрались со своим судом конкретно и многие разумные страны и люди это увидели.
    2. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 17:22
      +1
      Цитата: Ирек
      реально подсели на тяжелые наркотики.

      Так залужники им из афгана его и гонят
  4. anjey
    anjey Сегодня, 15:56
    +6
    Нонсенс для всего правозащитного мира,любой справедливый и независимый суд должен в первую очередь был вменить Украине эту вину за незакрытые небо в зоне БД,не говоря даже о возможной причастности к этому преступлению.
    1. Holgerton
      Holgerton Сегодня, 16:29
      -1
      Непонятно только по какой причине, так как тогда считалось, что у ополчения отсутствуют средства ПВО способные сбивать ЛА на высотах 5000+ м и не было оснований считать иначе и предпологать об угрозе для гражданских ЛА, о чём и ведёт речь министр.
      Практик полётов гражданских ЛА на эшелоне над такими районами на данный момент собралось уже приличное множество, взять только Африку и конфликты в Средней Азии/Ближнем Востоке.
      Поэтому "вина за незакрытое небо" это до сих пор спорный момент, да и полноценные БД на тот момент только-только разворачивались о чём тогда нп подозревали, потому как если бы считалось иначе, то ICAO или другая, ответственная за это организация, самостоятельно закрыла бы этот район для полётов в обход украинского регулятора авиадвижения.
      Тут либо нужно начинать применять подобные меры ко всем аналогичным зонам в мире, либо оставить, как есть.
      А пока-что будем смотреть.
      1. dvina71
        dvina71 Сегодня, 17:00
        +1
        Цитата: Holgerton
        Непонятно только по какой причине

        По той причине,что в том районе всу уже потеряли несколько летаков.. Причем один при очень странных обстоятельства.. Это я про тот транспортник который упал перед МН17..за несколько дней,а летел он на высоте недосягаемой для ПЗРК и Стрел10..ополченцев.
        Учитывая реакцию донецких на этот инцендет..- упал?..ну и ладно..одним меньше..они к падению украинского грузовика отношения не имели..
      2. anjey
        anjey Сегодня, 17:08
        +1
        У Украины ,априори есть полноценные средства ПВО,для того что бы сбить данный борт на любой высоте а у ЛНДР нет,даже бы если Россия захотела закрыть небо над Донбассом и поставила свои комплексы,то там бы были российские профессионалы и хорошая воздушная разведка,залезать в это грязное и преступное дело по сбитию гражданского лайнера и быть виноватыми на весь Мир ,России ну от слова совсем, это не нужно было.А вот что не скажешь о геополитических западных оппонетах, совместно со своими политическими и военными марионетками на Украине.Им то как раз и выгодно было провернуть эту провокацию и очернить как ополченцев ,так и Россию.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 17:30
          -1
          Цитата: anjey
          А вот что не скажешь о геополитических западных оппонетах, совместно со своими политическими и военными марионетками на Украине.

          Что от них ожидать, если с началом ВМВ, все быстро наперегонки побежали выказывать свою приверженность "парню из Браунау".
  5. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 16:01
    +6
    Никак у них сова на глобус не натягивается. Сколько ещё суд будет продолжаться...пока 404 окончательно не схлопнется, и спрашивать станет не с кого?
    1. cniza
      cniza Сегодня, 16:30
      +3
      Похоже именно так и случится...
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:32
      +1
      Цитата: Горный стрелок
      Сколько ещё суд будет продолжаться...пока 404 окончательно не схлопнется, и спрашивать станет не с кого?

      Я думаю что через 10 лет, и "четыреста четвёртая" и гаагский суд исчезнут в небытие.
  6. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 16:03
    +2
    Как надоел этот фарс.
  7. Комментарий был удален.
  8. cniza
    cniza Сегодня, 16:29
    0
    По словам г-на Блока, у следствия «нет достаточного числа доказательств того, что у украинской стороны были основания видеть угрозу для полёта гражданских авиалайнеров».


    Больные на всю голову , сколько можно спекулировать на этой теме...
  9. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 16:36
    0
    Есть такой термин "преступная халатность" и что бы там не говорили голландцы -это именно тот случай.
  10. Hagen
    Hagen Сегодня, 16:51
    +3
    По европейской традиции, внешней политикой Нидерландов управляет руководитель государства, Король Нидерландов Виллем-Александр. Соответственно, министр иностранных дел является рупором короля. Любые высказывания фигур такого масштаба по теме незаконченного расследования являются ни чем иным, как давлением на следствие и правосудие. Это к иногда возникающим вопросам о "приверженности европейской цивилизации к демократии и поддержки правовых институтов". В очередной раз европейцы показали, что на месте "права" у что-то иное выросло. laughing
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:43
      0
      Цитата: Hagen
      внешней политикой Нидерландов управляет руководитель государства, Король Нидерландов Виллем-Александр. Соответственно, министр иностранных дел является рупором короля.

      А что можно ожидать от страны, с официально разрешённым пользованием наркотиков, где у премьера - мужика, жена тоже мужик, и королю Вальке-Саньке до этого нет никакого дела.
      1. Hagen
        Hagen Сегодня, 18:05
        0
        Цитата: tihonmarine
        А что можно ожидать от страны

        Есть у меня подозрения, что трезвомыслящие граждане России уже не тешат себя иллюзиями, что с Западом можно строить какие-то равноправные продуктивные взаимовыгодные отношения. Никогда они не были нам последовательными союзниками, а последние пару веков были однозначными врагами (скрытыми и явными). Думаю, чем больше они там будут курить травку и создавать неспособные к продолжению рода "ячейки", тем быстрее их королевства превратятся в эмираты и халифаты. Туда им и дорога.
  11. poquello
    poquello Сегодня, 16:56
    +2
    голландский министр сказал - голландский суд сделал, очень интересно.
    «нет достаточного числа доказательств того, что у украинской стороны были основания видеть угрозу для полёта гражданских авиалайнеров».
    буки в районе бд, активные действия военной авиации - то не повод ))))))))))))))))))))
  12. NF68
    NF68 Сегодня, 17:10
    0
    Все понятно. И тут Россия виновата.
  13. A_Lex
    A_Lex Сегодня, 17:26
    0
    По словам главы внешнеполитического ведомства Нидерландов, «нет оснований обвинять Украину в том, что она не осуществила закрытия воздушного пространства над Донбассом в своё время».


    Вообще-то это и так было понятно изначально. Закрытие или открытие воздушного пространства само по себе автоматически не приводит к катастрофе. Непосредственной причиной катастрофы в данном конкретном случае стала ракета, которая совершенно не обязательно должна была устремиться к данному конкретному самолету. В конечном итоге источником акта насилия является тот, кто совершает акт насилия. Я подчеркиваю - не причиной, потому что причины могут быть разными, а источником.

    Аргументация "закрыли бы пространство, самолет бы не смог лететь и его бы не смогли сбить" по своей сути аналогична аргументации "если бы девушка не надела короткую юбку, ее бы не изнасиловали". Т.е. короткая юбка в данном случае сама по себе может быть и является провоцирующим фактором, но решение совершить акт насилия конкретный человек принимает осознанно. Я подчеркиваю - сначала следует желание, после чего человек принимает сознательное решение удовлетворить свое желание. При этом человек опять же сознательно способен контролировать свои желания и желания человека не являются для него непреодолимыми.
  14. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 17:33
    0
    Во всей этой "кухне" меня лично интересует один простой вопрос.
    А, когда наконец эти самые бои там закончатся?
    Вот у каком годе произойдет "волевое решение?"
    Это ведь- простой вопрос. Он предполагает- простой ответ.
    Ну, относительно простой. Но внятный...
    Сколько ж можно над людями издеваться?
    Бучу подняли, потом- в кусты. Ничего не знаю, это они там сами бузят...
  15. Роза Капоне
    Роза Капоне Сегодня, 17:55
    0
    Какловойско - рецедивисты в деле уничтожения гражданских самолётов над зонами учений и боевых действий. Этой американской марионетке голландскому министру забылось УНИЧТОЖЕНИЕ Российского Ту-154 над Чёрным морем -, произошедшая в четверг 4 октября 2001 года. Авиалайнер Ту-154М авиакомпании «Сибирь». Вот ведь продажные наймиты Госдепа. Кстати,когда НАСА осчастливит своими аэрокосмическими доказательствами-кто именно,сбил Боинг. Ведь,до сих пор, не показывают никому !!! Да и скудоумные выводы американо-голландского Петрушки ОПРОВЕРГАЮТ факты :За несколько дней до катастрофы, согласно заявлениям украинских властей, в зоне конфликта произошли другие инциденты с воздушными судами: 14 июля в Луганской области на высоте 6,5 километров был сбит Ан-26, 16 июля был сбит Су-25 и еще один Су-25 был обстрелян из ПЗРК. Всего за июнь-июль 2014 года сообщалось о потерях в этом районе более десяти пилотируемых летательных аппаратов ВВС Украины.