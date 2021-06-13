Пистолет, из которого убили эрцгерцога Франца Фердинанда



«Браунинг» 1910 года. Фото автора

«В бельгийском браунинге затвор не имеет никакого сцепления со

стволом, но пока он под давлением пороховых газов, а затем по инерции

вместе с гильзой начнет отходить назад, пуля успеет покинуть ствол...»

(В. Л. Киселев «Воры в доме»)



Схема пистолета Дж. Браунинга по патенту США от 20 апреля 1897 года. Как видите, пистолет был очень необычный. Ствол располагался очень низко, а над ним рычаг, откидывающийся давлением газов, поступавших из ствола и толкавший при этом находившийся позади ствола затвор. Наверное, хорошо, что это пистолет так и остался в проекте. Потому что из-за этого прыгающего у стрелка перед глазами рычага из него, скорее всего, было бы не слишком комфортно стрелять.



Схема пистолета Дж. Браунинга по патенту США также от 20 апреля 1897 года, в котором запирание осуществлялось поворотом ствола



Патент 21 марта 1899 года



Опытный образец пистолета FN 1899, предшественник модели М1900. У него немного более длинная рукоятка и оригинальный магазин с шестью отверстиями (второй вариант с отверстиями большего размера). Отверстие для экстракции гильз находится в несколько не обычном для современных моделей месте. Прямоугольная «коробка» над ограждением спускового крючка – направляющие кожуха затвора.



А вот так этот пистолет выглядел во время взведения затвора



Вот как он выглядел



А вот здесь он в роскошном исполнении с гравировкой!



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Фирменное наставление для пользователя



Патент 22 декабря 1903 года



Пистолет FN 1903



Пистолет 1906 г.



К нему выпускалась замшевая кобура с элегантной «дамской» застежкой, как у ридикюля.



В которой он выглядел вот так…



А вот теперь и личные впечатления. Вот так «браунинг» 1910 года лежит в руке. Фото автора



Рука у меня довольно узкая, не гробарка какая-нибудь, но, несмотря на это, рукоятка оказалась меньше, чем ладонь. И хотя держать пистолет довольно удобно, конструктор вполне мог бы сделать ее и длиннее, кстати, тогда бы в нее влезло еще два патрона.



Причем, все это было очевидно и в то время, о чем говорит вот этот рисунок на обложке наставления к пистолету «Браунинг» 1910 г.



Устроен пистолет был проще некуда. Вот на сколько деталей он разбирался…



У пистолета было сразу два предохранителя, рычажной и рукояточный, который отжимался при хвате рукоятки пистолета. Фото автора



Окно для выброса гильз с маркировкой. Фото автора



Магазин к пистолету. Фото автора



Гнездо магазина в рукоятке. Фото автора



Прицельные приспособления тоже не понравились. Их надо взглядом искать. Но зато конструктор позаботился сделать противобликовую нарезку на углублении под мушку и прицельную планку. Фото автора



А были, конечно, и такие вот элегантные образцы с перламутровыми рукоятками…

P. S.