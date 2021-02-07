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Байден потребовал от Сербии признания Косово

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Глава американского государства Джозеф Байден потребовал от президента Сербии Александра Вучича признания независимости Сербии. Это требование содержалось в поздравлении с национальным праздником этой балканской страны – Днем государственности, которое он направил сербскому президенту.


Часть своеобразного поздравления была опубликована на официальном сайте Александра Вучича.

В письме сербскому президенту Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают стремление Сербии к евроинтеграции. В числе шагов, которые Белграду предстоит сделать на этом пути, он назвал нормализацию отношений с самопровозглашенной Республикой Косово и взаимное признание этих двух стран.

Байден также напомнил, что в двух мировых войнах США и Сербия были союзниками. О войне, в которой американская авиация бомбила сербские города, он упоминать не стал.

Сегодня Вашингтон и Белград, по словам американского президента, активно расширяют экономическое сотрудничество. Он отметил, что Соединенные Штаты и Сербия привержены принципам региональной стабильности и демократическим ценностям.

Я рассчитываю на сотрудничество с Вами для углубления дружеских связей между нашими странами.

- написал американский президент Александру Вучичу.

Байден потребовал от Сербии признания Косово

Независимость автономного края Косово и Метохия была провозглашена в одностороннем порядке в 2008 году. На сегодняшний день это государство не признано примерно 60 странами мира, в том числе Россией, Китаем и несколькими странами Евросоюза.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/joebiden, https://vucic.rs
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3 комментария
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  1. Timon2155
    Timon2155 Сегодня, 18:29
    0
    И ведь признают!
  2. Лексус
    Лексус Сегодня, 18:31
    +1
    "Резкий, как понос." (С)
  3. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 18:34
    0
    И еще пусть требует признать всем гейропейским сообществом независимость Абхазии, Приднестровской республики, ДНР, ЛНР и т.д.