Самолеты радиотехнической разведки Beechcraft RC-12 Guardrail (США)

Самолет RC-12D первой модификации. Фото Globalsecurity.org
В 1983 г. армия США получила первые самолеты радиотехнической разведки Beechcraft RC-12 Guardrail. В дальнейшем они неоднократно проходили различную модернизацию, благодаря чему до сих пор остаются в эксплуатации и сохраняют высокий потенциал. Однако в ближайшем будущем такую технику планируют снять с вооружения в связи с моральным и физическим устареванием.
Процессы развития
С начала семидесятых армейская авиация и ВВС США активно эксплуатировали военно-транспортные самолеты семейства Beechcraft King Air. В конце десятилетия на базе модификации U-21 даже был создан самолет радиотехнической разведки, известный как Guardrail («Ограждение») – по названию установленного комплекса электроники. В целом такой образец показал себя с хорошей стороны, но использованную платформу сочли устаревшей и нуждающейся в замене.
Наземный пункт управления и обработки данных AN/ARM-163(V). Фото Globalsecurity.org
В начале восьмидесятых стартовала разработка нового самолета РТР на более новой базе. В качестве последней использовали самолет Beechcraft C-12 Huron. В 1983 г. 13 бортов этого типа прошли модернизацию по новому проекту и получили набор специального оборудования. После этого им присвоили обозначение RC-12D Guardrail.
В дальнейшем, с периодичностью в несколько лет, создавались различные проекты модернизации. Развитие «Гардрейла» осуществлялось по двум основным направлениям: совершенствовался самолет-платформа и параллельно разрабатывались новые образцы радиотехнической аппаратуры. В общей сложности было разработано десять модификаций самолета, включая базовую и экспортную.
Последняя модернизация была проведена в середине десятых годов и позволила в очередной раз получить новые возможности, а также продлить сроки службы. Согласно актуальным планам, RC-12X будут оставаться в строю до 2025 г., после чего их придется списать по выработке ресурса. К тому времени планируется создать новое поколение самолетов РТР, которые возьмут на себя всю подобную работу.
Самолет-платформа
Базовый C-12D Huron представлял собой армейский двухмоторный грузопассажирский низкоплан, выполненный на основе коммерческого Beechcraft Air King. В зависимости от решаемой задачи, экипаж мог включать до пяти человек; кабина позволяла разместить 13 пассажиров или эквивалентную нагрузку. От предыдущих модификаций C-12H отличался увеличенной бортовой дверью и другими доработками, направленными на оптимизацию перевозок.
Самолет имел длину 13,3 м при размахе крыла 16,6 м. Сухая масса – ок. 3,5 т, максимальная взлетная в базовой модификации – 5,7 т. Пара турбовинтовых двигателей Pratt & Whitney Canada PT6A-41 мощностью по 850 л.с. позволяла развивать максимальную скорость 536 км/ч, крейсерскую – 370 км/ч. Практическая дальность достигала 3500 км.
В ходе перестройки в самолет РТР базовый «Гурон» претерпевал некоторые изменения. В кабине устанавливались различные блоки радиоэлектронной аппаратуры. На внешних поверхностях планера монтировались разнообразные антенные устройства. По мере развития «Ограждения», количество и конфигурация внешних антенн менялись.
Любопытно, что рабочие места операторов на борту самолета отсутствовали. Управление специальной аппаратурой во всех модификациях RC-12 осуществлялось дистанционно, с наземного пункта.
Разведчик RC-12N в полете. Фото US Air Force
Целевая нагрузка
Первый самолет семейства, RC-12D, получил комплекс разведки AN/USD-9 Improved Guardrail V, работающий вместе с наземным комплексом обработки данных AN/TSQ-105(V)4 и командным пунктом AN/ARM-63(V)4. По известным данным, комплекс Improved Guardrail V мог засекать радиосигналы в широком диапазоне частот, а также определять их источник и направление на него. Совместная работа нескольких самолетов РТР и командного пункта позволяла с достаточной точностью вычислять местоположение источника сигналов.
В 1983 г. по проекту RC-12D переоборудовали 13 самолетов для американской армии. Затем изготовили еще пять бортов для ВВС Израиля. По известным данным, экспортный комплекс РТР был изменен в соответствии с пожеланиями заказчика, но сохранил все функции и возможности базового.
Следующий проект RC-12G Crazyhorse отличался новым комплексом РТР, собирающим и выдающим разведданные в режиме реального времени. Такую аппаратуру получили три самолета C-12D. Наработки по этой модификации позже нашли применение в следующих модернизациях.
В 1988 г. армия получила шесть новых самолетов RC-12H. На них устанавливался усовершенствованный комплекс разведки Guardrail/Common Sensor System 3. Это была доработанная версия изделия AN/USD-9(V)2, дополненная несколькими новыми блоками. Также на борту появились станция помех AN/ALQ-162 и комплекс обороны AN/ALQ-156.
С 1991 г. поставлено десять самолетов RC-12K с модернизированным комплексом Guardrail/Common Sensor System 4. Кроме того, модификация «K» получила более мощные двигатели, что позволило компенсировать рост взлетной массы, повысить крейсерскую скорость до 460 км/ч и улучшить другие летные характеристики.
К середине десятилетия 15 самолетов разных модификаций были перестроены по проекту RC-15N. Использовалось усовершенствованное оснащение кабины, новые общесамолетные системы и двигатели. Также комплекс РТР обновили по очередному проекту серии Guardrail/Common Sensor System. Позже девять таких машин прошли новую модернизацию по проекту RC-12P. Они получили новое приборное оснащение, современные средства связи и т.д. От предыдущих машин самолеты «P» можно было отличить по меньшим гондолам с аппаратурой на крыле.
С 1999 г. службу несут три самолета RC-12Q. По составу оборудования они были аналогичны предыдущей модификации «P», но отличались установкой средств спутниковой связи. Новую крупную антенну разместили на крыше фюзеляжа под характерным обтекателем. Наличие спутниковой связи увеличило рабочий радиус комплекса.
В двухтысячных годах был разработан проект RC-12X, в котором использовалась новая версия комплекса Guardrail/Common Sensor. Сообщалось, что последняя обеспечивает работу в более широком диапазоне частот, более устойчива к помехам и обеспечивает повышенную точность обнаружения источников сигнала.
В 2016 г. на вооружение поступила последняя модификация RC-12X+. В этом проекте предусматривался ремонт и продление ресурса самолета-платформы с незначительным обновлением аппаратуры РТР. О принципиально новых возможностях не сообщалось. Судя по событиям и заявлениям последнего времени, модификация RC-12X+ останется последней и уже не получит дальнейшего развития.
По открытым данным, самолеты RC-12 последних модификаций предназначаются для обнаружения различных радиосигналов и определения местоположения их источника. Такие возможности используются для выявления радиолокационных станций противовоздушной обороны, штабов и командных пунктов, а также иных объектов военной инфраструктуры. Данные о местоположении источников радиопередачи могут использоваться для уточнения тактических карт или для организации ударов любыми доступными силами и средствами, а также для последующего контроля результатов.
Самолет RC-12Q с комплексом спутниковой связи. Фото Airwar.ru
Развертывание и эксплуатация
Первые 13 самолетов RC-12D уже в 1983-84 гг. были распределены между несколькими авиабазами на территории США и ФРГ, причем в Европу отправили 12 машин. В дальнейшем производство и развертывание продолжилось. К концу десятилетия самолеты всех существующих модификаций появились на аэродромах США, Европы и Южной Кореи.
Подразделения регулярно перебрасывались с одной базы на другую, в зависимости от наличия разведывательных задач в конкретном регионе. Самолеты РТР активно использовались как при подготовке к военным операциям, так и непосредственно во время боевых действий. Такая техника помогала войскам эффективно работать в Ираке, Югославии, Афганистане и т.д.
По известным причинам, «Гардрейлы» регулярно появляются у российских границ. Так, в конце 2019 г. два самолета RC-12X были переброшены в Литву. С аэродрома Шяуляй они могут следить за западными районами России, включая Калининградскую область. Какие данные о российской армии удалось собрать за прошедшее время, и как их будут использовать – неизвестно.
В прошлом было построено несколько десятков самолетов RC-12 ранних модификаций, впоследствии модернизированных по новым проектам. На данный момент в составе нескольких эскадрилий остается всего 19 машин поздних версий «X» и «X+». Пока они будут продолжать службу, но к 2025 г. ожидается полная выработка ресурса, в результате чего технику придется списать. Уже ведутся работы по созданию нового авиационного комплекса с теми же функциями и более высокими характеристиками.
Доказано практикой
Являясь самолетами специального назначения, Beechcraft RC-12 Guardrail не производились крупной серией. В то же время, и в ограниченном количестве они полностью соответствовали предъявляемым требованиям и справлялись с поставленными задачами. Благодаря этому на протяжении нескольких десятилетий армия США смогла вести успешный сбор данных о вероятном противнике. Постоянная модернизация позволяла продлевать сроки эксплуатации и наращивать основные рабочие возможности.
Однако техника не может эксплуатироваться вечно, и потому длительная эксплуатация «Гардрейла» подходит к концу. В ближайшие несколько лет можно ожидать некоторое сокращение парка RC-12X/X+, а в середине десятилетия от них окончательно откажутся. Эти самолеты еще успеют отметить 40-ю годовщину начала своей службы, но вскоре после этого их история завершится.