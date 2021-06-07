Военное обозрение
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Еще один опытный браунинг

90

Ствольная коробка с открытым затвором опытной винтовки Джона Браунинга 1895 года


«Даже если собрать вместе девять беременных женщин, ребенок все равно не родится через месяц. Идея должна созреть!»
(«Мертвый сезон»)

Оружие и фирмы. В истории той жесткой конкуренции, в которую, помимо своей воли, были втянуты крупнейшие американские производители оружия «Кольт» и «Винчестер», была, как это не удивительно, немалая вина талантливых конструкторов того времени. Идеи летали в воздухе. Они подхватывали их на лету и тут же воплощали в патенты и в металл. Каждый при этом старался обойти патенты другого, а фирмы –подешевле купить и подороже продать.

В этих условиях особое значение имел фирменный маркетинг, то есть изучение рынка. Но в то время научные методы изучения потребительских симпатий еще только зарождались, и очень многое зависело от личностных качеств того или иного руководителя. Сумел он предвидеть, что нужно будет рынку через год, сумел за это время конструктор создать желаемый образец – и фирма срывала банк. Тот же Браунинг умудрялся представить новую винтовку после двух недель работы. Но он был не один. И к тому же не мог работать одновременно на две фирмы. В результате целый ряд его разработок так и остался на уровне опытных образов, хотя сами по себе они были очень даже неплохи. И вот сегодня об одной такой его винтовке мы и расскажем…

К 1895 году компания «Винчестер» стала осознавать необходимость значительного обновления ассортимента и создания новых образцов. В 1882 году Уильям Мейсон начал работу над одной из них (патент США № 278987), чтобы противопоставить ее винтовке Кольта и выдавить с рынка. Тогда в ответ в 1890 году «Винчестер» представил помповую винтовку .22 калибра Джона Браунинга. И модель 1890 года – знаменитое «галерейное ружье», стала в итоге чрезвычайно популярной.

И надо заметить, что помповый механизм перезарядки Браунингу понравится. Ну, а всего между 1887 и 1895 годами Браунинг запатентовал сразу четыре винтовки с затворами различной конструкции, отличавшиеся и системой перезаряжания. Три года спустя «Винчестер» представил помповое ружье M1893, которое в конечном итоге превратилось в знаменитую «Модель 1897», выпущенную более чем в миллионе экземпляров. Но работал в это же время он и над другими конструкциями.


Накладка на цевье, соединенная штоком с затвором

Так, в апреле 1895 года Браунинг подал патент на винтовку винтовочного калибра (.30). И в сентябре 1895 года получил на нее патент США № 545672. И это тоже была «помпа», но только помпа совершенно необычная. «Винчестер» окрестил ее «мушкетом». Ну, вот такое название там посчитали наилучшим.

И тогда же, не мешкая, в том же сентябре 1895 года фирма «Винчестер» купила у Джона Браунинга патент на эту винтовку. Но, как и многие другие его конструкции, выпускать ее не стала. То есть куплена она была с одной единственной целью: помешать всем другим фирмам использовать заложенный в ней принцип действия. Более того, видимо, питая слабость к винтовкам с рычажным механизмом, а может быть, считая их брэндом компании, выпустила другую винтовку. Тоже 1895 года: наш знаменитый «русский винчестер». Но запатентованную несколько позже – в ноябре 1895 года (американский патент № 549345).

Между тем, если сравнить обе модели, то, пожалуй, «сентябрьский патент» окажется совершеннее «ноябрьского», а уж скорострельнее – вне всякого сомнения.


Вид на ствольную коробку винтовки Браунинга слева

У помповой винтовки от сентября 1895 года затвор имел запирание посредством перекоса затвора. Но внешне прототип, изготовленный в инструментальном цехе Браунинга, был даже несколько похож на «винчестер» М1895. Во всяком случае, у них очень похожи ствольные коробки с интегрированным в них коробчатым магазином. А вся разница заключается в том, что затвор в ней передергивался не рычагом, а при помощи скользящей вокруг цевья муфты, соединенной с затвором довольно длинным штоком. Это было необычно, но это было удобно.

Шток затвора соединяет затвор внутри закрытой сверху затворной рамы с правой стороны винтовки. Сама затворная рукоятка сделана из U-образного металлического штампованного листа, который огибает цевье винтовки. На него нанесена грубая штриховка для улучшения сцепления. Шток лишь очень незначительно выходит за габариты ствольной коробки. Так что никакого неудобства такое устройство пользователю винтовки не доставляет.


А вот так она выглядела на схеме из патента. Патент Браунинга от сентября 1895 г. (Патентное ведомство США)

Интересно, что Браунинг разработал этот прототип таким образом, чтобы магазин винтовки можно было заряжать снизу, а не через верхнюю часть ствольной коробки. Он добавил откидную крышку магазина с «ушами» для пальцев, чтобы было удобно ее открывать, и с подпружиненным толкателем, который при открытой крышке позволял вставлять патроны в магазин, а затем закрывать его.


Ствольная коробка в разрезе. Хорошо виден рычаг-подаватель патронов и их направляющие

Когда мы открываем магазин и откидываем крышку вниз, то видим, как держатель опускается вниз, чтобы обеспечить возможность заряжания. Таким образом винтовка может быть заряжена при закрытом затворе. Удобно, что ствольная коробка очень хорошо укрыта от попадания в нее мусора и грязи. Другое дело, что заряжать таким вот образом боевую винтовку было бы не очень удобно. Хотя заряжали же французы свою винтовку «Лебель», вставляя в нее патроны по одному? И долго так они ее заряжали.

В описании патента Браунинг объяснил, что его цель состояла в том, чтобы улучшить огнестрельное оружие с коробчатым магазином с казенной частью, разработав:

«… Простое, компактное, прочное, высокоэффективное и безопасное ружье, состоящее из сравнительно небольшого количества деталей и сконструированное с особым упором на возможность заряжания коробчатого магазина патронами из нижней части рамы при помощи руки, в то время как затвор затвора находится в закрытом положении, так что стрелку можно заряжать, не приводя в действие весь механизм винтовки или не извлекая при этом патрона из ствола винтовки, если таковой в нем имеется».


Детали магазина винтовки по патенту сентября 1895 года

На оригинальных рисунках патента мы можем видеть плоскую пружину, которая действовала на держатель, идущий под стволом, перед магазином. Внутри магазина находится пара так называемых «пружинных пальцев», которые воздействуют на патроны внутри магазина и удерживают их в правильном положении, как показано на рисунке 7 патента. На рисунке 8 можем видеть то, что Браунинг называет «коробчатой направляющей», которая направляет патроны, «предотвращая смещение их при подаче вверх».

Затвор винтовки фиксируется в выемке на левой стороне ствольной коробки, наклоняется под углом, при этом задняя часть затвора сдвигается влево. Когда рукоятка помпы отведена назад, затвор разблокируется, происходит извлечение и выбрасывание пустой гильзы, а когда затвор возвращается вперед, новый патрон подается из магазина, затвор снова блокируется, и винтовка готова к стрельбе. Курок винтовки взводится за счет движения затвора назад.


Вид на винтовку с открытым магазином

Внешне ствольная коробка затвора похожа на ствольную коробку серийной модели 1895, но внутренне они сильно отличаются. Затвор, безусловно, очень хорошо укрыт, в отличие от модели 1895, но механизм запирания перекосом затвора считается менее надежным. Кроме того, в винтовке со скользящим затвором отсутствует предохранительный механизм, который предотвращает случайное открытие затвора.


На этой схеме хорошо видно, каким образом при помощи перекоса затвора осуществляется запирание канала ствола и происходит экстракция гильзы

С точки зрения техники, прототип этой винтовки был определенно проще и имел меньше рабочих частей, чем рычажный механизм модели 1895.

Компания «Винчестер» купила эту конструкцию под винтовочные патроны .30 калибра, но выпускать так и не стала. Но есть опытный образец, который был изготовлен, чтобы подтвердить работоспособность данной конструкции. Он был частью коллекции компании «Винчестер», а теперь его можно увидеть в музее огнестрельного оружия Коди.

P. S.


Автор и администрация сайта выражают признательность Мэтью Моссу – главе сайта «The Armourer’s Bench», за разрешение воспользоваться его материалами и фотографиями.
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90 комментариев
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  1. Морской Кот
    Морской Кот Вчера, 05:55
    +12
    !яьзурд ,орту еорбоД
    У нас всё как всегда.

    Доброе утро, друзья!
    Вячеславу спасибо за новую интересную статью. Читаю и лишний раз убеждаюсь насколько талантлив и работоспособен был Джон Мозес Браунинг. Воистину Великий изобретатель с Большой буквы.!
    1. Морской Кот
      Морской Кот Вчера, 06:05
      +10
      Винчестер М1895, вдруг кто-то забыл как он выглядит (в чём я очень сомневаюсь) smile

      Пачка учебных патронов 7,62х54R для модели "Русский Винчестер".
    2. СЕРЖ ант
      СЕРЖ ант Вчера, 06:12
      +13
      Цитата: Морской Кот
      Великий изобретатель с Большой буквы

      Всё так.Знаете,кого он мне сразу напомнил этим
      «… Простое, компактное, прочное, высокоэффективное и безопасное ружье
      Именно!
      «сделать простое иногда во много раз сложнее, чем сложное».
      Михаил Тимофеевич Калашников!
      1. Морской Кот
        Морской Кот Вчера, 07:19
        +13
        Всё так.Знаете,кого он мне сразу напомнил этим
        «… Простое, компактное, прочное, высокоэффективное и безопасное ружье
        Именно!

        Применительно к оружию -- согласен.
        Но фигуры всё-таки разного масштаба. Браунинг -- талантливый изобретатель, первооткрыватель, можно сказать, а Калашников самородок-самоучка и в своей конструкции удачно скомпилировал технические решения, воплощённые в металле ещё до того, как он встал к чертёжной доске.
        (ни в коем случае не имею в виду Stg).
        1. kalibr
          kalibr Вчера, 07:32
          +10
          Да, Константин. Из кубиков тоже дети строят пирамиды по-разному. Моей внучке никогда не удавалось построить пирамиду выше моей, всегда разваливалась.
      2. kalibr
        kalibr Вчера, 07:28
        +12
        Читал 3-его "Правду" в архиве за 1949 год. Там портреты лауреатов Сталинской премии. И вдруг вижу среди множества лиц - старший сержант (!) М.Т.Калашников - на фото молодой и очень симпатичный. За что премия не сказано...
        1. Морской Кот
          Морской Кот Вчера, 07:45
          +11
          За что премия не сказано...

          Засекреченный был товарищ. bully Кстати, первый фильм, где впервые показали АК, по-моему, был "Максим Перепелица" 1955г. с молодым Леонидом Быковым.

          Знаменитая в своё время цитата из фильма: "Он бросил курить и умер… Нет, кажется, он сначала умер, а потом бросил курить."(с)
          1. hohol95
            hohol95 Вчера, 08:53
            +10
            Там был полный набор взвода. АК, СКС, РПД. И ещё служившие Т-34-85, ИС-2.
            А вот Иван Бровкин и расчёт гаубицы М-30, в который он входил, был вооружён карабином обр.1944 года.
            1. Пане Коханку
              Пане Коханку Вчера, 09:16
              +11
              Там был полный набор взвода.

              Добавлю, Алексей - и вертолет Ми-4 впервые показан. yes
            2. Морской Кот
              Морской Кот Вчера, 09:22
              +7
              Т-34/85 я застал ещё в конце шестидесятых. Роту этих машин пригнали для УРа и они дожидались своих механцов в нашем танковом парке. На некоторых даже были трофейные немецкие бочки с надписью Wehrmacht 42.
              1. Undecim
                Undecim Вчера, 09:42
                +11
                А я Т=34-85 застал в 1984. Они использовались в сьемках фильмов об Отечественной войне, которые регулярно снимала Одесская киностудия а мы обеспечивали массовку. Мехвода гриммировать не надо было. Он и так в мазуте был по уши.
                1. Морской Кот
                  Морской Кот Вчера, 09:54
                  +7
                  Так у нас их реально на войну пригнали, я это имел в виду. А в парке Мосфильма они и сейчас на ходу.
                  1. Пане Коханку
                    Пане Коханку Вчера, 10:14
                    +6
                    Так у нас их реально на войну пригнали, я это имел в виду.

                    ЕМНИП, у Вас тогда на Уссури и ИС-2 закапывали в качестве огневых точек.
                    1. Морской Кот
                      Морской Кот Вчера, 11:05
                      +6
                      ИС-3 тоже гнали эшелонами, стояли на перроне в Биробиджане, когда длиннющий состав с ИС-3 прогоняли сквозь город, гусеницы все рыжие от ржавчины, а броня вся в этакой весёленькой светло-зелёной раскраске и... ни одного часового на платформах.
                      1. Пане Коханку
                        Пане Коханку Вчера, 13:09
                        +4
                        ИС-3 тоже гнали эшелонами

                        А БТР-40 у Вас на более современные машины тогда еще не начали заменять? Я читал, что их списали официально в 1993-м.
                      2. Морской Кот
                        Морской Кот Вчера, 13:18
                        +4
                        Нет, не заменяли, БТР-40 у нас были машинами связи и одновременно машинами штаба батальона. Комполка ездил на БТР-50.
                  2. Krasnodar
                    Krasnodar Вчера, 21:15
                    0
                    Как и на Сахалине, до сих пор
          2. vladcub
            vladcub Вчера, 11:17
            +5
            Там были грамотные военные консультанты. Сейчас в фильмах нет консультантов и здравствуй ляп. Хотя и в фильмах той поры тоже встречались ляпы и большие
        2. hohol95
          hohol95 Вчера, 09:30
          +6
          Как указали в одном из фильмов о после военном стрелковом вооружении Советской Армии -карабины СКС выдавали более метким стрелкам (первые модели АК не полность удовлетворили военных с точки зрения кучности). И выходит, что рядовой Таскиров (вооружён СКС) был более метким чем Максим Перепелица. soldier
          1. Морской Кот
            Морской Кот Вчера, 09:50
            +4
            ... рядовой Таскиров (вооружён СКС) был более метким чем Максим Перепелица. soldier

            Не, ему просто Калаша не хватило, Максим на раздаче последний из-под носа увёл.laughing
            1. hohol95
              hohol95 Вчера, 09:51
              +5
              "Украинец" ведь... Сало не надо разглядывать. Сало надо есть! А бананов нема! good
            2. hohol95
              hohol95 Вчера, 09:54
              +4
              А хлопцам главное не забывать про гарбуза... crying
              1. vladcub
                vladcub Вчера, 11:23
                +4
                Алексей, значение гарбуза не все знают. Почитайте"Перепелицу".
                Правда это уже в прошлом.
                1. hohol95
                  hohol95 Вчера, 11:39
                  +2
                  Главное знать, что семечки очень полезны именно для мужеского полу!!! feel
                  Только грызуться они заразы не очень легко, а чищенные стоят am !
                  А самое главное - Мирное Небо над Головой!!! hi
            3. vladcub
              vladcub Вчера, 19:37
              +1
              Он такой,что и два "уведёт".
              В нашем селе был мужик,как "примет успокоительное" и начинал цитировать из фильма. Его все называли:"Перепелица". Я в молодости читал книгу, а фильм уже позднее смотрел.
              ПС. Читал Стаднюка и он утверждает,что "Бровкин" - с его Максима содран. Его повесть:" Перепелица" часто передавали по радио и Мдивани сюжет использовал.
  2. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Вчера, 06:37
    +5
    Доброе утро. Как просто и как сложно одновременно. Воде, и деталей не много, но нужно было одуматься так их расположить!
    Спасибо, Вячеслав Олегович. Утро задалось!
    1. kalibr
      kalibr Вчера, 07:30
      +7
      Кому-то обещал статью про Наган. Уже забыл кому. Но она готова... и даже не одна. ДВЕ!
      1. Морской Кот
        Морской Кот Вчера, 07:35
        +10
        Их же два брата было -- каждому по статье. smile
      2. Вождь краснокожих
        Вождь краснокожих Вчера, 07:38
        +4
        Ждём, ждём...)))
      3. vladcub
        vladcub Вчера, 13:09
        +1
        В. О,Наган ждали ещё с зимы, но я не в обиде: сколько интересного прочел.
        А после Нагана,что в планах? Что-то вкусненького хотца
        1. kalibr
          kalibr Вчера, 14:42
          +4
          Святослав! Будет продолжена тема доспехов со всеми подробностями, включая технологию ковки с рисунками. Будет продолжена тема "оружие и фирмы", "Русские и Египет", будет закончена тема битвы при Аустерлице - она не завершена. Будет еще 2 статьи. Будет начата большая тема об одной войне о которой все говорят, но точно мало кто что знает. Про самоделки будет 2 статьи, будет материал по одежде Ср. веков - это Астре на радость. Тема "нагана", кстати, тоже получит продолжение: будут материалы о его ровесниках. Да, будет интересный материал с фотографиями Жанны и Андрея, путешествовавших по Мексике... Будет "антисоветская" статья о газете "Правда" 1949-50 гг. Так что на любой вкус будут материалы...
          1. Фил77
            Фил77 Вчера, 15:54
            +2
            Приветствую Вас Вячеслав Олегович!
            В качестве иллюстрации к статье о *Правде* не подойдёт ли?
            wink hi
            1. kalibr
              kalibr Вчера, 15:54
              +2
              Спасибо! Но там лейтмотив другой!
      4. Astra wild2
        Astra wild2 Вчера, 15:48
        +1
        Вячеслав Олегович,что у Вас в планах,возможно,эпиграфы нужны? Это нас не сколько не затруднит.
        Р
        S
        Для женщин ,что-нибудь интересное будет?
        1. kalibr
          kalibr Вчера, 15:49
          +1
          Эпиграф тоже зависит от настроения...
  3. vladcub
    vladcub Вчера, 10:56
    +4
    Костя, привет. C языка снял : Браунинг это действительно был изобретатель с Большой буквы.
    Таких как он можно по пальцам пересчитать и, вероятно,1 руки хватит
    1. Морской Кот
      Морской Кот Вчера, 11:09
      +5
      Здравствуй, Слава. hi
      C языка снял :

      Извини, но тут уж "кто первый встал -- того и тапки", буквально, а я и не ложился ещё. smile
      Та, точно, таких как Джон Браунинг действительно единицы.
      1. депрессант
        депрессант Вчера, 11:32
        +6
        "Не бойтесь, друзья, человека с ружьем --
        Он сам вас так страшно боится!
        Купил он ружьё, чтобы ночью и днём
        От вас тем ружьём защититься"(с)
        1. Морской Кот
          Морской Кот Вчера, 11:52
          +6
          "Всегда при тебе быть должОн
          Известный всем Браунинг Джон." smile

          1. депрессант
            депрессант Вчера, 12:08
            +8
            Человек садится в трамвай и кладет на колени браунинг, дулом к соседу.
            -- Осторожнее, вдруг выстрелит! -- взволновался сосед.
            -- И что? Ещё раз заряжу.
            1. Морской Кот
              Морской Кот Вчера, 12:17
              +5
              Люда love , когда молодой в карантине при мне назвал дульный срез пулемёта дулом, я, извините, в популярных выражениях сержанта СА, просто и доходчиво объяснил ему, где у него дует. Замечание исключительно в силу того, что мы тут потихоньку обсуждаем оружие. smile drinks
              1. депрессант
                депрессант Вчера, 12:33
                +4
                В популярных выражениях -- это как? Дульным срезом пулемёта в дульный срез носа? wassat )))
                Костя!!! Анекдоты -- для народа! Чтоб не задумался: "Дульный срез? Что-то не вижу, надо бы сделать", -- и сделает обрез!
                1. Морской Кот
                  Морской Кот Вчера, 12:42
                  +4
                  Дульным срезом пулемёта в дульный срез носа? wassat )))

                  No comments, воспитание не позволяет. request

                  Обрез, это оружие кулака, итальянские мафиози называют его "лупара".

                  1. депрессант
                    депрессант Вчера, 13:17
                    +2
                    На сам деле, Костя, Вы правы!
                    Ведь что такое дуло? Это цилиндр, у которого два основания. Один из них называется "дульный срез". Если пистолет положить дульным срезом к соседу -- опасно для соседа. Если другим основанием -- опасно для владельца )))
                    1. Морской Кот
                      Морской Кот Вчера, 14:30
                      +5

                      Каждый понимает по своему. wink
                  2. Astra wild2
                    Astra wild2 Вчера, 15:41
                    +1
                    "обрез это оружие кулака"вспомнила,когда-то смотрела фильм:"Как закалялась сталь" и там есть эпизод: кулаки собирались стрелять в Павла Корчагина и старший брат,учил младшего"в меня,в батька" и них был обрез
          2. kalibr
            kalibr Вчера, 13:36
            +2
            Будет и статья про его пистолеты. Причем самый интересный даже держал в руках!
        2. vladcub
          vladcub Вчера, 13:16
          +1
          Людмила Яковлевна, чтой-то не помню откуда строки
          1. депрессант
            депрессант Вчера, 13:22
            +1
            Святослав, если Вы имеете в виду стишок, то это народное творчество. Написала его автор миссОльга Р.
            1. vladcub
              vladcub Вчера, 19:05
              +1
              Моё мнение: получилось хорошо
  • Александр Бетонкин
    Александр Бетонкин Вчера, 08:33
    +5
    Я в детстве жил в военном городке и у нас в клубе часто показывали фильмы про индейцев (Гойко Митич и т.д.), так мы в лесу играли в "индейцев". Так вот я себе винчестер сделал с пружиной, чтобы "как в кино" перезаряжать снизу. А ещё в дефиците были оконные задвижки - это "затворы" на винтовки. Что то навеяло.
  • Astra wild2
    Astra wild2 Вчера, 14:25
    +1
    Коллеги, Вячеслав Олегович, добрый день.
    Зашла по общаться и заодно спросить,когда и для нас ,женщин,будет интересное?
    1. kalibr
      kalibr Вчера, 14:34
      +3
      Астра. Вы же знаете, что я пишу по настроению. И в зависимости от материала. Чтобы само шло в руки. Так что мне трудно сказать, что Вам будет интересно. Потеребите вон Антона, чтобы написал про деньги... Очень интересная тема.
      1. 3x3zsave
        3x3zsave Вчера, 15:12
        +4
        Про деньги будет нескоро. Нужно кучу материала перелопатить, кое-что перевести с языка потенциального противника...
        Но есть другая идея.
        1. депрессант
          депрессант Вчера, 15:22
          +3
          Антон, с Вячеслава Олеговича пример берите -- на даче попашет, попишет статьи, почти цитата, а откуда -- не помню)))
          1. 3x3zsave
            3x3zsave Вчера, 15:44
            +4
            "Землю попашет, попишет стихи" (С)
            В. Маяковский "Хорошо!"
            1. депрессант
              депрессант Вчера, 16:00
              +1
              Спасибо за напоминание!)))
              А поскольку Вячеслав Олегович -- историк, то его тема --- всегда глубокое ретро, и может быть показано то ретро в развитии лишь на определенном интервале времени, не залезающем в эпоху, которую мы называем современностью. А она, современность, такова:
              Карабин M4 внешне напоминает M16A2, на основе которой и был сделан. Изначально его планировали использовать только для вооружения экипажей боевых машин, но штурмовая винтовка получилась настолько удачной, что в настоящее время на него перешла вся армия США целиком.

              Кто бы фотку дал -- там такие навороты! И главное -- оптика поднята так, что не надо склонять голову, вжимая её в оружие, и почти никакой отдачи.
              1. Astra wild2
                Astra wild2 Вчера, 18:31
                +2
                Людмила Яковлевна, вначале ,в первое пришествие,мне кто- то сказал "милитаристка",а Вы ещё более крутая .
                Я хорошо знаю ПСМ, ПМ и более ничего. Оптику в"живую"не видела. Точнее оптические прицелы видела ,в магазине,а оружие с оптикой не довелось
              2. Undecim
                Undecim Вчера, 20:03
                +2
                Карабин M4 внешне напоминает M16A2, на основе которой и был сделан. Изначально его планировали использовать только для вооружения экипажей боевых машин, но штурмовая винтовка получилась настолько удачной, что в настоящее время на него перешла вся армия США целиком.

                Весь абзац от корки до корки не соответствует действительности. От слова совсем.
                Кто бы фотку дал -- там такие навороты!

                1. Undecim
                  Undecim Вчера, 20:15
                  +2
                  А это полная комплектация.
          2. kalibr
            kalibr Вчера, 15:50
            +3
            Людмила Яковлевна! Чтобы так работать, надо писать с 1977 года...
            1. депрессант
              депрессант Вчера, 16:09
              +3
              Дорогой Вячеслав Олегович, разве я Вас упрекаю? Полагаю, просто есть эпохальные рамки, в которых Вам как историку отведено действовать даже в разделе "Вооружения".
              Если Вы обиделись, то намерения задеть Вас не было. Но, как бы там ни было, нижайше прошу прощения love ))))
              1. kalibr
                kalibr Вчера, 17:10
                +3
                Цитата: депрессант
                Если Вы обиделись, то намерения задеть Вас не было.

                Что Вы,Людмила Яковлевна. У меня и в мыслях не было обижаться. Я просто всегда стремлюсь как можно точнее быть понятым. Не всегда удается...
                1. депрессант
                  депрессант Вчера, 17:41
                  +2
                  Да не говорите, Вячеслав Олегович! Я -- про "дуло", Костя -- про "дульный срез", в результате я продула! wassat ))))
                  1. Фил77
                    Фил77 Вчера, 18:00
                    +4
                    А вот и нет.Не продули.Константин показал себя отличным знатоком оружия.А Вы?А Вы подчерпнули для себя *кусочек* информации.Так что оба в выигрыше!Уж кто *продул* позорно так это.... всё!всё!Не буду не по теме и о печальном! bully
                    1. депрессант
                      депрессант Вчера, 18:21
                      +4
                      Серёжа, "Вы мне это прекратите! В таком вот асепкте, значить..." good drinks ))))
                      1. Фил77
                        Фил77 Вчера, 18:22
                        +1
                        Как?!Опять?!Что на сей раз не так?Чем прогневал?
                      2. депрессант
                        депрессант Вчера, 18:44
                        +3
                        Намеки там разные -- бесполезно!

                        Оставь надежду всяк, входящий
                        В болото глупости смердящей.
                        Её глотают, тонут в ней --
                        Наивным чудится елей.

                        Экспромт, если что.
                      3. Фил77
                        Фил77 Вчера, 20:16
                        +2
                        Да какие там намёки?!?!
                        Я 1/4 финала имел в виду.Бесславный конец. bully
        2. 3x3zsave
          3x3zsave Вчера, 16:15
          +4
          Вот и я о том же! С языка сняли.
          А у меня за последние 2 месяца, четыре выходных дня было... В Эрмитаж вот только в среду попаду, и то с утра, а потом на работу.
          1. депрессант
            депрессант Вчера, 17:43
            +2
            А в Эрмитаже, тоже небось, запарка.
            Не на эскусию же smile )))
            1. 3x3zsave
              3x3zsave Вчера, 17:58
              +2
              Не без этого. На выставку, но тоже, вроде работы. Пытаюсь обеспечить себе "подушку" на тот момент когда не смогу работать руками.
              1. депрессант
                депрессант Вчера, 18:07
                +4
                Знакомо. Прикинула. Все 90-е без единого выходного дня. Ну и частично нулевые тоже.
                Как говорится, ум за разум заходил. Вспомнить страшно. Больше не смогу.
                Но, надеюсь, способность набирать текс на клавиатуре останется? )))
                1. 3x3zsave
                  3x3zsave Вчера, 18:11
                  +2
                  К этому и стремлюсь.
                2. kalibr
                  kalibr Вчера, 19:20
                  +3
                  Нужно научиться набирать 8 тыс. знаков за 40 минут, при полностью продуманном заранее тексте. При готовых источниках, с которых ты пишешь. И проверка в системе Антиплигиат - например "Техновод", должна показать новизну не меньше 90%, а лучше 92%. Если это есть - все - Вы мастер и вперед!
          2. Korsar4
            Korsar4 Вчера, 18:00
            +4
            4 выходных за 2 месяца - это почти роскошь. Не всегда так везёт.
            1. депрессант
              депрессант Вчера, 18:10
              +3
              Труд стал потребностью человека и, войдя в доверие, пытается его убить wassat )))
              1. Korsar4
                Korsar4 Вчера, 20:50
                +2
                Паузы иногда необходимы.
            2. 3x3zsave
              3x3zsave Вчера, 18:15
              +4
              В молодости было еще жестче. Я среднего сына помню с двухлетнего возраста. Уходил, он еще спал, приходил - уже спал.
              1. депрессант
                депрессант Вчера, 18:23
                +2
                Да, работа не волк, но свойства те же.
              2. Korsar4
                Korsar4 Вчера, 20:50
                +2
                Да. У каждого десятилетия - свой рисунок.
    2. Astra wild2
      Astra wild2 Вчера, 18:20
      0
      Мой поэт,я в Вас верю и надеюсь.
      1. 3x3zsave
        3x3zsave Вчера, 18:28
        +1
        Спасибо! Идей много - времени мало.
        1. Astra wild2
          Astra wild2 Вчера, 18:54
          0
          Ничем не могу помочь
  • Astra wild2
    Astra wild2 Вчера, 18:17
    0
    Вячеслав Олегович, где-то слышала такое определение:"деньги это зло"
    1. 3x3zsave
      3x3zsave Вчера, 18:23
      +1
      Здравствуйте, Моя Прекрасная Незнакомка!
      Как говаривал один мой давний знакомый: принимая деньги и отдавая их нужно говорить "спасибо", ибо деньги - зло, но с ними лучше!
      1. Astra wild2
        Astra wild2 Вчера, 18:45
        +1
        Это правда. Деньги зло,но лучше его иметь чем не иметь
    2. kalibr
      kalibr Вчера, 19:22
      +1
      У меня в романе "Трое из Энска. Боевая группа "Железный конь" эту фразу произносит молодая героиня, а старый, умудренный жизнью генерал с парализованными ногами ей отвечает... Но не помню, что... помню, что хорошо отвечает.
  • vladcub
    vladcub Вчера, 19:10
    +1
    Цитата: Astra wild2
    Мой поэт,я в Вас верю и надеюсь.

    Кроме надежды ничего другого и не остаётся
    1. kalibr
      kalibr Вчера, 19:23
      +2
      "Ждать и надеяться" - вот главное в жизни, сказало Эдмон Дантес, граф Монте-Кристо. Вся мудрость мира заключена в этих словах!