Становой хребет МСЯС: ракетные подводные крейсера стратегического назначения (РПКСН) проекта 667



Подводный крейсер и его главный конструктор Сергей Никитич Ковалёв

Начало стратегического подводного противостояния: счет 1 к 50 против нас

Это должен был быть корабль, способный патрулировать в любом районе Мирового океана, включая арктический бассейн… Конструкция… должна была обеспечивать возможность ее серийного строительства на СМП и ЗЛК максимальными темпами. ПЛ должна была базироваться в существующих базах СФ и ТОФ.



Поэтому была сохранена двухвальная, двухреакторная схема энергоустановки, а надежность ее – значительно повышена. По инициативе моего дорогого заместителя Спасского была реализована эшелонная схема компоновки энергоустановки, когда обе турбины размещались не рядом в одном отсеке, а последовательно, в двух турбинных отсеках, причем пар от любого реактора мог поступать на любую турбину.



За это решение, значительно увеличивающее водоизмещение, с подачи Деревянко меня долго критиковали в министерстве.



Однако достоинства такой компоновки позволили последовательно внедрять мероприятия по снижению шумности на этой и последующих модификациях ракетоносцев второго поколения и добиться кардинальных успехов в решении этой проблемы, полностью подтвердились в будущем.

Для подводных лодок проекта 667А НПО «Азимут» (теперь ЦНИИ «Электроприбор») был создан добротный всеширотный НК «Сигма» (главный инженер и главный конструктор В. И. Маслевский), основанный на шаровых гироскопах на воздушном подвесе. Маслевский видел дальнейшее совершенствование навигации в последовательном совершенствовании комплекса «Сигма». В этом его поддерживало и Министерство, включая самого министра Бутому, с которым на эту тему у меня было много дискуссий.



ЦНИИ «Дельфин» выступил с новой прогрессивной идеей создания инерциального навигационного комплекса (главный конструктор О. В. Кищенков), построенного на поплавковых гироскопах и отличавшегося комплексной математической обработкой от различных источников. Противниками Кищенко были Маслевский и практически все руководство Министерства. Настойчивость Кищенко достойна восхищения и удивления. В Министерстве его выгоняли с совещаний, а он возвращался... Лично я Кищенко поддерживал, понимая, что только инерциальная навигация может обеспечить длительное плавание под водой в т.ч. и в высоких широтах, и обеспечить необходимые параметры для ракетного комплекса.



В результате всех баталий победили Кищенко и инерциальная навигация, и для серийных ПЛ проекта 667А в ЦНИИ «Дельфин» был создан навигационный комплекс «Тобол»

Подготовку к постройке новых АПЛ стратегического назначения проекта 667А завод осуществлял в условиях выполнения напряженного производственного плана.



Достаточно сказать, что в 1966 году на заводе в постройке находились семь АПЛ проекта 675, четыре ПЛ проекта 690, шесть ледокольно-транспортных судов проекта 550, плавучая база перезарядки реакторов проекта 326… на переоборудовании и модернизации (по проекту 659Т) стояла еще одна АПЛ проекта 659…



Продолжительность постройки АПЛ со дня закладки и подписания акта составила 1 год 10 месяцев и 1 день, а с момент начала изготовления комплектующих изделий машиностроения – 3 года 9 месяцев и 3 дня.

Государственные испытания, против ожидания, несколько затянулись. Не помню уже почему, но пришлось делать несколько выходов. Хорошо запомнился только один.



Повторно пришлось выходить на замер подводной шумности корабля. Дело в том, что результатам первого замера не поверили, подумали, что ошибка:



шумность оказалась много меньше, чем ожидалась, почти такая же, как у американских лодок. Кто-то сказал: «Не может быть!».



Подготовили спецаппаратуру, судно-измеритель вывесило ее на определенной глубине, и мы прошли под ней пару раз.



Ну и что?



Подтвердили первый результат.



Конструкторы и судостроители поломали головы над феноменом, но объяснить не смогли.

Перед своим приходом в штаб Северного флота контр-адмирал Кичев, будучи начальником Оперативного управления ГШ ВМФ, с помощью своих помощников составил график использования РПКСН на десятилетие. По графику число наших ракетоносцев, находящихся в море, должно было постоянно расти, а фактически это число снижалось. Это не могло не обеспокоить ГК ВМФ. ГШ требовал ответа.



У американцев 18 ракетоносцев постоянно на боевом патрулировании, а у нас вместо 12 по графику – только 4 или 5. Все дело оказалось в том, что мы не имели элементарного опыта циклического использования РПК СН. Под циклом мы понимали совокупность взаимосвязанных процессов, образующих законченный период использования РПК СН в базе, на боевой подготовке и на боевой службе.



По приказанию Кичева мы… проанализировали весь цикл РПК СН, вычерчивая его на длинных рулонах миллиметровки… В результате мы разработали так называемый малый цикл… Эта работа выявила, что снижение количества ПЛ на БС происходит из-за недостатка ремонтных линий, осуществляющих межпоходовый ремонт.



Лодки, приходившие с БС, становились в очередь. Этот недостаток надо было срочно устранять. Кроме того, лодки строились в разные сроки года, и их необходимо было связать в единую систему по циклам использования. Это приводило к жесточайшему учету моторесурса…



В последующем цикличность использования РПК СН была внедрена на флотах приказом ГК ВМФ. Но уже в 1974 году нам удалось увеличить почти вдвое число постоянно находящихся на БС ракетоносцев. Это был гигантский труд подводников, штабов, органов тылового обеспечения, судоремонтных заводов и доков.

Уже после успешной залповой стрельбы на совещании по подготовке к учениям «Океан» произошел разговор Главнокма ВМФ и командира К-140:



Горшков спросил, кто выполнял восьмиракетный залп? Я встал и представился. Главком говорит: «Расскажите, как вы выполнили стрельбу, какие ваши впечатления и ощущения?». В течение 4–5 минут я доложил об особенностях выполнения стрельбы. Горшков спросил: «Вы уверены в боевых возможностях ракетного комплекса? Если вам будет поручено, выполните пуск и 16 ракет?». Я ответил утвердительно.

Летом 1973 года нашему РПКСН «К-258» посчастливилось произвести ракетную стрельбу залпом двух ракет по морскому полю, …заменив у пирса РТБФ две боеголовки ракет на практические с инертными боевыми частями, выгрузив пару соседних в целях безопасности, вышли в океан. На борту старшим на походе – командующий 2 флотилией подводных лодок вице-адмирал Э. Н. Спиридонов. Оказалось, что огневая позиция находится почти у самой американской военно-морской базы на острове Мидуэй!



В заданный срок заняли район огневых позиций… В один из сеансов связи пришел долгожданный условный «сигнал»…

– Ракетная атака!..

– Ракеты вышли, замечаний нет.

– Боцман, всплывай под перископ... Радисты, передать РДО!



И в эту минуту открывается переборочная дверь, в центральный пост входит командующий.

– Что делаем?

– Погружаемся на глубину... метров, развиваем полный ход для выхода из-под «ответного» удара...

– А ракеты?

– Они ушли. РДО тоже.

Командующий недоуменно смотрит на свои часы.

– У нас это быстро, ...дцать минут – и ракеты в воздухе. Экипаж отработан на сверхнормативную стрельбу.



Обозначив маневр уклонения, снизили готовность, стали ждать команду на возвращение в базу. Мы, ракетный расчет ГКП, задержались у БИУСа…



Тут старпом обратил внимание на то, что пеленг стрельбы ракетами на экране БИУСа был почти на норд. Две ракеты ушли точно по направлению к другой военной базе американцев на острове Адах (так в тексте, реально – о. Адак – прим.), маленький островок в цепи Алеутских островов.

Заводской ремонт РПКСН проекта 667А должен был длиться не более 24 месяцев, из-за недостаточной развитости производственной базы в 70-е годы заводской ремонт длился 3–4 года…



Производственные мощности на Северном флоте были доведены до необходимого уровня только в 1982–1990 гг., после чего ремонт стал проводиться в нормативные сроки. На Дальнем Востоке даже в конце 80-х годов средний ремонт продолжался не менее 30 месяцев.

...нам удалось сократить время запуска ИНК типа «Тобол» в десять раз, что обеспечивало возможность эффективного применения ракетного оружия не только от причала, но и из любой точки маршрутов рассредоточения и оперативного развертывания сил СФ и ТОФ…



Не все было так просто.



Меня, например, …много раз пытались остановить представители ЦНИИ и предприятий-изготовителей, предупреждая об ответственности за возможный вывод из строя ИНК РПК СН.



Они жаловались начальству, …грозили тюрьмой, но мы свою исследовательскую работу не прекращали, навигационные комплексы не ломали, обеспечивали полную выработку установленного моторесурса их систем.



В итоге новые плановые таблицы запуска ИНК РПК СН оценили по достоинству и включили в новые правила использования навигационных комплексов РПКСН, изданные ГУНиО МО.

Второй «бросок»: проекты 667Б и БД – догнать и превзойти!



РПКСН проекта 667Б

Предметом моей гордости была верхняя палуба турбинных отсеков, где располагались электрические щиты, а между ними шли удобные проходы, где высокий человек мог проходить в полный рост. Приехав в Комсомольск в 1973 году на постройку головной лодки проекта 667Б, я ужаснулся. Трубопроводы и кабеля на палубе отсека были смонтированы так, что вместо проходов остались пролазы. Разругав завод, конструкторов и военпредов, я заставил все переделывать. Перед отлетом в Ленинград зашел к директору А. Т. Дееву попрощаться. Он по селектору звонит главному строителю Шахмайстеру: мол, главный конструктор уезжает, есть ли к нему вопросы? В ответ истерический вопль: «Пусть уезжает как можно скорее и как можно дальше, он заставил нас пол-лодки переделывать!»

Третий «бросок»: резко усилить ударный потенциал – проект 667БДР с БРПЛ с разделяющимися головными частями индивидуального наведения (РГЧ ИН)

Организация МСЯС ВМФ СССР

Поражение стратегически важных объектов на заморской территории противника, с одобрения военно-политического руководства нашей страны, возможно осуществить путем проведения операции стратегических ядерных сил под непосредственным управлением Верховного Главнокомандующего, который принимает решение на операцию и отдает приказ на первый ядерный удар.

Успех операции обеспечивается длительной, заблаговременной подготовкой и тщательным планированием с учетом множества вариантов решения задачи. Этим постоянно занимается Генеральный штаб, который загодя определяет, а при необходимости уточняет перечень и координаты объектов, подлежащих поражению. Назначает очередность и степень поражения каждого объекта. Устанавливает долю участия, ресурс боеприпасов и распределение комплексов целей между компонентами ядерной триады, а также вопросы их взаимодействия друг с другом. Генеральный штаб вводит в действие и периодически видоизменяет систему сигналов боевого управления.

Боевыми действиями морских стратегических ядерных сил лично руководит Главком ВМФ (с помощью своего Главного штаба), определяет состав Атлантической и Тихоокеанской группировок морских стратегических ядерных сил, потребных для поражения выделенных Военно-Морскому Флоту объектов, а также количество и тип атомоходов стратегического назначения, предназначенных в резерв Верховного Главнокомандующего. Главком устанавливает зоны патрулирования в океанах и морях, количество находящихся на боевой службе подводных крейсеров, нужную степень обеспечения их боевой устойчивости в каждой из таких зон…



Группировкой подводных крейсеров на Атлантике и в Арктике непосредственно управляю все-таки я – командующий Северным флотом. Именно я обязан установить маршруты, районы и сроки патрулирования, порядок развертывания и наращивания как сил боевой службы, так и группировки в целом. Обязан организовать ее взаимодействие с остальными силами флота, обеспечить всем необходимым.

Флотская жизнь любого подводного ракетоносца обеспечена, как правило, двумя экипажами и расписана по так называемым большим и малым циклам. Подобный цикл, к примеру, включает следующие этапы:



• выход в море на боевое патрулирование с первым экипажем;

• возвращение и передачу ракетоносца второму экипажу; межпоходовый ремонт; выход в море на боевую подготовку;

• снова выход на боевое патрулирование, но уже со вторым экипажем.



С возвращением цикл повторяется.



После нескольких подобных малых циклов планируется большой, включающий заводской ремонт, а то и модернизацию с полной выгрузкой всех ракет, что, в свою очередь, требует значительного времени на боевую подготовку и ввод крейсера в состав сил постоянной готовности.

Две трети общего количества ракетоносцев всегда загружены ракетами и находятся в постоянной готовности к действию. Часть из них постоянно в море, на боевой службе. Другая часть – на боевом дежурстве. Остальные заняты повседневными делами в базах. Группировка, развернутая в море, может быть усилена за счет боевого дежурства или сил наращивания. Однако и находящиеся в базах крейсера постоянной готовности в экстремальной обстановке должны быть способны пустить свои ракеты прямо от причалов. Подобное требование высказывал мне министр обороны Маршал Д. Ф. Устинов, когда напутствовал в должность. Однако, как обеспечить подобные пуски организационно и технически, министр не разъяснил, рекомендовал подумать.



Пуск БРПЛ от пирса из губы Портночиха.

Не обошлось без казусов. На СФ, например, додумались до идеи применять ракетное оружие от причала без инициального НК и введенной главной энергетической установки РПК СН, буквально через несколько минут после приказа. В виде навигационных данных стрельбы оператору ракетной боевой управляющей системы (РБУС) «Альфа» (на РПК СН пр. 667Б, 667БД) выдавались географические координаты, курс РПК СН и скорость равная нулю.



Однако выяснили, что даже при стоянке у причала в замерзшей бухте Крашенинникова на Камчатке при толщине льда около одного метра, приливоотливными течениями РПКСН сносит по курсу вместе с причалом на величину более предельной, установленной руководящими документами. При залповой стрельбе от причала рыскание и качка РПКСН тем более превысили бы допустимые значения. Мы разработали свои меры.



Однако северяне уже успели внедрить свою «рационализацию» в проекты оперативных документов. Конец новациям положила опытовая ракетная стрельба, назначенная Главкомом ВМФ. Навигационный комплекс работал по полной схеме, но в комплекс ракетного оружия вводились фиксированные данные по методике североморцев. В результате из четырех пущенных БРПЛ на боевое поле «Кура» на Камчатке прибыли только две первые ракеты залпа, а две другие самоликвидировались на траектории, так их астрокорректоры из-за большой ошибки в курсе корабля не смогли навестись на заданные светила. Анализ показал, что и рыскание, и качки РПК СН после выхода первых двух ракет залпа значительно превысили допустимые пределы.



Для экономии моторесурса ИНК и выполнения назначенных оперативных готовностей под руководством главного штурмана ВМФ и ГУНиО МО были разработаны схемы трансляции «живого» курса, качек корабля и других НДС для всех проектов РПК СН, которые обеспечивали и эффективное применение всего боекомплекта БРПЛ от причала в одном залпе, и экономию моторесурса основных систем ИНК.

Скрытность и шумность

Не то, чтобы мы не обращали внимания на эту проблему, а просто были в научном и техническом плане не подготовлены к тому, чтобы достигать низких уровней шумности…



Примерная динамика снижения шумности кораблей проектов 667А(Б, БД, БДР, БДРМ) в сравнении с другими проектами АПЛ ВМФ СССР и США.



Изменения гребных винтов РПКСН.

периодичность выходов ПЛ проекта 667А выдерживалась довольно строго, что являлось одной из причин высокой эффективности системы слежения за ними силами противолодочной обороны США в 70-е годы.

Скорость движения лодки во время перехода выбиралась, исходя из того, что переход должен был совершаться… в минимальные сроки. В Атлантике средняя скорость РПКСН проекта 667А на переходе составляла 10–12 узлов, в район несения боевой службы РПКСН приходил через 11–13 суток.

Проверка отсутствия слежения за РПКСН, следующими в Атлантику, не всегда давала положительные результаты, прежде всего, в связи с недостаточно продуманным способом и выбором средств, осуществляющих эту проверку. Например, проверка отсутствия слежения за РПКСН К – 182 в 1977 году проводила ПЛ 633 проекта на линии Нордкап – Медвежий, длительное время находящаяся с этой целью на своей позиции, периодически заряжая АБ дизелями, что легко позволяло многоцелевой ПЛА ВМС США в это время ее найти и расположиться рядом… После того как ПЛ 633 проекта обнаружила К-182, пересекающую ее курс справа налево, и подходила к линии курса К-182 она неожиданно обнаружила возникший шум турбины на левом курсовом 120°, в дальнейшем удалившийся по пеленгу на ушедшую К-182. Закономерно предположить, что ПЛА ВМС США скрытно находилась в позиции ожидания западнее ПЛ 633 проекта, поэтому и не пересекала курс средней ПЛ, а, обнаружив К-182, дала ход и последовала за ней. Так обнаруживать РПКСН для ПЛА ВМС США было надежнее и проще, чем искать по всему Баренцеву морю. На высказанное мною это предположение в отделе ПЛС СФ мне ответили, что данных о слежении ПЛА ВМС США за дизельными ПЛ не имеют.

Действия, способствующие повышению скрытности РПКСН от гидрофонов системы СОСУС:



- выбор режима работы механизмов, сообразуясь с результатами предпоходового замера шумности;



- без крайней необходимости не превышать скорость 4–5 узлов;



- избегать использования механизмов, по которым есть данные или предположения, что они демаскируют корабль за счет превышения норм шумности в период работы;



- при наличии слоя скачка следует патрулировать над ним, и лучше всего, в приповерхностном слое 35–40 м, особенно при свежей погоде, которая за счет шумов волнения моря полностью маскирует корабль от системы СОСУС, следует помнить, что погружение под слой скачка с любой целью резко увеличивает эффективность действий системы СОСУС…

Вершина развития – 667БДРМ

Подводное оружие и средства противодействия РПК СН

Выводы и уроки создания РПКСН проекта 667(А, Б, БД, БДР, БДРМ)