Названа дата отправки транспортно-грузового корабля «Прогресс» к МКС

Ракетно-космической корпорацией «Энергия», которая входит в структуру ГК «Роскосмос», была названа дата отправки транспортно-грузового корабля «Прогресс МС-16» к Международной космической станции (МКС). Вывод на орбиту аппарата осуществят с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а».
Об этом сегодня со ссылкой на РКК «Энергия» сообщает информационное агентство ТАСС.
Старт космического корабля намечен на 15 февраля. А на данный момент переходной отсек «Союза», обеспечивающий интеграцию командного модуля «Прогресса» в систему управления ракеты-носителя и механическое соединение головного обтекателя с космическим аппаратом, состыкован с кораблем и находится на космодроме Байконур, с которого будет произведен запуск.
В рамках подготовки к полету были также протестированы радиотехнические и служебные системы «Прогресса».
Эти работы РКК «Энергия» провела в кооперации с другими предприятиями госкорпорации «Роскосмос», которые также задействованы в подготовки запуска транспортно-грузового корабля на орбиту.
Ранее успешно прошел испытание самый мощный в мире ракетный двигатель на жидком топливе. ГК «Роскосмос» планирует устанавливать такие двигатели на ракеты-носители «Енисей» и «Союз-5».