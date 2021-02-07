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Названа дата отправки транспортно-грузового корабля «Прогресс» к МКС

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Ракетно-космической корпорацией «Энергия», которая входит в структуру ГК «Роскосмос», была названа дата отправки транспортно-грузового корабля «Прогресс МС-16» к Международной космической станции (МКС). Вывод на орбиту аппарата осуществят с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а».


Об этом сегодня со ссылкой на РКК «Энергия» сообщает информационное агентство ТАСС.

Старт космического корабля намечен на 15 февраля. А на данный момент переходной отсек «Союза», обеспечивающий интеграцию командного модуля «Прогресса» в систему управления ракеты-носителя и механическое соединение головного обтекателя с космическим аппаратом, состыкован с кораблем и находится на космодроме Байконур, с которого будет произведен запуск.


В рамках подготовки к полету были также протестированы радиотехнические и служебные системы «Прогресса».

Эти работы РКК «Энергия» провела в кооперации с другими предприятиями госкорпорации «Роскосмос», которые также задействованы в подготовки запуска транспортно-грузового корабля на орбиту.

Ранее успешно прошел испытание самый мощный в мире ракетный двигатель на жидком топливе. ГК «Роскосмос» планирует устанавливать такие двигатели на ракеты-носители «Енисей» и «Союз-5».
Использованы фотографии:
ГК "Роскосмос"
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4 комментария
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  1. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 17:30
    -3
    Еду привезут... Борщ. Надоели американские рационы...
    1. Лексус
      Лексус Сегодня, 18:23
      0
      Обратно заберут их же, но уже б/у. Американцы никогда не утруждают себя "грязной работой".
    2. shahor
      shahor Сегодня, 18:32
      0
      Цитата: Горный стрелок
      Надоели американские рационы...

      Так а кто заставлял их брать?
  2. Пленник
    Пленник Сегодня, 17:52
    0
    Когда прилетит "Прогресс". smile