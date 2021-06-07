Еще один опытный браунинг



Ствольная коробка с открытым затвором опытной винтовки Джона Браунинга 1895 года

«Даже если собрать вместе девять беременных женщин, ребенок все равно не родится через месяц. Идея должна созреть!»

(«Мертвый сезон»)



Накладка на цевье, соединенная штоком с затвором



Вид на ствольную коробку винтовки Браунинга слева



А вот так она выглядела на схеме из патента. Патент Браунинга от сентября 1895 г. (Патентное ведомство США)



Ствольная коробка в разрезе. Хорошо виден рычаг-подаватель патронов и их направляющие

«… Простое, компактное, прочное, высокоэффективное и безопасное ружье, состоящее из сравнительно небольшого количества деталей и сконструированное с особым упором на возможность заряжания коробчатого магазина патронами из нижней части рамы при помощи руки, в то время как затвор затвора находится в закрытом положении, так что стрелку можно заряжать, не приводя в действие весь механизм винтовки или не извлекая при этом патрона из ствола винтовки, если таковой в нем имеется».



Детали магазина винтовки по патенту сентября 1895 года



Вид на винтовку с открытым магазином



На этой схеме хорошо видно, каким образом при помощи перекоса затвора осуществляется запирание канала ствола и происходит экстракция гильзы

P. S.