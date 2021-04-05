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Становой хребет МСЯС: ракетные подводные крейсера стратегического назначения (РПКСН) проекта 667

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Подводный крейсер и его главный конструктор Сергей Никитич Ковалёв


1 ноября 1958 года на верфи Electric Boat был заложена головная ПЛАРБ ВМС США – USS George Washington (SSBN-598).

Наш подводный ракетоносец К-19 был заложен раньше – 17 октября 1958 года, но приемный акт был подписан только 12 ноября 1960 года. А уже 15 ноября 1960 года George Washington вышел на первое боевое патрулирование в готовности к уничтожению советских городов.

Началось стратегическое подводное противостояние.

Начало стратегического подводного противостояния: счет 1 к 50 против нас


3 баллистических ракеты нашей К-19 (проекта 658) на фоне 16 George Washington выглядели откровенно недостаточно, но главное было то, что ВМС США развернули масштабную программу быстрого строительства и ввода в строй к 1967 году морской стратегической группировки из 41 ПЛАРБ («Сити киллер»).


К этому моменту соотношения по морскому стратегическому ударному потенциалу у нас и США было примерно 1 к 50 (и это без учета тяжелых бомбардировщиков с ядерным оружием на авианосцах).

Работы по созданию подводного ракетоносца второго поколения были начаты еще в 1958 году ЦКБ-18 (будущий ЦКБ «Рубин») под руководством главного конструктора А. С. Кассациера, однако к началу 60-х годов стало ясно, что с проектом 667 С. Кассациера ЦКБ-18 сработала «на корзину» – слишком экзотичным и малореальными были проработки его облика.


В определенной мере это было следствием неясной ситуации с главным ракетным комплексом – вплоть до принципиальных его решений и облика. И большую роль в создании действительно эффективных отечественных стратегических АПЛ сыграла инициатива главного конструктора В. П. Макеева по созданию в СКБ-385 (г. Миасс). Жидкотопливного (но с ампулизацией компонентов) ракетного малогабаритного комплекса Д-5 с баллистическими ракетами (БРПЛ) Р-27 (массой по 14,5 тонн и дальностью 2 400 км), разрабатывавшегося первоначально для ракетоносцев проекта 705Б (с 8 БРПЛ), создаваемых с максимальным использованием задела многоцелевых АПЛ проекта 705 (подробнее о проекте 705 «Золотая рыбка» проекта 705: ошибка или прорыв в ХХI век?»).

Работы по атомной ПЛ пр. 667А были заданы Постановлениями СМ № 316-137 от 14 апреля 1961 года и № 565-234 от 21 июня 1961 года. Новым главным конструктором проекта 667 (в новом облике, с 16 БРПЛ в прочном корпусе) стал С. Н. Ковалев. В 1961 году была начата разработка технического проекта 667А с 16 твердотопливными БРПЛ комплекса Д-7, размещаемыми в стационарных вертикальных шахтах. Однако разработка комплекса Д-7 задерживалась. И по своим ТТХ он уступал комплексу Д-5. C учетом этого в кратчайшие сроки был выполнен корректированный технический проект 667А (утвержден в 1964 году) с 16 БРПЛ комплекса Д-5.

Головная ПЛ пр. 667А К-137 была заложена на Северном машиностроительном предприятии 4 ноября 1964 года, 25 августа 1966 года спущена и осенью 1967 года предъявлена на государственные испытания.

Первым «броском» ВМФ и ОПК СССР по восстановлению паритета стало строительство 34 РПКСН (ракетных подводных крейсеров стратегического назначения) проекта 667А и 667АУ в течение всего лишь 6 лет!


Из книги Ковалева С. Н. «О том, что было и что есть»:

Это должен был быть корабль, способный патрулировать в любом районе Мирового океана, включая арктический бассейн… Конструкция… должна была обеспечивать возможность ее серийного строительства на СМП и ЗЛК максимальными темпами. ПЛ должна была базироваться в существующих базах СФ и ТОФ.

Поэтому была сохранена двухвальная, двухреакторная схема энергоустановки, а надежность ее – значительно повышена. По инициативе моего дорогого заместителя Спасского была реализована эшелонная схема компоновки энергоустановки, когда обе турбины размещались не рядом в одном отсеке, а последовательно, в двух турбинных отсеках, причем пар от любого реактора мог поступать на любую турбину.

За это решение, значительно увеличивающее водоизмещение, с подачи Деревянко меня долго критиковали в министерстве.

Однако достоинства такой компоновки позволили последовательно внедрять мероприятия по снижению шумности на этой и последующих модификациях ракетоносцев второго поколения и добиться кардинальных успехов в решении этой проблемы, полностью подтвердились в будущем.


Говоря о ракетной стратегической подлодке необходимо особо подчеркнуть фактор, обычно остающийся в «тени» – навигационное обеспечение (навигационный комплекс – НК) решения задач РПК СН, определяющим образом влияющее на эффективность ракетного комплекса, и, соответственно, решения задач по предназначению как отдельного РПК СН, так и всей группировки МСЯС.

Главный конструктор С.Н. Ковалев о драматических подробностях создания 667 проекта в части навигационных средств:

Для подводных лодок проекта 667А НПО «Азимут» (теперь ЦНИИ «Электроприбор») был создан добротный всеширотный НК «Сигма» (главный инженер и главный конструктор В. И. Маслевский), основанный на шаровых гироскопах на воздушном подвесе. Маслевский видел дальнейшее совершенствование навигации в последовательном совершенствовании комплекса «Сигма». В этом его поддерживало и Министерство, включая самого министра Бутому, с которым на эту тему у меня было много дискуссий.

ЦНИИ «Дельфин» выступил с новой прогрессивной идеей создания инерциального навигационного комплекса (главный конструктор О. В. Кищенков), построенного на поплавковых гироскопах и отличавшегося комплексной математической обработкой от различных источников. Противниками Кищенко были Маслевский и практически все руководство Министерства. Настойчивость Кищенко достойна восхищения и удивления. В Министерстве его выгоняли с совещаний, а он возвращался... Лично я Кищенко поддерживал, понимая, что только инерциальная навигация может обеспечить длительное плавание под водой в т.ч. и в высоких широтах, и обеспечить необходимые параметры для ракетного комплекса.

В результате всех баталий победили Кищенко и инерциальная навигация, и для серийных ПЛ проекта 667А в ЦНИИ «Дельфин» был создан навигационный комплекс «Тобол»
.

В 1967 году ВМФ Северным машиностроительным предприятием (СМП) были сданы головной и первый серийный РПК СН. Срок просто поразительный по нынешним временам. Но еще более ярко то, как работали тогда на Дальнем Востоке на судостроительном заводе им. Ленинского комсомола (СЗЛК) в г. Комсомольске-на-Амуре.

Из статьи А. Я. Звиняцкого, И. Г. Тимохина, В. И. Шаломова «Первый атомный подводный крейсер на Дальнем Востоке»:

Подготовку к постройке новых АПЛ стратегического назначения проекта 667А завод осуществлял в условиях выполнения напряженного производственного плана.

Достаточно сказать, что в 1966 году на заводе в постройке находились семь АПЛ проекта 675, четыре ПЛ проекта 690, шесть ледокольно-транспортных судов проекта 550, плавучая база перезарядки реакторов проекта 326… на переоборудовании и модернизации (по проекту 659Т) стояла еще одна АПЛ проекта 659…

Продолжительность постройки АПЛ со дня закладки и подписания акта составила 1 год 10 месяцев и 1 день, а с момент начала изготовления комплектующих изделий машиностроения – 3 года 9 месяцев и 3 дня.

Причем особо необходимо подчеркнуть высокое качество постройки новых подводных крейсеров.

Контр-адмирал А. Н. Луцкий (тогда – командир РПК СН К-258):

Государственные испытания, против ожидания, несколько затянулись. Не помню уже почему, но пришлось делать несколько выходов. Хорошо запомнился только один.

Повторно пришлось выходить на замер подводной шумности корабля. Дело в том, что результатам первого замера не поверили, подумали, что ошибка:

шумность оказалась много меньше, чем ожидалась, почти такая же, как у американских лодок. Кто-то сказал: «Не может быть!».

Подготовили спецаппаратуру, судно-измеритель вывесило ее на определенной глубине, и мы прошли под ней пару раз.

Ну и что?

Подтвердили первый результат.

Конструкторы и судостроители поломали головы над феноменом, но объяснить не смогли.

А. Н. Луцким особо отмечалась и очень высокая маневренность РПК СН (несмотря на весьма значительное водоизмещение).

Примечание. Вопросы шумности 667 проекта будут рассмотрены ниже, однако необходимо заметить наличие существенного разброса по шумности заказов в рамках даже одной серии и одного завода. Еще один известный пример «аномально низкой шумности» – глубоководный «Плавник» проекта 685, который, несмотря на использование блока паротурбинной установки со 2 поколения и относительно малый диаметр прочного корпуса, благодаря исключительно качественной постройке получился довольно малошумным.

Несмотря на массовое строительство ОПК новых РПК СН, ВМФ столкнулся с серьезными проблемами по созданию эффективных их группировок. Из книги бывшего начальника Оперативного управления Северного флота контр-адмирала В. Г. Лебедько «Верность долгу»:

Перед своим приходом в штаб Северного флота контр-адмирал Кичев, будучи начальником Оперативного управления ГШ ВМФ, с помощью своих помощников составил график использования РПКСН на десятилетие. По графику число наших ракетоносцев, находящихся в море, должно было постоянно расти, а фактически это число снижалось. Это не могло не обеспокоить ГК ВМФ. ГШ требовал ответа.

У американцев 18 ракетоносцев постоянно на боевом патрулировании, а у нас вместо 12 по графику – только 4 или 5. Все дело оказалось в том, что мы не имели элементарного опыта циклического использования РПК СН. Под циклом мы понимали совокупность взаимосвязанных процессов, образующих законченный период использования РПК СН в базе, на боевой подготовке и на боевой службе.

По приказанию Кичева мы… проанализировали весь цикл РПК СН, вычерчивая его на длинных рулонах миллиметровки… В результате мы разработали так называемый малый цикл… Эта работа выявила, что снижение количества ПЛ на БС происходит из-за недостатка ремонтных линий, осуществляющих межпоходовый ремонт.

Лодки, приходившие с БС, становились в очередь. Этот недостаток надо было срочно устранять. Кроме того, лодки строились в разные сроки года, и их необходимо было связать в единую систему по циклам использования. Это приводило к жесточайшему учету моторесурса…

В последующем цикличность использования РПК СН была внедрена на флотах приказом ГК ВМФ. Но уже в 1974 году нам удалось увеличить почти вдвое число постоянно находящихся на БС ракетоносцев. Это был гигантский труд подводников, штабов, органов тылового обеспечения, судоремонтных заводов и доков.


РПК СН проекта 667А были быстро и полностью освоены экипажами и начали активную боевую службу. Интересные и ироничные зарисовки ее разных сторон остались, например, в рисунках кап. 2-го ранга О. В. Каравашкина.

Становой хребет МСЯС: ракетные подводные крейсера стратегического назначения (РПКСН) проекта 667

В качестве примера успешного и скрытного патрулирования можно привести боевую службу командира Луцкого на К-258. Ссылка на главу из книги А.Н. Луцкого «За прочность прочного корпуса» «Боевое патрулирование».

По ракетным стрельбам необходимо, безусловно, отметить «первый бегемот» – стрельба в 1969 году РПКСН К-140 половинным боекомплектом (8 БРПЛ). Некоторые подробности по ней содержатся в статье ее командира, ныне контр-адмирала в отставке Юрия Бекетова в «ВПК»:

Уже после успешной залповой стрельбы на совещании по подготовке к учениям «Океан» произошел разговор Главнокма ВМФ и командира К-140:

Горшков спросил, кто выполнял восьмиракетный залп? Я встал и представился. Главком говорит: «Расскажите, как вы выполнили стрельбу, какие ваши впечатления и ощущения?». В течение 4–5 минут я доложил об особенностях выполнения стрельбы. Горшков спросил: «Вы уверены в боевых возможностях ракетного комплекса? Если вам будет поручено, выполните пуск и 16 ракет?». Я ответил утвердительно.

При этом БРПЛ РПКСН проекта 667А предназначались не только для решения стратегических задач по поражению важнейших наземных объектов, но и оперативных, и тактических, в том числе в обеспечении развертывания и прорыва к районам применения ракет по стратегическим объектам РПКСН. О таком ударном ядерном обеспечении обычно забывают те, кто утверждает о низкой эффективности группировки РПКСН ВМФ. Пример такой реальной учебно-боевой стрельбы содержится в воспоминаниях контр-адмирала А. Н. Луцкого.

Летом 1973 года нашему РПКСН «К-258» посчастливилось произвести ракетную стрельбу залпом двух ракет по морскому полю, …заменив у пирса РТБФ две боеголовки ракет на практические с инертными боевыми частями, выгрузив пару соседних в целях безопасности, вышли в океан. На борту старшим на походе – командующий 2 флотилией подводных лодок вице-адмирал Э. Н. Спиридонов. Оказалось, что огневая позиция находится почти у самой американской военно-морской базы на острове Мидуэй!

В заданный срок заняли район огневых позиций… В один из сеансов связи пришел долгожданный условный «сигнал»…
– Ракетная атака!..
– Ракеты вышли, замечаний нет.
– Боцман, всплывай под перископ... Радисты, передать РДО!

И в эту минуту открывается переборочная дверь, в центральный пост входит командующий.
– Что делаем?
– Погружаемся на глубину... метров, развиваем полный ход для выхода из-под «ответного» удара...
– А ракеты?
– Они ушли. РДО тоже.
Командующий недоуменно смотрит на свои часы.
– У нас это быстро, ...дцать минут – и ракеты в воздухе. Экипаж отработан на сверхнормативную стрельбу.

Обозначив маневр уклонения, снизили готовность, стали ждать команду на возвращение в базу. Мы, ракетный расчет ГКП, задержались у БИУСа…

Тут старпом обратил внимание на то, что пеленг стрельбы ракетами на экране БИУСа был почти на норд. Две ракеты ушли точно по направлению к другой военной базе американцев на острове Адах (так в тексте, реально – о. Адак – прим.), маленький островок в цепи Алеутских островов.

На флотах шла напряженная работа по максимально возможному повышению эффективности созданной группировки РПКСН. При разработке оперативно-технического задания на создание ракетно-ядерной системы с РПКСН проекта 667А Оперативным управлением Главного штаба ВМФ выдвигалось требование обеспечить значение коэффициента оперативного напряжения 0,5. Реально к середине 70-х годов удалось достичь только 0,23. Но это был колоссальный труд экипажей, штабов, промышленности. Однако ключевыми проблемами оказалась слабость судоремонтной базы и недостаточный ресурс части механизмов и комплексов.

А. М. Овчаренко, «Анализ эффективности группировок ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта 667А (АУ) в системе стратегических ядерных сил Советского Союза»:

Заводской ремонт РПКСН проекта 667А должен был длиться не более 24 месяцев, из-за недостаточной развитости производственной базы в 70-е годы заводской ремонт длился 3–4 года…

Производственные мощности на Северном флоте были доведены до необходимого уровня только в 1982–1990 гг., после чего ремонт стал проводиться в нормативные сроки. На Дальнем Востоке даже в конце 80-х годов средний ремонт продолжался не менее 30 месяцев.

Главный штурман ВМФ контр-адмирал Алексин вспоминает:

...нам удалось сократить время запуска ИНК типа «Тобол» в десять раз, что обеспечивало возможность эффективного применения ракетного оружия не только от причала, но и из любой точки маршрутов рассредоточения и оперативного развертывания сил СФ и ТОФ…

Не все было так просто.

Меня, например, …много раз пытались остановить представители ЦНИИ и предприятий-изготовителей, предупреждая об ответственности за возможный вывод из строя ИНК РПК СН.

Они жаловались начальству, …грозили тюрьмой, но мы свою исследовательскую работу не прекращали, навигационные комплексы не ломали, обеспечивали полную выработку установленного моторесурса их систем.

В итоге новые плановые таблицы запуска ИНК РПК СН оценили по достоинству и включили в новые правила использования навигационных комплексов РПКСН, изданные ГУНиО МО.

Еще раз подчеркну, что возможности навигационных средств для РПКСН – это не «абстрактные технические характеристики», а параметры, конкретно влияющие не просто на эффективность применения главного оружия, а прямо обеспечивающие его применение.

За весь период эксплуатации комплекса Д-5 (Д-5У) было произведено около 600 пусков ракет, выполнено более 10 тысяч погрузок-разгрузок ракет, 590 боевых патрулирований в различных районах Мирового океана. Последняя ракета Р-27У была выгружена с РПКСН проекта 667АУ (К-430) Тихоокеанского флота 1 июля 1994 года.

Второй «бросок»: проекты 667Б и БД – догнать и превзойти!


Недостаточная дальность БРПЛ комплекса Д-5 приводила не только к необходимости преодоления противолодочных рубежей противника, но и значительно снижала количество готовых к нанесению ударов по назначенным целям РПКСН в районах патрулирования (до которых еще нужно было дойти многие тысячи миль).

Поэтому планом военного кораблестроения на 1969–1980 годы предусматривалось много более эффективной стратегической ракетно-ядерной подводной системы с БРПЛ межконтинентальной дальности. В 1963 году началась разработка такого нового ракетного комплекса – Д-9. Возможности навигационного комплекса РПКСН не обеспечивали требуемой точности стрельбы БРПЛ с традиционной системой управления, что потребовало создания для БРПЛ бортовой системы азимутальной астрокоррекции, позволяющей уточнять по звездам положение ракеты в пространстве и корректировать ее движение.

Тактико-техническое задание ВМФ на атомную подводную лодку, оснащенную комплексом Д-9, было утверждено в 1965 году.

То есть существующее мнение что межконтинентальные БРПЛ и новые проекты РПКСН были «ответом на СОСУС» (стационарную гидроакустическую систему ВМ США) не имеет под собой оснований. ВМФ и военно-политическое руководство СССР эффективно сработали на «упреждение», но главным стимулом этого было именно повышение ракетной готовности РПКСН и их числа, немедленно готовых к поражению назначенных целей.

При этом необходимо учитывать, что объективные данные по очень высокой реальной эффективности СОСУС военно-политическим руководством СССР были получены по каналам разведки только в районе 1970 года.

Строительство серии из 18 атомных подводных лодок проекта 667Б с 12 БРПЛ комплекса Д-9 велось на Севмашпредприятии в г. Северодвинске, где было построено 10 ПЛАРБ, и на заводе им. Ленинского комсомола (г. Комсомольск-на-Амуре), где было построено еще 8 РПКСН.

Вместе с 4 РПКСН проекта 667БД (имевших увеличенный до 16 БРПЛ боекомплект), всего 22 РПКСН с межконтинентальными БРПЛ было выполнено за 5 лет. Районы боевого патрулирования РПКСН с межконтинентальными БРПЛ располагались обычно в 2–3 сутках перехода из пунктов базирования, что резко повышало эффективность РПКСН проектов 667Б и 667БД.


РПКСН проекта 667Б

Интересные воспоминания о строительстве первого «комсомольского» РПКСН проекта 667Б содержатся в воспоминаниях его главного конструктора:

Предметом моей гордости была верхняя палуба турбинных отсеков, где располагались электрические щиты, а между ними шли удобные проходы, где высокий человек мог проходить в полный рост. Приехав в Комсомольск в 1973 году на постройку головной лодки проекта 667Б, я ужаснулся. Трубопроводы и кабеля на палубе отсека были смонтированы так, что вместо проходов остались пролазы. Разругав завод, конструкторов и военпредов, я заставил все переделывать. Перед отлетом в Ленинград зашел к директору А. Т. Дееву попрощаться. Он по селектору звонит главному строителю Шахмайстеру: мол, главный конструктор уезжает, есть ли к нему вопросы? В ответ истерический вопль: «Пусть уезжает как можно скорее и как можно дальше, он заставил нас пол-лодки переделывать!»

Достижение стратегического паритета с США в области стратегических вооружений привело к заключению договора по ограничению стратегических вооружений ОСВ-1 и выводы из состава ВМФ части еще вполне новых РПКСН проекта 667А (первый – К-411 в апреле 1978 года).


В последующем эти корабли (с вырезанными по ОСВ-1 ракетными отсеками) планировалось переделать в многоцелевые АПЛ и АПЛ специального назначения, однако дождались этого далеко не все экс-РПКСН.

Существует мнение, что большой ошибкой был отказ от модернизации РПКСН проекта 667А под комплекс Д-9 (аналогично проекту 667Б), однако:

• для РПКСН было произведено большое количество БРППЛ Р-27 (которые решали не только стратегические задачи, но и оперативные на ТВД);

• с начала 70-х годов резко обозначилась проблема шумности ПЛ ВМФ, и весь комплекс мероприятий по обесшумливанию проекта 667Б было невозможно или крайне дорого внедрить для модернизации проекта 667А.

Соответственно, РПКСН проекта 667А дослуживали с комплексом Д-5 (только К-140 была модернизирована под экспериментальный комплекс Д-11 с твердотопливной БРПЛ).
С учетом остро вставшей проблемы скрытности и обеспечения боевой устойчивости РПКНС против мощных и эффективных противолодочных сил ОВМС США и НАТО, с конца 70-х годов началась активная и планомерная работа по освоению арктического ТВД, в том числе в части патрулирования подо льдом РПКСН ВМФ. К 1983 году ВМФ СССР выполнил около 70 подледных походов АПЛ (наш вероятный противник в то время – в три раза меньше).


Первый пуск межконтинентальной БРПЛ Р-29 из арктического района был произведен 3 июля 1981 года, причем он состоялся всего через 9 минут после получения команды на пуск.

Третий «бросок»: резко усилить ударный потенциал – проект 667БДР с БРПЛ с разделяющимися головными частями индивидуального наведения (РГЧ ИН)


В середине 70-х годов ВМС США вновь, за счет массового оснащения ПЛАРБ БРПЛ с РГЧ ИН, значительно вырвались вперед ВМФ СССР по количеству боеголовок БРПЛ. Соответственно последовали меры СССР по восстановлению паритета.

В 1979 года принимается на вооружение БРПЛ Р-29Р с дальностью стрельбы 6500–7800 км (в зависимости от комплектации РГЧ) для РПКСН нового проекта 667БДР. При этом был внедрен большой комплекс мероприятий по снижению шумности, установлены новые радиоэлектронные средства, в том числе ГАК «Рубикон» (подробнее «Рубикон» подводного противостояния. Успехи и проблемы гидроакустического комплекса МГК-400») и гибкая протяженная буксируемая антенна для обнаружения целей по дискретным составляющим (в том числе в кормовом секторе).

Темп работ был такой, что головная лодка проекта 667БДРМ К-441 оказалась фактически второй, так как по проекту 667БДР был достроен 5-й корпус проекта 667БД К-424. Всего было построено 14 РПКСН проекта 667БДР.


Последний РПКСН проекта 667БДР – К-44 «Рязань» до сих пор находится в составе ВМФ (Тихоокеанский флот).

Организация МСЯС ВМФ СССР


Из мемуаров «Океанский паритет. Записки командующего флотом» адмирала А. П. Михайловского (начало – середина 80-х годов):

Поражение стратегически важных объектов на заморской территории противника, с одобрения военно-политического руководства нашей страны, возможно осуществить путем проведения операции стратегических ядерных сил под непосредственным управлением Верховного Главнокомандующего, который принимает решение на операцию и отдает приказ на первый ядерный удар.

Роль Генерального штаба:

Успех операции обеспечивается длительной, заблаговременной подготовкой и тщательным планированием с учетом множества вариантов решения задачи. Этим постоянно занимается Генеральный штаб, который загодя определяет, а при необходимости уточняет перечень и координаты объектов, подлежащих поражению. Назначает очередность и степень поражения каждого объекта. Устанавливает долю участия, ресурс боеприпасов и распределение комплексов целей между компонентами ядерной триады, а также вопросы их взаимодействия друг с другом. Генеральный штаб вводит в действие и периодически видоизменяет систему сигналов боевого управления.

Непосредственно силами МСЯС и обеспечивающими их силами и средствами управляли Главком ВМФ (Главный штаб ВМФ) и флоты (подчеркнем, это была весьма разумная и оптимальная система, сегодня фактически разрушенная – см., например, А. Тимохин «Разрушенное управление. Единого командования флотом давно нет»).

Боевыми действиями морских стратегических ядерных сил лично руководит Главком ВМФ (с помощью своего Главного штаба), определяет состав Атлантической и Тихоокеанской группировок морских стратегических ядерных сил, потребных для поражения выделенных Военно-Морскому Флоту объектов, а также количество и тип атомоходов стратегического назначения, предназначенных в резерв Верховного Главнокомандующего. Главком устанавливает зоны патрулирования в океанах и морях, количество находящихся на боевой службе подводных крейсеров, нужную степень обеспечения их боевой устойчивости в каждой из таких зон…

Группировкой подводных крейсеров на Атлантике и в Арктике непосредственно управляю все-таки я – командующий Северным флотом. Именно я обязан установить маршруты, районы и сроки патрулирования, порядок развертывания и наращивания как сил боевой службы, так и группировки в целом. Обязан организовать ее взаимодействие с остальными силами флота, обеспечить всем необходимым.

И конкретные особенности выполнения задач каждым РПКСН с их циклическим использованием:

Флотская жизнь любого подводного ракетоносца обеспечена, как правило, двумя экипажами и расписана по так называемым большим и малым циклам. Подобный цикл, к примеру, включает следующие этапы:

• выход в море на боевое патрулирование с первым экипажем;
• возвращение и передачу ракетоносца второму экипажу; межпоходовый ремонт; выход в море на боевую подготовку;
• снова выход на боевое патрулирование, но уже со вторым экипажем.

С возвращением цикл повторяется.

После нескольких подобных малых циклов планируется большой, включающий заводской ремонт, а то и модернизацию с полной выгрузкой всех ракет, что, в свою очередь, требует значительного времени на боевую подготовку и ввод крейсера в состав сил постоянной готовности.

И общая оценка всей группировки МСЯС:

Две трети общего количества ракетоносцев всегда загружены ракетами и находятся в постоянной готовности к действию. Часть из них постоянно в море, на боевой службе. Другая часть – на боевом дежурстве. Остальные заняты повседневными делами в базах. Группировка, развернутая в море, может быть усилена за счет боевого дежурства или сил наращивания. Однако и находящиеся в базах крейсера постоянной готовности в экстремальной обстановке должны быть способны пустить свои ракеты прямо от причалов. Подобное требование высказывал мне министр обороны Маршал Д. Ф. Устинов, когда напутствовал в должность. Однако, как обеспечить подобные пуски организационно и технически, министр не разъяснил, рекомендовал подумать.

Задача обеспечения пуска БРПЛ прямо из мест базирования была не так проста, как это кажется на первый взгляд. И одним из основных проблемных вопросов (в итоге решенных) был опять навигационный.


Пуск БРПЛ от пирса из губы Портночиха.

Вспоминает главный штурман ВМФ контр-адмирал Алексин:

Не обошлось без казусов. На СФ, например, додумались до идеи применять ракетное оружие от причала без инициального НК и введенной главной энергетической установки РПК СН, буквально через несколько минут после приказа. В виде навигационных данных стрельбы оператору ракетной боевой управляющей системы (РБУС) «Альфа» (на РПК СН пр. 667Б, 667БД) выдавались географические координаты, курс РПК СН и скорость равная нулю.

Однако выяснили, что даже при стоянке у причала в замерзшей бухте Крашенинникова на Камчатке при толщине льда около одного метра, приливоотливными течениями РПКСН сносит по курсу вместе с причалом на величину более предельной, установленной руководящими документами. При залповой стрельбе от причала рыскание и качка РПКСН тем более превысили бы допустимые значения. Мы разработали свои меры.

Однако северяне уже успели внедрить свою «рационализацию» в проекты оперативных документов. Конец новациям положила опытовая ракетная стрельба, назначенная Главкомом ВМФ. Навигационный комплекс работал по полной схеме, но в комплекс ракетного оружия вводились фиксированные данные по методике североморцев. В результате из четырех пущенных БРПЛ на боевое поле «Кура» на Камчатке прибыли только две первые ракеты залпа, а две другие самоликвидировались на траектории, так их астрокорректоры из-за большой ошибки в курсе корабля не смогли навестись на заданные светила. Анализ показал, что и рыскание, и качки РПК СН после выхода первых двух ракет залпа значительно превысили допустимые пределы.

Для экономии моторесурса ИНК и выполнения назначенных оперативных готовностей под руководством главного штурмана ВМФ и ГУНиО МО были разработаны схемы трансляции «живого» курса, качек корабля и других НДС для всех проектов РПК СН, которые обеспечивали и эффективное применение всего боекомплекта БРПЛ от причала в одном залпе, и экономию моторесурса основных систем ИНК.

С середины 70-х годов, после того как на вооружение поступили межконтинентальные БРПЛ и появилась возможность осуществлять запуск ракет из мест базирования, до 20–22 РПКСН находилось в высокой готовности к пуску ракет (на боевом патрулировании в море и боевом дежурстве в базах). Такая интенсивность сохранялась до начала 90-х годов.

С резким обострением противостояния холодной войны в начале – середине 80-х годов, ВМФ сделал все, чтобы максимально (фактически – запредельно) поднять коэффициент оперативного напряжения МСЯС (в первую очередь, РПКСН проекта 667А, – в противовес новым ракетам средней дальности США в Европе). В 1983–1986 годах КОН составил около 0,35, однако выматывание ресурса техники и людей привело к гибели РПКСН К-219 в 1986 году (вышедшего на боевую службу с недопустимыми неисправностями по забортной арматуре ракетных шахт).

Скрытность и шумность


Главный конструктор проекта С. Н. Ковалев писал про понимание и учет вопросов малошумности при создании РПКСН проекта 667А:

Не то, чтобы мы не обращали внимания на эту проблему, а просто были в научном и техническом плане не подготовлены к тому, чтобы достигать низких уровней шумности…

В этот же период времени развертывались крупномасштабные работы по исследованию вопросов скрытности и резкого уменьшения шумности механизмов и кораблей.

В 1968 году были разработаны принципиально новые требования к виброакустическим характеристикам основного комплектующего оборудования (ВАХ-68), которые обеспечили значительный прогресс в снижении шумности РПКСН пр. 667Б и 667БД. В 1974 году были приняты новые, более жесткие требования (ВАХ-74).

Однако главным (наряду со значительным повышением технологического уровня предприятий ОПК) стало принципиально именно методическое понимание, как строить малошумные подлодки. Пришло оно далеко не сразу, после целого ряда ошибок и заблуждений (например, неудачная попытка решить проблему путем наращивания количества каскадов амортизации), догоняя значительно ушедшего вперед «вероятного противника». В полном объеме эти современные походы «акустического проектирования» АПЛ были реализованы уже в современных АПЛ 4-го поколения, однако наличие значительных модернизационных заделов исходного проекта 677А позволило провести резкое уменьшение шумности РПКСН – как от проекта к проекту, так и в процессе строительства серий и выполнения ремонта кораблей на флотах.


Примерная динамика снижения шумности кораблей проектов 667А(Б, БД, БДР, БДРМ) в сравнении с другими проектами АПЛ ВМФ СССР и США.


Изменения гребных винтов РПКСН.

Комплекс работ по снижению шумности привел к выдающемуся результату – АПЛ 2-го поколения разработки начала 60-х годов в последней своей модификации (проект 667БДРМ вышла на малошумных ходах практически на уровень новых АПЛ 3-го поколения).

Однако скрытность – это далеко не только малошумность, это комплекс мероприятий, где уровень акустических полей только часть. Очень многое зависит от организации, тактики действий эффективного использования ложных условий. А вот с этим далеко не все всегда было хорошо.

Начиная с порой недостаточного уровня подготовки отдельных экипажей и органов военного управления и заканчивая просто жесткими требованиями поддержания установленной цикличности применения. Например, в документе ВМС США Yankee Class Ballistic Missile-Launching Nuclear DIA Report, June 1976 прямо писалось:

периодичность выходов ПЛ проекта 667А выдерживалась довольно строго, что являлось одной из причин высокой эффективности системы слежения за ними силами противолодочной обороны США в 70-е годы.

При этом:

Скорость движения лодки во время перехода выбиралась, исходя из того, что переход должен был совершаться… в минимальные сроки. В Атлантике средняя скорость РПКСН проекта 667А на переходе составляла 10–12 узлов, в район несения боевой службы РПКСН приходил через 11–13 суток.

Разумеется, ни о какой «скрытности на переходе» с такой скоростью не могло быть и речи. Такой РПКСН брался СОСУС на очень и очень больших дистанциях, обеспечивая поддержание и передачу контакта с ним различным противолодочным силам на ТВД.

Выше приводился пример очень грамотных и эффективных тактических действий командира РПКСН А. Н. Луцкого, но так было, увы, далеко не всегда. Например, одной из самых серьезных бед, резко ухудшавшей скрытность РПКСН было их длительное «хождение на одной ноге» (линии вала). И здесь соображения могли быть от неграмотного мнения что так, «по-американски», якобы «тише» (и уровень широкополосных шумов действительно снижался, но при резком увеличении низкочастотных дискретных составляющих, по которым противник и обнаруживал РПКСН с очень больших дистанций) до жестких директивных требований экономии моторесурса оборудования.

Далеко не всегда на высоте были и органы управления, вспоминает бывший командир К-182 контр-адмирал В. В. Наумов («Отдельные тактические приемы действий противолодочных сил ВМС США против одиночных подводных лодок ВМФ СССР в период с 1962 по 1980 год»):

Проверка отсутствия слежения за РПКСН, следующими в Атлантику, не всегда давала положительные результаты, прежде всего, в связи с недостаточно продуманным способом и выбором средств, осуществляющих эту проверку. Например, проверка отсутствия слежения за РПКСН К – 182 в 1977 году проводила ПЛ 633 проекта на линии Нордкап – Медвежий, длительное время находящаяся с этой целью на своей позиции, периодически заряжая АБ дизелями, что легко позволяло многоцелевой ПЛА ВМС США в это время ее найти и расположиться рядом… После того как ПЛ 633 проекта обнаружила К-182, пересекающую ее курс справа налево, и подходила к линии курса К-182 она неожиданно обнаружила возникший шум турбины на левом курсовом 120°, в дальнейшем удалившийся по пеленгу на ушедшую К-182. Закономерно предположить, что ПЛА ВМС США скрытно находилась в позиции ожидания западнее ПЛ 633 проекта, поэтому и не пересекала курс средней ПЛ, а, обнаружив К-182, дала ход и последовала за ней. Так обнаруживать РПКСН для ПЛА ВМС США было надежнее и проще, чем искать по всему Баренцеву морю. На высказанное мною это предположение в отделе ПЛС СФ мне ответили, что данных о слежении ПЛА ВМС США за дизельными ПЛ не имеют.

И в качестве примера – грамотные тактические действия по максимальному обеспечению скрытности против СОСУС (на «уровне знаний» о ней конца 70-х – начала 80-х гг.):

Действия, способствующие повышению скрытности РПКСН от гидрофонов системы СОСУС:

- выбор режима работы механизмов, сообразуясь с результатами предпоходового замера шумности;

- без крайней необходимости не превышать скорость 4–5 узлов;

- избегать использования механизмов, по которым есть данные или предположения, что они демаскируют корабль за счет превышения норм шумности в период работы;

- при наличии слоя скачка следует патрулировать над ним, и лучше всего, в приповерхностном слое 35–40 м, особенно при свежей погоде, которая за счет шумов волнения моря полностью маскирует корабль от системы СОСУС, следует помнить, что погружение под слой скачка с любой целью резко увеличивает эффективность действий системы СОСУС…

Вершина развития – 667БДРМ


Перспективным РПКСН 3-го поколения рассматривался проект 941 с твердотопливной БРПЛ. О мотивах этого и самом проекте подробнее – «Проект 941 «Акула». Гордость отечественного подводного кораблестроения? Да!»

Однако технологические сложности не позволили создать ракетный комплекс с твердотопливной БРПЛ с требуемыми характеристиками, что привело к резкому увеличению водоизмещения нового РПКСН и уменьшению его серийности.


При этом в середине 70-х годов обозначились технические решения, обеспечивавшие резкое повышение эффективности ракетного комплекса РПКСН проекта 667 и уменьшение его шумности (наряду с внедрением новых радиоэлектронных средств).
Постановление ЦК КПСС и СМ СССР о разработке новой модификации проекта – 667БДРМ вышло 10 сентября 1975 года.

Головной ракетоносец проекта 667БДРМ – К-51 «Верхотурье» – был заложен в феврале 1981 года и в декабре 1984 года введён в строй. Всего в период с 1984 по 1990 годы было построено 7 РПКСН (один из них в последующем был переоборудован в АПЛ спецназначения БС-64).


Создание РПКСН проекта 667БДРМ стало вершиной развития проекта 667. Да, новый проект уступал новейшим ПЛАРБ ВМС США «Огайо» (в том числе по малошумности). Однако в СССР не было тогда технологического задела для того, чтобы выйти на уровень «Огайо». При этом проект 667БДРМ получил хорошую скрытность, новые радиоэлектронные средства (в том числе модификацию нового ГАК «Скат-М» - МГК-520) при выполнении в 2000-х годах среднего ремонта с «отдельными модернизационными работами» АПКР, заменённый на очень хороший цифровой ГАК МГК-520.6 новый комплекс ракетного оружия с очень высокими характеристиками.


Были ли у него серьёзные недостатки и проблемы?

Безусловно, например, слабые средства противодействия и подводное оружие. Однако это было общим недостатком всех наших ПЛ.

Подводное оружие и средства противодействия РПК СН


Изначально торпедное вооружение проекта 667А состояло из 4 торпедных аппаратов (ТА) калибра 53 см для торпед с механическим (шпиндельным) вводом данных и устройством быстрого заряжания с удвоенным боекомплектом торпед на стеллажах (суммарно 12 торпед калибра 53 см).

В «особый период» за счет разборки части конструкций 2 отсека было возможно предусмотренное проектом размещение дополнительных запасных торпед еще и во втором отсеке.


Изначально АПКР мог принимать широкую номенклатуру торпед с шпиндельным вводом данных, однако уже в середине – конце 70-х годов практически стандартом стала загрузка из противолодочных торпед СЭТ-65 и противокорабельных 53-65К (в том числе 1–2 в ядерном варианте). К сожалению, несмотря на малый боекомплект и число торпедных аппаратов, до конца СССР РПКСН универсальной торпеды так и не получили. Сроки ее создания были промышленностью сорваны. И работы по ней (УСЭТ-80 с механическим вводом данных) только в 1993 году (Р. А. Гусев «Такова торпедная жизнь») были завершены.

Кроме торпед РПКСН проекта 667БДРМ, благодаря установке нового БИУС «Омнибус» получил возможность применения и противолодочных ракет.

Кроме ТА калибра 53 см, на большинстве (кроме БДРМ) РПКСН проекта 667 имелись два ТА калибра 40 см для самоходных средств противодействия (обычно самоходных имитаторов МГ-44) с перезарядкой (запасным изделием на стеллаже) или торпедами калибра 40 см (СЭТ-40 или СЭТ-72).

Самоходный имитатор МГ-44, созданный одновременно с АПКР проекта 667А, имел для своего времени высокие и очень хорошо сбалансированные характеристики, обеспечивая эффективную имитацию ПЛ как для гидроакустических станций (ГАС) кораблей и вертолетов, так и торпед типа Mk48 и Mk46, причем возможности созданного в начале 60-х сложного электронного самоходного изделия были на высоте тактических требований вплоть до 90-х годов прошлого века.


Увы, для РПКСН проекта 667БДРМ ТА калибра 40 см были удалены и вместо сравнительно малогабаритных приборов МГ-44 могли приниматься многоцелевые самоходные приборы гидроакустического противодействия МГ-74, которые при формально более высоких характеристиках и больших режимах, чем МГ-44, по факту уступали ему (так как не обеспечивали ряда наиболее актуальных тактических задач).

Безусловно, приходится сожалеть об отказе в установке на него высокоэффективного комплекса противодействия «Шлагбаум» (разрабатывавшегося во второй половине 80-х годов), при этом объективно приходится признать, что вместо крайне сложного и проблемного в эксплуатации комплекса «Шлагбаум» с забортным хранением самоходных приборов, ВМФ вполне мог получить эффективный прибор МГ-104, но в калибре 40 см (масса МГ-104 и МГ-44 близки), тем самым сразу обеспечив новейшими (в конце 80-х гг.) приборами противодействия огромное количество ПЛ (в том числе из состава МАСЯС) ВМФ.

Однако головной по «Шлагбауму» СПБМТ «Малахит» предпочел осваивать средства на новой пусковой установке (и потому другой калибр изделий), установленной только на АПЛ проекта 971 и 945А и модернизированный АПКР проекта 941У.

«Становый хребет» МСЯС не получил эффективных средств противодействия. При том, что для их создания были все технические возможности. И, более того – они были созданы (МГ-104 «Бросок»), однако не могли быть применены с подавляющего большинства ПЛ ВМФ (в том числе всех РПКСН проекта 667 с модификациями).

В результате постановка средств противодействия (малоэффективных приборов МГ-34 и ГИП-1) могла осуществляться через два аппарата ВИПС («маленький специальный торпедный аппарат 5 дюймового калибра») и ДУК.

Выводы и уроки создания РПКСН проекта 667(А, Б, БД, БДР, БДРМ)


С 1967 года, когда были сданы головной и первый серийный корабль проекта 667А, до 1990 года, когда был сдан последний РПКСН проекта 667БДРМ, было простроено 77 РПКСН по пяти проектам… То есть в среднем более 3 кораблей в год.

Эти РПКСН не были «инженерными шедеврами» для «предельных характеристик», не были «чем-то уникальным». Это были простые и надежные корабли с достаточным уровнем эффективности для решения их основной задачи – стратегического сдерживания (пусть и ценой больших потерь).

И корабли проекта 667, и их экипажи это сделали, в том числе в самые тяжелые постперестроечные годы. И когда в 1999 году наши десантники рвались к Приштине, они знали, что за их спиной были не только «стренноженные» договором СНВ-2 в местах постоянной дислокации «Тополи», но и несколько находящихся на дежурстве и патрулировании РПК СН проекта 667БДР и БДРМ.

Более того, существовала практика (очень мудрая) перед серьезными политическими событиями и встречами проведения практических ракетных пусков БРПЛ – показать «так называемым партнерам», что хоть «русский медведь» и оказался «сбитым с ног» и «лежащим», встать и очень крепко «врезать» он вполне может.

И огромную роль в поддержании возможностей и потенциала в эти тяжелые годы сыграл Главный конструктор проекта С. Н. Ковалев.


Да, теоретически можно было бы сделать еще много для значительного повышения боевых возможностей этих РПКСН… Однако у нас слишком часто нерешаемыми проблемами оказываются не технические, а организационные, а точнее – даже зачастую пороки самой организации разработки и эксплуатации ВВСТ (как в военной его части, так и в промышленности).

И с учетом этого С. Н. Ковалев сделал 101 % возможного: и для своих кораблей, и для страны.
Автор:
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159 комментариев
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  1. Владимир_2У
    Владимир_2У 5 апреля 2021 05:45
    +25
    Отличная статья!
    Флотские острословы 667 проекты называли "Иван Вашингтон", что очевидно, а 667БДР удостоился отдельного прозвища "Тюрьма народов" из-за характерной "решётки" шпигатов. laughing
    1. гильза
      гильза 5 апреля 2021 06:46
      +9
      Прекрасная работа,действительно. Согласен с вами.
      1. НИКНН
        НИКНН 5 апреля 2021 12:15
        +7
        Цитата: гильза
        Прекрасная работа,действительно. Согласен с вами.

        Разрешите присоединиться к Вам. Очень хорошая работа автора, спасибо ему за статью! hi
    2. senima56
      senima56 5 апреля 2021 15:04
      +1
      Вы немного ошиблись в названии, лодки называли не "Иван Вашингтон", но "Иван Вашим стон"! good hi
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У 5 апреля 2021 15:24
        0
        Цитата: senima56
        "Иван Вашингтон", но "Иван Вашим стон"

        Впервые слышу, как производную вполне допускаю.
    3. Bad_gr
      Bad_gr 5 апреля 2021 20:46
      +1
      Цитата: Владимир_2У
      667 проекты

      - Проект 667А «Навага» (NATO «Yankee») (16 БРПЛ Р-27)
      - Проект 667Б «Мурена» (NATO «Delta») (12 БРПЛ Р-29)
      - Проект 667БД «Мурена-М» (NATO «Delta» II) (16 БРПЛ Р-29)
      - Проект 667БДР «Кальмар» (NATO «Delta» III) (16 БРПЛ Р-29Р)
      - Проект 667БДРМ «Дельфин» (NATO «Delta» IV) (16 БРПЛ Р-29РМ)
    4. RealPilot
      RealPilot 6 апреля 2021 04:37
      +2
      Замечательная статья, почти книга wink
      Спасибо большое! Много узнал интересного по не самой мною освоенной тематике. Там, чтобы понять, нужно служить...
    5. DenZ
      DenZ 8 апреля 2021 09:24
      0
      "Иван Вашингтон" называли только ранние варианты 667 проекта . 667 БДРМ так уже никто не называл.
  2. Sahalinets
    Sahalinets 5 апреля 2021 06:02
    +13
    Вот только количество АПЛ вообще и ракетоносцев в частности было запредельным для возможностей советской экономики. При разумной организации можно было обойтись и меньшим. А так получились пушки вместо масла.
    Жду кучи минусов от людей никогда не живших в СССР! laughing
    1. гильза
      гильза 5 апреля 2021 06:46
      +4
      Да и центроболт на эти минусы (или Центробалт?)
    2. ism_ek
      ism_ek 5 апреля 2021 06:52
      -4
      "Сказал, как отрезал" .)))
      Не было смысла строить меньше число ракетоносцев. В случае конфликта они бы были уничтожены, не успев произвести пуски.
    3. Сергей Валов
      Сергей Валов 5 апреля 2021 08:24
      +10
      «можно было обойтись и меньшим» - в этом вопросе КОН рулит. Недостаточный ресурс части механизмов вынуждает ставить в ремонт все изделие. Нехватка ремонтных мощностей (хроническая беда отечественной промышленности) приводит к уменьшению боеготовых единиц. Недостатки в планировании боевого применения также приводят к уменьшению КОНа. Для устранения вышеперечисленных проблем в первую очередь нужно высококвалифицированное руководство страны и армии. А где этих людей взять, если в стране для назначения на должность политические мотивы доминируют над профессиональными качествами? В результате имеем то что имеем.
      1. GEOID
        GEOID 5 апреля 2021 09:27
        -8
        Извините, но вы смешиваете КОН, КРН, КХН....
        Оперативная, ремонтная и ходовая составляющие.
        В ОО штаба флотилии сидел дядька и вел журнал. В штабе тыла флотилии сидел другой дядька и тоже вел журнал. В штабе бригады аналогично. На корабле(лодке) тоже. Это только по железу. А есть еще направленцы по оружию, навигации, двигателисты...У каждого свои сроки.
        Это довольно сложный вопрос и использовать мантру КОН, как это делает неуч Андрей из Челябинска негоже.
        Здесь необходим тот, кто непосредственно этим занимался. С соотв. ВУС.
        1. Сергей Валов
          Сергей Валов 5 апреля 2021 09:33
          +7
          Очень может быть, что с терминологией я напутал, не моряк, однако winked . Тем не менее, факторы, которые я привёл имели место быть, и они весьма существенно влияли на боеготовый состав наших кораблей.
          1. Комментарий был удален.
          2. GEOID
            GEOID 5 апреля 2021 14:40
            +8
            Цитата: Сергей Валов
            что с терминологией я напутал

            Дело не в этом. Много "гитик" ))) Я видел как считают операторы, давал им данные. Но не возьмусь пояснять. Пытался разобраться, запутался и плюнул.
            Это элемент хитрой бухгалтерии-дать данные устраивающие "верха" и самому не остаться в накладе(Топливо, ремонты, списание, питание, закрытие нарядов(гражданским работникам на АРЗ). А минусить меня бесполезно. Банили более 50 раз...зайду снова...если скучно станет.
            «Вал по плану…План по валу…» Часть1,2,3.
            https://valcat-8.livejournal.com/11900.html
            https://valcat-8.livejournal.com/12243.html
            https://valcat-8.livejournal.com/12422.html
            1. Сергей Валов
              Сергей Валов 5 апреля 2021 15:03
              +2
              Я не минусил, я вообще редко в эти игры играю. drinks
        2. Андрей из Челябинска
          Андрей из Челябинска 5 апреля 2021 10:10
          +16
          Цитата: GEOID
          использовать мантру КОН, как это делает неуч Андрей из Челябинска негоже.

          Конечно, куда проще профессионально рубануть
          Цитата: GEOID
          Это довольно сложный вопрос

          И заболтать тот факт, что по существу-то Сергей Валов прав, и что количество потребных АПЛ и их КОН прямо взаимосвязаны
    4. Bez 310
      Bez 310 5 апреля 2021 08:40
      +11
      Цитата: Sahalinets
      получились пушки вместо масла.
      Жду кучи минусов от людей никогда не живших в СССР!

      Я жил "в СССР".
      Возможно, я жил не в том СССР, в котором жили
      остальные, но я не видел отсутствия "масла".
      Жил на Кольском полуострове, в Донбассе, на
      Дальнем Востоке, на Сахалине частенько бывал,
      на Камчатке, и нигде народ без масла не страдал.
      1. Сергей Валов
        Сергей Валов 5 апреля 2021 09:28
        +6
        Я жил в Москве, отсутствие «масла» воочию впервые увидел в начале 70-х, когда буквально за насколько дней с полок пропала сгущенка, хотя до этого банки пирамидами стояли почти в каждом магазине. Ну а дальше пошло по нарастающей, когда купить даже молоко стало проблемой.
        1. GEOID
          GEOID 5 апреля 2021 09:39
          +7
          Ближе к 90-м.Когда талоны стали вводить.
          У нас до такого не доходило. Ранее к праздникам каждому в штабе военторг выдавал пакет. Конфеты, кофе, икра, коньяк, крабы в банке и тп.
          После 88-го выдавали уже не на всех, а на отдел. 15 чел, например, выдавали 10. Платно естественно. Ну мы все в общую кучу и жребий.
          Но такого как пишет коллега по ВВВАУШ, ОБУшник правда, у нас не было.


          "... И все же эти очереди-ничто, по сравнению со сценой, когда два моих сослуживца, два полковника, два бывших командира полка Качинского ВВВАУЛ, один-Бекетовского, другой-Котельниковского, оба с академией, сцепились в драку из за банки растворимого кофе, которую военторг выделил одну на 25 офицеров...."
          1. Bez 310
            Bez 310 5 апреля 2021 10:03
            +8
            Цитата: GEOID
            Ближе к 90-м.Когда талоны стали вводить.

            Это уже не СССР...
            1. GEOID
              GEOID 5 апреля 2021 10:57
              +3
              Ну да. Я в 90-м уволился и то на Камчатке застал талоны на водку, стиральный, мыло...
              Только благодаря связям с девчатами в управлении Продтовары...Пол штаба водкой снабжал)))
              Чего всегда было дофига, так рыбы. За счет нее и выживали. На паек тогда стали австралийскую баранину давать....Ну вам то классно с супругой зав столовой )))

            2. Сергей Валов
              Сергей Валов 5 апреля 2021 15:04
              -2
              Это вполне себе СССР, только такой, что вспоминать грустно.
        2. Андрей из Челябинска
          Андрей из Челябинска 5 апреля 2021 10:01
          +9
          Цитата: Сергей Валов
          Я жил в Москве, отсутствие «масла» воочию впервые увидел в начале 70-х

          Извините, не поверю. У нас в Челябинске этого масла было - завались до самого конца 80-х, а в начале - середине 80-х я довольно часто ездил в Москву к родственникам. И там всегда с едой было получше, чем у нас, тот же сервелат можно было купить, не говоря уже о масле.
          1. Fan-Fan
            Fan-Fan 5 апреля 2021 11:42
            +8
            Я был у вас в Челябинске где-то в 1984 году. На центральной вашей улице зашли в магазин, ба, колбаса лежит и очереди нет. Я к прилавку, а мне - не продадим, только для местных жителей. Ладно, зашли в ресторан, заказали пельмени с лосятиной, в керамических горшочках, залитые яйцом, плюс 150 грамм алкоголя. Вещь и не дорого, до сих пор помню.
            1. Сергей Валов
              Сергей Валов 5 апреля 2021 14:53
              +1
              Я аналогично попал в Куйбышеве примерно в 1984 г.
          2. Сергей Валов
            Сергей Валов 5 апреля 2021 14:43
            0
            А где-то написал, что в 70-х не было масла? belay С колбасами проблемы постепенно нарастали с начала 70-х, пока они совсем не исчезли к концу 80-х. Есть ещё один нюанс - москвичи днём были работе, а магазины закрывались к 8 вечера, днём все выметалось приезжими и теми немногочисленными москвичами кто в данный момент не работал. За короткий обеденный перерыв затариться было почти нереально. Можете верить или не верить, у меня пенсия от этого не убавится.
            1. Андрей из Челябинска
              Андрей из Челябинска 5 апреля 2021 16:04
              +3
              Цитата: Сергей Валов
              А где-то написал, что в 70-х не было масла?

              Нууу
              Цитата: Сергей Валов
              Я жил в Москве, отсутствие «масла» воочию впервые увидел в начале 70-х

              Я так понял, что Вы под кавычками имели ввиду не только масло, если неверно понял - извиняюсь
              1. Сергей Валов
                Сергей Валов 5 апреля 2021 16:06
                +1
                Под кавычками я имел в виду ширпотреб, включая продукты.
          3. Cympak
            Cympak 5 апреля 2021 21:52
            +1
            Масло - маслу рознь... Бутербродного завались, а сливочное 82,5 нужно было поискать. Это так же как с колбасой: какая-то колбаса лежала на прилавках, но народ жаждал сервилат.
          4. Монар
            Монар 6 апреля 2021 07:06
            0
            А не напомните, когда в Челябинске талоны появились?
            1. Андрей из Челябинска
              Андрей из Челябинска 6 апреля 2021 07:12
              0
              Вот не помню, чесслово!
              1. Монар
                Монар 6 апреля 2021 08:15
                0
                Почти сразу после Олимпиады-80. Я ещё тогда в начале радовался по малолетству, что типа на эти бумажки будут бесплатно раздавать и коммунизм скоро. А потом часами в очереди стоял, что бы их "отоварить".
        3. Sahalinets
          Sahalinets 5 апреля 2021 11:07
          +3
          Про Москву даже не начинайте.
        4. Тит_2
          Тит_2 7 апреля 2021 11:47
          0
          Я москвич с 1974г. и мне кажется что Вы 'бибикаете' по поповоду молока отсутствующего и не припоминаю сильного отсутствия чего либо окромя туалетной бумаги....до тех пор пока утырок один перестройку не затеял.
      2. Doccor18
        Doccor18 5 апреля 2021 09:49
        +1
        Цитата: Bez 310
        Цитата: Sahalinets
        получились пушки вместо масла.
        Жду кучи минусов от людей никогда не живших в СССР!

        Я жил "в СССР"...но я не видел отсутствия "масла"...

        Я тоже нехватки продуктов питания не замечал.
        Да и не важно что писать, главная цель - это "пнуть СССР", по поводу и без...
        1. Сергей Валов
          Сергей Валов 5 апреля 2021 15:06
          +1
          Мои дети тоже со скептицизмом слушают мои подобные воспоминания.
      3. Sahalinets
        Sahalinets 5 апреля 2021 11:13
        +4
        Бедно жили в СССР. Москва была исключением, некоторые регионы снабжались неплохо (Сахалин до 1980 года) laughing , ну столицы союзных республик само собой. А вот Средняя полоса России, Урал уже в 70-х жили в жутком дефиците.
        Но мне сейчас расскажут, что всего было завались, а колбасные электрички в Москву из голодного пояса - это вражеская пропаганда!
        1. Андрей из Челябинска
          Андрей из Челябинска 5 апреля 2021 11:34
          +4
          Цитата: Sahalinets
          Урал уже в 70-х жили в жутком дефиците.

          Да я бы не сказал, что прямо вот вообще в дефиците... До конца 80-х у нас на столе всегда было и мясо, и масло, и кисломолочка, и колбаса по 2.90 и соль с сахаром и проч. По 2.20 тоже была в магазинах, но мы ее почти не брали. Жутким дефицитом были - сервелат, шпроты (вообще не помню, чтобы продавалась, если только кильку в томатном соусе за шпроту не считать laughing ), апельсины/мандарины, которые привозили только под новый год и очереди за ними стояли через весь магазин на улицу и зеленый горошек для оливье. Последний завозили 2 раза в год, очередь растягивалась на сутки, ходили в ней стоять семьей по очереди:)))))))
          1. Sahalinets
            Sahalinets 5 апреля 2021 12:22
            +2
            У нас еще в 82 ввели талоны на масло и мясо. Сосиски мне мама из Москвы передавала когда там на курсах была. У нас их не было в принципе. И т.д.
            1. Андрей из Челябинска
              Андрей из Челябинска 5 апреля 2021 12:27
              +3
              Цитата: Sahalinets
              У нас еще в 82 ввели талоны на масло и мясо

              Вот насчет талонов точно не скажу когда они случились, просто хорошо помню, что масла было в достатке.
              Тогда же сады были - наше все:)))) Мы впрок малиновым и яблочным вареньем запасались так, что в буфете до лета оно стояло. И постоянно пили чай с бутербродами - хлеб+сливочное масло + варенье, вместо печенек там, или пряников. И жарили часто на сливочном. Сколько помню - масла всегда хватало:)
              А сосиски - да, тоже большой дефицит был, это точно
          2. Сергей Валов
            Сергей Валов 5 апреля 2021 14:59
            +3
            Гарнизоны были разные. Моя сестра с мужем служили все 80-е в Сосновом бору под Улан-Уде, если знаете такой. Так я оттуда в Москву консервы возил. А в Хотилово в 60-х в прдуктовом военторге было шаром покати, по договоренности командиров частей наши ездили затариться к ракетчикам в Выползово.
            1. Владимир_2У
              Владимир_2У 5 апреля 2021 15:23
              0
              Цитата: Сергей Валов
              80-е в Сосновом бору под Улан-Уде, если знаете такой. Так я оттуда в Москву консервы возил
              И ещё Звездный рядом!
            2. Андрей из Челябинска
              Андрей из Челябинска 5 апреля 2021 16:01
              +1
              Цитата: Сергей Валов
              Моя сестра с мужем служили все 80-е в Сосновом бору под Улан-Уде, если знаете такой.

              Знаю, работал там одно время:))))
      4. вадим dok
        вадим dok 5 апреля 2021 12:58
        +3
        'Пушки вместо масла" - здесь и "пушки" и "масло" объединяет оружие и продукты питания ,как мясо масло, и т.п.Если у Вас было масло,то вероятнее всего не было В ДОСТАТКЕ мяса,колбасы,фруктов и т.д.
      5. SovAr238A
        SovAr238A 6 апреля 2021 11:14
        0
        Цитата: Bez 310
        Цитата: Sahalinets
        получились пушки вместо масла.
        Жду кучи минусов от людей никогда не живших в СССР!

        Я жил "в СССР".
        Возможно, я жил не в том СССР, в котором жили
        остальные, но я не видел отсутствия "масла".
        Жил на Кольском полуострове, в Донбассе, на
        Дальнем Востоке, на Сахалине частенько бывал,
        на Камчатке, и нигде народ без масла не страдал.


        Зато Куйбышев (ныне Самара) всегда была "голодным" городом.
        Сливочное масло? Никогда начиная с 75 года на прилавках магазинов не было.
        Рыба? Только мойва. Потом к началу 80-х в огромных магазинах "Океан" - консервы китового мяса и водорослей. И все.
        Мясо - какое то ужасное.
        Колбаса - только докторская.
        В начале 80-х
        Взрослому полагалась норма в месяц
        1 бутылка водки, полкило колбасы, килограмм сахара, 300 граммов макарон, 400 граммов крупы, 1 пачка стирального порошка, 5 коробков спичек, 1 кусок туалетного мыла,1 килограмм сахара и 150 граммов конфет,
        Мало того, единственная в городе система по которой нормальные люди могли купить что то из качественных продуктов, была в .... ЗАГС...
        Реально была практика, когда приходили молодые ребята. писали заявления в ЗАГС, получали талоны на продукты на свадьбу и потом отменяли свадьбу.
        Я это видел десятки раз со всеми моими старшими знакомыми.

        Все вынуждены были покупать на рынках.
      6. макс702
        макс702 6 апреля 2021 12:25
        0
        Вам бы в нечерноземье да поволжье, в Иваново да Кострому.. Вот тогда понимание и пришло бы..
        1. Bez 310
          Bez 310 6 апреля 2021 15:13
          -1
          Цитата: макс702
          Вам бы в нечерноземье да поволжье, в Иваново да Кострому..

          Мне и в Североморске прекрасно жилось,
          зачем мне "в нечерноземье и поволжье"?
          "Каждый выбирает по себе...".
          1. макс702
            макс702 6 апреля 2021 16:43
            0
            Ну вам то может и прекрасно , а нам в Поволжье предуралье и других исконно русских местах как то не очень .. Совсем не очень..
    5. Pilat2009
      Pilat2009 10 июня 2021 21:29
      0
      Цитата: Sahalinets
      Вот только количество АПЛ вообще и ракетоносцев в частности было запредельным для возможностей советской экономики. При разумной организации можно было обойтись и меньшим. А так получились пушки вместо масла.
      Жду кучи минусов от людей никогда не живших в СССР! laughing

      Меньшим нельзя.Такое было время.Экипажам и кораблям нужен отдых.Вы можете дать гарантию что пять лодок,находящихся в океане не сопровождаются противником?В США например треть патрулирует,треть отдыхает и треть занимается ремонтом и подготовкой.то есть надо иметь 30 лодок минимум.У нас итак были сменные экипажи,но и лодки надо ремонтировать
  3. GEOID
    GEOID 5 апреля 2021 06:58
    +11
    Хороший был проект.
    Последнее, что снимали при совместной работе.
    Это по теме "Аномалия"-подледное обнаружение.
    Высаживали "научника" на лодку.




  4. профессор
    профессор 5 апреля 2021 07:49
    +12
    Зачетная статья. Респект автору. good
    1. Удав КАА
      Удав КАА 5 апреля 2021 18:19
      +4
      Цитата: профессор
      Зачетная статья. Респект автору.

      Согласен. Многое знал, но много и узнал!
      Эта статья МА отличается от его прежних работ конструктивизмом и сдержанной критикой имевших место прохлопов.
      Поэтому впечатление от статьи совершенно другое. Нет прежнего негатива, выплеснутого на неподготовленную публику. Ушла горячка боя за повышение боеготовности подводных сил флота. Все повествование аккуратно уложено в историческую канву. Респект. hi
      1. Alien From
        Alien From 6 апреля 2021 17:08
        +2
        Позвольте к Вам присоединиться, очень сбалансировано написано hi
  5. владимир1155
    владимир1155 5 апреля 2021 08:41
    +3
    интересная статья про самую важную часть флота
  6. Doccor18
    Doccor18 5 апреля 2021 09:32
    +6
    Спасибо Максиму за отличную статью. Прочитал с удовольствием.
    Для меня, много лет назад, было совершенно непонятно, зачем одновременно строили два проекта РПКСН (667БДР и 941), только позже, разобравшись в вопросе, понял, что для этого были объективные причины...
    1. Usher
      Usher 5 апреля 2021 21:38
      -1
      Цитата: Doccor18
      Спасибо Максиму за отличную статью. Прочитал с удовольствием.
      Для меня, много лет назад, было совершенно непонятно, зачем одновременно строили два проекта РПКСН (667БДР и 941), только позже, разобравшись в вопросе, понял, что для этого были объективные причины...

      Без обид, но это можно понять даже просто прочитав вики про эти подлодки.
      1. Тит_2
        Тит_2 7 апреля 2021 12:00
        0
        Минус не от меня,но вот лезть в педию или здесь узнать разница велика.
        1. Usher
          Usher 7 апреля 2021 16:46
          -1
          Цитата: Тит_2
          Минус не от меня,но вот лезть в педию или здесь узнать разница велика.

          Ну я интересуюсь техникой и наукой. И я ищу информацию везде где можно. Для меня ТОПВАР только как информационная площадка, а не как энциклопедия)
    2. Pilat2009
      Pilat2009 10 июня 2021 21:30
      0
      Кстати еще совсем недавно винторулевую группу всегда закрывали брезентом
  7. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска 5 апреля 2021 10:03
    +7
    Ну что я могу сказать? Традиционный "+"
  8. Bez 310
    Bez 310 5 апреля 2021 10:13
    +12
    Статья интересная и познавательная.
    Хочется надеяться, что статья написана не только для
    того, чтобы обсуждали тему "пушки вместо масла", но
    и для чего-то другого...
    1. GEOID
      GEOID 5 апреля 2021 11:23
      +1
      Можно для юмора. Пострадал за 667.(((
      Андрей Мендель, сокамерник, Фрунзе, штурман БДР заброшенный в авиацию. Нарисовал, повесил. Кто то вложил. Подозреваю Варнаков, правак Сафронова. Будущий.....насяльника.
      Особист картинку забрал, нас выпороли. Взяли с поличным за распитие....
      1. Bad_gr
        Bad_gr 5 апреля 2021 21:15
        0
        Цитата: GEOID
        Нарисовал, повесил....
        То же, фото послужило компроматом, но обыск, учинённый зампотехом на нашем рабочем месте, результатов не дал ...
    2. KKND
      KKND 5 апреля 2021 11:36
      +10
      Цитата: Bez 310
      Хочется надеяться, что статья написана не только для
      того, чтобы обсуждали тему "пушки вместо масла", но
      и для чего-то другого...

      К сожалению вы слишком поздно пришли на этот ресурс. Вот лет 7-8 назад действительно народ обсуждал сложную военную технику, а сейчас уровень:"пушки вместо масла" в основном.
      1. Удав КАА
        Удав КАА 5 апреля 2021 18:40
        +1
        Цитата: KKND
        Вот лет 7-8 назад действительно народ обсуждал сложную военную технику, а сейчас уровень:"пушки вместо масла" в основном.

        - Да-ааа Уж! - сказал Киса Воробьянинов. (с)
        А чего вы хотите, коллега? -- Неофиты! Жертвы ЕГЭ... А теперь еще и это:
  9. xomaNN
    xomaNN 5 апреля 2021 11:18
    +3
    С удовольствием прочитал эту статью. Много фактажа. Действительно АПЛ пр.667 А/Б... были главной ударной дубиной ВМФ СССР wassat
  10. Niko
    Niko 5 апреля 2021 11:22
    +7
    Особое спасибо автору за то что он из статьи в статью не боится писать о РЕАЛЬНОЙ работе,РЕАЛЬНЫХ успехах или неудачах,РЕАЛЬНЫХ плюсах и минусах проектов,И о РЕАЛЬНОМ отставании в определённых областях.А то есть тут много народу которые подобную статью прочесть видимо не в состоянии,но попробуйте написать комментарий о чём то на новостной ветке-реакция незамедлительна- - - - -
  11. KKND
    KKND 5 апреля 2021 11:33
    0
    Статья понравилась однако появилось много вопросов.
    1. По графику шумности лодок по годам. Почему шумность американских лодок с течением лет снижается а не растет? А наши остаются неизменными? Ведь с годами из-за износа механизмов все лодки должны "шумнеть"?
    2. Как можно ускорить работу ИНС в 10 раз? Увеличить скорость раскрутки маховиков гироскопов? what
    Это очень сложные системы разве возможно вносить такие серьезные улучшения?
    3.
    Например, одной из самых серьезных бед, резко ухудшавшей скрытность РПКСН было их длительное «хождение на одной ноге» (линии вала). И здесь соображения могли быть от неграмотного мнения что так, «по-американски», якобы «тише» (и уровень широкополосных шумов действительно снижался, но при резком увеличении низкочастотных дискретных составляющих, по которым противник и обнаруживал РПКСН с очень больших дистанций)

    Как могут увеличиваться низкочастотные дискретные составляющие если винт начинает крутиться с большей частотой? ведь на одном винте чтобы идти с разумной скоростью надо и крутить его сильнее?
    Или здесь имелось что то другое ввиду? Или имелось ввиду вал турбины реактора?
    1. GEOID
      GEOID 5 апреля 2021 15:15
      +1
      Цитата: KKND
      Как могут увеличиваться низкочастотные дискретные составляющие

      Высокочастотных ДС нет в природе)))
      Хождение на одном валу это личное мнение Дудко.(Герои Бангора).
      Тема очень глубокая и требует серии статей, но интересна незначительному количеству читателей. Есть специализированные сайты, как тех-же любителей симуляторов. А здесь потребительское чтиво, типа "Фишки Нет". Ну и неопределенность контингента. Слишком много выдают себя за "Отважных летчиков и моряков". А копнуть, спросить что, где и как......
      И фото...я своих за семь лет накидал сюда сотни. Если служил, училище-где? Боится? Значит тролль или брехун.
      Ну или сами "летчики" такое выдадут. Хоть рыдай.
      1. KKND
        KKND 5 апреля 2021 15:39
        0
        Цитата: GEOID
        Высокочастотных ДС нет в природе)))

        Тут темный лес для меня, Звук же может быть как низкочастотным так и высокочастотным? Сложное колебание можно преобразованием Фурье разложить на более простые, вот это разве и ни есть ДС? А они же могут быть и разной частоты?.
        Цитата: GEOID
        Хождение на одном валу это личное мнение Дудко.(Герои Бангора).

        Так я и не понял что за вал? вал винта или вал от турбины?
        Цитата: GEOID
        Ну или сами "летчики" такое выдадут. Хоть рыдай.

        Тут такое "зазеркалье" что я сам уже лет 7 голову ломаю кто есть кто. Ответ: нормальный специалист скорее всего тут не задержится, но есть все же похоже, вроде, несколько летчиков и несколько моряков, танкисты есть, артиллерист был.
        Тут в 2019 боты прямо через статьи в разделе новости координировали свои вектора пропаганды. Я человек от этого далекий, но как я понял компьютерного центра у них нет, видимо дорого содержать, они из дома пишут, когда вектор пропаганды РФ под воздействием внешних или внутренних причин меняется надо что то другое уже им писать и данный ресурс через раздел новости краткими заметками координировал их пропаганду, все это ИМХО и доказательств у меня нет, просто наблюдения.
        Вы, простите, летун или моряк? Я если что только в виртуальном симуляторе(компьютерной игре) летал, только там немного понимаю.
        В морском деле совсем слабо смыслю.
        1. GEOID
          GEOID 5 апреля 2021 16:30
          +1
          Все на сайте есть.
          ВЧ излучение есть, оно "сплошное", ДС не создает. Точнее, их использовать нельзя. Особенности акустических станций. Я же говорю, тема мутная. Вам нужно неслабое кол. литературы прочесть.
          Книг по акустике. Но, думаю, не стоит время тратить.


          Считали некоторые, что РПКСН на одном валу менее шумна. Есть как за так и против этой версии. Скорее всего дело в условиях использования, скорости, состояния лодки, глубинах и опыта командира и РТСника.
          Дудко при работе в Охотском море, с РПКСН посчитал, что это так. Рекомендации ОУ флота были наоборот.
      2. timokhin-a-a
        timokhin-a-a 5 апреля 2021 18:51
        0
        От Максима:

        то что обнаружил Дудко по "одноногости", было "слегка и чуть-чуть" (с учетом того что у него полоса анализа была ограничена основной антенной "Ската-КС")
        а реальная же проблема (причем серьёзнейшая) была при хождении на "одной ноге" в СНЧ.

        Это была САМАЯ демаскирующая дискрета "азухи", с которой на ТОФ Добн по ней достигали просто сумашедших значений.
        И здесь просто нет предмета для спора.
    2. Удав КАА
      Удав КАА 5 апреля 2021 18:59
      +1
      Цитата: KKND
      2. Как можно ускорить работу ИНС в 10 раз?

      Нормальный режим раскрутки гироскопов -- 10 часов. Экстренный ввод -- 1 час. А чтобы они пришли нормально в меридиан нужны сутки.
      Цитата: KKND
      Как могут увеличиваться низкочастотные дискретные составляющие если винт начинает крутиться с большей частотой?

      Вам же написали: широкополосные снизились, а НЧ из-за роста нагрузки на опорные и упорно-опорные подшипники ЛВ -- вырастают. Нагрузка на ЛВ растет, растет производительность насосов и др. механизмов дающих НЧ спектр, передают на ПК колебания и т.п.
      Цитата: KKND
      разве возможно вносить такие серьезные улучшения?

      Можно. Сначала была жидкостная подвеска сферы, потом воздушная, потом в электромагнитная. Сейчас лазерные гироскопы, безынерциальные...А ИНК вообще на платформу посадили. Правда, в космонавтике отошли -- растет суммарная ошибка системы. Вернулись в одиночкам...
    3. Usher
      Usher 5 апреля 2021 21:37
      -1
      Цитата: KKND
      Статья понравилась однако появилось много вопросов.
      1. По графику шумности лодок по годам. Почему шумность американских лодок с течением лет снижается а не растет? А наши остаются неизменными? Ведь с годами из-за износа механизмов все лодки должны "шумнеть"?
      2. Как можно ускорить работу ИНС в 10 раз? Увеличить скорость раскрутки маховиков гироскопов? what
      Это очень сложные системы разве возможно вносить такие серьезные улучшения?
      3.
      Например, одной из самых серьезных бед, резко ухудшавшей скрытность РПКСН было их длительное «хождение на одной ноге» (линии вала). И здесь соображения могли быть от неграмотного мнения что так, «по-американски», якобы «тише» (и уровень широкополосных шумов действительно снижался, но при резком увеличении низкочастотных дискретных составляющих, по которым противник и обнаруживал РПКСН с очень больших дистанций)

      Как могут увеличиваться низкочастотные дискретные составляющие если винт начинает крутиться с большей частотой? ведь на одном винте чтобы идти с разумной скоростью надо и крутить его сильнее?
      Или здесь имелось что то другое ввиду? Или имелось ввиду вал турбины реактора?

      Что сказать, это фэйспалм.
  12. MooH
    MooH 5 апреля 2021 11:41
    +4
    Вау, Максим Климов может не только в негатив! Толковая, сбалансированная статья, очень не банальная и информативная. Пойду по ссылке про Акулу почитаю, что-то я ее пропустил, надеюсь, что материал там не хуже.
  13. ccsr
    ccsr 5 апреля 2021 13:33
    -5
    Первая серьезная статья Климова, которую можно рассматривать и как отличный исторический экскурс, и как приговор мечтаниям Тимохина о создании океанского надводного флота, потому что очевидность развития подводного флота понимали даже в семидесятых те же самые "сапоги". Тем более что автор сам описал какую важную роль для генштаба играли наш МСЯС:
    Успех операции обеспечивается длительной, заблаговременной подготовкой и тщательным планированием с учетом множества вариантов решения задачи. Этим постоянно занимается Генеральный штаб, который загодя определяет, а при необходимости уточняет перечень и координаты объектов, подлежащих поражению. Назначает очередность и степень поражения каждого объекта. Устанавливает долю участия, ресурс боеприпасов и распределение комплексов целей между компонентами ядерной триады, а также вопросы их взаимодействия друг с другом. Генеральный штаб вводит в действие и периодически видоизменяет систему сигналов боевого управления.

    Исходя из нынешних возможностей думаю что именно эта составляющая флота должна развиваться, даже в ущерб другим структурам ВМФ.
    1. timokhin-a-a
      timokhin-a-a 5 апреля 2021 14:02
      +9
      Вот только один момент забыт - тогда этих лодок было слишком много, чтобы всех перетопить. Сейчас нет. Более того, без сил обеспечения их именно и перетопят.
      А РПКСН+силы обеспечения способны обеспечить только ядерное сдерживание и более ничего, вообще.

      А у нашей страны задачи к ядерному сдерживанию не сводятся.
      1. GEOID
        GEOID 5 апреля 2021 14:21
        +4
        Ранее коллекционировал...Но набралось уже два десятка скринов.
        Надоело, он не угомонится. Ляп на ляпе. Оператор выявляется в деталях, человек абсолютно не владеет терминами и понятиями. Пусть пишет...может борется с деменцией.

        1. KKND
          KKND 5 апреля 2021 15:13
          +1
          Цитата: GEOID
          Пусть пишет...может борется с деменцией.

          Тут вполне может быть вариант что человек на зарплате. Проще сказать прокремлевский бот, ведет из дома, на пенсии, пропаганду в интернете, за доплату к военной пенсии. По крайней мере не украинский бот, те еще хуже. Тут раньше их очень много было( ботов), но с тех пор как у ресурса начались проблемы с финансированием, многие "слиняли", но некоторые присутствуют до сих пор.
          1. Комментарий был удален.
            1. KKND
              KKND 5 апреля 2021 16:16
              +3
              Да я сам тут люблю таким заниматься, но большинство ботов только аватары лепят с разной техникой а сами все же не говорят что они летуны или подводники. Зато есть те кто прямо говорит что он летал а сам вообще что такое радиопеленгация на самолете не представляет. Меня самого забанили когда я сверхтолсто потролил. Но потом у ресурса начались проблемы с финансированием и через 2 года меня разбанили, типа не до жиру быть бы живу.
              Вообще ресурс журналисткий- а журналисты сами тролли записные, пишут под псевдонимом, потом его меняют. Сегодня у них одно мнение завтра другое. А банят почему то профессионалов за троллинг. Зазеркалье.
          2. Комментарий был удален.
          3. Комментарий был удален.
        2. ccsr
          ccsr 5 апреля 2021 18:20
          +1
          Цитата: GEOID
          Ранее коллекционировал...Но набралось уже два десятка скринов.

          Так толку что вы насобирали, если понятие не имеете что подразумевается под словами "в оперативном звене видовой разведки" - вы же просто дилетант в этих вопросах.
          Что такое справочник ГСВГ

          Вот что - просвещайтесь :
          1. timokhin-a-a
            timokhin-a-a 5 апреля 2021 18:55
            0
            Что такое БАК?
            1. ccsr
              ccsr 5 апреля 2021 19:15
              -1
              Цитата: timokhin-a-a
              Что такое БАК?

              И этот человек убеждает меня что он понимает служебные документы...
              1. timokhin-a-a
                timokhin-a-a 6 апреля 2021 10:33
                0
                Прапор я тебя проверяю.
                Ты даже не видишь, что у тебя на странице написано. А пихаешь эту писульку в качестве аргумента laughing
                Обратись за профессиональной помощью срочно.
                1. ccsr
                  ccsr 6 апреля 2021 11:54
                  -1
                  Цитата: timokhin-a-a
                  Прапор я тебя проверяю.

                  Ты слишком малограмотен для этого.
                  Цитата: timokhin-a-a
                  Ты даже не видишь, что у тебя на странице написано.

                  Ты сам не видишь, раз задал глупый вопрос, а когда тебе на это указали, стал сразу извиваться.
                  Цитата: timokhin-a-a
                  А пихаешь эту писульку в качестве аргумента

                  У тебя даже таких нет, все из интернета черпаешь, вот почему впросак постоянно попадаешь. Кстати, это не "писулька" а служебный справочник ДСП для командования группы войск.
                  1. timokhin-a-a
                    timokhin-a-a 6 апреля 2021 12:39
                    +1
                    У тебя даже таких нет, все из интернета черпаешь, вот почему впросак постоянно попадаешь


                    Да не попадаю я в просак, успокойся. Это ты пытаешься такие вещи писать, потому что тебя постоянно лицом в грязь тыкают все, на кого ты тявкаешь, включая меня.

                    Я просто проверил твою реакцию - читал ты то, то запостил или нет. Выходит что нет.
            2. GEOID
              GEOID 5 апреля 2021 19:30
              0
              Он сам не знает...под шумиху я и ДСП и секретных набрал.
              Вопрос списания.
              Все это давно устарело.
              Не устарело, к сожалению, железо. С которым пытаются работать те же симуляторщики.
              Кто расскажет по Х, К,КСР и т.п.?

              1. ccsr
                ccsr 5 апреля 2021 20:23
                -2
                Цитата: GEOID
                Вопрос списания.
                Все это давно устарело.

                Конечно устарело - это 1992 год, да и издание ограниченное было. Но ваш трёп сразу стал очевиден.
                Цитата: GEOID
                Нет у ВИДОВОЙ разведки ОПЕРАТИВНОГО звена. ТАКТИЧЕСКОЕ!!!
                Ну хоть плач.

                Я уже понял, что вы полный дилетант в военных знаниях, раз только водку умели начальникам доставать на Камчатке, но маленький ликбез для вас проведу.
                Видовой разведкой называется разведка вида вооруженных сил. Она может быть тактической, оперативной и стратегической, как это было в ВМФ. Главный штаб ВМФ отвечал за стратегическую разведку, штабы флотов за оперативную, ну а штабы соединений за тактическую.
                А теперь "знаток", расскажи, на кого работали малые и средние корабли разведки ТОФа, и на кого должен был работать "Урал" который бездарные флотские начальники уничтожили во вред стране. Он тоже должен был вести тактическую разведку, находясь в оперативном подчинении командованию ТОФа?
                Ну и последний вопрос на засыпку - разведпункты на кого работали?
                1. GEOID
                  GEOID 5 апреля 2021 20:46
                  +1
                  Ошибка нормального человека в том, что он начинает спорить с шулером.
                  Я все вам сказал давным давно.
                  Погорячился...но лучше нам не общаться. Всем станет легче.
                  Считайте что я спрыгнул.
            3. Анжей В.
              Анжей В. 5 апреля 2021 20:39
              -1
              Что такое БАК?


              Бомбардировочный авиационный корпус.
              1. GEOID
                GEOID 5 апреля 2021 20:48
                -1
                А такие были? )))
                1. Анжей В.
                  Анжей В. 5 апреля 2021 21:08
                  -1
                  В СССР данный термин был в ходу, после окончания Второй мировой окончательно ушел из ВВС.

                  Но по отношению к некоторым американским соединениям применялся. Видимо, у товарища ccsr в справочнике как раз тот случай.

                  Но он, нам, проклятым безграмотным дилетантам, ничего не расскажет.
                  1. ccsr
                    ccsr 6 апреля 2021 12:03
                    -1
                    Цитата: Анжей В.
                    Но по отношению к некоторым американским соединениям применялся. Видимо, у товарища ccsr в справочнике как раз тот случай.

                    Но он, нам, проклятым безграмотным дилетантам, ничего не расскажет.

                    Вы слишком примитивно фантазируете, потому что из текста следует что БАК это Боевое авиационное командование (Air Combat Command), которое появилось в 1991 году как следствие войны в Персидском заливе, когда американцы поняли что им надо иметь еще и мобильное авиационное командование, которое можно оперативно перебрасывать на любой континент. Это было нами вскрыто, как и появление некоторых частей из этих структур на ЦЕ ТВД. Но безграмотные люди начинают подбирать известные им термины под эту аббревиатуру и тогда в вашей голове рождаются химеры вроде :
                    Цитата: Анжей В.

                    Бомбардировочный авиационный корпус.
                    1. Анжей В.
                      Анжей В. 6 апреля 2021 22:13
                      -1
                      Спасибо за пояснение)

                      Смешной Вы такой, конечно – сами не знаете того, что были раньше бомбардировочные авиационные корпуса, и наперед штанов бежите рассказывать, какие все вокруг безграмотные. У Вас, часом, комплексов никаких нет?

                      А то странно это как-то – столько немотивированной агрессии...
                      1. ccsr
                        ccsr 7 апреля 2021 09:42
                        -1
                        Цитата: Анжей В.
                        Смешной Вы такой, конечно – сами не знаете того, что были раньше бомбардировочные авиационные корпуса,

                        В 1992 году тоже были - вы в своем уме, "знаток"? А раньше и конные армии были, так что теперь, и сейчас эти термины применять, когда не понимаете что срывается под сокращением КА.
                        Цитата: Анжей В.
                        У Вас, часом, комплексов никаких нет?

                        Это у вас комплекс после форума МВФ остался, вот вы и пытаетесь от него здесь избавится.
            4. Константин Пехливанов
              Константин Пехливанов 5 апреля 2021 23:05
              0
              Возможно, Боевое авиационное командование (Air Combat Command). Хотя, как его создали, там уже не было F-111 и F-4G.
          2. GEOID
            GEOID 5 апреля 2021 19:59
            0
            Нет у ВИДОВОЙ разведки ОПЕРАТИВНОГО звена. ТАКТИЧЕСКОЕ!!!
            Ну хоть плач.
            1. GEOID
              GEOID 5 апреля 2021 20:05
              0
              Вероятно, нам с вами лучше друг друга не замечать.
              Вот слился стукач Кирилл Гук-Кобра и все стало легче.
      2. KKND
        KKND 5 апреля 2021 14:59
        +3
        Цитата: timokhin-a-a
        А у нашей страны задачи к ядерному сдерживанию не сводятся.

        Бесполезно спорить с адептами высосанной из пальца теории о "сухопутных" и "морских" державах. Даже взяли одного из главных пропагандистов этой теории на оклад в МГУ, господина Д.
        Эти теории пытаются выдать нужду за добродетель. Якобы нам не нужен флот так как мы "сухопутная держава".
        Не важно что вода занимает 2\3 поверхности Земли и основная торговля идет морем, раз не можем физически построить мощный флот-значит нам и не нужно, мы "сухопутные".
        СССР занимал огромную часть суши но был 2 по развитию флота, там могли такое позволить себе и все понимали.
        1. Удав КАА
          Удав КАА 5 апреля 2021 20:09
          0
          Цитата: KKND
          СССР занимал огромную часть суши но был 2 по развитию флота, там могли такое позволить себе и все понимали.

          Коллега, слава Всевышнему, хоть кто-то понимает, что русские цари были мудрыми правителями, т.к. выводили свою державу к морям! Сначала Черному, а потом и Балтийскому.
          Горшков с Брежневым вывели наш флот в Океан...
          А вот свидетели "плоской Земли" все равно точат за "сухопутную" Россию, которой дорога к морю навеки заказана! Жуть!!!
      3. ccsr
        ccsr 5 апреля 2021 17:52
        -4
        Цитата: timokhin-a-a
        А у нашей страны задачи к ядерному сдерживанию не сводятся.

        Это у журналиста Тимохина не сводятся, а вот в Генштабе совсем по другому всегда считали и считают, потому что они
        Устанавливает долю участия, ресурс боеприпасов и распределение комплексов целей между компонентами ядерной триады, а также вопросы их взаимодействия друг с другом.



        Цитата: timokhin-a-a
        Вот только один момент забыт - тогда этих лодок было слишком много, чтобы всех перетопить.

        Плевать на все лодки, потому что основной удар всегда планировали по территории США и крупным базам, а не по флоту Америки - Тимохин и этого не знает.
        1. timokhin-a-a
          timokhin-a-a 5 апреля 2021 18:54
          +2
          Плевать на все лодки, потому что основной удар всегда планировали по территории США и крупным базам, а не по флоту Америки - Тимохин и этого не знает.


          Тебя вообще уже несёт. Речь о РПКСН с баллистическими ракетами - а они-то в этих ударах как раз участвовали.
          1. GEOID
            GEOID 5 апреля 2021 19:54
            +3
            Это ОВ...Он этого знать не мог. И я с допуском 1 формы, СС и ОВ, который расчеты готовил для РПКСНв ставке ДВО(Улан-Удэ) тоже не знал.
            Все это провокация на информацию. Ну и понты.
            Что мог знать зам.нач. смены, который распределял бойцов на чистку снега? У меня этим старшина эскадрильи занимался.
            Ну вы в здравом уме?
            1. ccsr
              ccsr 5 апреля 2021 20:36
              0
              Цитата: GEOID
              Что мог знать зам.нач. смены, который распределял бойцов на чистку снега? У меня этим старшина эскадрильи занимался.

              Ну и словоблуд, сразу видно что кроме доставания водки ничему в армии не научился - во-первых у нас дежурный была штатная майорская должность в отделе где было тридцать офицеров и половина из них на должностях старших офицеров, а во-вторых именно дежурный нес персональную ответственность за срыв боевого дежурства, вот почему только он имел право определять кого можно снять с поста для чистки снега.
              Впрочем ты же не долго в армии служил, видимо вершков нахватался, а службу так и не знаешь. Не удивляюсь, почему ты в армии как и Климов не задержался - не сильно таких словоблудов двигают, и по возможности избавляются от таких.
              Цитата: GEOID
              И я с допуском 1 формы, СС и ОВ,

              Я на третьем курсе его имел, и что теперь писать кипятком от радости?
              1. GEOID
                GEOID 5 апреля 2021 20:52
                +3
                Цитата: ccsr
                Я на третьем курсе его имел, и что теперь писать кипятком от радости?

                ВУС в студию. И вопрос закрыт.
                Мой

                1. Комментарий был удален.
                  1. Комментарий был удален.
                  2. Комментарий был удален.
  14. 501Legion
    501Legion 5 апреля 2021 16:39
    +3
    Спасибо за статью
  15. Тестов
    Тестов 5 апреля 2021 18:03
    +6
    Уважаемые комментаторы "В.о."! Начиная обсуждать тему "В СССР колбасы не было" прошу вспомнить мою просьбу, которую я озвучивал раз 5 уже, минимум. Во-первых. Рассказывая и сравнивая жизнь в СССР давайте всё мерять как в СССР - пятилетками. Ведь 1940 год чуточку отличался от 1945 года., 1960 от 1965, а 1980 от 1985, и тем более от 1990. Во-вторых. Пишите где конкретно Вы жили. Жизнь в Москве и Ленинграде чуточку отличалась от жизни в столицах союзных республик, а жизнь в областном центре отличалась от жизни в райцентре, а тем более в леспромхозе, в колхозе или совхозе. И даже в одном городе были разные предприятия. В Северодвинске - заводы ВПК (со своими подсобными хозяйствами) и СевДормаш (от которого осталась только память), швейная и мебельная фабрика (то же только память осталась), две ТЭЦ и районные электросети, леспромхоз (тихо умер, но УЖД стала муниципальной и живёт), КСКМ (комбинат строительных конструкций и материалов) и 6 Управлений строительства, комбинат "Тепличный" (вечная ему память), мясокомбинат, хлебокомбинат, холодильник, овощебаза, , ПАТП (пассажирское автотранспортное предприятие), "Общепит", "Промтовары", "Продтовары", "Горбытуправление" (Ух, как славно их приватизировали!), не считая учебных заведений, отделений связи и сберкасс, а медики: военные, городские и "заводские" - ныне подчинённые ФМБА РФ...В - третьих. Даже в одном гарнизоне были разные рода войск. В каждом роде войск были свои части . В каждой части был нач. вещь и нач. прод, и на складах были разные люди, и в столовых. "Одна мучка - да разные ручки" - не нами придумано. ..В моём родном Северодвинске стояли моряки, ракетчики ПВО, пограничники и стройбат. Учебный отряд и школа техников, Полигон в Нёноксе, подводники, суда вспомогательного флота, ОВРовцы, штаб базы - все ходили в одинаковой чёрной морской форме, но друг другу не подчинялись, снабжались по разному...Разве у вас было как-то иначе?
    В 1978 году, придя на "Звёздочку" впервые, услышал про 667 -е - "Джоржики". А с 1979 года, как прошло по телевидению "Место встречи изменить нельзя" про "667 Букахи" стали говорить: "Горбатый".
    Максиму Климову - преогромное спасибо за статью.
  16. A.A.G.
    A.A.G. 5 апреля 2021 19:09
    +2
    Какая прекрасная,интересная статья!-Очередное спасибо Автору!-Многое обьясняетсняет.Но,у меня,например,интересующегося неспециалиста, вызывает массу вопросов.Предвкушал интересные комментарии.(((....
    А тут,-в основном,-когда где масло пропало,у кого ВУС..."длиннее"...
    1. Комментарий был удален.
  17. Простой
    Простой 5 апреля 2021 19:25
    +1
    На странице U.S. Naval Institute недавно статья вышла, посвященная 66-ти летию SOSUS.

    https://www.usni.org/magazines/naval-history-magazine/2021/february/66-years-undersea-surveillance
    1. A.A.G.
      A.A.G. 6 апреля 2021 18:46
      +1
      Цитата: Простой
      На странице U.S. Naval Institute недавно статья вышла, посвященная 66-ти летию SOSUS.

      https://www.usni.org/magazines/naval-history-magazine/2021/february/66-years-undersea-surveillance

      Спасибо!
      Смотрю, и тема начала интересными подробностями обростать в комментах...
      1. Простой
        Простой 8 апреля 2021 09:41
        +1
        В момент выхода той статьи ее можно было читать без подписки.
        Сейчас прочтение ограничено до контингента подписчиков.
        Жаль конечно.
        Попробуйте.
  18. Pavel57
    Pavel57 5 апреля 2021 19:38
    +1
    Цитата: Sahalinets
    А так получились пушки вместо масла.

    При спорной устойчивости в случае начала войны морской составляющей триады.
  19. GEOID
    GEOID 5 апреля 2021 19:47
    +1
    Цитата: timokhin-a-a
    Это была САМАЯ демаскирующая дискрета "азухи", с которой на ТОФ Добн по ней достигали просто сумасшедших значений.
    И здесь просто нет предмета для спора.

    Не нужно спорить.
    Пару раз в год бывал в Советском у акустиков. Брал данные по "Лисичке". Ну и ВАААЩЕ )))
    Написал-по ситуации. Решение командира, тип, время года и параметры движения.
    СОСУС там нет...А "Лос"...провериться, вызвать авиацию, уйти в мелководье.
    Не тот район выбрал Дудко для экспериментов. Тем более-ОН ЕДИНСТВЕННЫЙ ИСТОЧНИК....
    Ну это он так думал.
    По Дудко там БДР был.
    В Охотском АУ могла творить что хотела. Ее цели вторичны. По пуску ограничения.
    Цели-Окинава и Аляска.
  20. bandabas
    bandabas 5 апреля 2021 21:08
    +1
    Существовал вариант с поворотными блоками на 90 градусов для ракет по бортам АПЛ. При демонстрации модели АПЛ проекта 667 показе для руководства страны было представлено, как стартовая установка переходит из походного положения в боевое. На макете поворотная часть блока с ракетами застряла в промежуточном положении. На что, Н.С.Хрущев заметил, если это происходит на модели, что же будет на боевой службе, в боевой обстановке, и к чему все это может привести. По слухам это и явилось причиной закрытия проекта 667 в таком виде.
  21. Usher
    Usher 5 апреля 2021 21:25
    -1
    Однако достоинства такой компоновки позволили последовательно внедрять мероприятия по снижению шумности на этой и последующих модификациях ракетоносцев второго поколения и добиться кардинальных успехов в решении этой проблемы, полностью подтвердились в будущем.
    очень странная логика. А сразу сделать малошумной, то есть привести к максимально на тот момент малошумности никак? Просто возникает такой вопрос, эти слова звучат как отговорки.
    Интересные факты, но например вопрос по организации. Разве это сложно просчитать заранее? Что за "умники" сидели в штабах, которые не могут организовать максимальный КПД? Это же можно обмозговать за пару вечеров на бумаге. Хотя бы алгоритмы, а потом отлаживать мелочи. Нет же
    Все дело оказалось в том, что мы не имели элементарного опыта циклического использования РПК СН. Под циклом мы понимали совокупность взаимосвязанных процессов, образующих законченный период использования РПК СН в базе, на боевой подготовке и на боевой службе.
    как будто у американцев этот опыт был.
    1. GEOID
      GEOID 5 апреля 2021 21:43
      -1
      Цитата: Usher
      А сразу сделать малошумной, то есть привести к максимально на тот момент малошумности никак? .........Под циклом мы понимали совокупность взаимосвязанных процессов, образующих законченный период использования РПК СН в базе, на боевой подготовке и на боевой службе.
      как будто у американцев этот опыт был.

      Даже в ВИКИ есть...
      В начале 1980 года советская внешнеторговая организация «Техмашимпорт» связалась с «Wako Koeki», небольшой японской торговой компанией с представительством в Москве. Переговоры в Москве начались после того, как «Wako Koeki» наладила контакт с компанией «Toshiba Machine», которая согласилась предоставить необходимые высокотехнологичное оборудование. В каталоге «Toshiba Machine» имелся специализированный фрезерный станок MBP-110 стоимостью в 5 миллионов долларов США для производства гребных винтов. В СССР хотели приобрести именно эту модель станка из-за его девяти независимо настраиваемых шпинделей (осей), которые позволяли вытачивать винты диаметром более 9 метров сложной формы. Во избежание подозрений со стороны японских чиновников по лицензированию экспорта, «Toshiba» привлекла к этому проекту своего постоянного экспортера - компанию «C. Itoh & Company» (Itochu). Для страховки этой сделки обе компании привлекли норвежскую компанию «Kongsberg Trade» (торговое подразделение государственного оборонного предприятия «Kongsberg Våpenfabrikk»), которая якобы продала свою систему автоматического цифрового управления и сопутствующее программное обеспечение японцам.

      Сюда же...



      Сюда же


      Сюда же


      Сюда же отсутствие СОПО, нормальной БПА, статистики и банка шумов.
      1. Usher
        Usher 5 апреля 2021 22:02
        0
        Цитата: GEOID
        Цитата: Usher
        А сразу сделать малошумной, то есть привести к максимально на тот момент малошумности никак? .........Под циклом мы понимали совокупность взаимосвязанных процессов, образующих законченный период использования РПК СН в базе, на боевой подготовке и на боевой службе.
        как будто у американцев этот опыт был.

        Даже в ВИКИ есть...
        В начале 1980 года советская внешнеторговая организация «Техмашимпорт» связалась с «Wako Koeki», небольшой японской торговой компанией с представительством в Москве. Переговоры в Москве начались после того, как «Wako Koeki» наладила контакт с компанией «Toshiba Machine», которая согласилась предоставить необходимые высокотехнологичное оборудование. В каталоге «Toshiba Machine» имелся специализированный фрезерный станок MBP-110 стоимостью в 5 миллионов долларов США для производства гребных винтов. В СССР хотели приобрести именно эту модель станка из-за его девяти независимо настраиваемых шпинделей (осей), которые позволяли вытачивать винты диаметром более 9 метров сложной формы. Во избежание подозрений со стороны японских чиновников по лицензированию экспорта, «Toshiba» привлекла к этому проекту своего постоянного экспортера - компанию «C. Itoh & Company» (Itochu). Для страховки этой сделки обе компании привлекли норвежскую компанию «Kongsberg Trade» (торговое подразделение государственного оборонного предприятия «Kongsberg Våpenfabrikk»), которая якобы продала свою систему автоматического цифрового управления и сопутствующее программное обеспечение японцам.

        Сюда же...



        Сюда же


        Сюда же


        Сюда же отсутствие СОПО, нормальной БПА, статистики и банка шумов.

        Причем тут 80ые? Есть такой паблик в ВКонтакте "Cat_Cat" там есть серия статей про Тошибу. https://vk.com/@1615387-noise-of-soviet-submarine-6 Вы считаете я не знаю всей это истории? Вы бы сюда всю вики скопировали бы. Речь про хотя бы одновальность? Ежу же понятно, что РПКСНу не нужна скорость, нужна скрытность.
      2. Usher
        Usher 5 апреля 2021 22:12
        0
        Цитата: GEOID
        Сюда же

        В последней цитате, мне кажется просто набор слов, для умности)))
        1. Комментарий был удален.
          1. Комментарий был удален.
      3. Антагонист
        Антагонист 5 апреля 2021 23:03
        +5
        Цитата: GEOID
        Даже в ВИКИ есть...

        Ну если в Вики есть, тогда ой wink laughing
    2. GEOID
      GEOID 5 апреля 2021 21:50
      0
      Цитата: Usher
      как будто у американцев этот опыт был.

      Был.
      Нарабатывали.
      Например, немногие слышали о Альваресе. А это своего рода родоначальник нетрадиционных средств обнаружения.
      Побочный эффект замутили, подсунув НИДАР. А разведка СССР его схавала.
      1. Usher
        Usher 5 апреля 2021 22:05
        +2
        Цитата: GEOID
        Цитата: Usher
        как будто у американцев этот опыт был.

        Был.
        Нарабатывали.
        Например, немногие слышали о Альваресе. А это своего рода родоначальник нетрадиционных средств обнаружения.
        Побочный эффект замутили, подсунув НИДАР. А разведка СССР его схавала.

        Что вы тут несете? Какой опыт? в начале 60ых? Я вообще то про организацию службы. А не про малошумность. Вы своими цитатами и ссылками похожи на фанатика. Что сразу дает понять вы ангажированы и относитесь предвзято.
        1. GEOID
          GEOID 5 апреля 2021 22:32
          0
          Так не отвечайте. Давайте свою версию. Обсудим.
          Если будет у меня желание, которое вы отбили напрочь.)))
          1. Usher
            Usher 5 апреля 2021 23:01
            0
            Цитата: GEOID
            Так не отвечайте. Давайте свою версию. Обсудим.
            Если будет у меня желание, которое вы отбили напрочь.)))

            В смысле не отвечайте? У вас не спросил, что мне писать или нет. Я не вам писал так то, а оставил мысли под статьей. Вы тут влезли со своими "сказками".
      2. Комментарий был удален.
      3. Usher
        Usher 5 апреля 2021 22:09
        0
        Такая извините за выражение "чушь".
        1. GEOID
          GEOID 5 апреля 2021 22:38
          -2
          Несете...чушь...фанатик...
          А сами вы кто? свои мысли у вас есть?
          1. Usher
            Usher 5 апреля 2021 22:58
            +3
            Цитата: GEOID
            Несете...чушь...фанатик...
            А сами вы кто? свои мысли у вас есть?

            Я пишу свои мысли, вы мне в ответ вываливаете, тонну "фэйков" без ссылок, просто вырванные из контекста цитаты. Ваша лихорадочность и не желание даже прочитать и осмыслить текст, выдаёт в вас фанатика "дилетанта", это как "альтернативщики" которые где то прочитали или услышали какую то теорию и она им "понравилась" (именно понравилась, а не убедила фактами и аргументацией). Я тоже читал про всякие "уберпупер вуендервафли" всякие поля и т.д. Только никакой точно инфы о них нет, только непонятные статейки по интернету бегают. А то что вы написали вообще то никак не касается про то, что я написал, вы даже не поняли о чем я пишу. Особенно смешно про летчиков США во время ВМВ и про какой то там эффект, я вообще не понял о чем речь, и как это связать с АПЛ которая даже не всплывает, но было смешно.
            Я же написал, что приведенные цитаты в статье отдают "оправданиями". У меня возникли вопросы. Что "умные" головы в штабах не могли никак спланировать боевую службу РПКСН? Это так сложно? Догадаться про два экипажа? Составить графики? А про малошумность, когда приводят сильную шумность первых наших РПКСНов как "достоинство" мол смотрите, зато мы потом последовательно понизили шумность. Это показывает правильность конструкции. Да емае! Сразу "докумекать" никак? Что бы потом косяки не исправлять? Я понимаю, что во мне говорит послезнание. Но ответы же очевидны. Может были непреодолимые условия и ситуации, что не позволили построить лодки более скрытными. Но статья этого не раскрывает и я отталкиваюсь от нее.
            1. GEOID
              GEOID 5 апреля 2021 23:09
              +1
              Здесь.
              О скрытности советских РПКСН. В чем проблема?
              http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=27761
              Здесь.
              Авиационные средства поиска подводных объектов
              https://otvaga2004.mybb.ru/viewtopic.php?id=2247
              Здесь.
              http://samlib.ru/s/semenow_aleksandr_sergeewich333/

              Листайте и выбирайте то что вам нужно.
              Это мое, я сам писал. Комментарии не забывайте читать. Там еще больше.
              1. Usher
                Usher 5 апреля 2021 23:14
                0
                Цитата: GEOID
                Здесь.
                О скрытности советских РПКСН. В чем проблема?
                http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=27761
                Здесь.
                Авиационные средства поиска подводных объектов
                https://otvaga2004.mybb.ru/viewtopic.php?id=2247
                Здесь.
                http://samlib.ru/s/semenow_aleksandr_sergeewich333/

                Листайте и выбирайте то что вам нужно.
                Это мое, я сам писал. Комментарии не забывайте читать. Там еще больше.

                Что за "бояны" вы мне показываете? Вы только проснулись? Больше не пишите, ок? Нет даже желания обратно лезть на эти "желтопрессные" форумы.
                1. GEOID
                  GEOID 5 апреля 2021 23:17
                  -1
                  Ок.
                  Быстро-быстро, сама-сама.
                  Ищите информацию сами. Удачи )))
                  Трачу на вас время, а вы еще с претензиями....
                  1. Usher
                    Usher 6 апреля 2021 01:08
                    +1
                    Цитата: GEOID
                    Ок.
                    Быстро-быстро, сама-сама.
                    Ищите информацию сами. Удачи )))
                    Трачу на вас время, а вы еще с претензиями....

                    Вы реально так думаете? Я вам написал, что вы мне прислали "бояны" причем тут время и сам?
                2. ccsr
                  ccsr 6 апреля 2021 12:31
                  -1
                  Цитата: Usher
                  Что за "бояны" вы мне показываете? Вы только проснулись?

                  Он их постоянно здесь подсовывает, но под разными никами. И так понятно зачем этот свидомый здесь такую бурную деятельность развил - там на Украине его серьезно не воспринимают, вот он решил поучить российскую публику.
  22. exo
    exo 5 апреля 2021 21:56
    +2
    Застал приход в Рыбачий,на Камчатке,первого БДРа. А вот слэнгового названия данного проекта, в отличии от 667А, не припомню.Но,не претендую на последнюю инстанцию.Пацаном ещё был.
  23. пищак
    пищак 5 апреля 2021 23:23
    +1
    Обязательно прочту эту интереснейшую Статью чуть позже( уже добавил себе в избранное)!
    В начале 1990х даже сам смастерил модель РПКСН проекта 667 по чертежам в журнале "Моделист-Конструктор".
    Мой товарищ детства, выпускник Севастопольского военно-морского училища, ходивший в море на этих кораблях, тогда обратил моё внимание, что водозаборники охлаждения атомных реакторов расположены по обоим бортам подлодки. winked
    Но как-то не спросил его в ту встречу( а больше и не виделись-живём в разных странах) и некого спросить( второй мой товарищ-подводник тоже с Севера переехал в Москву и в родных местах "не пересекаемся"), что это за "бабочка", застеклённая, расположена в передней части ограждения ходовой рубки крейсера, чуть ниже ряда иллюминаторов?!
    Может кто из уважаемых моряков-подводников, читателей Сайта, как раз "в тему", вкратце просветит мою дремучесть в этом вопросе, если, конечно, это не "военная тайна"?!
    На склоне лет вспомнил былое юношеское увлечение моделизмом и, особенно, историей российского подводного флота, теперь уже-для душевного успокоения( глядишь, от подлодок и к самодельным моделям парусников сподвигнусь "узелки вязать"?!))).
    А это такая характерная "бабочка" на рубке советских ракетоносцев-мне хотелось бы не просто слепо копировать, но спросить о её "функционале" не у кого( места у нас от моря далёкие и остальные мои знакомые военные моряки все служили на крейсерах да эсминцах)! winked
    1. GEOID
      GEOID 5 апреля 2021 23:44
      0
      Цитата: пищак
      что это за "бабочка", застеклённая

      Не застекленная.
      Что то для навигации, мое предположение))).
      1. пищак
        пищак 6 апреля 2021 00:37
        0
        hi Спасибо Огромное за ответ и фото, уважаемый aka GEOID! good
        Тоже предполагаю нечто подобное, какой-нить проблесковый "ходовой огонь", связной( семафорный) либо аварийный "сигнал"??!
        Пока у меня нет полной ясности как эту "бабочку" правильно имитировать и красить на модели. Всегда приглядываюсь на фото и видео! winked
  24. Rlptrt
    Rlptrt 6 апреля 2021 07:38
    +1
    Отличная статья.
    Основной вывод: когда хотели, то делали по 34 борта за 6 лет, когда не хотят, то делают 4 за 30 лет.
    1. ccsr
      ccsr 6 апреля 2021 12:35
      0
      Цитата: Rlptrt
      Отличная статья.

      Согласен - статья интересная, Климов отличился.
      Цитата: Rlptrt
      Основной вывод: когда хотели, то делали по 34 борта за 6 лет, когда не хотят, то делают 4 за 30 лет.

      А имело смысл так корячится, чтобы уничтожить США пять или шесть раз? Может и одного раза достаточно?
      1. timokhin-a-a
        timokhin-a-a 6 апреля 2021 12:48
        +1
        А имело смысл так корячится, чтобы уничтожить США пять или шесть раз? Может и одного раза достаточно?

        Вот это я понимаю - офицер!
      2. Rlptrt
        Rlptrt 7 апреля 2021 18:36
        +1
        Может, одного раза и достаточно. Вот только проблема в том, хватит ли всего этого "коряченья" хотя ьы на один раз?
        1. ccsr
          ccsr 7 апреля 2021 19:53
          -1
          Цитата: Rlptrt
          Может, одного раза и достаточно. Вот только проблема в том, хватит ли всего этого "коряченья" хотя ьы на один раз?

          Думаю что хватит, с учетом техногенных катастроф. Да и американцы сами об этом знают, вот почему никогда не решаются на боевое столкновение с нами в любых конфликтах, даже таких как в Сирии.
          1. Rlptrt
            Rlptrt 7 апреля 2021 22:45
            +2
            Нет. Очень вероятно, что и на один раз не достаточно. Ибо очень большой процент даже того, что сможет выйти в море будет уничтожен боагодаря эшелонированной противолодочной обороне. И большой процент будет сбит противоракетной обороной.
            американцы не хотят засирать у себя ядреными взрывами. Невады вполне им хватило. Они даже одной ракеты Кима боятся. Зачем, если есть другие способы? Союз они уничтожили изнутри, а затем скупили за бусы его остатки. Посадили кукол, у которых дети и деньги там, за бугром. Нахрена и с кем воевать? Проще и лучше хозяйничать и грабить. Думаете им Северный поток не нужен, что его блокируют и санкциями душат? Нужен. Только не за деньги, которые хотят получить олигархи царя, а даром. И они получат его даром. Как уже получили многое.
            1. ccsr
              ccsr 8 апреля 2021 12:25
              +1
              Цитата: Rlptrt
              И большой процент будет сбит противоракетной обороной.
              американцы не хотят засирать у себя ядреными взрывами.

              Вы хоть одни учения американцев, где было сбито одновременно хотя бы несколько боеголовок можете назвать, чтобы я поверил в ваш "большой процент"? Вы просто представления не имеете что такое массированный пуск, где вместе с боевыми частями будут множество ложных целей, а уж про новые наши маневрирующие боевые части я даже не вспоминаю.
              Цитата: Rlptrt
              Они даже одной ракеты Кима боятся

              Вот это реальная оценка их способности сбивать боеголовки.
              Цитата: Rlptrt
              И они получат его даром. Как уже получили многое.

              Я не разделяю ваш пессимизм - не все у нас потеряно.
    2. макс702
      макс702 6 апреля 2021 12:45
      +1
      Цитата: Rlptrt
      Отличная статья.
      Основной вывод: когда хотели, то делали по 34 борта за 6 лет, когда не хотят, то делают 4 за 30 лет.

      Зато в магазинах 50 сортов колбасы и пива и талонов нет как и очередей на что либо..А мирное небо каким было таким и осталось... Может и тогда 4 борта за 30 лет достаточно было бы?
      1. timokhin-a-a
        timokhin-a-a 6 апреля 2021 14:54
        +3
        Оно сейчас мирное потому, что тогда было 34 борта за 6 лет. А так бы американцы всех бы тут прожарили уже давно.
        1. Bez 310
          Bez 310 6 апреля 2021 15:22
          +2
          Цитата: timokhin-a-a
          Оно сейчас мирное потому, что тогда было 34 борта за 6 лет.

          Совершенно верно!
          Советская Армия и Советский ВМФ обеспечили
          нам нынешнее мирное небо над головами.
          1. макс702
            макс702 6 апреля 2021 16:47
            -2
            Нет рабочий человек это все обеспечил и вооружение и кормежку военным..Так что и 4 хватило бы, повторяю сейчас вот те же 4, а небо мирное.. Но стоять у станка до 60 и пахать в колхозе те же 60 это не на военной должности до 45 , поэтому и хотелось игрушек да мест с военной выслугой побольше..
            1. Bez 310
              Bez 310 6 апреля 2021 16:56
              +2
              Цитата: макс702
              это не на военной должности до 45

              Да... Где-то я это уже слышал...
              Так не стояли бы у станка, и не пахали бы в колхозе,
              а прослужили бы всего 25 лет в районах Крайнего Севера,
              полетали бы на самолетиках, покатались бы на корабликах
              и подводных лодочках, вот и вышли бы на приличную пенсию
              в 45 лет, а не в 60. Повторю - "Каждый выбирает по себе...".
              Не буду вас переубеждать, ни к чему это...
              1. макс702
                макс702 6 апреля 2021 17:34
                0
                А я и мои родители работали на средмаше обеспечивая возможность кое кому плавать на АПЛ и служить по 25 лет при этом и хлебнули как бы не поболе вашего так что не надо особо..Я ту жизнь хорошо помню..
                1. Bez 310
                  Bez 310 6 апреля 2021 18:34
                  -1
                  Цитата: макс702
                  А я и мои родители работали на средмаше

                  Это ваш выбор...
                  1. A.A.G.
                    A.A.G. 8 апреля 2021 20:16
                    0
                    Цитата: Bez 310
                    Цитата: макс702
                    А я и мои родители работали на средмаше

                    Это ваш выбор...

                    Извините,встрял в ваш диалог,не удержался.Отвечал Вашему оппоненту...Т.к. сам нечасто просматриваю темы повторно,при отсутствии ответов,обращений,-счетаю должным проинформировать,-мой коммент чуть выше(ниже)... hi
                2. A.A.G.
                  A.A.G. 8 апреля 2021 20:01
                  0
                  Цитата: макс702
                  А я и мои родители работали на средмаше обеспечивая возможность кое кому плавать на АПЛ и служить по 25 лет при этом и хлебнули как бы не поболе вашего так что не надо особо..Я ту жизнь хорошо помню..

                  Кхмм. Позвольте своё мнение высказать...
                  Вы не с теми людьми "бодаетесь"... Заслугами,перенесенными невзгодами, и полученным результатом меряетесь...
                  Уважаемый тов. Bez310,видимо,уже устал отмахиваться от подобного Вашим рода заявлениям,упрекам,-решил не вступать в полемику.Мне это тоже знакомо.Но, счетатаю необходимым,если уж не найти консенсус,то,по-крайней мере понять друг-друга...Согласны с такой аргументацией?
                  ...Вот Вы пишите:"...обеспечивая возможность кое кому плавать на АПЛ и служить по 25 лет..." (??!!).
                  Правда,от недоумения начинаю заикаться. ...Самое первое,что приходит на ум:"сами-бы поплавали,вас бы тоже обеспечивали!Кстати,"обеспечивали",порой стоит ставить в кавычки...
                  Не захотели?"
                  Второе,Вы так пишите,как-будто, поплавать,полетать,покататься,популять,-прикольный аттракцион...(думаю,часть желающих популять,отсеялась бы уже на этапе дотащить пулялки до места пуляния).
                  Или,как-будто,Вы купили им эту условную ПЛ(или мне этот "Тополь") для развлечений! Да! За труд Ваших,моих родителей,многих других,все эта ВТ(военная техника сконструированна,произведена,эксплуатируется)...
                  Замечу(!),что произведена,что эксплуатируется,-с большим напряжением сил.Порой с героизмом.Что там(на гражданке),что там(в войсках)...(то,что чей-то героизм,-это чьей-то раздолбайство,-пока,наверное,стоит оставить за рамками полемики).
                  Чисто по-человечески,ИМХО,не имеет особого значения,-гражданский,военный,-есть трудяги,есть приспособлены.И там,и там...В каждом,что трудовом,что воинском коллективе,они,как правило,известны...Да даже если пройтись по улице,на уровне дворников,это,при ближайшем рассмотрении станет заметно.И не факт,что более ответственный,останется более здоровым,или материально обеспеченным.
                  Абсолютной справедливости,не достичь(ИМХО)?Да,стремиться стоит!...
                  Или,Вы правда думаете,что Ваши родители пенсионеры недополучают из-за того что воен.пенсы жируют?)))!
                  Повторюсь,-не там ищете...
                  В телевизор гляньте,-каждая область,р-н,-представитель для связи со СМИ,зам. по ...полковничьи,генеральские погоны...
                  Что б сказать нужное,про ненужное не сболтнуть(?)...может ещё чего...
                  Конечно,-Бог им судья(почти атеист,-после общений с некоторыми представителями ЦПК),-но так ведь за наши труды(деньги)...
                  Так к чему спитч мой?
                  Ни Вы,ни Ваши родители,не оплачивали ни мне,ни моим соратникам СЛАДКОЙ жизни.Обеспечивали,снабжали необходимым,-ДА!-как получалось,-отдельный разговор...Героизм и рукожопство присутствовало с обех сторон(раз уж Вы так делите население СССР).Жили,радовались(не без напряга)...Но никто не посягнул!...Значит,получалось!?
                  Что имеем ныне?
                  Забытый лозунг,да и не лозунг вовсе,а смысл,-"Народ и Армия едины!"
                  Не пафос.Абсолютно!
                  ...Дробят...Дробят по любому признаку(принадлежности к тому,или иному, ведомству,национальности,региону,-вопреки декларируемогу в СМИ...).
                  Вы правда думаете что пенсия Ваших родителей ушла на пенсии МО?
                  Я,как пенсионер МО,чью пенсию изначально урезали надбавками,коэффициентами служащим,-раз; отменой,отсрочкой,монетизацией(с последующей деноминацией) части льгот,-два;замороженной индексацией,-три;-не счетаю,что это сделано в "угоду" гражданским пенсионерам!!! Тем,которые конструировали,строили экономику страны, ВТ(военную технику),кормили,одевали,обували СА.
                  ...По местному ТВ частенько крутят хронику строительства Иркутской,Братской ГЭС...Героические будни 60-х!Военное строительство,в широком смысле,чаще,-за кадром...
                  Что имеем теперь,-построенное предками,обороненное нами,- отдано пронырам!Более того,в силу алчности,профукано некогда бывшим "вероятным противникам",-ныне -" партнёрам",проспонсированно нами же под лозунгом "поддержать отечественных предпринимателей"...Следом имеем урезанные пенсии,плюс санкции Запада как предлог для очередного затягивания поясов...(((.
                  Извините,-моё видиние ситуации...
                  Можно,конечно,про тяготы и лишения в красках расписать...Будет похоже на азкавоу у песочнице))).
                  Надеюсь на понимание. hi
                  1. макс702
                    макс702 8 апреля 2021 22:26
                    +1
                    На моем предприятии уран плавили и ТВЭЛы для реакторов катали.. И поверьте дело это шибко не полезное не только непосредственно для изготовляющих но для всего населения 100 тысячного городка ... А уж на таких вот спецов которые за родину жизнь положили насмотрелись вдоволь.. У меня знакомый тоже положенные календари на флоте на севере отслужил . В оркестре барабанщиком на Кузнецове и льготы все как надо получил и денежное довольствие за все эти годы плюс жилье... И уж извините но это не около урановой печи стоять не в кислоте циркониевые трубки вымачивать.. просто несколько раздражает спесь и пренебрежение граждан в погонах к тем кто им все это обеспечивает.. Тут вот я такую же спесь наблюдаю видилите где он служил было все в порядке на что и было заявлено что нет далеко не везде так было и именно за счет таких вот мест у него там все в наличии и присутствовало , на что отвечено что типа сам .. Страна из кожи вон лезла с запасом и перебором делая все чтоб оно было и как выясняется без особой на то надобности и четверти от усилий хватило бы, а тут заявления типа мало больше надо как тогда! Ведь при малом наличии таких мест "правильный выбор" не всех коснется и придется к станку вставать ,а это не комильфо высокорожденным правильно выбравшим..
      2. Rlptrt
        Rlptrt 7 апреля 2021 18:44
        0
        Да. 50 сортов. Только не колбасы, а дерьма под видом колбасы. Расскащать из чего она сделана? Больше никогда ее есть не будете.
        Да. Мирное небо... Какой же будет резать курицу, несущую ему золотые яйца? Вы не знаете сколько ежегодно вывозится денег из России? Нет, не ворами-чинушами, а западными хозяйчиками России. Вполне официально и законно: дивиденды, ! А чеиверть населения России живет ща чертой бедности, 10% пользуются будкой с дыркой в полу, 5% не имеют доступа к питьевой воде. Продолжать про мирное небо или сами поняли, что война давно проиграна. Экономическая. Директор "достояния России" - Роснефти - сын фашиста и ьывший канцлер Германии, немец Шредер. И так везде.
        А вам, видимо, достаточно крошек с барского стола.
        1. макс702
          макс702 8 апреля 2021 13:10
          0
          По сравнению с "прекрасными" временами СССР мы сейчас живем в ШОКОЛАДЕ ! Про дерьмо в виде колбасы не надо , сегодня как раз есть из чего выбрать, хочешь дерьма ешь за копейки" красную цену" из пятерки, хочешь нормальной вполне за 300-400р\кг можно купить только без очередей талонов и свежую .. Мне плевать сколько денег вывозится, раньше не вывозилось (дарилось людоедам да брацким народам) но жрать было нечего, одеть нечего, да и купить хоть что то на ту нищенскую ЗП то же нечего.. Я в пред уралье родился и вырос и на нищету насмотрелся вдоволь.. Зато сейчас у меня мясо на столе каждый день ,а не как ранее 1кг на работающего в месяц(дети лесом), и машину поставить во дворе просто некуда, как и шкафы с одеждой и обувью не закрываются, не говоря про бытовую технику и инструмент..Судя по сказке о дырке в полу пишет мне очередной скакун с 404й , про 5% без доступа к питьевой что то новое в методичке, и да над нами мирное небо, а вот вам там в скакунии надо крепко задуматься чтоб ситуация не изменилась . да и вообще не надо кнам ехать ! Живите на свои! Меня в моей стране все устраивает!
  25. moreman78
    moreman78 6 апреля 2021 09:14
    +1
    Цитата: Андрей из Челябинска
    Цитата: Sahalinets
    Урал уже в 70-х жили в жутком дефиците.

    Жутким дефицитом были - сервелат, шпроты (вообще не помню, чтобы продавалась, если только кильку в томатном соусе за шпроту не считать laughing ), апельсины/мандарины, которые привозили только под новый год и очереди за ними стояли через весь магазин на улицу и зеленый горошек для оливье. Последний завозили 2 раза в год, очередь растягивалась на сутки, ходили в ней стоять семьей по очереди:)))))))

    Поэтому большинство все консервы покупали в прок чуть ли не коробками. Как сейчас помню банки горошка, сгущенки ... - под кроватью (так как в хрущевках без балкона не особо с кладовками)!
  26. Константин Пехливанов
    Константин Пехливанов 6 апреля 2021 22:46
    0
    Никогда не понял - почему сделали БС-64 на основе одного из самых современных ракетоносцев? Почему не на основе 667БДР? У лодке были проблемы или что?
  27. K298rtm
    K298rtm 7 апреля 2021 21:26
    0
    1. Замечательная статья, спасибо автору.
    2. В СССР было две удачных серии пл пл 667-е и 671-е проекты, доведенные от 2-го поколения до 2++ ( по аналогии с аэропланами). Ждем от автора статью про историю 671 -х.
    3. Немного добавлю - для 667А была создана первая БИУС "Туча" и ГАК МГК-100 - для своего времени вполне приличные системы.
    4. По поводу решетки шпигатов на БДРе : изначально был один ряд, но после первого всплытия (к-424) были такие крены, что добавили еще 2-а ряда.
    5. По вопросу "одноногости" : одно время (в те времена былинные, так сказать) существовало мнение, что хождение под одной линией вала затрудняет классификацию пл (все стратеги СССР были 2-х вальные, а многоцелевые - одновальные).
  28. Андроман
    Андроман 26 апреля 2021 11:35
    0
    Знающие люди говорят, что да, военные расходы были в СССР запредельными. И понятно что результатом была массовая бедность советских людей. А то что многие в СССР не заметили дефицита еды - во-первых, большинство из вас не вело домашнее хозяйство, скорее всего (спросить лучше у мам и жен), во-вторых, действительно было немало блатных городов с неплохим снабжением. К сожалению, большинство страны жило хуже. И не в 90-м, а с конца 70-х.

    Здесь:

    https://www.youtube.com/watch?v=v9NNam9gOM4
    https://www.youtube.com/watch?v=1iRwwG7ehMY
    https://www.youtube.com/watch?v=AGAS7NrH-To
    https://www.youtube.com/watch?v=xLGEcp_Til4
    https://www.youtube.com/watch?v=7RdOr_Z1moc