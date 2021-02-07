Атака позиций САА: Сирийское командование подозревает Турцию в передаче данных боевикам с БПЛА Bayraktar

Из сирийской провинции Идлиб приходят сообщения о разгоревшихся с новой силой боевых действиях в этом регионе. Некоторое время назад поступили сведения о том, что боевики осуществили атаку позиций сирийских правительственных сил в районе города Кафранбел. По последним данным, сначала был проведён обстрел с применением неуправляемых ракет, затем боевики предприняли попытку продвинуться южнее занимаемых позиций.
Подконтрольные боевикам информационные ресурсы сообщают о жертвах среди военнослужащих САА.
На этом фоне на портале, отслеживающем полёты авиации, появились данные о маршруте сразу трёх турецких разведывательно-ударных дронов. В течение длительного времени они кружили над провинцией Идлиб. При этом один из беспилотник углублялся в воздушное пространство САР – вплоть до западных пригородов Алеппо.
Сирийское командование подозревает, что с помощью «Байрактаров» турецкие военнослужащие уточняют координаты позиций и инфраструктуры САА в провинциях Идлибе и Алеппо, после чего передают координаты боевикам. Косвенно это может подтверждаться тем фактом, что сразу же после появления БПЛА Bayraktar в небе над западными регионами Сирии проявляет себя активность боевиков, многие из которых продолжают использовать турецкие наблюдательные посты в качестве своеобразного прикрытия своей деятельности. Сегодня проявила себя аналогичная ситуация – с обстрелом протурецкими боевиками Кафранбела.
Несколько дней назад Турция открыла пункт пропуска на границе с сирийским Идлибом. И в первый же день в САР пошли сразу две турецкие военные колонны.