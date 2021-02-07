Голландский министр о деле MH17: Нет оснований обвинять Украину в том, что она не закрыла воздушное пространство над Донбассом в 2014

На Украине отреагировали на заявление главы МИД Нидерландов Стефа Блока по поводу расследования дела MH17. Речь идёт о деле, которое расследуется уже седьмой год, и в ходе этого расследования так называемое международное следствие странным образом игнорирует базовые факты и улики. Один из таких фактов: почему Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом для гражданской авиации?
Этот вопрос упомянутому Стефу Блоку адресовала группа парламентариев, требуя включить в дело и ситуацию с незакрытым воздушным пространством в июле 2014 года.
По словам главы внешнеполитического ведомства Нидерландов, «нет оснований обвинять Украину в том, что она не осуществила закрытия воздушного пространства над Донбассом в своё время».
Дальнейшая риторика г-на Блока ещё более удивительная. По словам главы голландского МИД, «проанализировано несколько случаев, при которых сбивались самолёты в небе над зоной военных действий».
Стеф Блок в письме в парламент:
Анализ показал, что нет конкретной практики по полному закрытию воздушного пространства в таких случаях.
По словам г-на Блока, у следствия «нет достаточного числа доказательств того, что у украинской стороны были основания видеть угрозу для полёта гражданских авиалайнеров».
Очень похоже на неприкрытый цинизм от голландского правительственного чиновника. Какие Блоку нужны «доказательства» того, что воздушное движение над зоной боевых действий опасно в принципе. Если уж у ВСУ есть опыт сбивать гражданские самолёты даже при проведении учений, то что уж говорить о реальных боевых действиях…
Тем временем на Украине заявление нидерландского министра вызвало воодушевление у тех, кто до сих пор пытается перекладывать вину за нанесение удара по малайзийскому авиалайнеру на ополчение ДНР и Россию.
Однако есть и те на Украине, кто слова Блока комментирует без упомянутого воодушевления:
Значит ли это, что министр сам готов летать над территориями, где идут бои?