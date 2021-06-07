Еще один опытный браунинг

«Даже если собрать вместе девять беременных женщин, ребенок все равно не родится через месяц. Идея должна созреть!»
(«Мертвый сезон»)
(«Мертвый сезон»)
Оружие и фирмы. В истории той жесткой конкуренции, в которую, помимо своей воли, были втянуты крупнейшие американские производители оружия «Кольт» и «Винчестер», была, как это не удивительно, немалая вина талантливых конструкторов того времени. Идеи летали в воздухе. Они подхватывали их на лету и тут же воплощали в патенты и в металл. Каждый при этом старался обойти патенты другого, а фирмы –подешевле купить и подороже продать.
В этих условиях особое значение имел фирменный маркетинг, то есть изучение рынка. Но в то время научные методы изучения потребительских симпатий еще только зарождались, и очень многое зависело от личностных качеств того или иного руководителя. Сумел он предвидеть, что нужно будет рынку через год, сумел за это время конструктор создать желаемый образец – и фирма срывала банк. Тот же Браунинг умудрялся представить новую винтовку после двух недель работы. Но он был не один. И к тому же не мог работать одновременно на две фирмы. В результате целый ряд его разработок так и остался на уровне опытных образов, хотя сами по себе они были очень даже неплохи. И вот сегодня об одной такой его винтовке мы и расскажем…
К 1895 году компания «Винчестер» стала осознавать необходимость значительного обновления ассортимента и создания новых образцов. В 1882 году Уильям Мейсон начал работу над одной из них (патент США № 278987), чтобы противопоставить ее винтовке Кольта и выдавить с рынка. Тогда в ответ в 1890 году «Винчестер» представил помповую винтовку .22 калибра Джона Браунинга. И модель 1890 года – знаменитое «галерейное ружье», стала в итоге чрезвычайно популярной.
И надо заметить, что помповый механизм перезарядки Браунингу понравится. Ну, а всего между 1887 и 1895 годами Браунинг запатентовал сразу четыре винтовки с затворами различной конструкции, отличавшиеся и системой перезаряжания. Три года спустя «Винчестер» представил помповое ружье M1893, которое в конечном итоге превратилось в знаменитую «Модель 1897», выпущенную более чем в миллионе экземпляров. Но работал в это же время он и над другими конструкциями.
Так, в апреле 1895 года Браунинг подал патент на винтовку винтовочного калибра (.30). И в сентябре 1895 года получил на нее патент США № 545672. И это тоже была «помпа», но только помпа совершенно необычная. «Винчестер» окрестил ее «мушкетом». Ну, вот такое название там посчитали наилучшим.
И тогда же, не мешкая, в том же сентябре 1895 года фирма «Винчестер» купила у Джона Браунинга патент на эту винтовку. Но, как и многие другие его конструкции, выпускать ее не стала. То есть куплена она была с одной единственной целью: помешать всем другим фирмам использовать заложенный в ней принцип действия. Более того, видимо, питая слабость к винтовкам с рычажным механизмом, а может быть, считая их брэндом компании, выпустила другую винтовку. Тоже 1895 года: наш знаменитый «русский винчестер». Но запатентованную несколько позже – в ноябре 1895 года (американский патент № 549345).
Между тем, если сравнить обе модели, то, пожалуй, «сентябрьский патент» окажется совершеннее «ноябрьского», а уж скорострельнее – вне всякого сомнения.
У помповой винтовки от сентября 1895 года затвор имел запирание посредством перекоса затвора. Но внешне прототип, изготовленный в инструментальном цехе Браунинга, был даже несколько похож на «винчестер» М1895. Во всяком случае, у них очень похожи ствольные коробки с интегрированным в них коробчатым магазином. А вся разница заключается в том, что затвор в ней передергивался не рычагом, а при помощи скользящей вокруг цевья муфты, соединенной с затвором довольно длинным штоком. Это было необычно, но это было удобно.
Шток затвора соединяет затвор внутри закрытой сверху затворной рамы с правой стороны винтовки. Сама затворная рукоятка сделана из U-образного металлического штампованного листа, который огибает цевье винтовки. На него нанесена грубая штриховка для улучшения сцепления. Шток лишь очень незначительно выходит за габариты ствольной коробки. Так что никакого неудобства такое устройство пользователю винтовки не доставляет.
А вот так она выглядела на схеме из патента. Патент Браунинга от сентября 1895 г. (Патентное ведомство США)
Интересно, что Браунинг разработал этот прототип таким образом, чтобы магазин винтовки можно было заряжать снизу, а не через верхнюю часть ствольной коробки. Он добавил откидную крышку магазина с «ушами» для пальцев, чтобы было удобно ее открывать, и с подпружиненным толкателем, который при открытой крышке позволял вставлять патроны в магазин, а затем закрывать его.
Когда мы открываем магазин и откидываем крышку вниз, то видим, как держатель опускается вниз, чтобы обеспечить возможность заряжания. Таким образом винтовка может быть заряжена при закрытом затворе. Удобно, что ствольная коробка очень хорошо укрыта от попадания в нее мусора и грязи. Другое дело, что заряжать таким вот образом боевую винтовку было бы не очень удобно. Хотя заряжали же французы свою винтовку «Лебель», вставляя в нее патроны по одному? И долго так они ее заряжали.
В описании патента Браунинг объяснил, что его цель состояла в том, чтобы улучшить огнестрельное оружие с коробчатым магазином с казенной частью, разработав:
«… Простое, компактное, прочное, высокоэффективное и безопасное ружье, состоящее из сравнительно небольшого количества деталей и сконструированное с особым упором на возможность заряжания коробчатого магазина патронами из нижней части рамы при помощи руки, в то время как затвор затвора находится в закрытом положении, так что стрелку можно заряжать, не приводя в действие весь механизм винтовки или не извлекая при этом патрона из ствола винтовки, если таковой в нем имеется».
На оригинальных рисунках патента мы можем видеть плоскую пружину, которая действовала на держатель, идущий под стволом, перед магазином. Внутри магазина находится пара так называемых «пружинных пальцев», которые воздействуют на патроны внутри магазина и удерживают их в правильном положении, как показано на рисунке 7 патента. На рисунке 8 можем видеть то, что Браунинг называет «коробчатой направляющей», которая направляет патроны, «предотвращая смещение их при подаче вверх».
Затвор винтовки фиксируется в выемке на левой стороне ствольной коробки, наклоняется под углом, при этом задняя часть затвора сдвигается влево. Когда рукоятка помпы отведена назад, затвор разблокируется, происходит извлечение и выбрасывание пустой гильзы, а когда затвор возвращается вперед, новый патрон подается из магазина, затвор снова блокируется, и винтовка готова к стрельбе. Курок винтовки взводится за счет движения затвора назад.
Внешне ствольная коробка затвора похожа на ствольную коробку серийной модели 1895, но внутренне они сильно отличаются. Затвор, безусловно, очень хорошо укрыт, в отличие от модели 1895, но механизм запирания перекосом затвора считается менее надежным. Кроме того, в винтовке со скользящим затвором отсутствует предохранительный механизм, который предотвращает случайное открытие затвора.
На этой схеме хорошо видно, каким образом при помощи перекоса затвора осуществляется запирание канала ствола и происходит экстракция гильзы
С точки зрения техники, прототип этой винтовки был определенно проще и имел меньше рабочих частей, чем рычажный механизм модели 1895.
Компания «Винчестер» купила эту конструкцию под винтовочные патроны .30 калибра, но выпускать так и не стала. Но есть опытный образец, который был изготовлен, чтобы подтвердить работоспособность данной конструкции. Он был частью коллекции компании «Винчестер», а теперь его можно увидеть в музее огнестрельного оружия Коди.
P. S.
Автор и администрация сайта выражают признательность Мэтью Моссу – главе сайта «The Armourer’s Bench», за разрешение воспользоваться его материалами и фотографиями.