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Атака позиций САА: Сирийское командование подозревает Турцию в передаче данных боевикам с БПЛА Bayraktar

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Атака позиций САА: Сирийское командование подозревает Турцию в передаче данных боевикам с БПЛА Bayraktar

Из сирийской провинции Идлиб приходят сообщения о разгоревшихся с новой силой боевых действиях в этом регионе. Некоторое время назад поступили сведения о том, что боевики осуществили атаку позиций сирийских правительственных сил в районе города Кафранбел. По последним данным, сначала был проведён обстрел с применением неуправляемых ракет, затем боевики предприняли попытку продвинуться южнее занимаемых позиций.


Подконтрольные боевикам информационные ресурсы сообщают о жертвах среди военнослужащих САА.

На этом фоне на портале, отслеживающем полёты авиации, появились данные о маршруте сразу трёх турецких разведывательно-ударных дронов. В течение длительного времени они кружили над провинцией Идлиб. При этом один из беспилотник углублялся в воздушное пространство САР – вплоть до западных пригородов Алеппо.



Сирийское командование подозревает, что с помощью «Байрактаров» турецкие военнослужащие уточняют координаты позиций и инфраструктуры САА в провинциях Идлибе и Алеппо, после чего передают координаты боевикам. Косвенно это может подтверждаться тем фактом, что сразу же после появления БПЛА Bayraktar в небе над западными регионами Сирии проявляет себя активность боевиков, многие из которых продолжают использовать турецкие наблюдательные посты в качестве своеобразного прикрытия своей деятельности. Сегодня проявила себя аналогичная ситуация – с обстрелом протурецкими боевиками Кафранбела.


Несколько дней назад Турция открыла пункт пропуска на границе с сирийским Идлибом. И в первый же день в САР пошли сразу две турецкие военные колонны.
Использованы фотографии:
baykarsavunma.com
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7 комментариев
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  1. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 18:05
    +1
    Разумеется сообщают. Разведка в таком деле крайне важна.
    Остаётся предупредить турок, и сбивать все, что летает... Над линией соприкосновения...
    1. poquello
      poquello Сегодня, 18:12
      -1
      Цитата: Горный стрелок
      Разумеется сообщают. Разведка в таком деле крайне важна.
      Остаётся предупредить турок, и сбивать все, что летает... Над линией соприкосновения...

      да опять новость из ниоткуда с непонятным "когда", две колонны уже раздолбили наши как только технику бармалеям турки передали, или это уже ещё две колонны?
  2. Лексус
    Лексус Сегодня, 18:07
    0
    Никак не пойму за счёт чего/кого сирийцы до сих пор выживают? Многие производства разрушены, ресурсы большей частью под контролем курдов. Коллеги, есть информация? Заранее спасибо.
    1. Федор Соколов
      Федор Соколов Сегодня, 18:12
      +2
      В основном за счёт военной и экономической помощи России и Ирана!
    2. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 18:13
      +1
      Могу порекомендовать данное видео. Сам канал и Игоря Димитриева.
      Это фото само за себя говорит.

  3. лысова
    лысова Сегодня, 18:11
    0
    Смешно, а как, если б не с заинтересованность, со сторон, а как по другому, вдумайтесь кто и что был, когда нас это попросили, скажу, этим нас и пользуют.
  4. Роза Капоне
    Роза Капоне Сегодня, 18:19
    0
    Сколько,по вине турецких оккупантов в Сирии погибло Россиян. В Хмейлиме не успевают памятники открывать. И погибший в Сочи Ту-154 с Ансаблем Александрова ,экипажем и доктором Лизой-тоже "турецкое" завоевание. Чего церемонится с этими протурецкими Аль-Нусрами и проч. дрянью? И лётчики,преднамеренно сбитые в Армении-тоже турецкое вероломство. Выжечь их(турок с наймитами) квадратно-гнездовым способом до демаркационной границы с Турцией. Ведь есть и силы и средства,но нет особого желания. В чём дело ?!