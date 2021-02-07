Байден потребовал от Сербии признания Косово

Я рассчитываю на сотрудничество с Вами для углубления дружеских связей между нашими странами.

Глава американского государства Джозеф Байден потребовал от президента Сербии Александра Вучича признания независимости Сербии. Это требование содержалось в поздравлении с национальным праздником этой балканской страны – Днем государственности, которое он направил сербскому президенту.Часть своеобразного поздравления была опубликована на официальном сайте Александра Вучича.В письме сербскому президенту Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают стремление Сербии к евроинтеграции. В числе шагов, которые Белграду предстоит сделать на этом пути, он назвал нормализацию отношений с самопровозглашенной Республикой Косово и взаимное признание этих двух стран.Байден также напомнил, что в двух мировых войнах США и Сербия были союзниками. О войне, в которой американская авиация бомбила сербские города, он упоминать не стал.Сегодня Вашингтон и Белград, по словам американского президента, активно расширяют экономическое сотрудничество. Он отметил, что Соединенные Штаты и Сербия привержены принципам региональной стабильности и демократическим ценностям.- написал американский президент Александру Вучичу.Независимость автономного края Косово и Метохия была провозглашена в одностороннем порядке в 2008 году. На сегодняшний день это государство не признано примерно 60 странами мира, в том числе Россией, Китаем и несколькими странами Евросоюза.