Пистолет, из которого убили эрцгерцога Франца Фердинанда

Оружием Браунинга убили не только Бонни и Клайда. Именно Браунинг придумал пистолет, с выстрелов из которого, по сути дела, началась и Первая мировая война…
«В бельгийском браунинге затвор не имеет никакого сцепления со
стволом, но пока он под давлением пороховых газов, а затем по инерции
вместе с гильзой начнет отходить назад, пуля успеет покинуть ствол...»
(В. Л. Киселев «Воры в доме»)
стволом, но пока он под давлением пороховых газов, а затем по инерции
вместе с гильзой начнет отходить назад, пуля успеет покинуть ствол...»
(В. Л. Киселев «Воры в доме»)
Оружие и фирмы. Всегда приятно рассказывать о том оружии, которое ты, по крайней мере, держал в руках. Вот и мне недавно повезло подержать в руках один совершенно уникальный пистолет: Браунинг М1910, отметившийся тем, что именно из него террорист Гаврила Принцип стрелял в эрцгерцога Франца Фердинанда, что в итоге и стало поводом к Первой мировой войне. То есть, конечно, не именно этот пистолет. Но… этого типа. Так что вполне мог себе представить его прикладистость и особенности использования.
Однако это был не первый пистолет известного оружейника. Поэтому стоит начать рассказ о его пистолетах с самого начала. А именно с 1895 года, когда Джон Мозес Браунинг решил кроме ружей сконструировать еще и самозарядный пистолет. И как решил, так и сделал!
Схема пистолета Дж. Браунинга по патенту США от 20 апреля 1897 года. Как видите, пистолет был очень необычный. Ствол располагался очень низко, а над ним рычаг, откидывающийся давлением газов, поступавших из ствола и толкавший при этом находившийся позади ствола затвор. Наверное, хорошо, что это пистолет так и остался в проекте. Потому что из-за этого прыгающего у стрелка перед глазами рычага из него, скорее всего, было бы не слишком комфортно стрелять.
Первый опытный образец своего самозарядного пистолета Браунинг продемонстрировал представителям компании Colt’s Patent Firearms 3 июля 1895 года.
Автоматика его была для того времени необычной и работала по схеме отвода части пороховых газов из канала ствола. Планировалось использование патронов калибра .38 (9 мм). Однако в январе 1896 года Браунинг предложил новый вариант конструкции пистолета, с автоматикой, работающей по принципу использования энергии отдачи свободного затвора, который запирал ствол лишь за счет усилия возвратной пружины и массы затвора, удачно совмещенного с кожухом ствола.
Этот вариант и стал первым пистолетом, в котором затвор и кожух ствола представляли собой единую деталь. В этом пистолете применялись сравнительно маломощные патроны калибра .32 (7,65 мм). Однако компании «Кольт» требовался военный заказ от правительства США, а армии и флоту – мощное оружие с высокой эффективностью стрельбы. И данный пистолет показался им слабоватым.
Всего лишь за один 1896 год Браунинг успел создать еще два варианта самозарядного пистолета под требования компании. Автоматика обоих работала за счет использования силы отдачи при коротком ходе ствола, который в первые моменты выстрела был сцеплен с затвором-кожухом. В одном из вариантов запирание ствола осуществлялось его снижением, а в другом – поворотом. Но в итоге в производство был принят пистолет с запиранием с помощью снижающегося ствола.
Схема пистолета Дж. Браунинга по патенту США также от 20 апреля 1897 года, в котором запирание осуществлялось поворотом ствола
Но и конструкция со свободным затвором тоже невостребованной не осталась.
Этот пистолет заинтересовал бельгийскую оружейную компанию Fabrique Nationale d’Armes de Guerre (Национальная фабрика военного оружия) в г. Эрсталь. В конце XIX века это предприятие являлось одним из наиболее передовых в Европе, так что повторить им чью-то интересную конструкцию было очень даже легко. Важно было найти целевую аудиторию для сбыта. Но тут бельгийцы, видимо, все просчитали заранее. Потому что уже 17 июля 1897 года заключили с Браунингом контракт на выпуск его самозарядного пистолета калибра 7,65-мм, который получил название FN Browning model 1900.
Патент 21 марта 1899 года
Причем изначальную конструкцию пистолета Браунинг усовершенствовал и получил на нее швейцарский патент № 16896 от 29 апреля 1898 года. А 21 марта 1899 года он получил уже и американский патент № 621747. Наибольшие изменения претерпел ударно-спусковой механизм: вместо курка был установлен ударник. Причем возвратная пружина одновременно выполняла еще и функцию боевой пружины, действуя на ударник при помощи специального рычага. Правда, из-за постепенного ослабления такая система распространение не получила.
Опытный образец пистолета FN 1899, предшественник модели М1900. У него немного более длинная рукоятка и оригинальный магазин с шестью отверстиями (второй вариант с отверстиями большего размера). Отверстие для экстракции гильз находится в несколько не обычном для современных моделей месте. Прямоугольная «коробка» над ограждением спускового крючка – направляющие кожуха затвора.
Модель FN 1900 выпускалась с 1899 по 1912 год. И была первым пистолетом, в котором использовались патроны калибра 7,65-мм (боеприпасы, известные в США как .32).
Модель 1900 года была принята на вооружение бельгийской армии в марте 1900 года, а затем и во многих других армиях, и в полиции. Это был большой коммерческий успех. Так, с1899 по 1910 год было изготовлено более 725 000 экземпляров пистолетов этой модели.
Пистолет оказался удобным. Во-первых, вес – всего 625 граммов без патронов. Во-вторых, семь патронов вместо шести в большинстве револьверов того времени. Ну, и конечно, размеры, позволявшие с удобством носить его в кармане пиджака.
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Фирменное наставление для пользователя
Пистолет FN 1903 года стал результатом запроса военных на мощный армейский пистолет под патроны калибра 9-мм (9x20 мм SR Browning Long). Пистолет получился больше по размерам и тяжелее (вес без патронов 930 г), но магазин имел также на 7 патронов.
M1903 стал вторым пистолетом в линейке FN. Разработал Джон Мозес Браунинг его в 1902 году, а запатентовал в 1903 году. Он был известен также как Browning № 2, его конструкция серьезно вдохновлена старым FN M1900. В то же время Браунинг для фирмы «Кольт» доработал модель 1900 года, которая в Штатах выпускалась под названием «карманный пистолет «Кольт» M1903» под патрон .32ACP (7,65 мм).
Пистолет FN 1903
Обе фирмы производили этот пистолет до 1930 года.
В Европе FN M1903 стал любимым пистолетом полиции и был принят на вооружение армий Германии, Турции, Швеции. Он производился также по лицензии в Швеции компанией «Husqvarna Vapenfabriks» с 1917 по 1942 год под названием 9mm M / 1907. В США «Кольт» М1903 стал популярным оружием гражданской обороны, а также у высокопоставленных офицеров и генералов. В качестве стандартного оружия самообороны FN изготовила чуть менее 60 000 пистолетов M1903. И 94 000 единиц выпустила фирма «Хускварна».
Успех предыдущих моделей пистолетов подтолкнул Браунинга к идее «дамского пистолета». Так появились портативные модели 1906 года под патрон калибра 6,35-мм, длиной всего 114 мм и весом 350 граммов. Пистолет имел магазин на шесть патронов. Автоматика – свободный затвор. До 1940 года было произведено более 4 000 000 экземпляров, которые затем были заменены моделью Baby («Малыш»).
Прошло еще четыре года. И Браунинг вновь порадовал своих почитателей очень хорошим пистолетом FN 1910. Пистолет выпускался в двух вариантах: под патроны калибра 7,65-мм и 9-мм. Магазин, как и раньше, был рассчитан на семь патронов, но тогда для пистолета большую емкость многие считали излишней. Он также был принят на вооружение полицейских сил многих государств и имел значительный коммерческий успех.
Рука у меня довольно узкая, не гробарка какая-нибудь, но, несмотря на это, рукоятка оказалась меньше, чем ладонь. И хотя держать пистолет довольно удобно, конструктор вполне мог бы сделать ее и длиннее, кстати, тогда бы в нее влезло еще два патрона.
Причем, все это было очевидно и в то время, о чем говорит вот этот рисунок на обложке наставления к пистолету «Браунинг» 1910 г.
История должна напомнить нам, что именно из этого пистолета Гаврило Принцип убил эрцгерцога Фердинанда и его жену в Сараево, что послужило поводом к началу Первой мировой войны. Пистолет был продан оружейному мастеру в Остенде, который, в свою очередь, вероятно, продал его сербской террористической организации «Черная рука».
У пистолета было сразу два предохранителя, рычажной и рукояточный, который отжимался при хвате рукоятки пистолета. Фото автора
А затем этот пистолет, фигурировавший в суде как улика, просто потерялся.
Потерялся, но был найден в Австрии в 2004 году, через 90 лет после сделанных из него роковых выстрелов. Просто получилось так, что в октябре 1914-го, после суда над заговорщиками, «браунинг» образца 1910 года с порядковым номером 19074 передали на хранение священнику-иезуиту Антону Пантигаму – духовнику Франца Фердинанда, который решил организовать его музей. Но тут началась война. Потом и распалась сама империя. А в 1926 году священник умер. И пистолет попал в иезуитскую общину. И уж это она и передала его в дар государству.
Сейчас «браунинг» Принципа экспонируется в Венском музее военной истории.
Кстати, большим недостатком пистолета была защелка магазина на торце рукоятки. Конечно, такое крепление ее было абсолютным, с точки зрения надежности. Но мне лично защелка показалась очень уж жесткой. То есть отжать ее и извлечь магазин очень тяжело. Перезарядить мой экземпляр было бы совсем нелегко, это надо было бы постараться.
Прицельные приспособления тоже не понравились. Их надо взглядом искать. Но зато конструктор позаботился сделать противобликовую нарезку на углублении под мушку и прицельную планку. Фото автора
В общем, от пистолета осталось двойственное впечатление: какой-то недоработанности в смысле эргономики и дизайна, хотя внешне – да, он и смотрится очень элегантно.
P. S.
Все остальные фотографии, кроме авторских, предоставил Alain Daubresse.
Продолжение следует…